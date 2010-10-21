[Индекс номера 8 (20.01.2017)]



Чем занята власть

В лучшем виде

Глава Норильска Олег Курилов проинспектировал ряд муниципальных объектов. В частности, он побывал во Дворце спорта «Арктика», где сейчас идут ремонтные работы, а также провел выездное совещание в Талнахе.

Олег Курилов В «Арктике» обновляют раздевалки, санитарные комнаты, душевые, судейскую и другие помещения. Над ледовым полем, где также ведется ремонт, установили современное электронное табло. Работы, выполняемые при участии «Норникеля», связаны в том числе и с тем, что в Норильске планируется провести Всероссийский хоккейный турнир «Ночная хоккейная лига». Завершится ремонт в начале марта. По словам Олега Курилова, после введения в строй нового физкультурно–оздоровительного комплекса на улице 50 лет Октября зимнюю площадку «Арктики» полностью отдадут под ледовые виды спорта, так что тесно спортсменам не будет. В плавательном бассейне в рамках муниципальной программы выполнены строительно–монтажные работы в помещениях малой чаши бассейна. Их стоимость — около 3,4 миллиона рублей. — Практически каждый из нас посещал бассейн, многие с удовольствием ходят сюда и сейчас — уже вместе с детьми и внуками. Поэтому отрадно видеть, что здесь была проведена такая большая и качественная работа. Важно и то, что была приобретена и отлажена новая система водоподготовки — раньше бассейн ежедневно наполняли утром и сливали вечером, что влекло за собой большие затраты, — отметил Олег Курилов.

Своя ноша не тянет В Талнахе Олег КУРИЛОВ продолжил осмотр спортивных сооружений. В спортивном зале «Горняк» ему доложили о результатах капитального ремонта, включавшего в себя полную замену системы канализации, подводки холодной и горячей воды, освещения и электрической проводки. Также здесь отремонтировали раздевалки и санузлы, в фойе первого и второго этажей провели косметический ремонт, стены и пол теперь облицованы керамогранитной и керамической плиткой. Сейчас в порядок приводят лестничный пролет запасного выхода и подсобные помещения. Также в этом году планируется произвести монтажные и общестроительные работы для установки вентиляции в помещении административно–бытового комплекса. Примечательно то, что работы в «Горняке» осуществлены за счет средств приносящей доход деятельности учреждения. Место под солнцем В районе улицы Строителей этим летом планируется открыть новую прогулочную зону. Предварительный план будущей застройки представили Олегу Курилову. Территория общей площадью 4500 квадратных метров была передана Талнахскому территориальному управлению в 2016 году. В сентябре была создана рабочая группа по разработке концепции проекта благоустройства, в состав которой вошли и обычные талнахцы. Уже выполнены работы по выравниванию, планировке и озеленению местности. Позже здесь появятся постаменты с нанесенными на них обозначениями химических элементов: палладия, платины, никеля, меди и кобальта. Отметим, что в муниципальном бюджете на 2017 год предусмотрены средства лишь на частичное финансирование реализации проекта, и необходимую сумму добавит «Норникель», который также поддержал инициативу городских властей. — Все знают, что Талнах — это рудная столица, но при этом у нас долгое время не было объекта, оформление которого отражало бы специфику горняцкой профессии. С открытием прогулочной зоны значительно улучшится облик района, и повысится привлекательность городской среды. Ну, а у горожан появится отличное место для проведения семейного досуга, — поделился Олег Курилов.

К вашим услугам Посетил градоначальник и талнахское отделение многофункционального центра, расположенное на улице Бауманской, 10, открывшееся в декабре после капитального ремонта здания. В отделении действуют пять окон приема–выдачи документов, часы работы — с 11.00 до 19.00. Услуги МФЦ пользуются большим спросом у населения: только за первую неделю после новогодних каникул было обслужено более 400 человек. Сегодня талнахцам доступны 237 видов услуг — столько же, сколько предоставляется в Центральном районе города. Олег Курилов отметил, что для жителей Талнаха, а с ними Кайеркана и Снежногорска, где недавно также появились отделения МФЦ, стало намного проще решать свои вопросы — покидать пределы района для этого теперь не нужно.

Со всеми удобствами В завершение выездного совещания глава города уделил внимание Центру внешкольной работы — в конце прошлого года учреждение переехало в отдельное здание на Кравца, 16, где до этого располагался Центр образования № 2. В прошлом году в здании заменили все окна, в этом предстоит обновить фасад и благоустроить прилегающую территорию. Летом планируется приступить к косметическому ремонту помещений и укомплектовать их мебелью и оргтехникой. — Раньше Центр осуществлял свою деятельность на базе нескольких школ района, что, конечно, было не слишком удобно. Появление у Центра собственных площадей значительно упрощает работу: педагоги могут самостоятельно распоряжаться помещениями и оборудовать их под нужды тех или иных творческих объединений. Наша задача — создать комфортные условия для работы и учебы в ЦВР, и это обязательно будет сделано, — подытожил градоначальник.

Михаил ТУАЕВ Фото Олега ВАСИЛЬЕВА В «Арктике» обновляют раздевалки, санитарные комнаты, душевые, судейскую и другие помещения. Над ледовым полем, где также ведется ремонт, установили современное электронное табло. Работы, выполняемые при участии «Норникеля», связаны в том числе и с тем, что в Норильске планируется провести Всероссийский хоккейный турнир «Ночная хоккейная лига».Завершится ремонт в начале марта.По словам Олега Курилова, после введения в строй нового физкультурно–оздоровительного комплекса на улице 50 лет Октября зимнюю площадку «Арктики» полностью отдадут под ледовые виды спорта, так что тесно спортсменам не будет.В плавательном бассейне в рамках муниципальной программы выполнены строительно–монтажные работы в помещениях малой чаши бассейна. Их стоимость — около 3,4 миллиона рублей.— Практически каждый из нас посещал бассейн, многие с удовольствием ходят сюда и сейчас — уже вместе с детьми и внуками. Поэтому отрадно видеть, что здесь была проведена такая большая и качественная работа. Важно и то, что была приобретена и отлажена новая система водоподготовки — раньше бассейн ежедневно наполняли утром и сливали вечером, что влекло за собой большие затраты, — отметил Олег Курилов.







