[Индекс номера 88 (02.06.2017)]



Экстремалы

«Шерп» – значит выносливый

Большая вездеходная экспедиция «На Восток!» после полутора месяцев путешествия по Арктике прибыла на Таймыр, где остановилась для проведения промежуточного технического обслуживания. В Норильске представители МЧС гостеприимно разместили технику на своей базе.

«Шерпы» на таймырской земле Вы видели когда–нибудь кандидата физико–математических наук с руками – грязными, как у слесаря, с машинным маслом под ногтями? Такой вид, наверное, сейчас у всех восьмерых участников экспедиции, которые как раз в этот момент занимаются обслуживанием своих вездеходов в Норильске. Сами они называют себя энтузиастами, влюбленными в Север и путешествия, имеют богатый опыт экстремальных походов и трофи–рейдов по бездорожью, зимовок на полярных станциях и одиночных экстремальных поездок по стране, способны сами сделать все из ничего. Это механики, кандидаты наук, инженеры, картографы, спортсмены, фотографы. Они следуют маршрутом: Архангельск — Мезень — Нарьян–Мар — Воркута — Салехард — Новый Уренгой — Дудинка — Норильск — Плато Путорана — Есcей — Оленек — Жиганск — Батагай — Хонуу — Зырянка — Эвенск — Манилы — Ключи — Петропавловск–Камчатский. Переправа через весенний Енисей Изначально экспедиция по северам предполагала полную, ну, или почти полную автономность. Во всяком случае, конструкция всех ее четырех вездеходов такова, что без посторонней помощи они способны пройти весьма значительный путь. А цель путешествия — пройти весь маршрут с использованием исключительно собственных ресурсов. Вездеходы не случайно имеют название «Шерп» — по имени народности шерпов, проживающих в Гималаях, приспособленных к суровым высокогорным условиям, способных без особых усилий переносить дефицит кислорода в горах, преодолевать большие расстояния, переносить на своих плечах немалое количество груза. Именно этот исключительно выносливый и неприхотливый народ привлекают в качестве помощников альпинисты, штурмующие не только отдельные вершины Гималаев, но и самый высокий в мире пик Джомолунгму (Эверест). Разработчик и главный конструктор вездеходов «Шерп» — Алексей Гарагашьян. Он же — руководитель экспедиции «На Восток!». Изначально машина должна была не только превзойти все существующие аналоги по проходимости, но и стать наиболее компактным, вместительным, неприхотливым и выносливым вездеходом. Насколько известно, конкурентов у этой модели пока нет — «Шерп» остается единственным в своем роде, а часть технических решений запатентована как оригинальные разработки. Например, наполнение, подкачка и поддержание давления в колесах диаметром 160 см осуществляется за счет выхлопных газов двигателя. При этом подкачка колес с нуля до рабочего состояния производится примерно за минуту и может происходить во время движения, чего до настоящего времени не встречалось ни в одной пневмосистеме. В дисках колес расположены дополнительные топливные баки. Рисунок протектора шин низкого давления разработан для преодоления экстремального бездорожья. Руководитель экспедиции Алексей Гарагашьян По словам одного из водителей, Тимофея Черкасова, запас плавучести серийных вездеходов «Шерп» таков, что машины могут спокойно держаться и передвигаться по воде даже при отсутствии двух из четырех колес и могут выходить из полыньи на лед с экспедиционным грузом. Форсирование Енисея в районе Дудинки лишний раз доказало превосходные вездеходные качества машин. Тогда путешественникам в поисках наиболее удобного выхода на берег Енисея пришлось преодолевать не только торосы судового канала, оставленного ледоколами, но и открытую воду у самого берега. Три малых вездехода экспедиции неоднократно демонстрировали свои уникальные возможности, поэтому разработка давно запущена в серийное производство и пользуется заслуженной популярностью среди охотников, промысловиков и путешественников. Но есть в составе экспедиции и новинка — двухкорпусный сочлененный вездеход новой конструкции, имеющий колесную формулу 10 х 10. То есть при необходимости все его десять колес становятся ведущими. Этот вездеход был выпущен перед самым стартом экспедиции в Архангельске, и нынешнее путешествие для него является испытательным. Машина имеет два сочлененных кузова, связанных ШРУСом и гидравлической системой управления. Благодаря последней оба кузова могут перемещаться относительно друг друга по горизонтальной и вертикальной оси, а также по диагонали. Во втором кузове вездехода на универсальной грузовой платформе–танкере размещена кают–компания с запасом продуктов, топлива, запасных частей и прочего скарба. Здесь имеется хлебопечка, мультиварка, газовая плита, дровяная печка, планируется установка горячего душа. В первой секции расположена многоуровневая система многоцелевых трюмов и спальные места экипажа, как и в маленьких серийных «Шерпах». Экспедиция использует систему спутниковой связи «Иридиум» и современные средства навигации. Кроме того, по пути следования участники экспедиции проводят радиационный контроль окружающей среды в рамках сотрудничества с подмосковным НПП КБ «Радар», который предоставил путешественникам необходимое оборудование. Финиш на Камчатке намечен на ноябрь 2017 года. Пока преодолена едва ли треть маршрута, однако и машины, и люди уже показали себя с наилучшей стороны. Оставшаяся часть пути вряд ли будет простой, но у экипажей вездеходов есть один очень важный принцип: тише едешь — дальше будешь. В том смысле, что спешка в таком важном и ответственном деле подчас может стать губительной, поэтому участники экспедиции движутся вперед не торопясь, с особой осторожностью, просчитывая каждый шаг. Экспедиция вступает в Норильск

Завтра в 12.00 в районе Ленинского проспекта, 23, запланирована встреча членов экспедиции с горожанами и выставка вездеходов.

Денис КОЖЕВНИКОВ Фото автора и из архива экспедиции Вы видели когда–нибудь кандидата физико–математических наук с руками – грязными, как у слесаря, с машинным маслом под ногтями? Такой вид, наверное, сейчас у всех восьмерых участников экспедиции, которые как раз в этот момент занимаются обслуживанием своих вездеходов в Норильске. Сами они называют себя энтузиастами, влюбленными в Север и путешествия, имеют богатый опыт экстремальных походов и трофи–рейдов по бездорожью, зимовок на полярных станциях и одиночных экстремальных поездок по стране, способны сами сделать все из ничего. Это механики, кандидаты наук, инженеры, картографы, спортсмены, фотографы. Они следуют маршрутом: Архангельск — Мезень — Нарьян–Мар — Воркута — Салехард — Новый Уренгой — Дудинка — Норильск — Плато Путорана — Есcей — Оленек — Жиганск — Батагай — Хонуу — Зырянка — Эвенск — Манилы — Ключи — Петропавловск–Камчатский.Изначально экспедиция по северам предполагала полную, ну, или почти полную автономность. Во всяком случае, конструкция всех ее четырех вездеходов такова, что без посторонней помощи они способны пройти весьма значительный путь. А цель путешествия — пройти весь маршрут с использованием исключительно собственных ресурсов.Вездеходы не случайно имеют название «Шерп» — по имени народности шерпов, проживающих в Гималаях, приспособленных к суровым высокогорным условиям, способных без особых усилий переносить дефицит кислорода в горах, преодолевать большие расстояния, переносить на своих плечах немалое количество груза. Именно этот исключительно выносливый и неприхотливый народ привлекают в качестве помощников альпинисты, штурмующие не только отдельные вершины Гималаев, но и самый высокий в мире пик Джомолунгму (Эверест).Разработчик и главный конструктор вездеходов «Шерп» — Алексей Гарагашьян. Он же — руководитель экспедиции «На Восток!». Изначально машина должна была не только превзойти все существующие аналоги по проходимости, но и стать наиболее компактным, вместительным, неприхотливым и выносливым вездеходом. Насколько известно, конкурентов у этой модели пока нет — «Шерп» остается единственным в своем роде, а часть технических решений запатентована как оригинальные разработки.Например, наполнение, подкачка и поддержание давления в колесах диаметром 160 см осуществляется за счет выхлопных газов двигателя. При этом подкачка колес с нуля до рабочего состояния производится примерно за минуту и может происходить во время движения, чего до настоящего времени не встречалось ни в одной пневмосистеме. В дисках колес расположены дополнительные топливные баки. Рисунок протектора шин низкого давления разработан для преодоления экстремального бездорожья.По словам одного из водителей, Тимофея Черкасова, запас плавучести серийных вездеходов «Шерп» таков, что машины могут спокойно держаться и передвигаться по воде даже при отсутствии двух из четырех колес и могут выходить из полыньи на лед с экспедиционным грузом. Форсирование Енисея в районе Дудинки лишний раз доказало превосходные вездеходные качества машин. Тогда путешественникам в поисках наиболее удобного выхода на берег Енисея пришлось преодолевать не только торосы судового канала, оставленного ледоколами, но и открытую воду у самого берега.Три малых вездехода экспедиции неоднократно демонстрировали свои уникальные возможности, поэтому разработка давно запущена в серийное производство и пользуется заслуженной популярностью среди охотников, промысловиков и путешественников. Но есть в составе экспедиции и новинка — двухкорпусный сочлененный вездеход новой конструкции, имеющий колесную формулу 10 х 10. То есть при необходимости все его десять колес становятся ведущими.Этот вездеход был выпущен перед самым стартом экспедиции в Архангельске, и нынешнее путешествие для него является испытательным. Машина имеет два сочлененных кузова, связанных ШРУСом и гидравлической системой управления. Благодаря последней оба кузова могут перемещаться относительно друг друга по горизонтальной и вертикальной оси, а также по диагонали.Во втором кузове вездехода на универсальной грузовой платформе–танкере размещена кают–компания с запасом продуктов, топлива, запасных частей и прочего скарба. Здесь имеется хлебопечка, мультиварка, газовая плита, дровяная печка, планируется установка горячего душа. В первой секции расположена многоуровневая система многоцелевых трюмов и спальные места экипажа, как и в маленьких серийных «Шерпах».Экспедиция использует систему спутниковой связи «Иридиум» и современные средства навигации. Кроме того, по пути следования участники экспедиции проводят радиационный контроль окружающей среды в рамках сотрудничества с подмосковным НПП КБ «Радар», который предоставил путешественникам необходимое оборудование.Финиш на Камчатке намечен на ноябрь 2017 года. Пока преодолена едва ли треть маршрута, однако и машины, и люди уже показали себя с наилучшей стороны. Оставшаяся часть пути вряд ли будет простой, но у экипажей вездеходов есть один очень важный принцип: тише едешь — дальше будешь. В том смысле, что спешка в таком важном и ответственном деле подчас может стать губительной, поэтому участники экспедиции движутся вперед не торопясь, с особой осторожностью, просчитывая каждый шаг.

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