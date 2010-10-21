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Ледоход-2017

[Индекс номера 92 (09.06.2017)]

 В старом городе 
Добрые соседи

В июньские дни в разные годы появилась площадь Газовиков, была основана Игарка, к поселку Листвянка с трудом пробивался вездеход... Эти и другие события — в рубрике–календаре.
13 июня 1929 года
Аэропорт Игарки. 1983 год
Эта дата считается днем основания города Игарки: на берег Игарской протоки сошли с парохода «Туруханец» сто строителей–первопроходцев. Годом раньше, 15 июня 1928–го, Совет труда и обороны принял решение начать строительство Игарского порта для производства погрузо–разгрузочных операций между речными и морскими судами. Эта южная соседка Норильска всегда была с ним тесно связана. Например, в 1930 году руководство главка «Цветметзолото», которому была подчинена Норильская промконтора, рассматривала для переработки норильских руд два варианта: «постройка завода на месторождении и в селении Игарка на берегу Енисея». Она была для Норильска и важным транспортным узлом. Самолеты, летящие в Норильск, садились в Игарке на дозаправку, до 1950–х годов рядом с ней была плановая зимовка судов Норильского комбината, а ее аэропорт и сегодня является запасным для Норильска. На Полярной железнодорожной магистрали (знаменитой стройке № 501–503), которую планировали дотянуть и до Норильска, Игарка должна была стать узловой станцией. Сейчас основные предприятия Игарки — морской порт, аэропорт, энергопромышленный комплекс. В 80 км от Игарки расположена Усть– Хантайская ГЭС, в 90 км — Курейская ГЭС. В 130 км находится разрабатываемое Ванкорское нефтегазовое месторождение. Население Игарки сегодня — около пяти тысяч человек.
Игарка. 1950-е годы

9 июня 1978 года
Площадь Газовиков Заполярья. 1970-е годы
В этот день в Норильске появилась площадь Газовиков Заполярья. Она находится на слиянии двух улиц — Талнахской и Бегичева, а также проезда Михайличенко. Назвали ее в честь десятилетия газовой индустрии на Таймыре: в 1968 году образовалось управление «Заполярьегаз» — предшественник «Норильскгазпрома». На этой площади по сей день стоит только одно здание — пл. Газовиков Заполярья, 1. Это точная копия здания городской администрации на пр. Ленинском, 24а: оба построены по одному проекту архитектора Якоба Трушиньша, на старых фотографиях их легко спутать. Только горисполком возвели в 1964–м, а здание «Заполярьегаза» — в 1971 году, и в конце 1980–х рядом с ним появилась трехэтажная пристройка.

О чем писала газета
Дорога в Листвянку. Середина1960-х годов
«Дорога на Листвянку совсем раскисла. Разлился Медвежий ручей. Стал бурным, беспокойным Заячий ручей. Местами снег кажется плотным, а ступи — провалишься по пояс. И все–таки вездеход прошел. И привез на «ленинскую пятницу» начальника Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции В. Шубина, гл. инженера А. Манякина и председателя месткома Сапрыкина. В красном уголке собрались все. В простой беседе поговорили о делах насущных. У руководителей и геологов одна общая цель — определить запасы угля, спрятанные на Листвянке. Эти работы рассчитаны еще на три года. А нельзя ли сократить этот срок: уголь так необходим сейчас...»
Поселок Листвянка. Середина1960-х годов
«Заполярная правда», 9 июня 1967 года

Поселок Листвянка располагался в 12 км от Талнаха, под горой Сокол. Там разрабатывали угольные залежи. С приходом в Норильск в 1970 году таймырского газа нужда в угле почти отпала.

А еще в июне...
9 июня 1942 года были организованы первые коллективы физкультурников;
10 июня 1944 года вышло постановление о создании Норильского горно–металлургического техникума;
10 июня 1940 года началось строительство ширококолейной железной дороги;
11 июня 1958 года создана служба вентиляции при отделе главного механика;
14 июня 1961 года в составе городского отдела здравоохранения была организована норильская стоматологическая поликлиника;
15 июня 1941 года установлены первые металлоконструкции корпуса ТЭЦ;
15 июня 1946 года для упорядочения уличного движения и организации наблюдения за порядком в общественных местах были организованы пять постоянно действующих милицейских постов;
15 июня 1984 года принял первых отдыхающих новый восьмой корпус санатория «Заполярье» в Сочи. 129 человек поселились в одно– и двухместных комнатах.
Санаторий «Заполярье». 1980-е годы

Светлана ГУНИНА

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В старом городе 
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