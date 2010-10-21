[Индекс номера 92 (09.06.2017)]



Широка страна моя родная!

12 июня во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

В Центральном районе на Комсомольской площади в 14.30 начнется концерт. Откроет праздник патриотический флешмоб в исполнении молодогвардейцев «Единой России». Затем выступят участники фестиваля национальных культур «Край — наш общий дом», а также вокальные и хореографические коллективы Большого Норильска, которые уже давно стали визитной карточкой нашего города. Горожан ждет интересная интерактивная программа. Самые активные участники получат призы. Завершат праздник норильские рок– группы. В музее Норильска и художественной галерее с 11.00 до 19.00 пройдет день открытых дверей. В Талнахе с 15.00 на площади Горняков начнут работу интерактивные площадки, организованные Центром внешкольной работы Талнаха и Талнахской городской библиотекой: «Игровая», «Аквагрим», «Литературно–игровая», «Фотоателье». Там же состоится конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!». В это же время — в 15.00 — в Культурно–досуговом центре им. В. Высоцкого пройдет акция «Города России», где талнахцы смогут проверить свои знания о нашей Родине. В 16.00 на площади Горняков праздничную программу «Мой дом — Россия!» откроет театрализованная зарисовка с участием воспитанников театрального отделения Талнахской детской школы искусств. Затем выступят творческие коллективы и спортивные клубы рудной столицы. В 16.30 мальчишек и девчонок приглашают принять участие в игровой программе «Шире круг», а талнахские семьи — в программе «Праздник дружной семьи» в 17.00. Для молодежи будет организована программа «Талнах — территория здоровья» в 17.30. Завершит череду праздничных мероприятий дискотека «Вперед, Россия!». В 15.30 и 16.30 все желающие могут поехать на обзорную экскурсию «Памятные места Талнаха», которую проведут сотрудники норильского музея. Автобусы отправляются от здания Талнахского территориального управления. В районе Кайеркан на площади перед культурно–досуговым центром «Юбилейный» состоится праздничная программа «Вместе мы — страна Россия». В 15.00 кайерканские ребятишки смогут принять участие в программе «Игры нашего двора», где продемонстрируют свою силу, ловкость, смекалку. В 15.45 воспитанники городского оздоровительного лагеря и ТОШ приглашаются на флешмоб «Танцуй, Россия!». В 16.00 на главной сцене начнется торжественный концерт, который откроет литературно–музыкальная композиция «Люблю тебя, моя Россия!» в исполнении воспитанников детского сада № 84 «Голубок». В концерте примут участие коллектив Brass–Banda, народный ансамбль народного танца «Оганер», солисты–вокалисты Александр Макаров, Спартак Пак, Илья Амбросов, Алина Ахсанова, Александра Шадрина и др. В течение дня на площади будут работать интерактивные площадки. В 17.00 состоится подведение итогов традиционного конкурса «Русский каравай». начнется концерт. Откроет праздник патриотический флешмоб в исполнении молодогвардейцев «Единой России». Затем выступят участники фестиваля национальных культур «Край — наш общий дом», а также вокальные и хореографические коллективы Большого Норильска, которые уже давно стали визитной карточкой нашего города. Горожан ждет интересная интерактивная программа. Самые активные участники получат призы. Завершат праздник норильские рок– группы.пройдет день открытых дверей.начнут работу интерактивные площадки, организованные Центром внешкольной работы Талнаха и Талнахской городской библиотекой: «Игровая», «Аквагрим», «Литературно–игровая», «Фотоателье». Там же состоится конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!». В это же время —пройдет акция «Города России», где талнахцы смогут проверить свои знания о нашей Родине.праздничную программу «Мой дом — Россия!» откроет театрализованная зарисовка с участием воспитанников театрального отделения Талнахской детской школы искусств. Затем выступят творческие коллективы и спортивные клубы рудной столицы. Вмальчишек и девчонок приглашают принять участие в игровой программе «Шире круг», а талнахские семьи — в программе «Праздник дружной семьи» в. Для молодежи будет организована программа «Талнах — территория здоровья» в. Завершит череду праздничных мероприятий дискотека «Вперед, Россия!».все желающие могут поехать на обзорнуюкоторую проведут сотрудники норильского музея. Автобусы отправляются от здания Талнахского территориального управления.состоится праздничная программа «Вместе мы — страна Россия». Вкайерканские ребятишки смогут принять участие в программе «Игры нашего двора», где продемонстрируют свою силу, ловкость, смекалку. Ввоспитанники городского оздоровительного лагеря и ТОШ приглашаются на флешмоб «Танцуй, Россия!». Вна главной сцене начнется торжественный концерт, который откроет литературно–музыкальная композиция «Люблю тебя, моя Россия!» в исполнении воспитанников детского сада № 84 «Голубок».В концерте примут участие коллектив Brass–Banda, народный ансамбль народного танца «Оганер», солисты–вокалисты Александр Макаров, Спартак Пак, Илья Амбросов, Алина Ахсанова, Александра Шадрина и др. В течение дня на площади будут работать интерактивные площадки. В 17.00 состоится подведение итогов традиционного конкурса «Русский каравай».

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