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[Индекс номера 81 (26.05.2017)
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В старом городе
Сезон открытий
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О том, какие события происходили в разные годы в конце мая в Норильске, расскажет очередной выпуск рубрики–календаря.
|Пропускной пункт в Дудинке. 2012 год
О чем писала «Заполярка»Минерал урванцевитОн обнаружен в медно–никелевых сульфидных рудах Талнахского месторождения, на руднике «Маяк», в кровле зональной сульфидной залежи. Эта залежь описана в опубликованных в 1964–1971 годах работах геологов и минералогов Ершова, Сухановой, Долина, Изоитко, Сухова, Кавардина, Митейнова и других. Авторы дали новому минералу имя первооткрывателя норильских минеральных богатств — Николая Николаевича Урванцева. Урванцевит признан комиссией по новым минералам и названиям минералов и Международной минералогической ассоциацией новым минеральным видом. Среди авторов урванцевита несколько учеников Николая Николаевича.
«Заполярная правда», 31 мая 1977 года
27 мая 1996 годаВ этот день был создан Таймырский таможенный пост. История нашей таможни берет свое начало в 1993 году, когда на Крайнем Севере один за другим появились два таможенных поста: сначала Дудинский, а затем Норильский. Спустя три года — в мае 1996 года — они были преобразованы в один Таймырский таможенный пост. Сегодня он — один из крупнейших в Красноярском крае. Регион его ответственности охватывает Таймырский Долгано–Ненецкий, Эвенкийский, Туруханский муниципальные районы, города Игарку и Норильск, акваторию вод, омывающих берега полуострова Таймыр. Общая площадь подведомственной территории — почти 183 тысячи кв. км. В августе 2012–го в Дудинке открылся грузопассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ, и теперь Таймырский таможенный пост единственный в Сибири имеет морской пункт пропуска.
Знай наших28 мая 1935 года родился Анатолий Васильевич Филатов, последний руководитель норильского комбината, единственный директор НГМК, избранный на конференции трудового коллектива, — это произошло в 1988 году. Когда «Норильский никель» преобразовали в РАО, Филатова назначили председателем совета директоров и гендиректором. Также Филатов — почетный гражданин Норильска и Таймыра. Под его руководством завершалась реконструкция печей на никелевом заводе. Филатов участвовал в разработке и запуске печей плавки в жидкой ванне. При его участии выведена на проектные уровни «Надежда». При нем разработана и освоена технология утилизации сернистых газов. Филатов — автор 39 изобретений и 23 внедренных на комбинате рационализаторских предложений. Он проработал на комбинате почти 40 лет, получил звание Героя Социалистического Труда.
А еще в мае27 мая 1938 года образован совхоз «Норильский» (преобразован из сельхоза).27 мая 1977 года в аэропорту «Норильск» произвел первую посадку мощный грузовой авиалайнер Ил–76. Он доставил 30 тонн грузов для управления торговли.28 мая 1954 года улицу Пионерскую переименовали в улицу Богдана Хмельницкого в честь 300–летия воссоединения Украины с Россией. Тогда во многих советских городах появились улицы с таким названием.30 мая 1939 года в Норильске организован первый пионерский отряд.30 мая 1998 года впервые вышла в эфир телекомпания «Северный город».
В мае 1961 года в Норильске открылся магазин № 26, позже — гастроном № 8.В мае 1985 года в Красноярске прошел краевой конкурс молодых поваров, кондитеров, официантов. Лариса Гудзик из ресторана «Таймыр» была признана лучшим кондитером края. Серебряные медали привезли домой повар ресторана «Горняк» Надежда Цыбанева, официант Сергей Юшин и метрдотель Игорь Берман из «Таймыра».В мае 1978 года приняло первых посетителей кафе «Метелица», до этого — городская столовая.
|Александр Кривенков, ведущий «Северного города» 2000-е годы
|Прием в пионеры. 1966 год
Светлана ГУНИНА
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