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Пожалуй, самый наглядный признак лета, легко различимый на ткани городской застройки, — это покраска фасадов домов. О новых правилах «макияжа» для норильских зданий сегодня расскажет «Заполярная правда».
С этого года в Норильске действует единая цветовая политика в отношении всех зданий и сооружений, включая жилые дома и общественные центры. Еще в феврале был утвержден альбом типовых колористических решений фасадов зданий, разработанный управлением по градостроительству и землепользованию. Он нацелен на создание оптимальной системы покраски домов в каждом районе Большого Норильска. Появление альбома не означает, что все в городе немедленно будет перекрашено заново в соответствии с его требованиями, но отныне собственник каждого здания может покрасить фасады только в предписанные оттенки. Но поле для фантазии все же остается — в сочетании цветов и геометрии покраски.Автор нового колористического сборника — Елена Арсеньева, главный специалист отдела рекламы, информации и распоряжения земельными участками управления по градостроительству, член Союза архитекторов России:
— Колористические схемы для окраски фасадов существовали всегда, но это в основном касалось отдельных районов — особенно центра города. Единой стройной системы для всего города не было. Мы нередко сталкиваемся с тем, что при плановом ремонте фасадов используются цветовые решения хотя и достойные, но никак не связанные с окружающей застройкой. Собственники зданий раньше действовали самостоятельно, а мы, пусть и отслеживая будущий цвет, представить, как все это будет сочетаться с окраской соседних зданий, не могли. Есть и пример продуманного подхода: два года назад ряд домов на улице Кирова покрасили в бежевые и синие тона — теперь они и сами выглядят красиво, и в комплексе хорошо смотрятся.
Идея создания единого цветового альбома для города витала давно, и его выпуск сильно упростил ситуацию. Нам не нужно каждый раз, собираясь на архитектурно–художественном совете, думать о том, подойдет ли нам предложенный цвет фасада: мы сузили рамки порой неудержимой фантазии собственников. И, конечно, при разработке альбома мы учитывали уже существующие цветовые решения. Если исторически сложилось так, что больничный городок — голубой, то и в альбоме он имеет этот же цвет. Удачные варианты мы просто узаконили.
Немного о том, как создавался альбом: для начала мы зонировали все городские районы, выделили акценты, доминанты, отдельные ансамбли, периферийную зону. Исходя из получившейся карты, были выбраны обязательные для каждого района колеры и возможные примеры тех композиций, в которых их можно сочетать. Так определились 20 цветов в международной системе RAL: оттенки голубого, синего, зеленого, желтого, охры, терракоты, кармина. Базовые цвета — белый и серый — можно использовать во всех вариантах. На периферийной зоне на основе тех же цветов можно применять дополнительные решения: активные или крупные геометрические рисунки, мозаичные приемы.
Колористический альбом, таким образом, стал образцом, на который равняются при покраске всех зданий в городе — вне зависимости от их формы собственности. В течение года со времени его утверждения в него будут вносить уточнения, корректироваться он будет каждые пять лет. Ознакомиться с содержанием альбома можно на сайте городской администрации norilsk–city.ru или воспользовавшись программным комплексом «КонсультантПлюс».
* * *На колористической карте Большого Норильска есть только один пробел — в самом центре города. Все дома исторической части Ленинского проспекта — от Октябрьской площади до пересечения с ул. Советской – являются объектами культурного наследия регионального значения. По результатам проведенной в 2013 году государственной историко–культурной экспертизы в состав ансамбля Ленинского проспекта входят 22 здания, включая ул. Севастопольскую, 1 и 2, и ул. 50 лет Октября, 1. Соответственно утверждать план их окраски будет краевая служба по государственной охране объектов культурного наследия.
|Новое «лицо» ул. Советской, 8
Елена Арсеньева:— Конечно, мы выдвинули и свои предложения по Ленинскому проспекту, но край оставил право принятия решения за собой. Однако рекомендации подрядчику мы давать можем. Какие? Мы видим главную улицу города в традиционных цветах — охристый, песочный, бежевый в сочетании с терракотой и кармином. Нынешний желтый цвет для исторических зданий Ленинского проспекта — не самое грамотное решение. Зато у нас есть первые примеры оптимальной окраски фасадов, сделанные уже с учетом положений колористического альбома. Это дом № 8 на ул. Советской — отлично сделанная работа. Хорошо смотрится и ул. Советская, 16. В этом году в планах есть покраска домов на ул. Богдана Хмельницкого, 10 и 11, Ломоносова, 3 и 5, и Советской, 4. Также планируют обновить школу в Оганере на ул. Вальковской и Центр внешкольной работы в Талнахе. Это, кстати, и первый наш опыт внесения изменений в альбом по инициативе собственника. ЦВР Талнаха создал очень симпатичный проект окраски фасада, но, согласно нашему альбому, его надо красить в зеленые оттенки, а они хотят красный, оранжевый и желтый цвета. Учитывая тот факт, что здание является доминантным и что это детское учреждение, мы пошли заказчику навстречу. Так что колористический альбом — гибкая структура, которая оставляет пространство для творчества.
|Предыдущий опытКогда–то колористику Ленинского проспекта специально прорабатывали известные норильские архитекторы — Лариса Назарова и Александр Сорокин. Как писала в своих воспоминаниях Лариса Назарова, внимание властей на монотонность окраски домов в 1978 году обратил председатель Совмина СССР Алексей Косыгин. Тогда же он обещал прислать 600 тонн шведской краски, которая выдерживает самые суровые морозы. Назарова и Сорокин ходили по улице, думали, какие световые и цветовые акценты можно применить там–то и там–то. Кинотеатру имени Ленина и зданию на Гвардейской площади, 2, они уделили особое внимание, оформив наиболее ярко. А на домах ул. Нансена нарисовали зеленые деревья, которые хорошо были видны при въезде в город со стороны аэропорта...
Светлана ГУНИНАФото Дениса КОЖЕВНИКОВАи Владимира МАКУШКИНА