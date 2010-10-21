[Индекс номера 81 (26.05.2017)]



мысли вслух

Золото и асфальт

«Ах, вот бы вокруг все было уютно, как в Европе, — много брусчатки и качественного асфальта, клумб и фонтанов, отреставрированной старины и ярких витрин!». Мечта. Чего скрывать, этого нам очень не хватает. Так давайте поговорим о качестве окружающего нас урбан–пространства.

Для начала договоримся: в европах мы бывали. Видали и кошмарные помойки, и грязь на задворках европейских городов, и лютый бардак нацрайонов. Но в целом понимаем, о чем идет речь. Даешь красивый город, пригород, дороги. Так уж вышло, что в России издревле не было большого смысла строить дороги. Большую часть года они пролежат под снегом, как было у нас, в старом Норильске. В холодном климате магистраль имеет стратегическое значение лишь в том случае, если есть механизированная снегоуборка. Пустил тяжелый грейдер, и можно ехать. В противном же случае... С другой стороны, у нас есть великие реки с многочисленными притоками, которые приличную часть года стоят замерзшие — природные магистрали. Поэтому в России транспортное сообщение всегда шло по рекам, с севера на юг, а не с запада на восток, сухопутно. Тракты мы начали строить исторически недавно, с упором на железные дороги — их легче чистить зимой. Теперь о факторе культуры, той самой, о которой так любят с придыханием говорить завидующие и которой нам якобы не хватает. А вот у бельгийцев ее — в избытке. «Здесь настоящая причина, умеют! Все делают исключительно качественно, обживаются грамотно, культура поведения высокая. А ты, Ванька, не умеешь, не ценишь, веником сыру землю не подметаешь. А вот они свой асфальт подметают!». Эта мифологема столь интересна, что я хочу остановиться и на ней. На самом деле все скучно и просто. Работать умеют? Но лучше всех работают китайцы! Малайцы и вьетнамцы не хуже. Скажу по секрету: все люди на Земле могут одинаково хорошо работать. Те, что еще недавно целый день сидели на корточках или собирали кокосы, сейчас лучше прочих собирают сложнейшую технику. И что это значит: обживаются грамотно? Если нация, народ состоялись и выжили, оставшись на ленте истории, значит, они обживались грамотно. Разве таежные эвенки или тундровые ненцы неграмотно обживаются? Мы так не сможем. А уж про культуру... Самые культурные — монахи в монастырях. Знаете, чем определяется высочайший уровень бытового комфорта и организации пространства в странах Европы, особенно северной? Золотом. Если точнее, все дело в количестве золота, вложенного за всю историю страны в квадратный метр площади территории без потери итога. Накопительная система, тянущаяся из поколения в поколение. Чем меньше территория, тем проще. Запомните этот тезис. Однако само по себе золото на территории не появится, если нет месторождений и крепкой власти, способной удержать их в своих руках. Имея в виду золото, я подразумеваю и иные носители ценностей: ценные бумаги, деньги вообще. Для примера возьмем благополучную Голландию, где впервые произошла буржуазная революция и была введена новая колониальная политика. Голландцев привлекала не только испанская Америка, но и бывшие азиатские колонии Португалии, поработив которые, они получили обширные рынки сбыта. Одновременно в огромных количествах и за бесценок они вывозили дорогостоящие восточные товары, стимулировали экономику — шел колониальный грабеж, выполнялось необходимое условие процветания. Потом начались торговые войны, и вскоре почти треть всей торговли золотом находилась в руках голландцев. Затем в Голландию хлынул поток золота из Бразилии. Сколько всего они вывезли золотишка, посчитать невозможно. Ну и работорговля, конечно, в которой голландцы тоже отличились на загляденье. Далеко не все вывезенное в метрополию золото проедалось, какая–то часть ушла на поддержание искусства, с правильной перспективой, вполне рыночные инвестиции. Много средств оседало непосредственно на земле. Голландцы строили хорошие дороги и города, дамбы и мосты, сооружения и храмы. Инфраструктуру, капитально. И теперь, обратите внимание, европейцы хвастаются исключительно наследственной стариной! Привезут в ратушу, на руины, в замок, покажут остатки старой римской дороги или акведука. То есть продемонстрируют унаследованные золотые монеты, вложенные предками в квадратный метр площади метрополии. Исторически сохраненные в земле, слой за слоем — последнее обстоятельство особо важно. Чем больше слоев, тем качественней пространство для жизни. А новое показывают Штаты, и то на излете. Сейчас все по–настоящему свежее находится на другом конце планеты. Сингапур, Шанхай, Дубай — вот где действительно новое. Отлично видно, что может сделать высокая плотность золотых монет на квадратный метр. Итак, западноевропейские страны вывезли из колоний невообразимое количество золота, фактически ограбив огромные территории. И распорядились им, порой бездарно. Испания могла сделать золотое царство, но не сделала. Страшно представить стоимость добычи, захваченной в Индонезии голландской Ост–Индской компанией. По идее, всю страну можно было вымостить золотой плиткой толщиной в дюйм. И что осталось от былого величия? Почти все профукали, хотя и построенного предками хватило на долгие века благоденствия потомков. Голландцы отдали британцам Нью–Йорк, как и остальные территории в Северной Америке. Про британцев, оставшихся с носом после войны за независимость американцев, и так все ясно. Именно колониализм стал стартовым ускорителем, позже — неоколониализм, это азы. Процветание за счет других. Золота было много, а метрополии территориально невелики, грех не вложить его в парки и библиотеки! В качество пространства, в уровень жизни простого человека, способного на протест и даже бунт. Можно только удивляться беспечности бывших крутых колонизаторов — чего ж так мало сделали за такие деньги? Однако мало вложить деньги в квадратные метры, надо еще и сохранить итог вложения. Бразилия не сохранила, не дали... Китай, который японцы после нашего поражения под Цусимой и Порт–Артуром начали бессовестно грабить, тоже не сохранил. А что же Голландия? Нападали на нее степняки? Порушили ее гитлеровцы? Нет, немцы не стали обижать послушных соседей, выработавших философию покорности и всегда готовых лечь под сильного. Под Гитлера, под Америку с НАТО. Удобно, вложенное предками не разрушается. Немцев бомбили, и еще как, но их и отстраивали заново, всем миром. Образцово–показательно, в пику нам. И мы вкладывались в чужие территории, скольким странам помогали возрождаться из пепла, жуть! В то время, когда у самих большая часть территории была без единого вложенного рубля на квадратный километр... Теперь давайте о нас. Вложились предки, построили дороги, города и храмы. Зажили, надеясь, что и праправнукам хватит. Бац! Прибежали степняки, все разрушили, сожгли. Пропал человеческий труд, исчезла наследственность вложенного золота... Ладно, собрались с силами, нарожали детей. Только отстроили Москву заново — пришел очередной тохтамыш и опять спалил, все дотла. Кто там был после? Поляки, европейцы. Следом Наполеон с факелом. И так бесконечно. Не приживается золото в русской земле, хоть ты убейся. Каждый раз после нашествия приходится все начинать заново. А территория огромна, сравните с Голландией, которая, не моргнув, сдалась ради сохранения тех самых золотых. Впрочем, как и прочие карликовые страны. И они же в составе сводных армий постоянно отправлялись искать новые колонии, понимая, что другого способа процветания при маленьких площадях и скудости ресурсов просто нет. Куда шли? В Россию, в том числе чтобы благоденствовать за счет других. Кто из европейцев на нас не нападал? Так что все эти истории в пользу бедных про высочайший уровень «всего вообще» у западных народов, который якобы и превратил страны Европы в сплошное пространство кайфа — чушь, байки. Рубль–площадь... России в свои квадратные метры ещё вкладывать и вкладывать, сделав так, чтобы больше никто и никогда ее не грабил, уничтожая уже вложенные несчастные рубли. Фактически мы после 1945–го опять все начали заново. Тем не менее признаю, что разница в культуре все–таки есть. Палками вбитая! Если я вложил деньги, облагородив пространство возле своего подъезда, а ты начинаешь ходить по розовым плиткам и плевать на них, разбрасывать по красоте сопли, то я потрачу еще чуть–чуть, заплачу околоточному, и он будет бить тебя меж лопаток ножнами шашки, пока ты не привыкнешь вести себя прилично, гуляя по красивому. Это совершенно нормальный и естественный процесс. И все люди планеты поведут себя в нем одинаково — подчинятся порядкам и станут очень культурными. В Европе люди на улицах улыбаются. В центре Москвы, на Кузнецком мосту или на Дмитровке тоже улыбаются. Это то место России, куда исторически вложен возможный максимум золота на квадратный метр, главный магнит страны. А теперь вернемся в Норильск. На сегодняшний день мой город вполне цивилизован. Но давайте пройдёмся по улице, я вам кое–что покажу... Обратите внимание вот на этот тротуар. Плитка как плитка, красивей видали. Обращаю внимание: вы ее уже не замечаете, привыкли. И это, пожалуй, наивысшая оценка. Ведь еще сравнительно недавно здесь были сплошные грунтовки. А что творилось после проливных дождей! Грязь непролазная. Но потом появился первый асфальт, скамейки, где прохожие могли присесть, отдохнуть, урны опять же. Мы раз за разом вкладывали деньги, отрабатывая технологии жизни на мерзлоте. И произошел цивилизационный скачок. Люди перестали ходить в сапогах, женщины отчаянно старались раздобыть туфли на шпильках, качество среды моментально изменило поведение горожан. Никто не плюет, прохожие кидают мусор в урны, нет пустых бутылок на асфальте. Да и штрафы внушительные, полиция не спит. А ведь сами люди ничуть не изменились, они все такие же, со времен древних шумеров. Вот что делает качество среды. И при чем тут национальное? Дубинке полицейского без разницы, по спине какой национальности врезать. Главное же: теперь и сами люди хотят выглядеть прилично. И детям накажут. Рубль на метр площади, который нужно сберечь... Слушайте, навалом дел, всегда есть чем заняться! Так что не унывайте, мы ничуть не хуже других. Может, даже лучше. Вы тоже будете чистить моющим пылесосом розовую плитку у своей двери. Когда появится. А сыру землю пылесосить бессмысленно. Лишь бы не напали и не сожгли все опять. Устали мы свои несчастные рубли раз за разом вкладывать в один и тот же километр... А они не нападут. Не позволим.

Вадим ДЕНИСОВ Фото Владимира МАКУШКИНА Для начала договоримся: в европах мы бывали. Видали и кошмарные помойки, и грязь на задворках европейских городов, и лютый бардак нацрайонов. Но в целом понимаем, о чем идет речь. Даешь красивый город, пригород, дороги.Так уж вышло, что в России издревле не было большого смысла строить дороги. Большую часть года они пролежат под снегом, как было у нас, в старом Норильске. В холодном климате магистраль имеет стратегическое значение лишь в том случае, если есть механизированная снегоуборка. Пустил тяжелый грейдер, и можно ехать. В противном же случае... С другой стороны, у нас есть великие реки с многочисленными притоками, которые приличную часть года стоят замерзшие — природные магистрали. Поэтому в России транспортное сообщение всегда шло по рекам, с севера на юг, а не с запада на восток, сухопутно. Тракты мы начали строить исторически недавно, с упором на железные дороги — их легче чистить зимой.Теперь о факторе культуры, той самой, о которой так любят с придыханием говорить завидующие и которой нам якобы не хватает. А вот у бельгийцев ее — в избытке. «Здесь настоящая причина, умеют! Все делают исключительно качественно, обживаются грамотно, культура поведения высокая. А ты, Ванька, не умеешь, не ценишь, веником сыру землю не подметаешь. А вот они свой асфальт подметают!». Эта мифологема столь интересна, что я хочу остановиться и на ней.На самом деле все скучно и просто. Работать умеют? Но лучше всех работают китайцы! Малайцы и вьетнамцы не хуже. Скажу по секрету: все люди на Земле могут одинаково хорошо работать. Те, что еще недавно целый день сидели на корточках или собирали кокосы, сейчас лучше прочих собирают сложнейшую технику. И что это значит: обживаются грамотно? Если нация, народ состоялись и выжили, оставшись на ленте истории, значит, они обживались грамотно. Разве таежные эвенки или тундровые ненцы неграмотно обживаются? Мы так не сможем. А уж про культуру... Самые культурные — монахи в монастырях.Знаете, чем определяется высочайший уровень бытового комфорта и организации пространства в странах Европы, особенно северной? Золотом. Если точнее, все дело в количестве золота, вложенного за всю историю страны в квадратный метр площади территории без потери итога. Накопительная система, тянущаяся из поколения в поколение. Чем меньше территория, тем проще. Запомните этот тезис. Однако само по себе золото на территории не появится, если нет месторождений и крепкой власти, способной удержать их в своих руках. Имея в виду золото, я подразумеваю и иные носители ценностей: ценные бумаги, деньги вообще.Для примера возьмем благополучную Голландию, где впервые произошла буржуазная революция и была введена новая колониальная политика. Голландцев привлекала не только испанская Америка, но и бывшие азиатские колонии Португалии, поработив которые, они получили обширные рынки сбыта. Одновременно в огромных количествах и за бесценок они вывозили дорогостоящие восточные товары, стимулировали экономику — шел колониальный грабеж, выполнялось необходимое условие процветания. Потом начались торговые войны, и вскоре почти треть всей торговли золотом находилась в руках голландцев. Затем в Голландию хлынул поток золота из Бразилии. Сколько всего они вывезли золотишка, посчитать невозможно. Ну и работорговля, конечно, в которой голландцы тоже отличились на загляденье.Далеко не все вывезенное в метрополию золото проедалось, какая–то часть ушла на поддержание искусства, с правильной перспективой, вполне рыночные инвестиции. Много средств оседало непосредственно на земле. Голландцы строили хорошие дороги и города, дамбы и мосты, сооружения и храмы. Инфраструктуру, капитально. И теперь, обратите внимание, европейцы хвастаются исключительно наследственной стариной! Привезут в ратушу, на руины, в замок, покажут остатки старой римской дороги или акведука. То есть продемонстрируют унаследованные золотые монеты, вложенные предками в квадратный метр площади метрополии. Исторически сохраненные в земле, слой за слоем — последнее обстоятельство особо важно. Чем больше слоев, тем качественней пространство для жизни.А новое показывают Штаты, и то на излете. Сейчас все по–настоящему свежее находится на другом конце планеты. Сингапур, Шанхай, Дубай — вот где действительно новое. Отлично видно, что может сделать высокая плотность золотых монет на квадратный метр.Итак, западноевропейские страны вывезли из колоний невообразимое количество золота, фактически ограбив огромные территории. И распорядились им, порой бездарно. Испания могла сделать золотое царство, но не сделала. Страшно представить стоимость добычи, захваченной в Индонезии голландской Ост–Индской компанией. По идее, всю страну можно было вымостить золотой плиткой толщиной в дюйм. И что осталось от былого величия? Почти все профукали, хотя и построенного предками хватило на долгие века благоденствия потомков. Голландцы отдали британцам Нью–Йорк, как и остальные территории в Северной Америке. Про британцев, оставшихся с носом после войны за независимость американцев, и так все ясно. Именно колониализм стал стартовым ускорителем, позже — неоколониализм, это азы. Процветание за счет других. Золота было много, а метрополии территориально невелики, грех не вложить его в парки и библиотеки! В качество пространства, в уровень жизни простого человека, способного на протест и даже бунт. Можно только удивляться беспечности бывших крутых колонизаторов — чего ж так мало сделали за такие деньги?Однако мало вложить деньги в квадратные метры, надо еще и сохранить итог вложения. Бразилия не сохранила, не дали... Китай, который японцы после нашего поражения под Цусимой и Порт–Артуром начали бессовестно грабить, тоже не сохранил. А что же Голландия? Нападали на нее степняки? Порушили ее гитлеровцы? Нет, немцы не стали обижать послушных соседей, выработавших философию покорности и всегда готовых лечь под сильного. Под Гитлера, под Америку с НАТО. Удобно, вложенное предками не разрушается. Немцев бомбили, и еще как, но их и отстраивали заново, всем миром. Образцово–показательно, в пику нам. И мы вкладывались в чужие территории, скольким странам помогали возрождаться из пепла, жуть! В то время, когда у самих большая часть территории была без единого вложенного рубля на квадратный километр...Теперь давайте о нас. Вложились предки, построили дороги, города и храмы. Зажили, надеясь, что и праправнукам хватит. Бац! Прибежали степняки, все разрушили, сожгли. Пропал человеческий труд, исчезла наследственность вложенного золота... Ладно, собрались с силами, нарожали детей. Только отстроили Москву заново — пришел очередной тохтамыш и опять спалил, все дотла. Кто там был после? Поляки, европейцы. Следом Наполеон с факелом. И так бесконечно. Не приживается золото в русской земле, хоть ты убейся. Каждый раз после нашествия приходится все начинать заново. А территория огромна, сравните с Голландией, которая, не моргнув, сдалась ради сохранения тех самых золотых. Впрочем, как и прочие карликовые страны. И они же в составе сводных армий постоянно отправлялись искать новые колонии, понимая, что другого способа процветания при маленьких площадях и скудости ресурсов просто нет. Куда шли? В Россию, в том числе чтобы благоденствовать за счет других. Кто из европейцев на нас не нападал? Так что все эти истории в пользу бедных про высочайший уровень «всего вообще» у западных народов, который якобы и превратил страны Европы в сплошное пространство кайфа — чушь, байки.Рубль–площадь... России в свои квадратные метры ещё вкладывать и вкладывать, сделав так, чтобы больше никто и никогда ее не грабил, уничтожая уже вложенные несчастные рубли. Фактически мы после 1945–го опять все начали заново.Тем не менее признаю, что разница в культуре все–таки есть. Палками вбитая! Если я вложил деньги, облагородив пространство возле своего подъезда, а ты начинаешь ходить по розовым плиткам и плевать на них, разбрасывать по красоте сопли, то я потрачу еще чуть–чуть, заплачу околоточному, и он будет бить тебя меж лопаток ножнами шашки, пока ты не привыкнешь вести себя прилично, гуляя по красивому. Это совершенно нормальный и естественный процесс. И все люди планеты поведут себя в нем одинаково — подчинятся порядкам и станут очень культурными. В Европе люди на улицах улыбаются. В центре Москвы, на Кузнецком мосту или на Дмитровке тоже улыбаются. Это то место России, куда исторически вложен возможный максимум золота на квадратный метр, главный магнит страны.А теперь вернемся в Норильск. На сегодняшний день мой город вполне цивилизован. Но давайте пройдёмся по улице, я вам кое–что покажу... Обратите внимание вот на этот тротуар. Плитка как плитка, красивей видали. Обращаю внимание: вы ее уже не замечаете, привыкли. И это, пожалуй, наивысшая оценка. Ведь еще сравнительно недавно здесь были сплошные грунтовки. А что творилось после проливных дождей! Грязь непролазная. Но потом появился первый асфальт, скамейки, где прохожие могли присесть, отдохнуть, урны опять же. Мы раз за разом вкладывали деньги, отрабатывая технологии жизни на мерзлоте. И произошел цивилизационный скачок. Люди перестали ходить в сапогах, женщины отчаянно старались раздобыть туфли на шпильках, качество среды моментально изменило поведение горожан. Никто не плюет, прохожие кидают мусор в урны, нет пустых бутылок на асфальте. Да и штрафы внушительные, полиция не спит. А ведь сами люди ничуть не изменились, они все такие же, со времен древних шумеров. Вот что делает качество среды. И при чем тут национальное? Дубинке полицейского без разницы, по спине какой национальности врезать. Главное же: теперь и сами люди хотят выглядеть прилично. И детям накажут.Рубль на метр площади, который нужно сберечь... Слушайте, навалом дел, всегда есть чем заняться! Так что не унывайте, мы ничуть не хуже других. Может, даже лучше. Вы тоже будете чистить моющим пылесосом розовую плитку у своей двери. Когда появится. А сыру землю пылесосить бессмысленно. Лишь бы не напали и не сожгли все опять. Устали мы свои несчастные рубли раз за разом вкладывать в один и тот же километр...А они не нападут. Не позволим.

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