[Индекс номера 95 (16.06.2017)]



В старом городе

Как в санатории

Памятные даты июня — это и день рождения санатория «Валек», и почти всех скульптурных животных Норильска. Что еще происходило в эти дни — читайте в очередном выпуске рубрики–календаря.

В столовой профилактория 17 июня 1950 года Эта дата считается официальным днем рождения профилактория «Валек». Можно, правда, встретить и другие версии: например, 25 декабря 1950 года, когда, говорят, построили первый деревянный корпус «Валька». Но в самом профилактории праздновали именно 17 июня. Первой заведующей оздоровительного учреждения была Анна Яковлевна Кондратьева. Как она вспоминала, открывался «Валек» как ночной профилакторий. Туда работники комбината приезжали после рабочей смены, а тут для них: душ, кварц, соллюкс, тапочки–пижама, питание (продукты — из местного совхоза), прогулки на свежем воздухе... Первый корпус был обычным деревянным домом на 50 мест — палаты на десять человек на втором этаже, на первом в небольшом кабинете помещалась вся медицинская аппаратура. Кухня располагалась отдельно и довольно далеко, кастрюли и бачки зимой носили по сугробам. Спустя год был сдан второй такой же корпус. В 1960–м началось строительство капитальных корпусов санатория–профилактория на 250 мест. В мае 1964 года была принята первая очередь — клуб–столовая, два спальных корпуса и ледник. Вскоре на «Вальке» появились и физиопроцедуры, и ингаляции, а еще зимний сад, кинотеатр, живой уголок, было организовано диетическое питание. В 1967 году здесь отдохнул 25 000–й норильчанин, и санаторий занял на ВДНХ первое место по культуре обслуживания, медоснащению и оборудованию. «Заполярным цехом здоровья» называли его норильчане. Строительство корпусов «Валька». Начало 1960-х годов А еще в июне... 16 июня 1943года центральная химическая лаборатория преобразована в центральную лабораторию комбината. 16 июня 1965 года в Кремле были вручены Ленинские премии геологам Норильской комплексной геолого–разведочной экспедиции за открытие Талнахского месторождения. 18 июня 1938 года на опытном металлургическом заводе получен первый файнштейн. 19 июня 1956 года в Норильск приехал первый комсомольский десант. Всего с июня по октябрь 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в город прибыли 6300 комсомольцев–добровольцев 21 июня 1985 года Норильский горно–металлургический комбинат награжден орденом Октябрьской Революции. Деревянные корпуса ночного профилактория. 1950-е годы О чем писала «Заполярка» «Значит, будем с мебелью» Говорят, хороший хозяин сначала ворота строит, потом дом возводит. Случайно ли или так уж вышло, но, несмотря на долгострой мебельного завода, магазин под его будущую продукцию уже не только запланирован, но и начал возводиться. Адрес? Пожалуйста! В районе Дома торговли по улице Комсомольской идет вовсю бурение скважин». 22 июня 1993 года Увы, своя мебель в Норильске так и не появилась, как и магазин для ее продажи — фабрика осталась долгостроем. Июнь 2006 года Открытие Большого Уха. 2009 год Аисты у роддома В июне отмечается коллективный день рождения у городских скульптур, «поселившихся» на улицах Норильска. Первой ко Дню России в 2006 году на Ленинском проспекте появилась скульптура северного оленя, выполненная в натуральную величину. Через год, 23 июня 2007 года, у здания бассейна поставили скульптуру моржа. В отличие от старшего брата — оленя, который несколько раз лишался рогов, Андрюшу сделали антивандальным. А 19 июня 2009 года на улице Богдана Хмельницкого рядом со «стеклянным чумом» «усадили» фигуру северного человека. Его окрестили Большим Ухом, и горожане шепчут ему свои заветные желания в надежде, что он их исполнит. Все скульптуры были установлены в рамках проекта «Параллельный мир», авторами его были дизайнер Александр Соболев и архитектор Ирина Соболева. Отливали норильских зверей из мелкозернистого бетона и кварцевого песка на заводе «ВяткаСтройДеталь». Июньская традиция продолжилась 20 июня 2013 года, когда на углу роддома появились бронзовая скульптура «Аисты». Ее автор — московский скульптор Андрей Орлов. Формовочные работы и литье выполнялись московской компанией «НИКА». Морж Андрюша на крыльце бассейна

Светлана Гунина Эта дата считается официальным днем рождения профилактория «Валек». Можно, правда, встретить и другие версии: например, 25 декабря 1950 года, когда, говорят, построили первый деревянный корпус «Валька». Но в самом профилактории праздновали именно 17 июня. Первой заведующей оздоровительного учреждения была Анна Яковлевна Кондратьева. Как она вспоминала, открывался «Валек» как ночной профилакторий. Туда работники комбината приезжали после рабочей смены, а тут для них: душ, кварц, соллюкс, тапочки–пижама, питание (продукты — из местного совхоза), прогулки на свежем воздухе... Первый корпус был обычным деревянным домом на 50 мест — палаты на десять человек на втором этаже, на первом в небольшом кабинете помещалась вся медицинская аппаратура. Кухня располагалась отдельно и довольно далеко, кастрюли и бачки зимой носили по сугробам. Спустя год был сдан второй такой же корпус. В 1960–м началось строительство капитальных корпусов санатория–профилактория на 250 мест. В мае 1964 года была принята первая очередь — клуб–столовая, два спальных корпуса и ледник. Вскоре на «Вальке» появились и физиопроцедуры, и ингаляции, а еще зимний сад, кинотеатр, живой уголок, было организовано диетическое питание. В 1967 году здесь отдохнул 25 000–й норильчанин, и санаторий занял на ВДНХ первое место по культуре обслуживания, медоснащению и оборудованию. «Заполярным цехом здоровья» называли его норильчане.центральная химическая лаборатория преобразована в центральную лабораторию комбината.в Кремле были вручены Ленинские премии геологам Норильской комплексной геолого–разведочной экспедиции за открытие Талнахского месторождения.на опытном металлургическом заводе получен первый файнштейн.в Норильск приехал первый комсомольский десант. Всего с июня по октябрь 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в город прибыли 6300 комсомольцев–добровольцевНорильский горно–металлургический комбинат награжден орденом Октябрьской Революции.Говорят, хороший хозяин сначала ворота строит, потом дом возводит. Случайно ли или так уж вышло, но, несмотря на долгострой мебельного завода, магазин под его будущую продукцию уже не только запланирован, но и начал возводиться. Адрес? Пожалуйста! В районе Дома торговли по улице Комсомольской идет вовсю бурение скважин».Увы, своя мебель в Норильске так и не появилась, как и магазин для ее продажи — фабрика осталась долгостроем.В июне отмечается коллективный день рождения у городских скульптур, «поселившихся» на улицах Норильска. Первой ко Дню России в 2006 году на Ленинском проспекте появилась скульптура северного оленя, выполненная в натуральную величину. Через год, 23 июня 2007 года, у здания бассейна поставили скульптуру моржа. В отличие от старшего брата — оленя, который несколько раз лишался рогов, Андрюшу сделали антивандальным. А 19 июня 2009 года на улице Богдана Хмельницкого рядом со «стеклянным чумом» «усадили» фигуру северного человека. Его окрестили Большим Ухом, и горожане шепчут ему свои заветные желания в надежде, что он их исполнит. Все скульптуры были установлены в рамках проекта «Параллельный мир», авторами его были дизайнер Александр Соболев и архитектор Ирина Соболева. Отливали норильских зверей из мелкозернистого бетона и кварцевого песка на заводе «ВяткаСтройДеталь». Июньская традиция продолжилась 20 июня 2013 года, когда на углу роддома появились бронзовая скульптура «Аисты». Ее автор — московский скульптор Андрей Орлов. Формовочные работы и литье выполнялись московской компанией «НИКА».

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