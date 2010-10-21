[Индекс номера 8 (20.01.2017)]



Городские подробности

Всем миром

В Норильске, на улице Мира, 6, продолжается строительство храмового комплекса, посвященного памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Напомним, что освятил место под строительство Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Норильск в сентябре 2015 года. Все необходимые подготовительные работы, согласования с проектировщиками из архитектурно–строительных мастерских Свято–Данилова монастыря в Москве и институтом «Норильcкпроект» велись почти год. «Норникель» как главный благотворитель генеральным подрядчиком избрал финансово–промышленную корпорацию «Сатори», которая имеет серьезный опыт возведения церковных сооружений в Москве. Эскиз храмового комплекса Строительные работы на Мира, 6, ведутся уже около полугода. Актировок, несмотря на сильные морозы, на этой особенной стройке пока не объявляли. Недавно «Заполярка» поздравила строителей с Новым годом, а заодно и поинтересовалась у ведущего специалиста Никиты Молодори: на какой стадии находится сегодня возведение храмового комплекса? – Сейчас по графику идет завершение нулевого цикла. С лета сделали свайное основание, забили 137 буронабивных свай, готовы ростверки с цокольным этажом. Начали монтаж наружных инженерных сетей и строительство здания КПП, где будут небольшой гараж и проходная. Сейчас на стройке трудятся 55 человек. Норильчан — около десяти, остальные специалисты приехали из разных регионов России — Подмосковья, Вологды, Красноярска, Омска, Новосибирска... – Вы раньше возводили церкви? – Строительный опыт у меня около 12 лет, работал в Москве на промышленных и гражданских объектах, но храм строю впервые. А вот руководитель проекта Сергей Филиппович Шкалев, начальник производственно–технического отдела «Монтажтехногрупп» Андрей Владимирович Верхотуров храмы уже возводили, и не раз! Как православный человек я счастлив, что задействован в таком благом деле. – Понятно, на морозе строить тяжело, да и архитектура особенная, а какие еще есть трудности? – Актировок пока не было, но мы не укладываем бетон, если температура ниже сорока градусов. Конечно, есть нюансы, которые надо учитывать при этом строительстве. Важно проработать всю логистику, чтобы обеспечить строительство всем необходимым, ведь материально–техническая база в Норильске ограничена. И специфика еще в том, что все здания в городе стоят на сваях. Здесь же, когда раскопали котлован, обнаружили старые сваи от прежнего здания, поэтому пришлось делать корректировку с проектировщиками «Гипроникеля»» — для переноса проектных свай.

Никита Молодоря Александр Черепанов – А норильчане заглядывают на стройку, интересуются? Александр Черепанов, производитель работ: – Конечно, особенно поначалу любопытствовали, фотографировали. Нам бы очень хотелось донести до жителей близлежащих домов, что мы надеемся на их понимание. С 9 утра до 9 вечера по будням и в субботу, бывает, и по воскресеньям идет стройка, экскаватор долбит мороженый грунт, работает электрическая подстанция. Все это шумно, а людям в выходные дни, конечно, хочется отдохнуть. Но мы просим, чтобы жильцы вошли в положение, с пониманием пережили этот период. – С какими организациями сотрудничаете в Норильске? Никита Молодоря: – С Норильской епархией — как с заказчиком. А епархия, так как не обладает компетенцией на строительный контроль, заключила договор с дирекцией по непромышленному строительству, которая обеспечивает техническое сопровождение. Для того чтобы подтвердить качество выполненных работ, мы заключили договор с ЗСК, ее лабораторным подразделением. К нам приезжают лаборантки для замера температуры скважин, контроля качества бетона. Специфическая норильская тема — чистота основания перед каждым видом работ: вот мы собрали какую–то конструкцию и должны ее сдать, чтобы не было наледи, снега, загрязнений... В других регионах я с таким не сталкивался. Строим на совесть

– А что будет на стройке в ближайшее время? – В этом месяце переходим на конструктивные решения надземной части храма и здания епархии. На участке храма мы уже залили перекрытие. Сейчас ждем решение по усилению конструктива в предалтарной части. Владыка Агафангел предложил рассмотреть возможность поставить туда иконостас из камня, а это будет большая нагрузка, порядка 18 тонн. Проектировщики проверяют нагрузки, чтобы перекрытия и балки выдержали. Тем не менее, на 2/3 перекрытия по храму нулевой части уже готовы. Колонны, хоры можем уже отливать и выходить на своды. Думаю, монолитные конструкции через три–четыре месяца закончим, дальше перейдем к ограждению блоками и к внутренним перегородкам. Параллельно будет делаться металлический каркас кровли. Храм с крестом будет высотой 22,5 метра. Кирилл Болотов На стройке задействовано немало молодых специалистов. Никита Молодоря познакомил нас с двумя из них. Кирилл Болотов — инженер производственно–технического отдела, норильчанин, играл за сборную города по мини–футболу, окончил наш индустриальный, а после армии устроился на эту стройку. Сейчас занимается документацией, каждые шесть часов следит за замерами температуры прогрева бетона, согласовывает результаты с лаборантами. Кирилл Яновский А Кирилл Яновский — москвич, геодезист, ведет контроль за плановым положением конструкций. Смеется, что ходит в двух куртках — уж очень холодно в Норильске. Мы пообещали, что «Заполярка» с волонтерами возьмет культурное шефство над строителями и не даст им замерзнуть. В ближайшее время готовим культпоход в Заполярный театр драмы, который находится поблизости от Мира, 6. А завершить строительство всего комплекса площадью 2682 квадратных метра, где будет не только храм, но и епархиальное управление, библиотека, воскресная школа, музей, посвященный репрессированному духовенству, — наметили на декабрь 2017 года.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора и Алексея АРЛЮКОВА Напомним, что освятил место под строительство Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Норильск в сентябре 2015 года. Все необходимые подготовительные работы, согласования с проектировщиками из архитектурно–строительных мастерских Свято–Данилова монастыря в Москве и институтом «Норильcкпроект» велись почти год. «Норникель» как главный благотворитель генеральным подрядчиком избрал финансово–промышленную корпорацию «Сатори», которая имеет серьезный опыт возведения церковных сооруженийв Москве.Строительные работы на Мира, 6, ведутся уже около полугода. Актировок, несмотря на сильные морозы, на этой особенной стройке пока не объявляли. Недавно «Заполярка» поздравила строителей с Новым годом, а заодно и поинтересовалась у: на какой стадии находится сегодня возведение храмового комплекса?– Сейчас по графику идет завершение нулевого цикла. С лета сделали свайное основание, забили 137 буронабивных свай, готовы ростверки с цокольным этажом. Начали монтаж наружных инженерных сетей и строительство здания КПП, где будут небольшой гараж и проходная. Сейчас на стройке трудятся 55 человек. Норильчан — около десяти, остальные специалисты приехали из разных регионов России — Подмосковья, Вологды, Красноярска, Омска, Новосибирска...– Строительный опыт у меня около 12 лет, работал в Москве на промышленных и гражданских объектах, но храм строю впервые. А вот руководитель проекта Сергей Филиппович Шкалев, начальник производственно–технического отдела «Монтажтехногрупп» Андрей Владимирович Верхотуров храмы уже возводили, и не раз! Как православный человек я счастлив, что задействован в таком благом деле.– Актировок пока не было, но мы не укладываем бетон, если температура ниже сорока градусов. Конечно, есть нюансы, которые надо учитывать при этом строительстве. Важно проработать всю логистику, чтобы обеспечить строительство всем необходимым, ведь материально–техническая база в Норильске ограничена. И специфика еще в том, что все здания в городе стоят на сваях. Здесь же, когда раскопали котлован, обнаружили старые сваи от прежнего здания, поэтому пришлось делать корректировку с проектировщиками «Гипроникеля»» — для переноса проектных свай.– Конечно, особенно поначалу любопытствовали, фотографировали. Нам бы очень хотелось донести до жителей близлежащих домов, что мы надеемся на их понимание. С 9 утра до 9 вечера по будням и в субботу, бывает, и по воскресеньям идет стройка, экскаватор долбит мороженый грунт, работает электрическая подстанция. Все это шумно, а людям в выходные дни, конечно, хочется отдохнуть. Но мы просим, чтобы жильцы вошли в положение, с пониманием пережили этот период.– С Норильской епархией — как с заказчиком. А епархия, так как не обладает компетенцией на строительный контроль, заключила договор с дирекцией по непромышленному строительству, которая обеспечивает техническое сопровождение. Для того чтобы подтвердить качество выполненных работ, мы заключили договор с ЗСК, ее лабораторным подразделением. К нам приезжают лаборантки для замера температуры скважин, контроля качества бетона. Специфическая норильская тема — чистота основания перед каждым видом работ: вот мы собрали какую–то конструкцию и должны ее сдать, чтобы не было наледи, снега, загрязнений... В других регионах я с таким не сталкивался.– В этом месяце переходим на конструктивные решения надземной части храма и здания епархии. На участке храма мы уже залили перекрытие. Сейчас ждем решение по усилению конструктива в предалтарной части. Владыка Агафангел предложил рассмотреть возможность поставить туда иконостас из камня, а это будет большая нагрузка, порядка 18 тонн. Проектировщики проверяют нагрузки, чтобы перекрытия и балки выдержали. Тем не менее, на 2/3 перекрытия по храму нулевой части уже готовы. Колонны, хоры можем уже отливать и выходить на своды. Думаю, монолитные конструкции через три–четыре месяца закончим, дальше перейдем к ограждению блоками и к внутренним перегородкам. Параллельно будет делаться металлический каркас кровли. Храм с крестом будет высотой 22,5 метра.На стройке задействовано немало молодых специалистов. Никита Молодоря познакомил нас с двумя из них.— инженер производственно–технического отдела, норильчанин, играл за сборную города по мини–футболу, окончил наш индустриальный, а после армии устроился на эту стройку. Сейчас занимается документацией, каждые шесть часов следит за замерами температуры прогрева бетона, согласовывает результаты с лаборантами., геодезист, ведет контроль за плановым положением конструкций. Смеется, что ходит в двух куртках — уж очень холодно в Норильске. Мы пообещали, что «Заполярка» с волонтерами возьмет культурное шефство над строителями и не даст им замерзнуть. В ближайшее время готовим культпоход в Заполярный театр драмы, который находится поблизости от Мира, 6.А завершить строительство всего комплекса площадью 2682 квадратных метра, где будет не только храм, но и епархиальное управление, библиотека, воскресная школа, музей, посвященный репрессированному духовенству, — наметили на декабрь 2017 года.







