[Индекс номера 81 (26.05.2017)]



Своя игра

К полету готовы

В минувшее воскресенье стартовал официальный набор волонтеров для работы на Универсиаде–2019 в Красноярске. Норильчане представили на праздничном шоу привлекательное и яркое приветствие в онлайн–формате.

Норильские волонтеры

Как это было Официальное открытие кампании прошло на территории фан–парка «Бобровый лог», ставшего одним из объектов Универсиады. К нему по видеосвязи присоединились студенты из Норильска, Новосибирска, Кемерово, Архангельска и Казани. На момент онлайн–трансляции штабы зимней Универсиады–2019 были открыты в шести городах. На празднике выступили музыкальные и танцевальные коллективы Красноярска, а также приглашенные артисты. Приветствовали гостей мероприятия губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко, генеральный директор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов и генеральный директор фан–парка «Бобровый лог» Елена Гаврилова. — Многие гости и участники студенческих игр именно с помощью волонтеров будут знакомиться с Красноярском, с Россией, с нашей историей и традициями. Поэтому отбор и подготовка добровольных помощников, которые должны владеть и иностранными языками, и знаниями истории края, и умением оказать первую медицинскую помощь — очень ответственное и важное дело. Кроме того, нам хочется сформировать у волонтеров особое отношение к их задачам, чтобы они не просто выполняли свои функции, но и могли показать все наше гостеприимство и радушие, — сказал со сцены Виктор Толоконский. Максим Уразов напомнил, что к Универсиаде предстоит набрать и подготовить команду из 5000 волонтеров. — Наша задача — отобрать людей, максимально вложиться в их образование, а для ребят — это возможность получить и знания, и эмоции. Уже сейчас конкуренция среди желающих стать волонтерами студенческих игр впечатляет. Мы получаем очень много заявок из других городов России — все хотят стать частью такого крупного международного события, как зимняя Универсиада 2019 года. В первую очередь мы планируем отдать предпочтение жителям Красноярского края, но также ожидаем участие порядка 800–1000 человек из других городов. Окончательно же команда добровольцев будет сформирована к сентябрю 2018 года, — пояснил гендиректор исполнительной дирекции Универсиады. Напомним, «Норникель» — генеральный партнер Универсиады — будет активно способствовать обучению волонтеров и персонала для нее. В 2016 году компания и дирекция Универсиады подписали соглашение о финансировании программ. К играм планируется сформировать штат дирекции, состоящей из 650 человек. Также потребуется порядка 1800 временных сотрудников. Еще одну категорию обучающихся составят сотрудники компаний–поставщиков и подрядчиков, а это порядка 3000 человек. Известно, что в настоящее время «Норникель» строит на территории фан–парка «Бобровый лог» спортивно–тренерский блок, также предназначенный для проведения игр. Кроме того, будут расширены горнолыжные трассы, оборудована современная система безопасности и видеотрансляции. Заметно преобразится и территория вблизи фан–парка. Соответствующее соглашение было подписано на Красноярском экономическом форуме–2017.

Характер – нордический Норильский штаб в составе двух десятков человек приветствовал старт волонтерской кампании из аудитории Норильского государственного индустриального института. Включению в живой эфир не помешал даже норильский интернет с его капризным характером: мы видели и слышали всех, и все слышали нас без особых задержек и провисаний. В течение двух часов шел праздник: молодые красивые люди в форменных футболках улыбались, шутили, махали друг другу руками, открыто радовались происходящему. Во всем чувствовалось единение и общий позитивный заряд. Нашему штабу во главе со студенткой 2–го курса НГИИ по специальности «маркшейдерское дело» Ариной Ваймер на открытии предоставили слово, и норильские студенты отлично отработали приветствие. А видеоролик, придуманный координатором норильского волонтерского движения Екатериной Шутовой и снятый с квадрокоптера друзьями добровольцев, вообще прошел на ура — его показали на большом экране в самом начале торжественной церемонии. Можно сказать, это стало своеобразной визитной карточкой открытия волонтерского парада.

Включайся! Адрес официального штаба зимней Универсиады в Норильске — его теперь все называют самым северным штабом предстоящих игр — ул. 50 лет Октября, 7. Он находится в здании Норильского государственного индустриального института. Соглашение о создании штаба несколько месяцев назад подписали и. о. ректора НГИИ Дмитрий Дубров и Максим Уразов. Штаб работает по нескольким направлениям, в числе которых информационное, отдел проектной реализации и другие. Будущих волонтеров в возрасте от 16 до 30 лет, деловых, активных, спортивных, знающих иностранные языки и способных к обучению, ждут в штабе каждый день. Новичкам придется заполнить специальную анкету. Организаторы называют волонтеров «душой игр». У этой огромной армии добровольцев, которые на время игр окажутся в центре мировых событий, множество преимуществ. Ребята смогут найти новых друзей из разных уголков планеты, улучшить свой английский и познакомиться с еще несколькими языками, получить дополнительное поощрение в учебном заведении за общественную деятельность, повысить шансы на получение грантов и стажировку за рубежом, приобрести дополнительные профессиональные навыки, повысить свою конкурентоспособность при трудоустройстве и так далее. Всего у волонтеров на Универсиаде — 49 направлений работы: от встречи гостей в аэропорту до помощи в судейских командах.

Первый рекорд Прямо во время открытия кампании будущие волонтеры Универсиады, спортсмены и гости праздника установили рекорд по количеству людей, обнявших друг друга. Специально для регистрации рекорда в Красноярск прибыл официальный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов. Объятиями друг с другом поделились 438 человек.

Штабной диктант 16 мая в преддверии официального старта набора волонтеров в городах страны, где расположатся штабы зимней Универсиады прошли тест–диктанты. Тема диктанта была обозначена как «Письмо–обращение к друзьям об участии в зимней Универсиаде–2019», присоединиться к акции могли все желающие. Россиянам через текст диктанта рассказали о предстоящем грандиозном спортивном событии, привлекли еще больше активных граждан к участию в Универсиаде не только в качестве зрителей, но и в качестве помощников. Для написания диктанта в самый северный штаб Универсиады пришли 153 человека, «диктатором» была назначена координатор штаба Екатерина Шутова. По словам Кати, всего было сдано и проверено 148 работ, из которых 10 написаны на отлично и 28 — на хорошо.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ Фото предоставлены норильским штабом Универсиады

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