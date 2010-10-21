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Ледоход-2017

[Индекс номера 92 (09.06.2017)]

 газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

За окном уже лето, и я вместе с вами радуюсь солнышку. Многие из вас уже уехали в отпуск, другие собираются, а кто–то и в Норильске на лето остается... Присылайте к нам в редакцию рассказы о том, как и где вы интересно проводите время. Самые яркие истории появятся на страницах нашей «Забавной полянки». Ваша Заполярочка

Семеро котят
Тимофей, Клепа, Перса, Черныш, Пуля, Люций и Боня — эта дружная кошачья банда живет в одной из норильских квартир. А во главе разношерстной компании — хозяйка питомцев Полина Черкашина.
Полина Черкашина с питомцами
Три кота и четыре кошки от пяти месяцев до 14 лет. Из семи животных только одна киса была взята из семьи, остальные — с трудной судьбой, своей историей. И все — с характером. Пушистые друзья утешают хозяйку, когда ей грустно, и веселят, когда скучно, они преданно ждут Полину из школы и с тренировок. Последние два года девочка занимается в секции беговых лыж на «Оль–Гуле», пять раз в неделю по несколько часов. Если погода позволяет, то спортсмены выходят на лыжню, а если морозно — тренируются на базе. До занятий лыжами Полина ходила на танцы, целых шесть лет, и знает, что такое труд и дисциплина, вероятно, поэтому она успевает хорошо учиться, заниматься спортом и еще уделять внимание своим домашним любимцам. Ухаживать за пушистиками ей помогает мама Наташа, которая поддерживает дочь во всем и сама просто обожает кошек. А за когтистыми хулиганами, уж поверьте, нужен глаз да глаз — они любят пошалить всей компанией, и никогда не догадаешься, кто зачинщик. А еще у Полины на письменном столе стоит клетка, в которой живет веселый джунгарский хомячок по кличке Сыр Сырыч. Он откликается на свое имя, обожает семечки, яблоки и болгарский перец и спокойно реагирует на кошек. Одно из его любимых занятий — гулять в специальном шаре по квартире, а разгуляться есть где, места хватает. Животные и люди живут большой дружной семьей: вместе отмечают праздники, наводят порядок и учат уроки, и им хорошо вместе.

Душевный вечер
В детском саду № 50 устроили музыкально–поэтический вечер «Времена года» для детей старшего возраста и их родителей.
Ребята подготовили для гостей песенки, а еще стихи, и к каждому музыкальный руководитель подобрала отрывки из цикла «Времена года» Антонио Вивальди на фоне видеопейзажей. Такой способ знакомства с музыкой вызвал бурю эмоций у детей. За несколько недель до встречи всем ребятам было предложено подготовить номера совместно с родителями для выступления. Многие семьи откликнулись на такое предложение — кто–то показал сказку, кто–то прочел стихотворение, а Леша Радченко вместе с мамой спели песню «На улице дождик» под аккомпанемент папы. Вечер получился очень душевным, все попросили сделать такие встречи традицией.
Во поле береза стояла
Целая березовая роща «выросла» в детском саду № 75 «Зайчонок».
Каких только березок здесь нет! Они сделаны из самых разных материалов руками деток и родителей. По случаю «рождения» березовой рощи ребята из групп «Цветик–семицветик» и «Колокольчики» устроили праздник, а в гости к ним пожаловал Старичок–Лесовичок. Ох и наигрались малыши! А сколько загадок новых узнали, песенок русских народных выучили. Пока хороводы водили, еще больше подружились на радость воспитателям и родителям.

Учиться никогда не поздно
В восьми садиках Большого Норильска есть специальные центры, необходимые не только детям, но и взрослым.
Оказывается, некоторые папы и мамы ходят в сад не только для того,
чтобы отвести туда или забрать своих ребятишек, — они вместе с детками делают интересные поделки, играют в «развивайки», рисуют, лепят, клеят и тому подобное. Вот для них и создали такие центры. Недавно в одном из них, что при кайерканском садике № 36 «Полянка», прошла занимательная встреча, где родители учились делать специальный массаж своим малышам, чтобы те четко произносили все буковки алфавита. А в детском саду № 81 «Конек–Горбунок» есть «волшебная» комната со светящимся в темноте солнышком, тучками и дождем. Подобные занимательные центры для мальчишек, девчонок, а также их родителей работают еще в нескольких детских садах: «Северок», «Норильчонок», «Умка», «Солнышко», «Сказка» и «Полянка».

Детство солнышком согрето
В первый день календарного лета норильчане отметили замечательный праздник — День защиты детей. Мы составили из рассказов наших корреспондентов калейдоскоп веселых событий.
В детском саду № 93 «Капитошка» в каждой группе ребята вместе с родителями и воспитателями подготовили выставки рисунков и поделок «Планета детства». Малышам из групп «Теремок», «Почемучки», «Земляничка», «Сказка» и «Улыбка» понравилась и развлекательно–игровая программа «Детство солнышком согрето», ведь они побывали на планете Детства, где живут веселые клоуны Клепа и Кнопочка. Каждый участник путешествия получил солнечную улыбку и подарок–сюрприз. А еще воспитанники «Капитошки» сообщили нам, зачем же нужен этот праздник — День защиты детей, и как они его любят отмечать.
Дима Серденюк, 7 лет:
– Родители идут вместе с детьми куда угодно, в кино или кафе, покупают им новые игрушки и сладости. Этот праздник для защиты детей от страха, от бандитов, от страшных мультиков...
Арина Гумникова, 6 лет:
– Этот праздник нужен для того, чтобы защищать детей от злых и плохих дядей. Ведь они устраивают войну, убивают детей, мам и пап, сжигают дома. А я бы хотела, чтобы в России был мир всегда, и мы бы побеждали.
Милена Муратова, 6 лет:
– Защитники защищают детей и мам от плохих людей. Хочу, чтобы у всех детей было все хорошо, на небе — солнышко, чтобы был мир, дети не плакали, а улыбались и смеялись, дружили и играли. Пусть дети любят друг друга и маму с папой, как я люблю своих родных и сестренку! Мне с ними хорошо!
Аблайхан Козикенов, 7 лет:
– Когда я вырасту, и у меня будут дети, моя мама превратится от старости в бабушку, и я ей буду помогать и папе тоже. У нас хорошая, добрая и дружная семья. Как хорошо, что я родился у мамочки!

* * *
«Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши. Юные художники из трех детских садов № 95 «Снежинка», № 36 «Полянка» и № 98 «Загадка» представили свои яркие рисунки. На открытии выставки в «Полянке» в гости к ребятам заглянули Баба–яга и Домовенок Кузя. На празднике было много стихов, песен, танцев, и даже Баба–яга превратилась из злой старухи в милую бабульку, а ее избушку научили исполнять модные танцы. Давно так не веселились сказочные герои, за что и наградили ребятню сладким угощением.

* * *
Задорными песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко». В этот день здесь встречали не только воспитанников детского сада, но и ребят из Комплексного центра социального обслуживания населения. Главным героем праздника стала Старушка Шапокляк, которая вместе со своей Крыской Лариской пыталась научить ребят плохим делам и поступкам. Но детям с помощью веселых игр, песен и танцев удалось перевоспитать вредную старушку. Ребята помогли Шапокляк стать доброй и дружелюбной. Завершился праздник флешмобом и сладкими подарками.

* * *
А в детском саду № 95 «Снежинка» прошла праздничная акция «Радуга планеты детства». Нарядные ребята речевой группы «Капитошка» со своими воспитателями встречали на первом этаже всех воспитанников детского сада, поздравляли и дарили подарки, сделанные своими руками. Дети, радостные и взволнованные, расходились по своим группам, где их ждали праздничные мероприятия и сюрпризы в течение всего дня. Родители прониклись искренними поздравлениями ребят и оставили много хороших и теплых отзывов об акции. Особую благодарность они выразили организаторам — воспитателям Елене Портновой, Наталье Сережкиной, Елене Шутиной и логопеду Елене Шестаковой.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывали
Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО и Ирина ДАНИЛЕНКО

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газета для детей, а также их родителей 
За окном уже лето, и я вместе с вами радуюсь солнышку. Многие из вас уже уехали в отпуск, другие собираются, а кто–то и в Норильске на лето остается... Присылайте к нам в редакцию рассказы о том, как и где вы интересно проводите время. Самые яркие истории появятся на страницах нашей «Забавной полянки». Ваша Заполярочка

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