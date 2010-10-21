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[Индекс номера 88 (02.06.2017)
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В старом городе
Для души и тела
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В начале календарного лета в городе произошло несколько любопытных событий, о которых расскажет архивная рубрика «Заполярки».
7 июня 1993 года
В этот день празднует свой день рождения Норильская межрайонная больница № 1. Правда, тогда, 24 года назад, ее называли «1000–коечная больница в Оганере».
|Директор комбината Анатолий Филатов с символическим ключом от больницы. 1993 год
Это самое большое лечебное учреждение за полярным кругом и самое высокое здание в Норильске. Кроме того, оганерская больница имела и рекордно большой «перинатальный» период: к ее строительству шли четверть века. Решение о новой городской больнице приняли еще в 1968 году: в постановление правительства о дальнейшем развитии комбината было вписано ее проектирование. Потом долго выбирали место, изыскивали средства, сделали несколько проектов, югославский вариант — четвертый по счету.Вопрос решился в начале 1980–х, вместе с запроектированным Оганером. В 1982 году исполком отвел под строительство 1000–коечной больницы земельный участок в 13 гектаров. За счет заработанных комбинатом средств было «выбито валютное финансирование» и объявлен международный конкурс на выполнение проекта. Выиграли югославы, в активе у которых уже было успешное строительство новых корпусов сочинского «Заполярья». В 1988 году представители генподрядчика — фирмы «Монтер» — и Норильского комбината подписали контракт о совместном строительстве, началась отсыпка площадки. 24 июня 1989 года русские и югославские строители вместе заложили в бетонное основание здания металлическую капсулу со строительным паспортом объекта, номерами «Заполярной правды» и «Норильского строителя» и пожелали, чтоб ее никогда не нашли. По контракту сдача больницы была назначена на ноябрь 1991 года. Но торжественное открытие с передачей символического ключа от строителей медикам состоялось 7 июня 1993 года. Пациентов же в новом здании приняли еще через полтора года.
|Строительство больницы в Оганере
А еще в июне1 июня 1950 года получил официальный статус первый в Норильске постоянный сухопутный аэродром «Надежда».2 июня 1958 года образовано горно–рудное управление (ГРУ).3 июня 1938 года созданы животноводческие фермы.5 июня 1938 года вступил в строй опытный металлургический цех, запущен опытный конвертер. На нем «обкатывали» металлургические технологии комбината.6 июня 1940 года начал работу электромеханический цех.8 июня 1963 года при жэках организованы ремонтно–строительные участки.8 июня 1963 года объявлен призыв добровольцев на строительство Талнаха.
О чем писала газета«В горстрое за домом № 47 (строительный номер дома, сейчас — ул. 50 лет Октября, 1. — Авт.) приступили к строительству парка им. 30–летия комсомола. Здесь разбиваются дорожки, газоны, клумбы, строятся четыре спортивные площадки — теннисная, баскетбольная и две волейбольные, а также павильоны и киоски для продажи прохладительных напитков».Газета «Сталинец», июнь 1949 годаКомсомольский парк действительно построили, он занимал всю «горку» вокруг бассейна — от улицы Комсомольской до Долгого озера. В 1950–1960–х это было основное место отдыха в городе.
1 июня 1957 года
В Норильске открылся новый кинотеатр «Победа». Он разместился на первом этаже сталинки–новостройки (Ленинский проспект, 11). «Победа» находилась рядом с другим городским кинотеатром — «Родиной» — и открылась всего через четыре года после нее. Норильчане до этого жаловались, что «Родины», рассчитанной на 441 место, мало на весь Горстрой, и достать билеты на вечерний сеанс невозможно. Так и появился в соседнем доме еще один «синематограф» на 400 мест. А когда в 1960 году на той же Комсомольской площади открылся третий кинотеатр — имени Ленина, «Победа» сменила зрителя — она стала детским кинотеатром «Пионер». В 1971 году это помещение решили и вовсе перепрофилировать под гимнастические залы детско–юношеской спортивной школы № 2, которая и сейчас там находится. А статус специализированного детского кинотеатра перешел к «Родине».
|Кинотеатр «Победа». 1958 год
Светлана ГУНИНА
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