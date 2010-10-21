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Ледоход-2017

[Индекс номера 92 (09.06.2017)]

Широка страна моя родная!

12 июня во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
В Центральном районе на Комсомольской площади в 14.30 начнется концерт. Откроет праздник патриотический флешмоб в исполнении молодогвардейцев «Единой России». Затем выступят участники фестиваля национальных культур «Край — наш общий дом», а также вокальные и хореографические коллективы Большого Норильска, которые уже давно стали визитной карточкой нашего города. Горожан ждет интересная интерактивная программа. Самые активные участники получат призы. Завершат праздник норильские рок– группы.
В музее Норильска и художественной галерее с 11.00 до 19.00 пройдет день открытых дверей.
В Талнахе с 15.00 на площади Горняков начнут работу интерактивные площадки, организованные Центром внешкольной работы Талнаха и Талнахской городской библиотекой: «Игровая», «Аквагрим», «Литературно–игровая», «Фотоателье». Там же состоится конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!». В это же время — в 15.00 — в Культурно–досуговом центре им. В. Высоцкого пройдет акция «Города России», где талнахцы смогут проверить свои знания о нашей Родине.
В 16.00 на площади Горняков праздничную программу «Мой дом — Россия!» откроет театрализованная зарисовка с участием воспитанников театрального отделения Талнахской детской школы искусств. Затем выступят творческие коллективы и спортивные клубы рудной столицы. В 16.30 мальчишек и девчонок приглашают принять участие в игровой программе «Шире круг», а талнахские семьи — в программе «Праздник дружной семьи» в 17.00. Для молодежи будет организована программа «Талнах — территория здоровья» в 17.30. Завершит череду праздничных мероприятий дискотека «Вперед, Россия!».
В 15.30 и 16.30 все желающие могут поехать на обзорную экскурсию «Памятные места Талнаха», которую проведут сотрудники норильского музея. Автобусы отправляются от здания Талнахского территориального управления.
В районе Кайеркан на площади перед культурно–досуговым центром «Юбилейный» состоится праздничная программа «Вместе мы — страна Россия». В 15.00 кайерканские ребятишки смогут принять участие в программе «Игры нашего двора», где продемонстрируют свою силу, ловкость, смекалку. В 15.45 воспитанники городского оздоровительного лагеря и ТОШ приглашаются на флешмоб «Танцуй, Россия!». В 16.00 на главной сцене начнется торжественный концерт, который откроет литературно–музыкальная композиция «Люблю тебя, моя Россия!» в исполнении воспитанников детского сада № 84 «Голубок».
В концерте примут участие коллектив Brass–Banda, народный ансамбль народного танца «Оганер», солисты–вокалисты Александр Макаров, Спартак Пак, Илья Амбросов, Алина Ахсанова, Александра Шадрина и др. В течение дня на площади будут работать интерактивные площадки. В 17.00 состоится подведение итогов традиционного конкурса «Русский каравай».

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12 июня во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

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 9 июня 2017 
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