[Индекс номера 95 (16.06.2017)]



Норильские каникулы

Глава города проинспектировал работу городских оздоровительных лагерей и профильных школ.

В 11–й гимназии Кайеркана Олег Курилов познакомился с руководителями и воспитанниками четырех отрядов оздоровительного лагеря. Ребята здесь проводят целый день, режим в таких лагерях предусматривает трехразовое питание и обязательный дневной сон. Тут много занятий по душе, спортивных мероприятий, запланированы походы, экскурсии и выезды на природу. Летнюю смену в гимназии посвятили морской тематике: вместо классов — кубрики, столовая — это камбуз, а воспитатели — в тельняшках... – Детям не хватает лета и моря, и мы решили хоть немного восполнить им материковский отдых, — с улыбкой поясняет директор гимназии Нина Шпетная. Во время визита главы Норильска, начальника управления образования, руководителей администрации города и других гостей младшие дети готовились поздравить медиков с их профессиональным праздником — рисовали и клеили открытки, а самые старшие в это время собирались на конкурс «Внимание: безопасность!». Всего в первую смену городские оздоровительные лагеря НПР посетят 860 человек, она продлится до 30 июня. Во вторую смену, она закончится 2 августа, в десяти городских лагерях смогут отдохнуть 360 юных норильчан. Помимо этого также будет работать военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» для ста норильских подростков 10-14 лет. В Снежногорске с 14 июня по 2 августа в городском лагере отдохнут 38 школьников. Стоит отметить, что при наборе в пришкольные лагеря предпочтение отдается детям до 12 лет. Родителям путевка обходится в сумму немногим более двух тысяч рублей — это 13 процентов от стоимости содержания ребенка в пришкольном лагере, остальное доплачивает бюджет.

Каждому – по душе Посетил глава города и один из четырех центров «Летней творческой академии». – При Дворце творчества детей и молодежи работают четыре такие площадки: в клубе «Горка» (Набережная Урванцева, 49), «Алькор» (ул. Московская, 29а), «Фортуна» (ул. Хантайская, 27) и «Романтик» на Нансена, 46, — рассказывает на мини– экскурсии директор ДТДМ Людмила Фокшей. — До обеда дети занимаются в профильных школах при своих учебных заведениях, а после обеда приходят к нам. Плюс у нас еще организована смена для наших, «дворцовых», детей. Лего-конструирование в клубе «Романтик» Профильная школа, открытая на базе ДТДМ в клубе «Романтик», включает в себя несколько направлений, которые выбирает сам ребенок. В первую смену педагоги открыли тут сразу четыре профиля: английский язык, вокал, изобразительное искусство и лего–конструирование. В следующей смене вместо лего–профиля появится декоративно–прикладное направление. Олег Курилов заглянул в каждую аудиторию и игровую комнату, пообщался с детьми и педагогами, расспросил, как им отдыхается и работается. Уютный «Романтик» произвел прекрасное впечатление на гостей клуба.

Первая смена для 240 воспитанников профильных школ продлится с 1 по 21 июня. Вторая смена рассчитана на 390 детей от 8 до 16 лет и стартует 22 июня.

Эдемский сад Глава города также не обошел вниманием кружки «Робототехника» и «Эколето», организованные при станции юных техников. В одном помещении ребята от 8 до 12 лет с помощью компьютера оживляют игрушечных львов и собак — маленькие интеллектуалы осваивают новые технологии. А в другом кабинете — настоящий Эдемский сад: здесь юные биологи выращивают различные растения. Скоро бархатцы от воспитанников профильной школы СЮТа появятся во дворах домов на улице Орджоникидзе, около родного СЮТа, а также на улице Кирова, между театром и Центром образования. Вместе с главой Норильска сажаем бархатцы – Самое главное — не вырастить растения, а провести опыты и исследования, которые потом лягут в основу научных работ школьников, — говорит Людмила Абдразякова, директор СЮТа. — Не все ребята станут биологами и экологами. Но у нас они научатся проводить исследования, и знания, полученные здесь, могут им пригодиться в абсолютно любой сфере. Вместе с пятиклассницей Лизой Мишутиной Олег Геннадьевич, надев хозяйственные перчатки, тоже сделал пару лунок и посадил несколько семян однолетних бархатцев. «Теперь вы смело можете говорить, что вместе с нами озеленяли город», — сказали юные биологи главе города. Он пожал им руки. После этого гостям показали замечательную оранжерею, где зреют помидоры, и цветут орхидеи. Все это тоже сделано воспитанниками СЮТа под присмотром увлеченных взрослых. Полезный отдых Этот год в норильском образовании экспериментальный — такое количество новых форм детской занятости связано с тем, что из–за ограничений в работе нашего аэропорта на лето в городе осталось намного больше детей, чем обычно. Практически в каждой норильской школе и учреждениях дополнительного образования разработали оригинальные программы и направления — спортивные, научные, прикладные и т. д. Олег Курилов: – Может быть, мы охватили не абсолютно всех детей, оставшихся на лето в Норильске, но мы попытались до 10 августа, когда начнутся капремонты в школах, максимально использовать все площади и ресурсы, которые на сегодня есть в образовании. Теперь мы видим, насколько востребованными оказались профильные школы. Сегодня, объехав три площадки, я увидел интерес в глазах детей. Знаю, что по окончании такой школы ребятам будут выдаваться специальные свидетельства, ведь дети здесь не просто занимаются творчеством, но и приобретают те или иные навыки. Такие интересные, полезные и, главное, удобные формы досуга должны приживаться и развиваться. Если детям будет нравиться, организуем такой отдых и на будущий год.

По сути, профильные школы работают как кружки по интересам: по три часа до и три часа после обеда. Причем ребенок может посещать сразу несколько направлений в разных профилях.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ. Фото Владимира МАКУШКИНА В 11–й гимназии Кайерканапознакомился с руководителями и воспитанниками четырех отрядов оздоровительного лагеря. Ребята здесь проводят целый день, режим в таких лагерях предусматривает трехразовое питание и обязательный дневной сон. Тут много занятий по душе, спортивных мероприятий, запланированы походы, экскурсии и выезды на природу.Летнюю смену в гимназии посвятили морской тематике: вместо классов — кубрики, столовая — это камбуз, а воспитатели — в тельняшках..., — с улыбкой поясняетВо время визита главы Норильска, начальника управления образования, руководителей администрации города и других гостей младшие дети готовились поздравить медиков с их профессиональным праздником — рисовали и клеили открытки, а самые старшие в это время собирались на конкурс «Внимание: безопасность!».Всего в первую смену городские оздоровительные лагеря НПР посетят 860 человек, она продлится до 30 июня. Во вторую смену, она закончится 2 августа, в десяти городских лагерях смогут отдохнуть 360 юных норильчан. Помимо этого также будет работать военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» для ста норильских подростков 10-14 лет. В Снежногорске с 14 июня по 2 августа в городском лагере отдохнут 38 школьников. Стоит отметить, что при наборе в пришкольные лагеря предпочтение отдается детям до 12 лет. Родителям путевка обходится в сумму немногим более двух тысяч рублей — это 13 процентов от стоимости содержания ребенка в пришкольном лагере, остальное доплачивает бюджет.Посетил глава города и один из четырех центров «Летней творческой академии».– При Дворце творчества детей и молодежи работают четыре такие площадки: в клубе «Горка» (Набережная Урванцева, 49), «Алькор» (ул. Московская, 29а), «Фортуна» (ул. Хантайская, 27) и «Романтик» на Нансена, 46, — рассказывает на мини– экскурсии. — До обеда дети занимаются в профильных школах при своих учебных заведениях, а после обеда приходят к нам. Плюс у нас еще организована смена для наших, «дворцовых», детей.Профильная школа, открытая на базе ДТДМ в клубе «Романтик», включает в себя несколько направлений, которые выбирает сам ребенок. В первую смену педагоги открыли тут сразу четыре профиля: английский язык, вокал, изобразительное искусство и лего–конструирование. В следующей смене вместо лего–профиля появится декоративно–прикладное направление.Олег Курилов заглянул в каждую аудиторию и игровую комнату, пообщался с детьми и педагогами, расспросил, как им отдыхается и работается. Уютный «Романтик» произвел прекрасное впечатление на гостей клуба.Глава города также не обошел вниманием кружки «Робототехника» и «Эколето», организованные при станции юных техников. В одном помещении ребята от 8 до 12 лет с помощью компьютера оживляют игрушечных львов и собак — маленькие интеллектуалы осваивают новые технологии. А в другом кабинете — настоящий Эдемский сад: здесь юные биологи выращивают различные растения. Скоро бархатцы от воспитанников профильной школы СЮТа появятся во дворах домов на улице Орджоникидзе, около родного СЮТа, а также на улице Кирова, между театром и Центром образования.– Самое главное — не вырастить растения, а провести опыты и исследования, которые потом лягут в основу научных работ школьников, — говорит. — Не все ребята станут биологами и экологами. Но у нас они научатся проводить исследования, и знания, полученные здесь, могут им пригодиться в абсолютно любой сфере.Вместе с пятиклассницей Лизой Мишутиной Олег Геннадьевич, надев хозяйственные перчатки, тоже сделал пару лунок и посадил несколько семян однолетних бархатцев. «Теперь вы смело можете говорить, что вместе с нами озеленяли город», — сказали юные биологи главе города. Он пожал им руки.После этого гостям показали замечательную оранжерею, где зреют помидоры, и цветут орхидеи. Все это тоже сделано воспитанниками СЮТа под присмотром увлеченных взрослых.Полезный отдыхЭтот год в норильском образовании экспериментальный — такое количество новых форм детской занятости связано с тем, что из–за ограничений в работе нашего аэропорта на лето в городе осталось намного больше детей, чем обычно. Практически в каждой норильской школе и учреждениях дополнительного образования разработали оригинальные программы и направления — спортивные, научные, прикладные и т. д.– Может быть, мы охватили не абсолютно всех детей, оставшихся на лето в Норильске, но мы попытались до 10 августа, когда начнутся капремонты в школах, максимально использовать все площади и ресурсы, которые на сегодня есть в образовании.Теперь мы видим, насколько востребованными оказались профильные школы. Сегодня, объехав три площадки, я увидел интерес в глазах детей. Знаю, что по окончании такой школы ребятам будут выдаваться специальные свидетельства, ведь дети здесь не просто занимаются творчеством, но и приобретают те или иные навыки. Такие интересные, полезные и, главное, удобные формы досуга должны приживаться и развиваться. Если детям будет нравиться, организуем такой отдых и на будущий год.

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