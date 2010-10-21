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Музейная Ночь 20-05-17

[Индекс номера 88 (02.06.2017)]

 газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Привет, ребята! Вот и наступило северное лето. Уверена, вы все весело и ярко отметили День защиты детей — жду от вас новых интересных историй и фотографий! Ваша Заполярочка
В гостях у енотика
Познавать мир животных и растений играючи юные натуралисты могут в центральной детской библиотеке.
На открытии «умного» игрового центра веселых малышей и их родителей дружно приветствовали герои театрализованного представления: весеннее солнышко, озорная пчелка, нежное облачко и прохладный дождик. Вместе с ними ребятки играли, плясали, водили хороводы, знакомились друг с другом, ведь общаться и дружить им предстоит все лето. Занятия для будущих умников и умниц каждый четверг до конца июля будет вести библиотекарь Александра Долгополая.

Берегись автомобиля
Неделя безопасности дорожного движения прошла в детском саду № 2 «Умка».
ДТП с участием детей, к глубокому нашему сожалению, — вещь нередкая. Поэтому так важно научить ребенка соблюдать правила дорожного движения. И, поверьте, учиться играя — весело и интересно! Педагоги «Умки» вместе с ребятами из группы «Пингвинята» создавали игровые ситуации на основе реальных событий, обсуждали их и делали выводы. А по традиции итогом тематической недели стала выставка сотворчества детей и родителей «Азбуку дорожную знать каждому положено!».

письмецо в конверте
Славный урожай
Вот такое письмо прислали нам воспитанники детского сада № 99 «Топ–топ».
«Здравствуй, дорогая Заполярочка! Принимай на свою «Забавную полянку» огурцы, салат, клубнику, лук, петрушку и укроп, которые мы вырастили в нашем детском садике на подоконнике. Мы еще посадили картошку и морковь, но они пока только цветут. Верим, что и с этих грядок нам удастся собрать урожай. В конце марта в нашем саду объявили конкурс «Огород на окне». И уже в начале апреля в каждой группе на окошке появился свой сад–огород. Главный подарок за участие в конкурсе — возможность кушать свежую зелень, овощи и даже ягоды, выращенные своими руками. Нам так понравилось быть огородниками, что теперь из отпуска мы всегда будем привозить в Норильск семена разных растительных культур. В нашем садике так хорошо, тепло и солнечно, что тут и арбуз наверняка вырастет, и дыня».

Моя малая родина
Малыши из группы «Цветик–семицветик» детского сада № 92 «Облачко» недавно вернулись из этнографического путешествия.
В музее Талнаха они познакомились с миром коренных народов Севера, их сказками, бытом, обычаями, традициями, природой тундры. После такой экскурсии они уж точно не спутают голубику с брусникой, а куропатку с чайкой. А еще юные исследователи «добывали» огонь, переходили на снегоступах через «болото», прыгали через нарты. Родители тоже молодцы, в сторонке не стояли — играли в снежки, перетягивали канат и метали мешочки в цель. В конце встречи усилиями дружного коллектива музейщиков и гостей родилась газета «Флора и фауна Таймыра».

Мои увлечения
Живые картины бывают
Прекрасные цветы распустились на полотнах одной талантливой начинающей художницы.
Уже не первый год Настя Маслова, четвероклассница из первой гимназии, радует своим творчеством учителей и школьников, а до этого ее прекрасными работами любовались воспитатели и малыши родного детского сада «Солнышко». На одной из ее последних выставок, посвященных весне, представлено около десятка картин. Нежные мимозы, яркие васильки, чудесные желтые тюльпаны — объемные, нежные, выглядят совсем как настоящие. «Люблю пастель за ее мягкость и приятные цвета. Чтобы добиться эффекта «пушистости», я аккуратненько растираю цветные мелки пальчиками», – поделилась с Заполярочкой своим секретом Настенька. Главный учитель и вдохновитель Анастасии — ее мама Аня, которая сейчас учит дочку технике рисования шерстью. Пожелаем художнице творческих успехов и с нетерпением будем ждать новых выставок!

Раз ромашка, два ромашка…
Воспитанница детского сада «Брусничка» стала победительницей 14–го регионального фестиваля детской песни «Солнечный круг» в номинации «Народное пение».
Сцена объединила артистов из детских садов и музыкальных школ Дудинки и Большого Норильска, а в состав жюри вошли эксперты из Москвы и Красноярска. Дина Камалеева исполнила песню «Ромашка» и получила медаль за первое место в номинации «Соло». Свой звонкий голосок Диночка третий год тренирует на занятиях в вокальной студии «Радуга» под руководством талантливого педагога Людмилы Андрониковой.

Вместе с девочкой Заполярочкой
на «Забавной полянке»
побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО

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Статьи текущего номера:
 
Вчера был дан старт благотворительному фестивалю «Летний Добрый Норильск — 2017».

Специальный репортаж 
Свершилось — в ближайшие три месяца в норильском аэропорту «Боингов» днем с огнем не сыщешь, только АТР и Ан. Как настроены пассажиры и чего им ожидать от полета на этих малютках — из первых уст.

В старом городе 
В начале календарного лета в городе произошло несколько любопытных событий, о которых расскажет архивная рубрика «Заполярки».

Норильские ценности 
Пожалуй, самый наглядный признак лета, легко различимый на ткани городской застройки, — это покраска фасадов домов. О новых правилах «макияжа» для норильских зданий сегодня расскажет «Заполярная правда».

Экстремалы 
Большая вездеходная экспедиция «На Восток!» после полутора месяцев путешествия по Арктике прибыла на Таймыр, где остановилась для проведения промежуточного технического обслуживания. В Норильске представители МЧС гостеприимно разместили технику на своей базе.

газета для детей, а также их родителей 
Привет, ребята! Вот и наступило северное лето. Уверена, вы все весело и ярко отметили День защиты детей — жду от вас новых интересных историй и фотографий! Ваша Заполярочка

Новости:
 2 июня 2017 
17:16 Детский сад № 93 «Капитошка» День защиты детей отметил ярким праздником.
17:10 В Международный день защиты детей в музее Норильска открылась фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад».
17:05 В воскресенье, 4 июня, в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 12.00 стартует «Турнир поэтов».
16:59 В День защиты детей самый северный и самый сказочный карнавал «В Тридевятом царстве» захватил центральную улицу Норильска.
16:47 Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются.
16:39 Веселыми песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко».
16:38 «Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши.
16:30 Виктор Толоконский подвел итоги рабочей поездки делегации края в Санкт-Петербург.
16:28 Добро по-таймырски подарили детям волонтеры и сотрудники Таймырского молодежного центра в День защиты детей.
16:23 В столице Таймыра начал работать первый краевой трудовой отряд старшеклассников.
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