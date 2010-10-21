[Индекс номера 81 (26.05.2017)]



В старом городе

Сезон открытий

О том, какие события происходили в разные годы в конце мая в Норильске, расскажет очередной выпуск рубрики–календаря.

Пропускной пункт в Дудинке. 2012 год О чем писала «Заполярка» Минерал урванцевит Он обнаружен в медно–никелевых сульфидных рудах Талнахского месторождения, на руднике «Маяк», в кровле зональной сульфидной залежи. Эта залежь описана в опубликованных в 1964–1971 годах работах геологов и минералогов Ершова, Сухановой, Долина, Изоитко, Сухова, Кавардина, Митейнова и других. Авторы дали новому минералу имя первооткрывателя норильских минеральных богатств — Николая Николаевича Урванцева. Урванцевит признан комиссией по новым минералам и названиям минералов и Международной минералогической ассоциацией новым минеральным видом. Среди авторов урванцевита несколько учеников Николая Николаевича.

«Заполярная правда», 31 мая 1977 года

27 мая 1996 года В этот день был создан Таймырский таможенный пост. История нашей таможни берет свое начало в 1993 году, когда на Крайнем Севере один за другим появились два таможенных поста: сначала Дудинский, а затем Норильский. Спустя три года — в мае 1996 года — они были преобразованы в один Таймырский таможенный пост. Сегодня он — один из крупнейших в Красноярском крае. Регион его ответственности охватывает Таймырский Долгано–Ненецкий, Эвенкийский, Туруханский муниципальные районы, города Игарку и Норильск, акваторию вод, омывающих берега полуострова Таймыр. Общая площадь подведомственной территории — почти 183 тысячи кв. км. В августе 2012–го в Дудинке открылся грузопассажирский пункт пропуска через государственную границу РФ, и теперь Таймырский таможенный пост единственный в Сибири имеет морской пункт пропуска.

Знай наших 28 мая 1935 года родился Анатолий Васильевич Филатов, последний руководитель норильского комбината, единственный директор НГМК, избранный на конференции трудового коллектива, — это произошло в 1988 году. Когда «Норильский никель» преобразовали в РАО, Филатова назначили председателем совета директоров и гендиректором. Также Филатов — почетный гражданин Норильска и Таймыра. Под его руководством завершалась реконструкция печей на никелевом заводе. Филатов участвовал в разработке и запуске печей плавки в жидкой ванне. При его участии выведена на проектные уровни «Надежда». При нем разработана и освоена технология утилизации сернистых газов. Филатов — автор 39 изобретений и 23 внедренных на комбинате рационализаторских предложений. Он проработал на комбинате почти 40 лет, получил звание Героя Социалистического Труда.

А еще в мае 27 мая 1938 года образован совхоз «Норильский» (преобразован из сельхоза). 27 мая 1977 года в аэропорту «Норильск» произвел первую посадку мощный грузовой авиалайнер Ил–76. Он доставил 30 тонн грузов для управления торговли. 28 мая 1954 года улицу Пионерскую переименовали в улицу Богдана Хмельницкого в честь 300–летия воссоединения Украины с Россией. Тогда во многих советских городах появились улицы с таким названием. 30 мая 1939 года в Норильске организован первый пионерский отряд. 30 мая 1998 года впервые вышла в эфир телекомпания «Северный город». Александр Кривенков, ведущий «Северного города» 2000-е годы В мае 1961 года в Норильске открылся магазин № 26, позже — гастроном № 8. В мае 1985 года в Красноярске прошел краевой конкурс молодых поваров, кондитеров, официантов. Лариса Гудзик из ресторана «Таймыр» была признана лучшим кондитером края. Серебряные медали привезли домой повар ресторана «Горняк» Надежда Цыбанева, официант Сергей Юшин и метрдотель Игорь Берман из «Таймыра». В мае 1978 года приняло первых посетителей кафе «Метелица», до этого — городская столовая. Прием в пионеры. 1966 год

Светлана ГУНИНА

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