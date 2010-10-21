[Индекс номера 88 (02.06.2017)]



С добрым летом!

Вчера был дан старт благотворительному фестивалю «Летний Добрый Норильск — 2017».

Фото: Елены ХУДАНОВОЙ Подготовка к этому масштабному проекту началась еще зимой. К участию в фестивале подключились руководители муниципалитета, различные управления администрации города, компания «Норникель», благотворительный фонд «Территория добра», который стал идейным вдохновителем и продолжателем движения добрых городов, а также другие местные благотворительные фонды и общественные организации. Стартовал «Летний Добрый Норильск — 2017» со сказочного «Карнавала в Тридевятом царстве» и музейной фотовыставки «Детская мода 100 лет назад». А финиширует фестиваль благотворительным забегом «Норильск, беги со мной!», который состоится 8 июля. Сейчас программа фестиваля насчитывает более двадцати пунктов. При этом план мероприятий решено не ограничивать уже заявленными, а дать возможность активным и неравнодушным горожанам, организациям и инициативным группам дополнять его своими идеями и проектами. Одним из главных событий фестиваля, которое пройдет в музее Норильска в эту субботу с 14.00 до 18.00, станет акция благотворительного фонда «Территория добра» — «Как дети...». Норильчан ждут встреча с рыцарями, брейк–данс, «Мастерская Самоделкина», тематическая фотозона и многое–многое другое. Ключевой частью мероприятия станет съемка ГТРК «Норильск» ток–шоу «100 вопросов о благотворительности», которое начнется в 16.00. Участниками ток–шоу смогут стать все желающие. Анонсы предстоящих событий, акций и проектов в рамках фестиваля можно будет прочитать как на страницах «Заполярной правды», так и на нашем сайте www.gazetazp.ru. Подготовка к этому масштабному проекту началась еще зимой. К участию в фестивале подключились руководители муниципалитета, различные управления администрации города, компания «Норникель», благотворительный фонд «Территория добра», который стал идейным вдохновителем и продолжателем движения добрых городов, а также другие местные благотворительные фонды и общественные организации.Стартовал «Летний Добрый Норильск — 2017» со сказочного «Карнавала в Тридевятом царстве» и музейной фотовыставки «Детская мода 100 лет назад». А финиширует фестиваль благотворительным забегом «Норильск, беги со мной!», который состоится 8 июля.Сейчас программа фестиваля насчитывает более двадцати пунктов. При этом план мероприятий решено не ограничивать уже заявленными, а дать возможность активным и неравнодушным горожанам, организациям и инициативным группам дополнять его своими идеями и проектами.Одним из главных событий фестиваля, которое пройдет в музее Норильска в эту субботу с 14.00 до 18.00, станет акция благотворительного фонда «Территория добра» — «Как дети...». Норильчан ждут встреча с рыцарями, брейк–данс, «Мастерская Самоделкина», тематическая фотозона и многое–многое другое. Ключевой частью мероприятия станет съемка ГТРК «Норильск» ток–шоу «100 вопросов о благотворительности», которое начнется в 16.00. Участниками ток–шоу смогут стать все желающие.Анонсы предстоящих событий, акций и проектов в рамках фестиваля можно будет прочитать как на страницах «Заполярной правды», так и на нашем сайте

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