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[Индекс номера 8 (20.01.2017)
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Чем занята власть
В лучшем виде
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Глава Норильска Олег Курилов проинспектировал ряд муниципальных объектов. В частности, он побывал во Дворце спорта «Арктика», где сейчас идут ремонтные работы, а также провел выездное совещание в Талнахе.
|Олег Курилов
В «Арктике» обновляют раздевалки, санитарные комнаты, душевые, судейскую и другие помещения. Над ледовым полем, где также ведется ремонт, установили современное электронное табло. Работы, выполняемые при участии «Норникеля», связаны в том числе и с тем, что в Норильске планируется провести Всероссийский хоккейный турнир «Ночная хоккейная лига».
Завершится ремонт в начале марта.
По словам Олега Курилова, после введения в строй нового физкультурно–оздоровительного комплекса на улице 50 лет Октября зимнюю площадку «Арктики» полностью отдадут под ледовые виды спорта, так что тесно спортсменам не будет.
В плавательном бассейне в рамках муниципальной программы выполнены строительно–монтажные работы в помещениях малой чаши бассейна. Их стоимость — около 3,4 миллиона рублей.
— Практически каждый из нас посещал бассейн, многие с удовольствием ходят сюда и сейчас — уже вместе с детьми и внуками. Поэтому отрадно видеть, что здесь была проведена такая большая и качественная работа. Важно и то, что была приобретена и отлажена новая система водоподготовки — раньше бассейн ежедневно наполняли утром и сливали вечером, что влекло за собой большие затраты, — отметил Олег Курилов.
Своя ноша не тянет
В Талнахе Олег КУРИЛОВ продолжил осмотр спортивных сооружений. В спортивном зале «Горняк» ему доложили о результатах капитального ремонта, включавшего в себя полную замену системы канализации, подводки холодной и горячей воды, освещения и электрической проводки. Также здесь отремонтировали раздевалки и санузлы, в фойе первого и второго этажей провели косметический ремонт, стены и пол теперь облицованы керамогранитной и керамической плиткой. Сейчас в порядок приводят лестничный пролет запасного выхода и подсобные помещения. Также в этом году планируется произвести монтажные и общестроительные работы для установки вентиляции в помещении административно–бытового комплекса. Примечательно то, что работы в «Горняке» осуществлены за счет средств приносящей доход деятельности учреждения.
Место под солнцемВ районе улицы Строителей этим летом планируется открыть новую прогулочную зону. Предварительный план будущей застройки представили Олегу Курилову.Территория общей площадью 4500 квадратных метров была передана Талнахскому территориальному управлению в 2016 году. В сентябре была создана рабочая группа по разработке концепции проекта благоустройства, в состав которой вошли и обычные талнахцы. Уже выполнены работы по выравниванию, планировке и озеленению местности. Позже здесь появятся постаменты с нанесенными на них обозначениями химических элементов: палладия, платины, никеля, меди и кобальта. Отметим, что в муниципальном бюджете на 2017 год предусмотрены средства лишь на частичное финансирование реализации проекта, и необходимую сумму добавит «Норникель», который также поддержал инициативу городских властей.— Все знают, что Талнах — это рудная столица, но при этом у нас долгое время не было объекта, оформление которого отражало бы специфику горняцкой профессии. С открытием прогулочной зоны значительно улучшится облик района, и повысится привлекательность городской среды. Ну, а у горожан появится отличное место для проведения семейного досуга, — поделился Олег Курилов.
К вашим услугамПосетил градоначальник и талнахское отделение многофункционального центра, расположенное на улице Бауманской, 10, открывшееся в декабре после капитального ремонта здания. В отделении действуют пять окон приема–выдачи документов, часы работы — с 11.00 до 19.00. Услуги МФЦ пользуются большим спросом у населения: только за первую неделю после новогодних каникул было обслужено более 400 человек. Сегодня талнахцам доступны 237 видов услуг — столько же, сколько предоставляется в Центральном районе города.Олег Курилов отметил, что для жителей Талнаха, а с ними Кайеркана и Снежногорска, где недавно также появились отделения МФЦ, стало намного проще решать свои вопросы — покидать пределы района для этого теперь не нужно.
Со всеми удобствамиВ завершение выездного совещания глава города уделил внимание Центру внешкольной работы — в конце прошлого года учреждение переехало в отдельное здание на Кравца, 16, где до этого располагался Центр образования № 2. В прошлом году в здании заменили все окна, в этом предстоит обновить фасад и благоустроить прилегающую территорию. Летом планируется приступить к косметическому ремонту помещений и укомплектовать их мебелью и оргтехникой.— Раньше Центр осуществлял свою деятельность на базе нескольких школ района, что, конечно, было не слишком удобно. Появление у Центра собственных площадей значительно упрощает работу: педагоги могут самостоятельно распоряжаться помещениями и оборудовать их под нужды тех или иных творческих объединений. Наша задача — создать комфортные условия для работы и учебы в ЦВР, и это обязательно будет сделано, — подытожил градоначальник.
Михаил ТУАЕВ Фото Олега ВАСИЛЬЕВА
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Чем занята власть
Глава Норильска Олег Курилов проинспектировал ряд муниципальных объектов. В частности, он побывал во Дворце спорта «Арктика», где сейчас идут ремонтные работы, а также провел выездное совещание в Талнахе.
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