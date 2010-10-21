[Индекс номера 8 (20.01.2017)]



Конкурс

Рабочие идеи

На станции юных техников в рамках конкурса «Я б в рабочие пошел!» состоялась презентация изобретений студентов учреждений профессионального образования и старшеклассников Норильска и Дудинки.

Этот конкурс стартовал в ноябре прошлого года. Он является одной из составляющих корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор», реализуемого ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска и учреждениями профессионального образования. В программу конкурса входят тренинги, экскурсии на предприятия «Норникеля», занятия в Корпоративном университете «Норильского никеля», проведение дней профессии в учреждениях профессионального образования, профориентационная игра «Что? Где? Когда?». Практический этап конкурса включает в себя разработку инновационных приборов, механизмов, способных облегчить труд представителей востребованных в компании профессий. В течение месяца ребята вместе с педагогами СЮТ «колдовали» над своими моделями, а затем представили их на суд экспертов. Универсальная доска-пазл Парни из команды «Перцы» на звание Кулибиных не претендуют: Арсений Воронов видит себя бизнесменом, а Артем Савин намерен стать автомехаником, но, узнав в школе о конкурсе, они решили попробовать свои силы в изобретательской деятельности. – Сначала мы хотели создать приспособление для маляров, с помощью которого порошковая краска смешивалась бы с водой и распылялась на нужную поверхность. Однако от этой идеи отказались, не найдя подходящих материалов. Решили пойти простым путем: усовершенствовали обычный канцелярский степлер — и получился прибор для изоляции электропроводов. Из представленных моделей наиболее интересными экспертам показались доска–пазл, электрогайковерт, слесарный лежак. Некоторые идеи, по мнению жюри, в состав которого вошли инженер Института «Норильск-проект», педагоги СЮТ, представители управления образования и ЗФ «Норникеля», при соответствующей доработке вполне способны улучшить условия работы на производстве, а также могут быть использованы в быту. Паяльник с автоматически выдвигающимся припоем Cтуденты ПТК НИИ демонстрируют мобильную аптечку Артем Савин и Арсений Воронов гордятся своим изобретением Наталья Гладкая — ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», куратор корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор»: – Даже не ожидала, что будут такие хорошие работы. Мне понравились слесарный лежак, паяльник, но больше всего впечатлила доска–пазл — просто и оригинально. Финал конкурса состоится 1 февраля на сцене Дворца культуры компании. Каждая команда подготовит приветствие, домашнее задание и ответит на вопросы викторины, посвященной деятельности «Норникеля».

Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО. Фото автора Этот конкурс стартовал в ноябре прошлого года. Он является одной из составляющих корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор», реализуемого ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска и учреждениями профессионального образования.В программу конкурса входят тренинги, экскурсии на предприятия «Норникеля», занятия в Корпоративном университете «Норильского никеля», проведение дней профессии в учреждениях профессионального образования, профориентационная игра «Что? Где? Когда?». Практический этап конкурса включает в себя разработку инновационных приборов, механизмов, способных облегчить труд представителей востребованных в компании профессий. В течение месяца ребята вместе с педагогами СЮТ «колдовали» над своими моделями, а затем представили их на суд экспертов.Парни из команды «Перцы» на звание Кулибиных не претендуют: Арсений Воронов видит себя бизнесменом, а Артем Савин намерен стать автомехаником, но, узнав в школе о конкурсе, они решили попробовать свои силы в изобретательской деятельности.– Сначала мы хотели создать приспособление для маляров, с помощью которого порошковая краска смешивалась бы с водой и распылялась на нужную поверхность. Однако от этой идеи отказались, не найдя подходящих материалов. Решили пойти простым путем: усовершенствовали обычный канцелярский степлер — и получился прибор для изоляции электропроводов.Из представленных моделей наиболее интересными экспертам показались доска–пазл, электрогайковерт, слесарный лежак. Некоторые идеи, по мнению жюри, в состав которого вошли инженер Института «Норильск-проект», педагоги СЮТ, представители управления образования и ЗФ «Норникеля», при соответствующей доработке вполне способны улучшить условия работы на производстве, а также могут быть использованы в быту.







