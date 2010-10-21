[Индекс номера 81 (26.05.2017)]



Мы расскажем вам сказку

В День защиты детей, 1 июня, в Норильске в третий раз пройдет самый северный карнавал. В этом году он посвящен сказкам и поэтому получил название «Тридевятое царство».

Напомним, в прошлом году карнавал назывался «Кинонашествие», а самым первым стал «Карнавал любимых сказок» — тогда на центральной площади города собрались все сказочные герои, каких только смогли вспомнить и придумать норильчане. — Этот год в России объявлен Годом экологии, а, как известно, Тридевятое царство признано самым экологичным, к чему и стремится сегодня норильское царство–государство, — в шутку говорит Михаил Зареченский, режиссер городского Центра культуры. Конкурс рисунков «Экология в Тридевятом царстве», объявленный в преддверии карнавала, как нельзя более ярко иллюстрировал эту составляющую жизни сказочного государства. На конкурс было подано порядка 200 рисунков, в ближайшие дни жюри проведет конкурсный отбор, и лучшие работы будут демонстрироваться 1 июня на большом экране на Комсомольской площади. После праздника будет организована выставка, сообщают организаторы, поскольку хороших рисунков много, и было бы неплохо, чтобы их увидели как можно больше любителей детского творчества. Что касается самого карнавала, то в этом году был проведен отбор участников, которые хотели бы представить свои творческие номера на Комсомольской площади. — В прошлом году мы приглашали на сцену участников карнавального шествия, поэтому не могли заранее оценить качество этих выступлений. В итоге кто–то выглядел выигрышно за счет предварительной подготовки, а кто–то просто экспромтом рассказал четверостишье. В этом году были отсмотрены все номера, которые попадут на сцену. Отбор проводился в рамках конкурса «Жители Тридевятого царства» в трех номинациях: «Сказочный герой», «Сказочная принцесса» и «Сказочная нечисть». В рамках конкурса «Сказки северного царства» рассматривались театрализованные постановки. Командам предлагалось показать небольшой этюд по мотивам норильских и таймырских легенд и сказок. На этот конкурс заявились три команды, детские сады № 2, 5 и 14, — поделился Михаил Зареченский. — Работы участников оказались очень интересными. Один из садов — «Олененок» — задействовал в своей сказке 36 детей. Наиболее оригинально смотрелись инсценировки, где играют сами ребята, потому что праздник посвящен именно им. Карнавальные колонны начнут формироваться в 17.30 на Театральной площади. В 18.00 шествие отправится в сторону Комсомольской площади. На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Советской участников будет ждать открытый грузовик, на котором разместятся члены жюри. По желанию команды различных организаций смогут показать небольшую «визитную карточку»: станцевать, прокричать речовку, самовыразиться любым другим способом. Эта часть станет главным конкурсом карнавала, а его победителей наградят в финале праздника. Ожидается, что праздничная развлекательная программа на Комсомольской площади начнется в 18.30 и продлится до 19.30, после чего музей Норильска готов принять норильчан, жаждущих продолжения праздника: там подготовлен целый ряд мероприятий, посвященных 1 июня. Помимо выступлений победителей конкурсов на Комсомольской площади запланированы флешмобы, конкурсные блоки и фотозоны. Ленинский проспект 1 июня будет перекрыт для движения транспорта с 16 до 20 часов. Напомним, в прошлом году карнавал назывался «Кинонашествие», а самым первым стал «Карнавал любимых сказок» — тогда на центральной площади города собрались все сказочные герои, каких только смогли вспомнить и придумать норильчане.— Этот год в России объявлен Годом экологии, а, как известно, Тридевятое царство признано самым экологичным, к чему и стремится сегодня норильское царство–государство, — в шутку говорит Михаил Зареченский, режиссер городского Центра культуры.Конкурс рисунков «Экология в Тридевятом царстве», объявленный в преддверии карнавала, как нельзя более ярко иллюстрировал эту составляющую жизни сказочного государства. На конкурс было подано порядка 200 рисунков, в ближайшие дни жюри проведет конкурсный отбор, и лучшие работы будут демонстрироваться 1 июня на большом экране на Комсомольской площади. После праздника будет организована выставка, сообщают организаторы, поскольку хороших рисунков много, и было бы неплохо, чтобы их увидели как можно больше любителей детского творчества.Что касается самого карнавала, то в этом году был проведен отбор участников, которые хотели бы представить свои творческие номера на Комсомольской площади.— В прошлом году мы приглашали на сцену участников карнавального шествия, поэтому не могли заранее оценить качество этих выступлений. В итоге кто–то выглядел выигрышно за счет предварительной подготовки, а кто–то просто экспромтом рассказал четверостишье. В этом году были отсмотрены все номера, которые попадут на сцену. Отбор проводился в рамках конкурса «Жители Тридевятого царства» в трех номинациях: «Сказочный герой», «Сказочная принцесса» и «Сказочная нечисть». В рамках конкурса «Сказки северного царства» рассматривались театрализованные постановки. Командам предлагалось показать небольшой этюд по мотивам норильских и таймырских легенд и сказок. На этот конкурс заявились три команды, детские сады № 2, 5 и 14, — поделился Михаил Зареченский. — Работы участников оказались очень интересными. Один из садов — «Олененок» — задействовал в своей сказке 36 детей. Наиболее оригинально смотрелись инсценировки, где играют сами ребята, потому что праздник посвящен именно им.Карнавальные колонны начнут формироваться в 17.30 на Театральной площади. В 18.00 шествие отправится в сторону Комсомольской площади. На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Советской участников будет ждать открытый грузовик, на котором разместятся члены жюри. По желанию команды различных организаций смогут показать небольшую «визитную карточку»: станцевать, прокричать речовку, самовыразиться любым другим способом. Эта часть станет главным конкурсом карнавала, а его победителей наградят в финале праздника.Ожидается, что праздничная развлекательная программа на Комсомольской площади начнется в 18.30 и продлится до 19.30, после чего музей Норильска готов принять норильчан, жаждущих продолжения праздника: там подготовлен целый ряд мероприятий, посвященных 1 июня.Помимо выступлений победителей конкурсов на Комсомольской площади запланированы флешмобы, конкурсные блоки и фотозоны.Ленинский проспект 1 июня будет перекрыт для движения транспорта с 16 до 20 часов.

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