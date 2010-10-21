[Индекс номера 92 (09.06.2017)]



Мысли вслух

Звенящая пустота

Как вы думаете, можно ли размышлять о нацпредательстве, частенько упоминаемом в контексте нашего бытия, без притягивания за уши шпионства, проплаченности и вообще злокозненных внешних сил?

Можно и нужно. А начну я несколько необычно, вот так: скажите, кого–нибудь из вас спрашивали о чем–нибудь, когда при рождении давали имя, фамилию, национальность, фенотип, время и место рождения? Вряд ли. Как выпало, так и вышло, что называется, судьба. И подавляющее число людей к этой данности относится вполне адекватно. Таковы наши стартовые условия. И с этого старта мы идем по жизненному пути, обучаясь на своих и чужих ошибках, развиваясь, меняя мир вокруг себя и меняясь сами. Начинается работа. Не всем нравятся собственные «исходники», некоторым они и вовсе сильно не по душе. Но какие–то из них можно откорректировать, в частности, не нравящиеся имя и фамилию. Ценой больших усилий и ломки можно даже обрести новую идентичность, с годами осознав себя, ну, например, французом, тем более, что в Пятой Республике это достаточно общее понятие. Однако фенотип, например, не изменить. Вам хотелось бы явиться в этот безумный мир худым блондином, а вы уродились плотным брюнетом... Что–то, впрочем, можно подделать пластикой. Можно даже квазипоменять пол, достижения современной хирургии общеизвестны. Однако есть то, что ни поменять, ни подделать — место рождения, Родину. Казалось бы, очевидные вещи — живи и живи. Да, ты родился в XXI веке в Норильске, в семье учителя и инженера. А мог бы во Фракии времен Римской империи, в семье рабов. Здравомыслящий человек понимает неизбежность разброса стартовых условий, как и то, что удачное место рождения само по себе еще ничего не гарантирует. В сказочно–пасторальной Праге, замечу, тоже есть дворники с метлой. Можно родиться в Бриндизи и всю жизнь работать у хозяина–турка продавцом кастрюль в магазине на окраине, площадью семь на семь. А можно родиться в жутких трущобах Мумбаи, благодаря трудолюбию и усердию стать знаменитым программистом и работать в шикарном офисе Сан–Франциско или Гонконга. Тем более что жизнь удивительным образом частенько балансирует плюсы и минусы, раздавая таланты тем, кто позже успешно поедет покорять мировые столицы. И наоборот. Повторюсь: люди все это понимают и начинают работать. Однако немало находится и тех, в ком с детства рождается скрытая до поры ненависть. К брюнетам родителям, деды и прадеды которых не помчались покорять Москву, не эмигрировали в Америку времен Дикого Запада, проворонив личную нефтяную вышку, а поколениями живут себе в патриархальном Боготоле. Я даже слышал такое: «Наши предки поперлись в никому не нужную тайгу на севера, в то время как другие славянские народы урвали отличные куски в Средиземноморье!» И что? Где теперь эти некогда удачливые славянские народы, территории которых исторически только уменьшаются, заселяются другими народами? Их планомерно изживают. В общем, все это нам ясно, и по необходимости мы что–то меняем. Не выходит сразу — пробуем еще раз. Получаем образование, вкалываем, копим деньги, покупаем жилье в других городах, кто–то эмигрирует. В общем, живем либо под девизом «Где родился, там и пригодился» либо работаем в парадигме «Каждый сам кузнец своего счастья». Мы умеем подавлять невольные всплески возникающей досады на те или иные обстоятельства. Однако есть несчастные, которые, с годами, все более чернея сердцем, умудряются ненавидеть всю жизнь как родину, так и родителей–неудачников. Думаю, здесь будет уместен небольшой художественный этюд, иллюстрирующий данный феномен. Для этого я выберу вымышленный городок по имени Листвянка. Это еще не крупный населенный пункт, но и не п. г. т., в Листвянке есть все признаки города: краеведческий музей и спортивная школа с бассейном, лицеи и два профтехучилища, филиал краевого вуза, своя радиостанция и городская газета. Аэропорта в Листвянке, увы, нет, но есть примечательный железнодорожный вокзал, приличный автовокзал и пристань на реке с моторными лодками местных рыбаков и охотников — там отличные угодья. Рейсовые теплоходы после развала СССР не ходят, зато причаливают туристические. В городке имеются рестораны и бары, пара сетевых торговых центров, простенький стадион с футбольным полем и парк культуры и отдыха по–над берегом. Работают два завода. Первый, построенный еще в советские времена, все никак не модернизируют. Второй работает недавно, он сборочный, иностранный. Престижное место работы. Конечно же, в Листвянке много детей, называющих родной городок несколько пренебрежительно, но и с нежностью — Листва. Они учатся, отдыхают, тусуются и мечтают. Они, критикуя власти и горожан, тем не менее любят свою Листву, городок на краю тайги... Многие из них мечтают уехать в краевую столицу или даже в Москву с Питером, поступить там в престижные институты и добиться всего вообще — это абсолютно нормально. Но многие останутся жить здесь. Дети активно общаются в социальных сетях, как же сейчас без этого. И вот он, последний звонок, за ним выпускной, здравствуй, взрослая самостоятельная жизнь — друзья в слезах разъезжаются, сразу или через какое–то время, делая карьеру на месте. Но практически все они, даже уехав в дальние края, продолжают общаться в соцсетях, вступая в профильные группы. Ибо — родина, не отпускает она с детства родненькое сердце. «Бывших листвянцев не бывает», — так здесь принято говорить. Мало кто из уехавших листвянцев вернется обратно, хотя кто–то и будет изредка заезжать в детство. Пройдут годы. Разного добьются дети городка в столицах. Большинство станет офисным планктоном. Мало кто из них совершит настоящий прорыв, ибо это адский труд и удача. А кое–кто даже потеряет в статусе, будучи в Листвянке личностью широко известной, узнаваемой, популярной. Что поделать, в Москве и своих директоров, топ–менеджеров и главредов хватает, ведь там тоже есть дети с претензиями, московские... Надо сказать, что уехавшие искренне болеют за Листву: следят, переживают, помогают ей уж как могут. Один мальчик — ныне депутат Заксобрания – занимается региональными проблемами, в том числе и листвянцев. Другой стал по–настоящему крупным бизнесменом, тут же открыв в Листвянке большой магазин и создав новые рабочие места. А вот эта симпатичная девочка, страшно сказать, целый замминистра. Она, порой даже вопреки регламентам, нет–нет да и включит Листвянку в планы развития. То дорогу заасфальтируют, то мост починят. Изредка листвянцы накоротко встречаются в столицах, сидят в кафе, вспоминают, счастливо плачут. Они продолжают любить свою Родину, прекрасно зная все её недостатки... Однако есть одна девочка, которая не плачет. Она ненавидит. Всю жизнь ненавидит. Но из соцсетей ее палкой не выгонишь. Сидит там и ненавидит, насмешливо комментируя все подряд в режиме: «Ужас–ужас!» и «Да что вы тут мне рассказываете, дыра и дыра!», а из личного прошлого вытаскивая исключительно чернушные эпизоды и воспоминания. Никто не знает, кто эта девочка в новой жизни и чем живет, профиль полупустой, место работы, написанное дурашливо или мутными английскими аббревиатурами, не расшифровать. Она никогда не показывает свою семью, друзей и жилище, забивая фотоленту уже всем надоевшими кадрами пятилетней давности отдыха в Праге. Говорят, что кто–то из листвянцев видел ее в московской «Меге», продавцом трудится. Два развода, детей так и нет, живет в однушке кошмарного спальника, девятнадцатый этаж. Свой «Фокус» расколотила еще в первый столичный год, а на новый не заработала. Но это только слухи, вы же понимаете — завистники вокруг. А имярек старается вовсю, с каким–то изощренным садизмом поливая Листвянку грязью. В то же время ее нет ни в одной столичной сетевой группе. Вообще нет групп общения, кроме листвянской. Вред она наносит большой. Ее в оторопи читают новые подрастающие, в головы которых закладываются семена дурных сомнений типа: #Зачем работать над собой, сбегать надо, там, в столицах или заграницах, все и получим#. Это взрослые, подруги вредной девочки, знают, что на самом деле она по–житейски тупа, как бубен, и проста, как кубометр. Остальным же видится столичная штучка, просветительница, знающая жизнь и места, где лежат ключи от нее. Знакомьтесь, вынужден представить — это и есть нацпредатель. Никто эту зловредную девочку не нанимал, никто не платит ей в инвалюте. Не стоят за ее спиной иностранные НКО и разведслужбы, она даже не член оппозиционной партии, она никто. Перед вами просто ненавидящий человек, предавший свои корни, убежденный деструктор. Все, как видите, очень просто. Не имеющий доброй памяти, не имеет и доброго будущего. Ибо созидательный человек умеет накопительно сепарировать крупицы добра, сберегая его на всю жизнь. Но что же делать с такими людьми, поинтересуется кто–то. Да ничего не надо делать. Просто не прикасайтесь к ним. Даже рядом не стойте с такими предателями малой родины, уважайте себя. Вы родились, состоялись, стали личностью здесь. И все, что вы имеете в личном багаже человеческого, дала вам именно родная Листвянка. А все остальное — за вами. Мечтайте, добивайтесь и выполняйте. С доброй памятью.

Вадим ДЕНИСОВ Фото Владимира МАКУШКИНА Можно и нужно. А начну я несколько необычно, вот так: скажите, кого–нибудь из вас спрашивали о чем–нибудь, когда при рождении давали имя, фамилию, национальность, фенотип, время и место рождения? Вряд ли. Как выпало, так и вышло, что называется, судьба. И подавляющее число людей к этой данности относится вполне адекватно. Таковы наши стартовые условия. И с этого старта мы идем по жизненному пути, обучаясь на своих и чужих ошибках, развиваясь, меняя мир вокруг себя и меняясь сами. Начинается работа.Не всем нравятся собственные «исходники», некоторым они и вовсе сильно не по душе. Но какие–то из них можно откорректировать, в частности, не нравящиеся имя и фамилию. Ценой больших усилий и ломки можно даже обрести новую идентичность, с годами осознав себя, ну, например, французом, тем более, что в Пятой Республике это достаточно общее понятие. Однако фенотип, например, не изменить. Вам хотелось бы явиться в этот безумный мир худым блондином, а вы уродились плотным брюнетом... Что–то, впрочем, можно подделать пластикой. Можно даже квазипоменять пол, достижения современной хирургии общеизвестны. Однако есть то, что ни поменять, ни подделать — место рождения, Родину.Казалось бы, очевидные вещи — живи и живи. Да, ты родился в XXI веке в Норильске, в семье учителя и инженера. А мог бы во Фракии времен Римской империи, в семье рабов.Здравомыслящий человек понимает неизбежность разброса стартовых условий, как и то, что удачное место рождения само по себе еще ничего не гарантирует. В сказочно–пасторальной Праге, замечу, тоже есть дворники с метлой. Можно родиться в Бриндизи и всю жизнь работать у хозяина–турка продавцом кастрюль в магазине на окраине, площадью семь на семь. А можно родиться в жутких трущобах Мумбаи, благодаря трудолюбию и усердию стать знаменитым программистом и работать в шикарном офисе Сан–Франциско или Гонконга. Тем более что жизнь удивительным образом частенько балансирует плюсы и минусы, раздавая таланты тем, кто позже успешно поедет покорять мировые столицы. И наоборот.Повторюсь: люди все это понимают и начинают работать. Однако немало находится и тех, в ком с детства рождается скрытая до поры ненависть. К брюнетам родителям, деды и прадеды которых не помчались покорять Москву, не эмигрировали в Америку времен Дикого Запада, проворонив личную нефтяную вышку, а поколениями живут себе в патриархальном Боготоле. Я даже слышал такое: «Наши предки поперлись в никому не нужную тайгу на севера, в то время как другие славянские народы урвали отличные куски в Средиземноморье!» И что? Где теперь эти некогда удачливые славянские народы, территории которых исторически только уменьшаются, заселяются другими народами? Их планомерно изживают.В общем, все это нам ясно, и по необходимости мы что–то меняем. Не выходит сразу — пробуем еще раз. Получаем образование, вкалываем, копим деньги, покупаем жилье в других городах, кто–то эмигрирует. В общем, живем либо под девизом «Где родился, там и пригодился» либо работаем в парадигме «Каждый сам кузнец своего счастья». Мы умеем подавлять невольные всплески возникающей досады на те или иные обстоятельства. Однако есть несчастные, которые, с годами, все более чернея сердцем, умудряются ненавидеть всю жизнь как родину, так и родителей–неудачников.Думаю, здесь будет уместен небольшой художественный этюд, иллюстрирующий данный феномен. Для этого я выберу вымышленный городок по имени Листвянка.Это еще не крупный населенный пункт, но и не п. г. т., в Листвянке есть все признаки города: краеведческий музей и спортивная школа с бассейном, лицеи и два профтехучилища, филиал краевого вуза, своя радиостанция и городская газета. Аэропорта в Листвянке, увы, нет, но есть примечательный железнодорожный вокзал, приличный автовокзал и пристань на реке с моторными лодками местных рыбаков и охотников — там отличные угодья. Рейсовые теплоходы после развала СССР не ходят, зато причаливают туристические. В городке имеются рестораны и бары, пара сетевых торговых центров, простенький стадион с футбольным полем и парк культуры и отдыха по–над берегом. Работают два завода. Первый, построенный еще в советские времена, все никак не модернизируют. Второй работает недавно, он сборочный, иностранный. Престижное место работы.Конечно же, в Листвянке много детей, называющих родной городок несколько пренебрежительно, но и с нежностью — Листва. Они учатся, отдыхают, тусуются и мечтают. Они, критикуя власти и горожан, тем не менее любят свою Листву, городок на краю тайги... Многие из них мечтают уехать в краевую столицу или даже в Москву с Питером, поступить там в престижные институты и добиться всего вообще — это абсолютно нормально. Но многие останутся жить здесь. Дети активно общаются в социальных сетях, как же сейчас без этого.И вот он, последний звонок, за ним выпускной, здравствуй, взрослая самостоятельная жизнь — друзья в слезах разъезжаются, сразу или через какое–то время, делая карьеру на месте. Но практически все они, даже уехав в дальние края, продолжают общаться в соцсетях, вступая в профильные группы. Ибо — родина, не отпускает она с детства родненькое сердце. «Бывших листвянцев не бывает», — так здесь принято говорить. Мало кто из уехавших листвянцев вернется обратно, хотя кто–то и будет изредка заезжать в детство.Пройдут годы. Разного добьются дети городка в столицах. Большинство станет офисным планктоном. Мало кто из них совершит настоящий прорыв, ибо это адский труд и удача. А кое–кто даже потеряет в статусе, будучи в Листвянке личностью широко известной, узнаваемой, популярной. Что поделать, в Москве и своих директоров, топ–менеджеров и главредов хватает, ведь там тоже есть дети с претензиями, московские...Надо сказать, что уехавшие искренне болеют за Листву: следят, переживают, помогают ей уж как могут. Один мальчик — ныне депутат Заксобрания – занимается региональными проблемами, в том числе и листвянцев. Другой стал по–настоящему крупным бизнесменом, тут же открыв в Листвянке большой магазин и создав новые рабочие места. А вот эта симпатичная девочка, страшно сказать, целый замминистра. Она, порой даже вопреки регламентам, нет–нет да и включит Листвянку в планы развития. То дорогу заасфальтируют, то мост починят.Изредка листвянцы накоротко встречаются в столицах, сидят в кафе, вспоминают, счастливо плачут. Они продолжают любить свою Родину, прекрасно зная все её недостатки...Однако есть одна девочка, которая не плачет. Она ненавидит. Всю жизнь ненавидит. Но из соцсетей ее палкой не выгонишь. Сидит там и ненавидит, насмешливо комментируя все подряд в режиме: «Ужас–ужас!» и «Да что вы тут мне рассказываете, дыра и дыра!», а из личного прошлого вытаскивая исключительно чернушные эпизоды и воспоминания.Никто не знает, кто эта девочка в новой жизни и чем живет, профиль полупустой, место работы, написанное дурашливо или мутными английскими аббревиатурами, не расшифровать. Она никогда не показывает свою семью, друзей и жилище, забивая фотоленту уже всем надоевшими кадрами пятилетней давности отдыха в Праге. Говорят, что кто–то из листвянцев видел ее в московской «Меге», продавцом трудится. Два развода, детей так и нет, живет в однушке кошмарного спальника, девятнадцатый этаж. Свой «Фокус» расколотила еще в первый столичный год, а на новый не заработала. Но это только слухи, вы же понимаете — завистники вокруг.А имярек старается вовсю, с каким–то изощренным садизмом поливая Листвянку грязью. В то же время ее нет ни в одной столичной сетевой группе. Вообще нет групп общения, кроме листвянской. Вред она наносит большой. Ее в оторопи читают новые подрастающие, в головы которых закладываются семена дурных сомнений типа:Это взрослые, подруги вредной девочки, знают, что на самом деле она по–житейски тупа, как бубен, и проста, как кубометр. Остальным же видится столичная штучка, просветительница, знающая жизнь и места, где лежат ключи от нее.Знакомьтесь, вынужден представить — это и есть нацпредатель.Никто эту зловредную девочку не нанимал, никто не платит ей в инвалюте. Не стоят за ее спиной иностранные НКО и разведслужбы, она даже не член оппозиционной партии, она никто. Перед вами просто ненавидящий человек, предавший свои корни, убежденный деструктор.Все, как видите, очень просто. Не имеющий доброй памяти, не имеет и доброго будущего. Ибо созидательный человек умеет накопительно сепарировать крупицы добра, сберегая его на всю жизнь.Но что же делать с такими людьми, поинтересуется кто–то. Да ничего не надо делать. Просто не прикасайтесь к ним. Даже рядом не стойте с такими предателями малой родины, уважайте себя. Вы родились, состоялись, стали личностью здесь. И все, что вы имеете в личном багаже человеческого, дала вам именно родная Листвянка. А все остальное — за вами. Мечтайте, добивайтесь и выполняйте. С доброй памятью.

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