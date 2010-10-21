[Индекс номера 8 (20.01.2017)]



В старом городе

Под знаком Водолея

В конце января празднуются дни рождения сразу нескольких известных газетчиков, телевизионщиков, краеведов. И, хотя в гороскопы мы не верим, похоже, что водолей — все–таки знак творческих людей.

21 января 1954 года В этот день в Норильске на главной городской площади — ей в ту пору была площадь Октябрьская — поставили памятник Владимиру Ленину. Железобетонную скульптуру — копию работы Сергея Меркурова — изготовили в мурманских художественных мастерских. Памятник торжественно открыли в день смерти вождя революции — За прошедшие годы монумент неоднократно реставрировался: от ветров и низких температур бетон крошился и трескался. В середине 1970–х власти города обращались в Красноярск и Москву с просьбой прислать в заполярный город более долговечную скульптуру — из камня или металла, но ответа не получили. Кстати, памятник Ленину, о котором идет речь, не первый и не единственный. В 1940–х годах небольшой, будто «домашний», памятник вождю стоял перед зданием ТЭЦ–1. Еще одна фигура — маленького кучерявого Володи Ульянова с книжкой под мышкой — размещалась в Старом городе, в скверике около кинотеатра «Луч».

Знай наших 17 января 1931 года — родился Иван Александрович Масловский, руководитель Норильского авиапредприятия, заслуженный пилот СССР, почетный гражданин Норильска. 20 января 1926 года — Гунар Робертович Кродерс, норильский журналист, ответственный секретарь газеты «Огни Талнаха», редактор газеты «Горняк», почетный гражданин Норильска. 22 января 1939 года — Игорь Сергеевич Аристов, заместитель директора Норильского комбината по кадрам и социальному развитию, первый секретарь горкома партии, почетный гражданин Норильска. 24 января 1902 года — Иосиф Адольфович Шамис, инженер управления капитального строительства, курировал строительство дома–музея Сталина в Курейке. Запомнился в городе как летописец и бытописатель Норильска, составлял картотеку норильчан, вел обширную переписку со многими из них. 26 января 1936 года — Лира Султановна Абдуллина, известная поэтесса и журналист, с 1964 по 1967 год жила в Норильске, работала редактором на норильской студии телевидения. 27 января 1940 года — Джонсон Талович Хагажеев, директор медного завода и «Надежды», генеральный директор АО «Норильский комбинат», впоследствии — ОАО «Норильская горная компания», почетный гражданин Норильска. 27 января 1937 года — Анатолий Львович Львов, писатель, журналист, автор семи книг о Норильске, собкор газеты «Известия», главный редактор Норильской студии телевидения, редактор «Огней Талнаха».

А еще в январе 17 января 1965 года — вышел первый номер многотиражки «Огни Талнаха». 21 января 1937 года — в техническом отделе комбината была образована опытная станция снегоборьбы. 23 января 2004 года — торжественно открылся новый трех- этажный автовокзал, построенный словенской фирмой «Биро–71». 23 января 1987 года — в Талнахе в честь геолога академика Николая Федоровского названа новая строящаяся улица четвертого микрорайона. 24 января 1968 года — получила имя новая улица Норильска, которую начали строить на месте снесенных бараков поселка Северного (он же — 80–й квартал). Улицу назвали Хантайской, в честь Усть–Хантайской ГЭС.

О чем писала «Заполярка» Нас четверть миллиона! 26 января 1981 года на свет появился 250–тысячный житель Норильска. Преподнесла долгожданный подарок коренная норильчанка, 24–летняя Галина Михайловна Дмитриева, лаборантка управления строительства, студентка Норильского вечернего индустриального института. Отец новорожденной, Игорь Германович Дмитриев, работает мастером в плавильном цехе никелевого завода. Девочку назвали Мариной. «Заполярная правда», 1981 год Светлана ГУНИНА







