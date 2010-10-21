[Индекс номера 92 (09.06.2017)]



Норникель

Хороший сигнал

«Норникель» планирует в течение нескольких лет закрыть плавильный цех в поселке Никель.

Об этом на Санкт–Петербургском экономическом форуме журналистам сообщил старший вице–президент компании Андрей Бугров: — Нам надо сохранить позицию производителя с самыми низкими издержками в мире, особенно в условиях не лучшего состояния рынка металлов. Упор сделан на модернизацию и увеличение эффективности производства — на Надеждинском металлургическом заводе и Кольской площадке, — пояснил он. Плавильный цех в поселке Никель перерабатывает 450–500 тысяч тонн медно–никелевого концентрата, однако производство является устаревшим и оказывает воздействие даже на приграничные районы Норвегии. — То, что компания наконец–то вышла с четким планом экологических мероприятий, с конкретными целями по снижению выбросов, которые можно отслеживать, и с внедрением передовых технологий в металлургическом производстве, — хороший сигнал, который воспринят норвежцами положительно, — отметил Андрей Бугров. По мнению вице–президента «Норникеля», теперь норвежские инвесторы могут вернуться в капитал компании. Ранее норвежский суверенный фонд продал акции ГМК из–за угроз окружающей среде.

Владимир Потанин Добавим, что президент компании Владимир Потанин в интервью газете «Ведомости» в декабре прошлого года заявил, что Кольская ГМК намерена снизить выбросы диоксида серы к 2019 году с 80 тысяч тонн в год до 44 тысяч. Закрытие цеха рассматривалось как один из возможных вариантов. — Мы готовы идти дальше и рассматриваем возможность закрытия плавильного производства в поселке Никель после 2019 года по модели закрытия никелевого завода в Норильске, — рассказал Потанин. Он отметил, что закрытие потребует финансовых вложений и разработки большой социальной программы.

К взаимной выгоде «Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и вице–президент — статс–секретарь — руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления «Норникеля» Елена Безденежных подписали документ в Санкт–Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение предусматривает поддержку правительством края инвестиционных проектов «Норникеля» и, в частности, основного актива компании в Забайкалье — Быстринского горно–обогатительного комбината (ГОК). Выход Быстринского ГОКа на проектную мощность существенно повлияет на доходную часть бюджета Забайкальского края. При положительной конъюнктуре цен на продукцию компании поступление налогов в региональный и местные бюджеты может составить до 4,68 миллиарда рублей в первые пять лет, за 10 лет — до 18,4 миллиарда рублей. Придерживаясь высоких стандартов социальной ответственности, «Норникель» также обязуется направить на финансирование социальных проектов правительства Забайкальского края и местных органов самоуправления до 1 января 2027 года не менее 3,29 миллиарда рублей. Перечень таких проектов планируется согласовывать ежегодно, деньги компания будет перечислять Фонду развития Забайкальского края. — Освоение Быстринского месторождения — это проект общероссийского значения, входящий в перечень первоочередных проектов Сибирского федерального округа. Он получил всестороннюю поддержку краевых властей, в том числе статус регионального инвестиционного проекта. Его особенностями являются собственная ресурсная база со сроком эксплуатации более 30 лет, рациональная логистика и хорошо подготовленная транспортная инфраструктура, — подчеркнула Елена Безденежных. Общий объем инвестиций в проект составил около 90 миллиардов рублей. Созданы объекты производства (обогатительная фабрика, карьеры, хвостохранилища и так далее) и жизнедеятельности. От станции Борзя Забайкальской железной дороги до станции Газимурский завод построена железная дорога протяженностью 227 километров и пропускной способностью не менее 4 миллионов тонн грузов в год. Создано 2000 новых рабочих мест. Для обеспечения деятельности ГОКа на аутсорсинге потребуется создание еще около 1500 рабочих мест.

Из весны в лето В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за май. По словам и. о. начальника производственного управления ЗФ «Норникеля» Владимира Григорчука, в прошлом месяце Заполярный филиал производственную программу по выпуску готовой продукции выполнил. Предприятия минерально–сырьевого комплекса справились с плановым заданием по объему добычи руды. Обогатительные фабрики выполнили план по переработке рудного сырья, выдали концентраты цветных металлов, обеспечив сырьем металлургические заводы, которые, в свою очередь, выполнили план по производству всех видов продукции. Вспомогательные подразделения, транспортники и ремонтники отработали в соответствии с графиками по обеспечению потребности основных производственных подразделений. В прошедшем месяце в ЗФ прошел ряд важных ремонтов как на предприятиях минерально–сырьевого комплекса, так и на обогатительно–металлургическом производстве. В первой декаде провели суточную остановку ТОФ, во время которой был выполнен ремонт мельницы МПСИ, оборудования дробильного цеха, флотомашин. Также в мае на ТОФ выполнили пятисуточный ремонт дробилки КРД–4. В период остановки Талнахской фабрики был проведен ремонт второй технологической линии на НМЗ, на НОФ — 20–суточный ремонт большой мельницы 4–1. Кроме того, в мае был проделан большой объем работы по подготовке производственных подразделений к пропуску паводковых вод. С этой задачей в ЗФ справились на отлично. Наибольшее внимание при этом было уделено гидротехническим сооружениям предприятий. — 23 мая мы завершили зимнюю морскую навигацию. После освобождения морских причалов от затопления будут организованы уборка и восстановительные работы. В этот период обработка морских судов будет производиться на рейде, поэтому отгрузку готовой продукции мы возобновим еще до начала введения в строй морских причалов, — сообщил и. о. начальника производственного управления ЗФ. Говоря о планах на июнь, Владимир Григорчук отметил, что подразделения ЗФ уже приступили к уборке и наведению порядка на производственных территориях и к летним ремонтам.

Михаил ТУАЕВ Об этом на Санкт–Петербургском экономическом форуме журналистам сообщил старший вице–президент компании Андрей Бугров:— Нам надо сохранить позицию производителя с самыми низкими издержками в мире, особенно в условиях не лучшего состояния рынка металлов. Упор сделан на модернизацию и увеличение эффективности производства — на Надеждинском металлургическом заводе и Кольской площадке, — пояснил он.Плавильный цех в поселке Никель перерабатывает 450–500 тысяч тонн медно–никелевого концентрата, однако производство является устаревшим и оказывает воздействие даже на приграничные районы Норвегии.— То, что компания наконец–то вышла с четким планом экологических мероприятий, с конкретными целями по снижению выбросов, которые можно отслеживать, и с внедрением передовых технологий в металлургическом производстве, — хороший сигнал, который воспринят норвежцами положительно, — отметил Андрей Бугров.По мнению вице–президента «Норникеля», теперь норвежские инвесторы могут вернуться в капитал компании. Ранее норвежский суверенный фонд продал акции ГМК из–за угроз окружающей среде.Добавим, чтов интервью газете «Ведомости» в декабре прошлого года заявил, что Кольская ГМК намерена снизить выбросы диоксида серы к 2019 году с 80 тысяч тонн в год до 44 тысяч. Закрытие цеха рассматривалось как один из возможных вариантов.— Мы готовы идти дальше и рассматриваем возможность закрытия плавильного производства в поселке Никель после 2019 года по модели закрытия никелевого завода в Норильске, — рассказал Потанин. Он отметил, что закрытие потребует финансовых вложений и разработки большой социальной программы.

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