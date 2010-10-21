[Индекс номера 88 (02.06.2017)]



газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Привет, ребята! Вот и наступило северное лето. Уверена, вы все весело и ярко отметили День защиты детей — жду от вас новых интересных историй и фотографий! Ваша Заполярочка

В гостях у енотика Познавать мир животных и растений играючи юные натуралисты могут в центральной детской библиотеке. На открытии «умного» игрового центра веселых малышей и их родителей дружно приветствовали герои театрализованного представления: весеннее солнышко, озорная пчелка, нежное облачко и прохладный дождик. Вместе с ними ребятки играли, плясали, водили хороводы, знакомились друг с другом, ведь общаться и дружить им предстоит все лето. Занятия для будущих умников и умниц каждый четверг до конца июля будет вести библиотекарь Александра Долгополая.

Берегись автомобиля Неделя безопасности дорожного движения прошла в детском саду № 2 «Умка». ДТП с участием детей, к глубокому нашему сожалению, — вещь нередкая. Поэтому так важно научить ребенка соблюдать правила дорожного движения. И, поверьте, учиться играя — весело и интересно! Педагоги «Умки» вместе с ребятами из группы «Пингвинята» создавали игровые ситуации на основе реальных событий, обсуждали их и делали выводы. А по традиции итогом тематической недели стала выставка сотворчества детей и родителей «Азбуку дорожную знать каждому положено!».

письмецо в конверте Славный урожай Вот такое письмо прислали нам воспитанники детского сада № 99 «Топ–топ». «Здравствуй, дорогая Заполярочка! Принимай на свою «Забавную полянку» огурцы, салат, клубнику, лук, петрушку и укроп, которые мы вырастили в нашем детском садике на подоконнике. Мы еще посадили картошку и морковь, но они пока только цветут. Верим, что и с этих грядок нам удастся собрать урожай. В конце марта в нашем саду объявили конкурс «Огород на окне». И уже в начале апреля в каждой группе на окошке появился свой сад–огород. Главный подарок за участие в конкурсе — возможность кушать свежую зелень, овощи и даже ягоды, выращенные своими руками. Нам так понравилось быть огородниками, что теперь из отпуска мы всегда будем привозить в Норильск семена разных растительных культур. В нашем садике так хорошо, тепло и солнечно, что тут и арбуз наверняка вырастет, и дыня».

Моя малая родина Малыши из группы «Цветик–семицветик» детского сада № 92 «Облачко» недавно вернулись из этнографического путешествия. В музее Талнаха они познакомились с миром коренных народов Севера, их сказками, бытом, обычаями, традициями, природой тундры. После такой экскурсии они уж точно не спутают голубику с брусникой, а куропатку с чайкой. А еще юные исследователи «добывали» огонь, переходили на снегоступах через «болото», прыгали через нарты. Родители тоже молодцы, в сторонке не стояли — играли в снежки, перетягивали канат и метали мешочки в цель. В конце встречи усилиями дружного коллектива музейщиков и гостей родилась газета «Флора и фауна Таймыра».

Мои увлечения Живые картины бывают Прекрасные цветы распустились на полотнах одной талантливой начинающей художницы. Уже не первый год Настя Маслова, четвероклассница из первой гимназии, радует своим творчеством учителей и школьников, а до этого ее прекрасными работами любовались воспитатели и малыши родного детского сада «Солнышко». На одной из ее последних выставок, посвященных весне, представлено около десятка картин. Нежные мимозы, яркие васильки, чудесные желтые тюльпаны — объемные, нежные, выглядят совсем как настоящие. «Люблю пастель за ее мягкость и приятные цвета. Чтобы добиться эффекта «пушистости», я аккуратненько растираю цветные мелки пальчиками», – поделилась с Заполярочкой своим секретом Настенька. Главный учитель и вдохновитель Анастасии — ее мама Аня, которая сейчас учит дочку технике рисования шерстью. Пожелаем художнице творческих успехов и с нетерпением будем ждать новых выставок!

Раз ромашка, два ромашка… Воспитанница детского сада «Брусничка» стала победительницей 14–го регионального фестиваля детской песни «Солнечный круг» в номинации «Народное пение». Сцена объединила артистов из детских садов и музыкальных школ Дудинки и Большого Норильска, а в состав жюри вошли эксперты из Москвы и Красноярска. Дина Камалеева исполнила песню «Ромашка» и получила медаль за первое место в номинации «Соло». Свой звонкий голосок Диночка третий год тренирует на занятиях в вокальной студии «Радуга» под руководством талантливого педагога Людмилы Андрониковой.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















