[Индекс номера 8 (20.01.2017)]



И я там был

Окунёмся в праздник

В ночь с 18 на 19 января более двух тысяч горожан окунулись в воды озера Долгого. Норильск отметил Крещение или, как еще называют этот праздник, Богоявление Господне.

И даже мороз за 30 с ветром не смогли остановить желающих искупаться, еще около тысячи человек подбадривали своих отважных земляков на берегу. Здесь также дежурили сотрудники служб экстренного реагирования: полицейские, спасатели, врачи скорой помощи. Все обошлось без происшествий. Организацию крещенского купания по традиции взял на себя клуб любителей зимнего плавания «Умка». А хлопот предстояло немало: подготовить раздевалки, затопить парилки, оборудовать спуск к воде, заварить чай и организовать посиделки в чайной, а потом еще и навести порядок после праздника... Разошлись участники клуба только после пяти часов утра. Крещение–2017 стало своего рода боевым крещением для нового председателя «Умки» Марата Гумерова, и он очень переживал за то, чтобы все прошло без сучка и без задоринки. Почетное звание председателя клуба перешло ему от бывшего руководителя норильских моржей Геннадия Аксенова, который переехал на материк. Марат Гумеров раньше жил в Снежногорске, а затем перебрался в Норильск, трудится в НТЭК. Первый раз он окунулся в прорубь 11 лет назад и с тех пор уже не представляет себя без этого. – Для меня погружение в ледяную воду — своего рода преодоление, — говорит Марат. — Проверка себя, своих возможностей. Правда, со временем ощущения при окунании в прорубь несколько притупляются и становятся качественно другими, но в теле после этого всегда появляется какая–то благость, а на душе — умиротворение. Не зря говорят, что вода смывает весь негатив. А особенно в крещенскую ночь. Минут за десять до полуночи отец Павел Бочков совершил водосвятный молебен, а затем окропил всех пришедших и благословил на погружение в воды Долгого. Отец Павел Кстати, в этот раз вода в озере была теплее, чем в прошлом году, где–то на четыре–шесть градусов. Но от ледяного ветра со снегом аж дыхание перехватывало, и купальщики, окунувшись, стремглав неслись к парилкам. Норильские русалки – Я второй раз окунаюсь в Долгое, – говорит Светлана. – Эмоции – через край! Ощущения непередаваемые! Кровь кипит! Восторг, бодрость, легкость и счастье, чистота духа и здоровье наполняют весь организм! Всем мира, добра и счастья! С Крещением Господним! Татьяна в воды Долгого окунулась впервые. Говорит, что испытала такую гамму эмоций — от дикого страха до бурного восторга. Признается, что было очень сложно психологически настроиться, чтобы выйти раздетой на мороз, а потом нырнуть в ледяную воду. Но гордость за то, что все–таки смогла это сделать, пережитые эмоции, чувство приобщения к какому–то волшебству стоят всех волнений. – Это супер! Невероятно! Захватывающе! — делится впечатлениями Екатерина. — Я чувствую себя обновленной! Просто открылось второе дыхание! Думаю, не остановлюсь на этом и буду погружаться в Долгое еще и еще. Миша пришел на Долгое со своими родителями и другом Саввой. Привела их сюда мама Михаила, которая решила попробовать, каково это — среди зимы нырнуть в прорубь... И мальчишки тоже решили рискнуть. На берегу всю плавающую компанию терпеливо ждал папа, который потом заботливо вытирал ныряльщиков полотенцем. Миша и Савва говорят, что теперь будут окунаться в озеро регулярно. А Миша в будущем планирует приобщить к этому занятию и своего отца. – Эх, хороша крещенская водица! Поток людей к озеру не прекращался до поздней ночи. Одни, собравшись с духом, окунались в темную воду, другие наблюдали за ними на берегу, подбадривали, третьи, уже получив заряд бодрости в ледяной купели, расслабленно потягивали горячий чай в домике и делились впечатлениями. Праздник Крещения Господня объединил людей, и прощались они тепло, по–дружески, кто–то обменивался телефонами, чтобы через год прийти сюда большой компанией. Фото на память Патриоты Мужской клуб *** К слову сказать, клуб зимнего плавания «Умка» открыт для всех желающих приобщиться к моржеванию каждый вторник и четверг с 18.30 до 21.00, а также в субботу и воскресенье с 17.00 до 20.00. Вступить в клуб можно в возрасте от года до 80 лет и старше.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Алексея АРЛЮКОВА И даже мороз за 30 с ветром не смогли остановить желающих искупаться, еще около тысячи человек подбадривали своих отважных земляков на берегу. Здесь также дежурили сотрудники служб экстренного реагирования: полицейские, спасатели, врачи скорой помощи. Все обошлось без происшествий.Организацию крещенского купания по традиции взял на себя клуб любителей зимнего плавания «Умка». А хлопот предстояло немало: подготовить раздевалки, затопить парилки, оборудовать спуск к воде, заварить чай и организовать посиделки в чайной, а потом еще и навести порядок после праздника... Разошлись участники клуба только после пяти часов утра.Крещение–2017 стало своего рода боевым крещением для нового, и он очень переживал за то, чтобы все прошло без сучка и без задоринки. Почетное звание председателя клуба перешло ему от бывшего руководителя норильских моржей Геннадия Аксенова, который переехал на материк. Марат Гумеров раньше жил в Снежногорске, а затем перебрался в Норильск, трудится в НТЭК. Первый раз он окунулся в прорубь 11 лет назад и с тех пор уже не представляет себя без этого.– Для меня погружение в ледяную воду — своего рода преодоление, — говорит Марат. — Проверка себя, своих возможностей. Правда, со временем ощущения при окунании в прорубь несколько притупляются и становятся качественно другими, но в теле после этого всегда появляется какая–то благость, а на душе — умиротворение. Не зря говорят, что вода смывает весь негатив. А особенно в крещенскую ночь.Минут за десять до полуночи отец Павел Бочков совершил водосвятный молебен, а затем окропил всех пришедших и благословил на погружение в воды Долгого.Кстати, в этот раз вода в озере была теплее, чем в прошлом году, где–то на четыре–шесть градусов. Но от ледяного ветра со снегом аж дыхание перехватывало, и купальщики, окунувшись, стремглав неслись к парилкам.– Я второй раз окунаюсь в Долгое, – говорит Светлана. – Эмоции – через край! Ощущения непередаваемые! Кровь кипит! Восторг, бодрость, легкость и счастье, чистота духа и здоровье наполняют весь организм! Всем мира, добра и счастья! С Крещением Господним!Татьяна в воды Долгого окунулась впервые. Говорит, что испытала такую гамму эмоций — от дикого страха до бурного восторга. Признается, что было очень сложно психологически настроиться, чтобы выйти раздетой на мороз, а потом нырнуть в ледяную воду. Но гордость за то, что все–таки смогла это сделать, пережитые эмоции, чувство приобщения к какому–то волшебству стоят всех волнений.– Это супер! Невероятно! Захватывающе! — делится впечатлениями Екатерина. — Я чувствую себя обновленной! Просто открылось второе дыхание! Думаю, не остановлюсь на этом и буду погружаться в Долгое еще и еще.Миша пришел на Долгое со своими родителями и другом Саввой. Привела их сюда мама Михаила, которая решила попробовать, каково это — среди зимы нырнуть в прорубь... И мальчишки тоже решили рискнуть. На берегу всю плавающую компанию терпеливо ждал папа, который потом заботливо вытирал ныряльщиков полотенцем. Миша и Савва говорят, что теперь будут окунаться в озеро регулярно. А Миша в будущем планирует приобщить к этому занятию и своего отца.Поток людей к озеру не прекращался до поздней ночи. Одни, собравшись с духом, окунались в темную воду, другие наблюдали за ними на берегу, подбадривали, третьи, уже получив заряд бодрости в ледяной купели, расслабленно потягивали горячий чай в домике и делились впечатлениями. Праздник Крещения Господня объединил людей, и прощались они тепло, по–дружески, кто–то обменивался телефонами, чтобы через год прийти сюда большой компанией.







