[Индекс номера 8 (20.01.2017)]



Невредно знать

По заслугам

Руководителям государственных учреждений будет сложнее получить звание «Ветеран труда».

Минтруд разработал для них дополнительные требования. Они прописаны в проекте постановления правительства, подготовленном минтрудом. Документ размещен на сайте раскрытия информации госорганами. Сейчас идет его общественное обсуждение. В документе уточняется, что новые правила будут распространяться на руководителей государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, государственных внебюджетных фондов, автономных некоммерческих организаций, учредителями которых является Российская Федерация, регион или муниципальное образование, а также госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций или долей в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности. Сейчас в законодательстве прописаны требования к претендентам на почетное звание. Они связаны с продолжительностью, добросовестностью трудовой деятельности, заслугами в ней. И распространяются в равной мере на всех — и работников, и работодателей. Однако руководители в первую очередь выступают в качестве работодателей и несут ответственность за работников, а также за эффективное и качественное управление организацией. Таким образом, документ предполагает, что стать ветераном труда сможет начальник, у которого нет задолженностей по зарплате и уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это раз. Стать ветераном труда сможет начальник, который не только платил зарплату и налоги вовремя, но и соблюдал трудовое законодательство и иные правовые акты, в том числе в области социального и медицинского страхования, социальной защиты инвалидов, занятости населения. Это два. Стоит отметить, что помимо этих двух пунктов начальник должен соответствовать и общим для всех критериям присвоения звания «Ветеран труда». В частности, иметь стаж работы в конкретной отрасли не менее 15 лет (а общий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин), ведомственные награды и профессиональные заслуги в соответствующей сфере деятельности, быть победителем конкурсов профмастерства. По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в документе стоило бы уточнить ряд параметров. Например, не должно быть задолженностей по зарплате и налогам, а также нарушений трудового права за всю историю руководящей работы человека, претендующего на звание, за какой–то период или на момент, когда он начал на это звание претендовать. А если задолженность на предприятии есть, надо, по его мнению, учитывать нюансы, например, по какой причине она образовалась. «Человек может быть очень хорошим руководителем, но не заплатить людям вовремя зарплату не по своей вине, а, например, потому что ему бюджет вовремя не перечислил деньги», — поясняет Сафонов. Сейчас обладатели этого звания имеют право на небольшую прибавку к пенсии или дополнительные социальные льготы — список определяет каждый регион самостоятельно. Стоит отметить, что с прошлого года получить ветеранское звание стало сложнее. На смену всей пестрой «разносортице» всевозможных наград, заслуг, званий и поощрений сейчас приходит единая система. Причем государственных наград федерального уровня — орденов, медалей СССР и России, а также почетных званий СССР и России изменения не коснулись. Все награжденные, достигнув пенсионного возраста, оформляют звание «Ветеран труда» спокойно и без помех. Что касается ведомственного уровня, в прошлом году вступил в силу закон, по которому каждое министерство и ведомство должно утвердить свои собственные награды и знаки отличия. Госкорпорации тоже получили такое право. К концу декабря большинство из 23 федеральных ведомств уже утвердили такие приказы. Что касается наград и званий, полученных до 1 июля 2016 года, когда вступил в силу новый закон, для них предусмотрена сохранная норма: все ведомственные знаки отличия в труде, которые давали право на присвоение звания «Ветеран труда», остаются действительными. Но при одном условии: 25–летнем трудовом стаже для мужчин и 20–летнем для женщин. Минтруд разработал для них дополнительные требования. Они прописаны в проекте постановления правительства, подготовленном минтрудом. Документ размещен на сайте раскрытия информации госорганами. Сейчас идет его общественное обсуждение.В документе уточняется, что новые правила будут распространяться на руководителей государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, государственных внебюджетных фондов, автономных некоммерческих организаций, учредителями которых является Российская Федерация, регион или муниципальное образование, а также госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций или долей в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности.Сейчас в законодательстве прописаны требования к претендентам на почетное звание. Они связаны с продолжительностью, добросовестностью трудовой деятельности, заслугами в ней. И распространяются в равной мере на всех — и работников, и работодателей. Однако руководители в первую очередь выступают в качестве работодателей и несут ответственность за работников, а также за эффективное и качественное управление организацией. Таким образом, документ предполагает, что стать ветераном труда сможет начальник, у которого нет задолженностей по зарплате и уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это раз.Стать ветераном труда сможет начальник, который не только платил зарплату и налоги вовремя, но и соблюдал трудовое законодательство и иные правовые акты, в том числе в области социального и медицинского страхования, социальной защиты инвалидов, занятости населения. Это два.Стоит отметить, что помимо этих двух пунктов начальник должен соответствовать и общим для всех критериям присвоения звания «Ветеран труда». В частности, иметь стаж работы в конкретной отрасли не менее 15 лет (а общий стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин), ведомственные награды и профессиональные заслуги в соответствующей сфере деятельности, быть победителем конкурсов профмастерства.По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в документе стоило бы уточнить ряд параметров. Например, не должно быть задолженностей по зарплате и налогам, а также нарушений трудового права за всю историю руководящей работы человека, претендующего на звание, за какой–то период или на момент, когда он начал на это звание претендовать.А если задолженность на предприятии есть, надо, по его мнению, учитывать нюансы, например, по какой причине она образовалась. «Человек может быть очень хорошим руководителем, но не заплатить людям вовремя зарплату не по своей вине, а, например, потому что ему бюджет вовремя не перечислил деньги», — поясняет Сафонов.Сейчас обладатели этого звания имеют право на небольшую прибавку к пенсии или дополнительные социальные льготы — список определяет каждый регион самостоятельно.Стоит отметить, что с прошлого года получить ветеранское звание стало сложнее. На смену всей пестрой «разносортице» всевозможных наград, заслуг, званий и поощрений сейчас приходит единая система. Причем государственных наград федерального уровня — орденов, медалей СССР и России, а также почетных званий СССР и России изменения не коснулись. Все награжденные, достигнув пенсионного возраста, оформляют звание «Ветеран труда» спокойно и без помех.Что касается ведомственного уровня, в прошлом году вступил в силу закон, по которому каждое министерство и ведомство должно утвердить свои собственные награды и знаки отличия. Госкорпорации тоже получили такое право. К концу декабря большинство из 23 федеральных ведомств уже утвердили такие приказы.Что касается наград и званий, полученных до 1 июля 2016 года, когда вступил в силу новый закон, для них предусмотрена сохранная норма: все ведомственные знаки отличия в труде, которые давали право на присвоение звания «Ветеран труда», остаются действительными. Но при одном условии: 25–летнем трудовом стаже для мужчин и 20–летнем для женщин.







