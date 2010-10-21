[Индекс номера 92 (09.06.2017)]



Крупным планом

Экомарафон «Норникеля»

5 июня «Норникель» на короткое время приостановил работу основных производственных предприятий в рамках экологической акции, приуроченной к Всемирному дню окружающей среды. На брифинге в Заполярном филиале рассказали об этой и других инициативах, направленных на снижение негативного воздействия деятельности градообразующего предприятия на окружающую среду.

Временное сокращение В Норильске во время акции «Экочас «Норникеля» была приостановлена работа обеих печей Ванюкова и конвертеров плавильного цеха медного завода. По словам специалистов, это позволило сэкономить более восьми тысяч куб. м кислорода, более одной тысячи куб. м природного газа, а также уменьшить объем суточного выброса газа в атмосферу. В Кольской ГМК был полностью остановлен на планово–предупредительный ремонт плавильно–конвертерный участок металлургического цеха: две печи кипящего слоя, одна отражательная печь и два конвертера. Плавильный цех в поселке Никель на 30% снизил нагрузку на оборудование электропечного и конвертерного переделов. При этом в ЗФ подчеркнули: участие в экологической акции не повлияло на долгосрочные производственные задачи компании. График всех подразделений был составлен таким образом, чтобы они в период остановки смогли провести плановые ремонты. — Снижение негативного воздействия на окружающую среду, на жилую зону — наш приоритет, поэтому мы посчитали важным принять участие в экологической акции и обратить дополнительное внимание жителей на наши усилия в данном направлении, — рассказал главный инженер медного завода Александр Леонов. — При этом временное сокращение мощностей позволило соблюсти безопасность технологических режимов плавильных агрегатов, а также сэкономить ряд энергоресурсов. В ЗФ считают, что динамика снижения выбросов является очевидной. С 2000 года показатели загрязнения атмосферного воздуха снизились почти в пять раз. Сомневаться в достоверности фактов не приходится — помимо лаборатории ЗФ мониторингом качества атмосферного воздуха в Норильске занимаются службы Росгидромета и Роспотребнадзора. Кроме того, в самом ЗФ эта сфера деятельности усилена — предусмотрены дополнительные контрольные посты. Всего же в прошлом году на природоохранную деятельность в Заполярном филиале «Норникеля» потратили более 22 миллиардов рублей. Планируется, что в этом году затраты останутся на прежнем уровне.

Чем пахнет роза ветров? Николай Уткин, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по производству, отметил, что с наступлением лета метеорологическая обстановка начинает значительно влиять на ситуацию с загазованностью в городе. Причина проста — медный завод, на который после закрытия никелевого завода частично были перенесены производственные мощности, находится в непосредственной близости к городу, а со сменой сезонов в Норильск приходят северный и северо–западный ветры, повышаются влажность и температура воздуха — все это и приводит к тому, что город время от времени накрывает газовый факел. В связи с этим в ЗФ подкорректировали программу реагирования на изменение погодных условий. — Если мы видим, что факел труб медного завода разворачивается в сторону жилой зоны, мы сразу же вводим режим ограничения выбросов, вплоть до приостановки работы завода, — говорит заместитель директора ЗФ по производству. — Мы решили еще более ужесточить эти меры после 20 мая, когда ПДК был превышен в десять раз. В прошлом месяце медный завод дважды приостанавливал работу, еще 27 раз вводился режим ограничения для плавильного цеха. В свою очередь Виктор Иванов, заместитель директора ЗФ по реконструкции и промышленной экологии, добавил к сказанному, что на медном заводе реализуется экологический проект по утилизации так называемых низовых газов. Он предусматривает внедрение специальной системы, благодаря которой газ будет собираться с загрузочных устройств печей Ванюкова и направляться в дымовую трубу № 1 высотой в 150 метров. Это и позволит снизить риск появления низового потока газов. Нововведение планируется осуществить в декабре этого года. В перспективе в ЗФ также рассматривают внесение изменений в работу конвертерного передела и на НМЗ. Ожидается, что реализация серного проекта позволит снизить выбросы диоксида серы в атмосферу на 80%. — Совершенствование технологий газоочистки — это достаточно сложная задача, с которой сталкивается любое металлургическое предприятие, — говорит Алексей Девочкин, заместитель главного инженера ЗФ по технической политике. — Над этой проблемой Заполярный филиал работает уже не первый год, ведь снижение воздействия на окружающую среду — это один из важнейших аспектов реконфигурации производства. Напомню, что, закрыв никелевый завод, мы перенесли плавильные мощности на НМЗ, на более дальнее расстояние от города. Алексей Девочкин также отметил, что технологические службы медного завода самостоятельно осуществляют мониторинг направления ветра в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) и оперативно принимают решения. Но производство технологических операций имеет определенную длительность и осуществляется в непрерывном цикле, поэтому здесь существуют свои ограничения. В частности, из–за особенностей конструкции печи работа на медном заводе не может быть остановлена более чем на восемь часов — дальнейшее время простоя может оказать неблагоприятное влияние на агрегаты, и они могут попросту выйти из строя.

Не на словах, а на деле — Помимо реализации других природоохранных мероприятий «Норникель» занимается ежегодным восполнением биологических ресурсов территории, — сообщил Юрий Семенов, заместитель начальника управления промышленной экологии ЗФ. — К примеру, в этом году мы планируем выпустить в водоемы большое количество молоди ценных пород рыб — осетра и хариуса. Будет продолжена работа по сбору технологических продуктов вдоль пульпопроводов ЗФ, а на озере Лама наши волонтеры построят и установят синичники. В Год экологии и столетия заповедной системы России «Норникель» запустил в регионах своего присутствия экомарафон «ПонесЛось» — проект корпоративного волонтерства, участниками которого стали более 150 человек из 27 подразделений компании. В рамках марафона волонтерам предстоит придумать и реализовать различные экологически направленные акции и мероприятия. Проект состоит из нескольких этапов и завершится в сентябре экослетом в Лапландском заповеднике. — Когда наши сотрудники сами выступают инициаторами программ по сохранению культурного и природного наследия, это значит, что они не на словах, а на деле разделяют важнейшие ценности компании. «Норникель» поддерживает их во многих начинаниях. Так случилось и с экомарафоном: из небольшого проекта «Комбинат добра» на глазах рождается захватывающая добровольческая программа, — резюмировала старший вице–президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Михаил ТУАЕВ Фото Владимира МАКУШКИНА

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