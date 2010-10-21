[Индекс номера 92 (09.06.2017)]



Невредно знать

Центр притяжения

Более ста тысяч горожан оценили удобство предоставления услуг Норильским многофункциональным центром.

Как рассказала заместитель директора МФЦ Оксана Тимофеева, многофункциональный центр открылся в Норильске в марте 2013 года, на тот момент он стал 13–м в крае. Расположился МФЦ на втором этаже административно–делового центра. Вначале здесь трудились всего семь специалистов, сейчас их количество увеличилось до 38. В сентябре 2016 года на базе МФЦ заработал сектор для бизнеса, оказывающий услуги тем, кто уже занимается предпринимательством или только планирует открыть свое дело. На сегодняшний день в центре работают 32 окна. В декабре 2016 года появились подразделения в Кайеркане и Талнахе, по пять окон в каждом, и одно окно в Снежногорске. В целом с 2013 года география центров на Севере значительно расширилась — были созданы несколько территориально обособленных центров, рассчитанных на одно или два окна в Хатанге, Карауле, Эвенкийском муниципальном районе, Байките, Ванаваре, Приенисейском. Как и норильский центр, мини–филиалы оказывают населению весь спектр государственных и муниципальных услуг. Получите – распишитесь Сперва горожане восприняли нововведение с некоторым скептицизмом, но позже по достоинству оценили работу по принципу «одного окна». Лишь за пять месяцев 2017 года сотрудниками МФЦ Центрального района было принято более 50 тысяч заявителей, а в 2016 году через многофункциональный центр прошло более 135 тысяч обращений. В Талнахе за пять месяцев 2017 года за госуслугами в МФЦ обратилось более девяти тысяч человек, в Кайеркане за этот же промежуток времени — более четырех тысяч. Добавим, что с каждым годом количество оказываемых центром услуг, как и число обратившихся в МФЦ граждан увеличивается. В настоящее время МФЦ предоставляет более 260 видов услуг, в прошлом году их было 230. Одна из новинок — центр стал предоставлять комплекс услуг, связанных с выходом на пенсию, утратой документов, сменой места жительства, приобретением жилья, открытием бизнеса и так далее. Родители теперь могут оформить все необходимые документы на ребенка в одном месте: получить свидетельство о рождении, поставить малыша на очередь в детский сад, зарегистрировать чадо по месту жительства, оформить СНИЛС, подать документы на получение материнского капитала. Еще одно актуальное направление работы МФЦ — услуги по линии МВД: ведение регистрационного учета граждан; выдача справки об отсутствии судимости, выдача российского паспорта и его замена, прочие процедуры. Также востребованы горожанами услуги Росреестра: получение справки по кадастровому учету, регистрация прав на недвижимое имущество, оформление сделок купли–продажи недвижимости. Долго ждать не придется Часто норильчане обращаются в МФЦ и по поводу получения услуг, относящихся к деятельности Пенсионного фонда: за оформлением материнского капитала, оплатой проезда к месту отдыха или лечения и обратно, оформлением пенсий и т. д. МФЦ также предоставляет более 70 услуг в области соцполитики. Здесь же можно решить вопросы аренды муниципального имущества, получить всевозможные выписки от управлений имущества и архитектуры. Отделение расчетно–кассового центра позволяет посетителям, ожидая своей очереди к специалистам, оплатить жилищно–коммунальные услуги. Еще одна новинка — стойки самообслуживания. С их помощью посетители центра могут зайти на портал госуслуг как самостоятельно, так и с помощью консультанта. Здесь же можно отсканировать документы в требующемся формате. Консультант всегда придет на помощь Полную информацию об услугах МФЦ можно узнать на сайте www.24mfc.ru. На этом же сайте можно оценить качество оказания услуг, проверить статус заявления и записаться на прием к сотрудникам центра. Кстати, у предварительной записи есть одно немаловажное преимущество: записавшись на прием через сайт, по телефону call–центра 8–800–200–3912 или по номеру 22–35–55, достаточно прийти в МФЦ за пять минут до выбранного времени, минуя живую очередь. Чтобы сэкономить время на ожидание в живой очереди, лучше всего избегать часа пик, который обычно приходится на утреннее время и отрезок после 17 часов дня. Впрочем, в любом случае время ожидания в среднем составляет не более 15 минут.

В Центральном районе многофункциональный центр в будние дни работает с 10.00 до 20.00, в субботу — с 10 до 18 часов. В Талнахе по будням МФЦ работает с 10.00 до 19.00, суббота–воскресенье — выходные дни. В Кайеркане МФЦ с понедельника по пятницу работает с 10.00 до 18.00, суббота и воскресенье — выходные.

Наталья ЧЕРКАШИНА. Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА Как рассказала, многофункциональный центр открылся в Норильске в марте 2013 года, на тот момент он стал 13–м в крае. Расположился МФЦ на втором этаже административно–делового центра. Вначале здесь трудились всего семь специалистов, сейчас их количество увеличилось до 38. В сентябре 2016 года на базе МФЦ заработал сектор для бизнеса, оказывающий услуги тем, кто уже занимается предпринимательством или только планирует открыть свое дело. На сегодняшний день в центре работают 32 окна. В декабре 2016 года появились подразделения в Кайеркане и Талнахе, по пять окон в каждом, и одно окно в Снежногорске. В целом с 2013 года география центров на Севере значительно расширилась — были созданы несколько территориально обособленных центров, рассчитанных на одно или два окна в Хатанге, Карауле, Эвенкийском муниципальном районе, Байките, Ванаваре, Приенисейском. Как и норильский центр, мини–филиалы оказывают населению весь спектр государственных и муниципальных услуг.Сперва горожане восприняли нововведение с некоторым скептицизмом, но позже по достоинству оценили работу по принципу «одного окна». Лишь за пять месяцев 2017 года сотрудниками МФЦ Центрального района было принято более 50 тысяч заявителей, а в 2016 году через многофункциональный центр прошло более 135 тысяч обращений. В Талнахе за пять месяцев 2017 года за госуслугами в МФЦ обратилось более девяти тысяч человек, в Кайеркане за этот же промежуток времени — более четырех тысяч. Добавим, что с каждым годом количество оказываемых центром услуг, как и число обратившихся в МФЦ граждан увеличивается.В настоящее время МФЦ предоставляет более 260 видов услуг, в прошлом году их было 230. Одна из новинок — центр стал предоставлять комплекс услуг, связанных с выходом на пенсию, утратой документов, сменой места жительства, приобретением жилья, открытием бизнеса и так далее. Родители теперь могут оформить все необходимые документы на ребенка в одном месте: получить свидетельство о рождении, поставить малыша на очередь в детский сад, зарегистрировать чадо по месту жительства, оформить СНИЛС, подать документы на получение материнского капитала.Еще одно актуальное направление работы МФЦ — услуги по линии МВД: ведение регистрационного учета граждан; выдача справки об отсутствии судимости, выдача российского паспорта и его замена, прочие процедуры. Также востребованы горожанами услуги Росреестра: получение справки по кадастровому учету, регистрация прав на недвижимое имущество, оформление сделок купли–продажи недвижимости.Часто норильчане обращаются в МФЦ и по поводу получения услуг, относящихся к деятельности Пенсионного фонда: за оформлением материнского капитала, оплатой проезда к месту отдыха или лечения и обратно, оформлением пенсий и т. д. МФЦ также предоставляет более 70 услуг в области соцполитики. Здесь же можно решить вопросы аренды муниципального имущества, получить всевозможные выписки от управлений имущества и архитектуры.Отделение расчетно–кассового центра позволяет посетителям, ожидая своей очереди к специалистам, оплатить жилищно–коммунальные услуги.Еще одна новинка — стойки самообслуживания. С их помощью посетители центра могут зайти на портал госуслуг как самостоятельно, так и с помощью консультанта. Здесь же можно отсканировать документы в требующемся формате.Полную информацию об услугах МФЦ можно узнать на сайте. На этом же сайте можно оценить качество оказания услуг, проверить статус заявления и записаться на прием к сотрудникам центра. Кстати, у предварительной записи есть одно немаловажное преимущество: записавшись на прием через сайт, по телефону call–центраили по номеру, достаточно прийти в МФЦ за пять минут до выбранного времени, минуя живую очередь.Чтобы сэкономить время на ожидание в живой очереди, лучше всего избегать часа пик, который обычно приходится на утреннее время и отрезок после 17 часов дня. Впрочем, в любом случае время ожидания в среднем составляет не более 15 минут.

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