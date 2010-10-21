[Индекс номера 88 (02.06.2017)]



Специальный репортаж

Мал, да удал

Свершилось — в ближайшие три месяца в норильском аэропорту «Боингов» днем с огнем не сыщешь, только АТР и Ан. Как настроены пассажиры и чего им ожидать от полета на этих малютках — из первых уст.

Руководитель отдела рекламы и связей с общественностью АО «АК NordStar» Ирина Воробьева: — Сегодня стартовала масштабная программа перевозок жителей Норильска на материк самолетами малой авиации. До Красноярска будут летать АТР 42–500 и АТР 72, до Нового Уренгоя — Ан–24. Рейс в Москву будет выполняться двумя типами воздушных судов: до Сургута — АТР, а затем, после небольшого ожидания, пассажиры пересядут на среднемагистральный самолет «Боинг». А в Норильск, соответственно, — в обратном порядке. В парке авиакомпании NordStar — пять самолетов АТР, дополнительно зафрахтованы воздушные суда авиакомпаний «ЮТэйр» и «КрасАвиа». Понимая, что Норильск — регион с очень сложными погодными условиями, мы договорились с гостиницами в Новом Уренгое, Сургуте, Красноярске на размещение норильчан в случае задержек рейсов. Также решен вопрос с питанием. Во всех этих городах работают представители авиакомпании, на предстоящие три месяца штат их усилен. Кстати, в каждом аэропорту оборудован специальный стенд с контактной информацией, поэтому если у пассажиров в портах стыковки возникнут какие–то вопросы — без труда можно узнать, к кому конкретно в том или ином городе следует обратиться. Первый заместитель генерального директора — директор по производству АО «АК NordStar» Андрей Семенов: — Мы понимаем, что из–за реконструкции взлетно–посадочной полосы норильчанам предстоят значительные неудобства, мы намерены их минимизировать и не доставить дополнительных проблем. Уверен, пассажиры оценят наши старания. Питание на борту предусмотрено

Второй пилот самолета АТР 42–500 авиакомпании NordStar Евгений Колесников: — Я летаю на машинах этого типа постоянно и выполняю рейсы из Красноярска в различные населенные пункты края. С полной уверенностью могу сказать, что самолет этот надежный и комфортный — как для пассажиров, так и для пилотов. В составе экипажа — два пилота и один–два бортпроводника. АТР 42 предназначен для перевозки 46 пассажиров. Самолет АТР 72 может взять на борт 74 человека. Полосы норильского аэродрома, оставшейся в эксплуатации, а это около полутора километров, вполне хватает для взлета и посадки. Например, на аэродроме Северо–Енисейска более короткая взлетно–посадочная полоса. Аэродром Норильска нам знаком — весь май из Красноярска в Норильск и обратно мы выполняли рейсы под руководством инструкторов. Полет проходит в среднем на высоте 7200 — 7500 м, крейсерская скорость — 400–500 км/ч, в зависимости от того, какой ветер на эшелоне. Сегодня (1 июня) из Красноярска в Норильск мы долетели за 3 часа 10 минут. Полет прошел спокойно. Кстати, этот самолет практически всепогодный, у нас есть, конечно, свои ограничения по ветру и температурам, но в нашем Сибирском регионе эта машина себя вполне комфортно чувствует. Так в любое время года мы летаем из столицы края и в Игарку, и в Туруханск — в общем, повода для беспокойства у пассажиров нет.

Генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров: — Сегодня для нас знаковый день — мы приступили к самому ответственному и наиболее технически сложному этапу реконструкции, в ходе которого предстоит заменить центральную часть взлетно–посадочной полосы. Первый день полетов по новому расписанию показал правильность принятого решения — не закрытие аэропорта полностью, а введение временных ограничений и проведение реконструкции в три этапа. Все службы аэропорта готовы к работе по новой транспортной схеме, и мы уверены, что 16 сентября строители сдадут отремонтированную полосу, а пассажиры смогут вернуться к привычному расписанию. Стоит отметить, что в последние три месяца перед введением ограничений пассажиропоток увеличился на 20 процентов, поэтому, думаю, все, кто хотел улететь дальнемагистральными самолетами без посадки в Сургуте и Новом Уренгое, это сделали. Алексей, Андрей и Катя в пункте назначения окажутся почти через сутки. Сначала они два часа летят из Норильска в Сургут, где им предстоит провести около трех часов в ожидании рейса до Москвы. Потом — три часа полета до столицы нашей родины, затем — еще часов пять до посадки в самолет до Минеральных Вод, и через два часа полета и двух часов езды на машине они наконец–то окажутся у бабушки. Такая долгая дорога семейство ничуть не пугает, главное для них, что все лето они смогут провести в Ставрополье. В полете и аэропортах стыковок дети планируют рисовать, папа — читать и спать. В Норильск семья вернется 28 августа. Алексей отметил, что билеты туда ему обошлись даже чуть дешевле, чем обычно, а вот обратно получилось подороже. Ксения с шестимесячным малышом летит в Санкт–Петербург через Сургут и Москву. Сначала женщина планировала расстаться с коляской возле трапа самолета, но, узнав, что в Сургуте ее не выдадут (получить ее можно будет только в Москве в пункте выдачи негабаритного багажа), решила коляску запаковать и сдать в багаж. Причем когда летишь с маленьким ребенком, вес коляски в расчет не принимается — он идет сверх установленной нормы (20 кг багажа и 5 кг ручной клади). Стоимость билетов, которые обошлись намного дороже, чем если бы в Питер семья летела прямым рейсом, женщину не смутила — дорогу в отпуск и обратно полностью оплачивает предприятие. За свой счет Ксения будет ждать рейса из Москвы в Питер в отеле Домодедово. Говорит, могла бы улететь и ближайшим рейсом, но решила передохнуть. — Сегодня стартовала масштабная программа перевозок жителей Норильска на материк самолетами малой авиации. До Красноярска будут летать АТР 42–500 и АТР 72, до Нового Уренгоя — Ан–24. Рейс в Москву будет выполняться двумя типами воздушных судов: до Сургута — АТР, а затем, после небольшого ожидания, пассажиры пересядут на среднемагистральный самолет «Боинг». А в Норильск, соответственно, — в обратном порядке. В парке авиакомпании NordStar — пять самолетов АТР, дополнительно зафрахтованы воздушные суда авиакомпаний «ЮТэйр» и «КрасАвиа».Понимая, что Норильск — регион с очень сложными погодными условиями, мы договорились с гостиницами в Новом Уренгое, Сургуте, Красноярске на размещение норильчан в случае задержек рейсов. Также решен вопрос с питанием. Во всех этих городах работают представители авиакомпании, на предстоящие три месяца штат их усилен. Кстати, в каждом аэропорту оборудован специальный стенд с контактной информацией, поэтому если у пассажиров в портах стыковки возникнут какие–то вопросы — без труда можно узнать, к кому конкретно в том или ином городе следует обратиться.— Мы понимаем, что из–за реконструкции взлетно–посадочной полосы норильчанам предстоят значительные неудобства, мы намерены их минимизировать и не доставить дополнительных проблем. Уверен, пассажиры оценят наши старания.— Я летаю на машинах этого типа постоянно и выполняю рейсы из Красноярска в различные населенные пункты края. С полной уверенностью могу сказать, что самолет этот надежный и комфортный — как для пассажиров, так и для пилотов. В составе экипажа — два пилота и один–два бортпроводника. АТР 42 предназначен для перевозки 46 пассажиров. Самолет АТР 72 может взять на борт 74 человека.Полосы норильского аэродрома, оставшейся в эксплуатации, а это около полутора километров, вполне хватает для взлета и посадки. Например, на аэродроме Северо–Енисейска более короткая взлетно–посадочная полоса. Аэродром Норильска нам знаком — весь май из Красноярска в Норильск и обратно мы выполняли рейсы под руководством инструкторов. Полет проходит в среднем на высоте 7200 — 7500 м, крейсерская скорость — 400–500 км/ч, в зависимости от того, какой ветер на эшелоне.Сегодня (1 июня) из Красноярска в Норильск мы долетели за 3 часа 10 минут. Полет прошел спокойно. Кстати, этот самолет практически всепогодный, у нас есть, конечно, свои ограничения по ветру и температурам, но в нашем Сибирском регионе эта машина себя вполне комфортно чувствует. Так в любое время года мы летаем из столицы края и в Игарку, и в Туруханск — в общем, повода для беспокойства у пассажиров нет.— Сегодня для нас знаковый день — мы приступили к самому ответственному и наиболее технически сложному этапу реконструкции, в ходе которого предстоит заменить центральную часть взлетно–посадочной полосы. Первый день полетов по новому расписанию показал правильность принятого решения — не закрытие аэропорта полностью, а введение временных ограничений и проведение реконструкции в три этапа. Все службы аэропорта готовы к работе по новой транспортной схеме, и мы уверены, что 16 сентября строители сдадут отремонтированную полосу, а пассажиры смогут вернуться к привычному расписанию. Стоит отметить, что в последние три месяца перед введением ограничений пассажиропоток увеличился на 20 процентов, поэтому, думаю, все, кто хотел улететь дальнемагистральными самолетами без посадки в Сургуте и Новом Уренгое, это сделали.в пункте назначения окажутся почти через сутки. Сначала они два часа летят из Норильска в Сургут, где им предстоит провести около трех часов в ожидании рейса до Москвы. Потом — три часа полета до столицы нашей родины, затем — еще часов пять до посадки в самолет до Минеральных Вод, и через два часа полета и двух часов езды на машине они наконец–то окажутся у бабушки.Такая долгая дорога семейство ничуть не пугает, главное для них, что все лето они смогут провести в Ставрополье. В полете и аэропортах стыковок дети планируют рисовать, папа — читать и спать. В Норильск семья вернется 28 августа. Алексей отметил, что билеты туда ему обошлись даже чуть дешевле, чем обычно, а вот обратно получилось подороже.Ксения с шестимесячным малышом летит в Санкт–Петербург через Сургут и Москву. Сначала женщина планировала расстаться с коляской возле трапа самолета, но, узнав, что в Сургуте ее не выдадут (получить ее можно будет только в Москве в пункте выдачи негабаритного багажа), решила коляску запаковать и сдать в багаж. Причем когда летишь с маленьким ребенком, вес коляски в расчет не принимается — он идет сверх установленной нормы (20 кг багажа и 5 кг ручной клади). Стоимость билетов, которые обошлись намного дороже, чем если бы в Питер семья летела прямым рейсом, женщину не смутила — дорогу в отпуск и обратно полностью оплачивает предприятие. За свой счет Ксения будет ждать рейса из Москвы в Питер в отеле Домодедово. Говорит, могла бы улететь и ближайшим рейсом, но решила передохнуть.

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