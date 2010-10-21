[Индекс номера 88 (02.06.2017)]



В старом городе

Для души и тела

В начале календарного лета в городе произошло несколько любопытных событий, о которых расскажет архивная рубрика «Заполярки».



7 июня 1993 года Директор комбината Анатолий Филатов с символическим ключом от больницы. 1993 год В этот день празднует свой день рождения Норильская межрайонная больница № 1. Правда, тогда, 24 года назад, ее называли «1000–коечная больница в Оганере». Строительство больницы в Оганере Это самое большое лечебное учреждение за полярным кругом и самое высокое здание в Норильске. Кроме того, оганерская больница имела и рекордно большой «перинатальный» период: к ее строительству шли четверть века. Решение о новой городской больнице приняли еще в 1968 году: в постановление правительства о дальнейшем развитии комбината было вписано ее проектирование. Потом долго выбирали место, изыскивали средства, сделали несколько проектов, югославский вариант — четвертый по счету. Вопрос решился в начале 1980–х, вместе с запроектированным Оганером. В 1982 году исполком отвел под строительство 1000–коечной больницы земельный участок в 13 гектаров. За счет заработанных комбинатом средств было «выбито валютное финансирование» и объявлен международный конкурс на выполнение проекта. Выиграли югославы, в активе у которых уже было успешное строительство новых корпусов сочинского «Заполярья». В 1988 году представители генподрядчика — фирмы «Монтер» — и Норильского комбината подписали контракт о совместном строительстве, началась отсыпка площадки. 24 июня 1989 года русские и югославские строители вместе заложили в бетонное основание здания металлическую капсулу со строительным паспортом объекта, номерами «Заполярной правды» и «Норильского строителя» и пожелали, чтоб ее никогда не нашли. По контракту сдача больницы была назначена на ноябрь 1991 года. Но торжественное открытие с передачей символического ключа от строителей медикам состоялось 7 июня 1993 года. Пациентов же в новом здании приняли еще через полтора года. А еще в июне 1 июня 1950 года получил официальный статус первый в Норильске постоянный сухопутный аэродром «Надежда». 2 июня 1958 года образовано горно–рудное управление (ГРУ). 3 июня 1938 года созданы животноводческие фермы. 5 июня 1938 года вступил в строй опытный металлургический цех, запущен опытный конвертер. На нем «обкатывали» металлургические технологии комбината. 6 июня 1940 года начал работу электромеханический цех. 8 июня 1963 года при жэках организованы ремонтно–строительные участки. 8 июня 1963 года объявлен призыв добровольцев на строительство Талнаха.

О чем писала газета «В горстрое за домом № 47 (строительный номер дома, сейчас — ул. 50 лет Октября, 1. — Авт.) приступили к строительству парка им. 30–летия комсомола. Здесь разбиваются дорожки, газоны, клумбы, строятся четыре спортивные площадки — теннисная, баскетбольная и две волейбольные, а также павильоны и киоски для продажи прохладительных напитков». Газета «Сталинец», июнь 1949 года Комсомольский парк действительно построили, он занимал всю «горку» вокруг бассейна — от улицы Комсомольской до Долгого озера. В 1950–1960–х это было основное место отдыха в городе. 1 июня 1957 года Кинотеатр «Победа». 1958 год В Норильске открылся новый кинотеатр «Победа». Он разместился на первом этаже сталинки–новостройки (Ленинский проспект, 11). «Победа» находилась рядом с другим городским кинотеатром — «Родиной» — и открылась всего через четыре года после нее. Норильчане до этого жаловались, что «Родины», рассчитанной на 441 место, мало на весь Горстрой, и достать билеты на вечерний сеанс невозможно. Так и появился в соседнем доме еще один «синематограф» на 400 мест. А когда в 1960 году на той же Комсомольской площади открылся третий кинотеатр — имени Ленина, «Победа» сменила зрителя — она стала детским кинотеатром «Пионер». В 1971 году это помещение решили и вовсе перепрофилировать под гимнастические залы детско–юношеской спортивной школы № 2, которая и сейчас там находится. А статус специализированного детского кинотеатра перешел к «Родине».

Светлана ГУНИНА

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