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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 8 (20.01.2017)]

 Перспективы 
Оптимальный вариант

Банкам могут разрешить выдавать не только кредиты, но и паспорта.
Первый вице–премьер Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о передаче функций ФГУП «Паспортно–визовый сервис» уполномоченным банкам для повышения эффективности и прозрачности процедуры выдачи документов гражданам. Вопросы правоохранительной деятельности затрагивать не планируется, отмечают в секретариате Шувалова.
Сейчас заказать паспорт и оплатить госпошлину за его выдачу можно на портале госуслуг, а с 1 февраля 2017 года начнется выдача общегражданских паспортов в многофункциональных центрах (МФЦ).
Так зачем тогда подключать банки, и почему они заинтересованы в выдаче паспортов? У банков есть все необходимые возможности для оказания государственных услуг населению. Как поясняет вице–президент банковской ассоциации «Россия» Олег Иванов, оказание услуг в электронной форме прописано в законе «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». А есть еще закон об идентификации банковских клиентов, который, по его словам, сейчас сильно ограничивает возможности для дистанционного оказания банковских услуг гражданам: переводов, открытия счетов, выдачи кредитов, получения вкладов. Банк, прежде чем начать работать с клиентом, должен его идентифицировать, добавил он. «В последние несколько лет сделаны кардинальные шаги по отождествлению двух понятий банковской идентификации и идентификации для оказания госуслуг. Причем сделано в таком ключе, что банки превращаются, по сути, в МФЦ, которые подтверждают личность гражданина. Например, позволяют им создавать учетные записи на портале госуслуг для дальнейшего получения услуг в электронной форме», — поясняет Олег Иванов.
То есть банки будут регистрировать граждан на портале. Точек входа граждан (где сейчас можно получить пароль для своего личного кабинета на портале госуслуг) — 2,7 тысячи, а банковских отделений — почти 40 тысяч.
Сейчас идет снижение бюджетных расходов, напомнил Иванов, и государство ищет пути оптимизации. А банковская сеть, которая сегодня является наиболее поднадзорной (в лице Центробанка), заслуживает доверия и может помогать россиянам в получении госуслуг.
Банковскую идентификацию, кстати, уже приравняли в госидентификации, констатировал Иванов. Банки уже могут оказывать услуги клиентам без дополнительной регистрации и проверки. Зачем, если человек уже идентифицирован в системе госуслуг?
Выдача паспортов, по сути, — следующий шаг в развитии этой информационной системы. Наделение банков полномочиями МФЦ вполне возможно, так как у кредитных организаций есть вся структура, и у них мощные базы данных, которые подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, к порталу госуслуг и к органам исполнительной власти, резюмировал Олег Иванов.

По информации «Российской газеты»




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