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Ледоход-2017

[Индекс номера 95 (16.06.2017)]

 В старом городе 
Как в санатории

Памятные даты июня — это и день рождения санатория «Валек», и почти всех скульптурных животных Норильска. Что еще происходило в эти дни — читайте в очередном выпуске рубрики–календаря.
В столовой профилактория
17 июня 1950 года
Эта дата считается официальным днем рождения профилактория «Валек». Можно, правда, встретить и другие версии: например, 25 декабря 1950 года, когда, говорят, построили первый деревянный корпус «Валька». Но в самом профилактории праздновали именно 17 июня. Первой заведующей оздоровительного учреждения была Анна Яковлевна Кондратьева. Как она вспоминала, открывался «Валек» как ночной профилакторий. Туда работники комбината приезжали после рабочей смены, а тут для них: душ, кварц, соллюкс, тапочки–пижама, питание (продукты — из местного совхоза), прогулки на свежем воздухе... Первый корпус был обычным деревянным домом на 50 мест — палаты на десять человек на втором этаже, на первом в небольшом кабинете помещалась вся медицинская аппаратура. Кухня располагалась отдельно и довольно далеко, кастрюли и бачки зимой носили по сугробам. Спустя год был сдан второй такой же корпус. В 1960–м началось строительство капитальных корпусов санатория–профилактория на 250 мест. В мае 1964 года была принята первая очередь — клуб–столовая, два спальных корпуса и ледник. Вскоре на «Вальке» появились и физиопроцедуры, и ингаляции, а еще зимний сад, кинотеатр, живой уголок, было организовано диетическое питание. В 1967 году здесь отдохнул 25 000–й норильчанин, и санаторий занял на ВДНХ первое место по культуре обслуживания, медоснащению и оборудованию. «Заполярным цехом здоровья» называли его норильчане.
Строительство корпусов «Валька». Начало 1960-х годов
А еще в июне...
16 июня 1943года центральная химическая лаборатория преобразована в центральную лабораторию комбината.
16 июня 1965 года в Кремле были вручены Ленинские премии геологам Норильской комплексной геолого–разведочной экспедиции за открытие Талнахского месторождения.
18 июня 1938 года на опытном металлургическом заводе получен первый файнштейн.
19 июня 1956 года в Норильск приехал первый комсомольский десант. Всего с июня по октябрь 1956 года по путевкам ЦК ВЛКСМ в город прибыли 6300 комсомольцев–добровольцев
21 июня 1985 года Норильский горно–металлургический комбинат награжден орденом Октябрьской Революции.
Деревянные корпуса ночного профилактория. 1950-е годы
О чем писала «Заполярка»
«Значит, будем с мебелью»
Говорят, хороший хозяин сначала ворота строит, потом дом возводит. Случайно ли или так уж вышло, но, несмотря на долгострой мебельного завода, магазин под его будущую продукцию уже не только запланирован, но и начал возводиться. Адрес? Пожалуйста! В районе Дома торговли по улице Комсомольской идет вовсю бурение скважин».
22 июня 1993 года
Увы, своя мебель в Норильске так и не появилась, как и магазин для ее продажи — фабрика осталась долгостроем.
Июнь 2006 года
Открытие Большого Уха. 2009 год
Аисты у роддома
В июне отмечается коллективный день рождения у городских скульптур, «поселившихся» на улицах Норильска. Первой ко Дню России в 2006 году на Ленинском проспекте появилась скульптура северного оленя, выполненная в натуральную величину. Через год, 23 июня 2007 года, у здания бассейна поставили скульптуру моржа. В отличие от старшего брата — оленя, который несколько раз лишался рогов, Андрюшу сделали антивандальным. А 19 июня 2009 года на улице Богдана Хмельницкого рядом со «стеклянным чумом» «усадили» фигуру северного человека. Его окрестили Большим Ухом, и горожане шепчут ему свои заветные желания в надежде, что он их исполнит. Все скульптуры были установлены в рамках проекта «Параллельный мир», авторами его были дизайнер Александр Соболев и архитектор Ирина Соболева. Отливали норильских зверей из мелкозернистого бетона и кварцевого песка на заводе «ВяткаСтройДеталь». Июньская традиция продолжилась 20 июня 2013 года, когда на углу роддома появились бронзовая скульптура «Аисты». Ее автор — московский скульптор Андрей Орлов. Формовочные работы и литье выполнялись московской компанией «НИКА».
Морж Андрюша на крыльце бассейна

Светлана Гунина

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Статьи текущего номера:
 
Глава города проинспектировал работу городских оздоровительных лагерей и профильных школ.

В старом городе 
Памятные даты июня — это и день рождения санатория «Валек», и почти всех скульптурных животных Норильска. Что еще происходило в эти дни — читайте в очередном выпуске рубрики–календаря.

Норильские ценности 
Завтра, 17 июня, исполняется 80 лет Альберту Борисовичу Воронову, основателю центральной лаборатории автоклавных процессов и директору «Надежды» в период ее строительства. Родом из Красноярска и давно живущий в Санкт–Петербурге, этот человек — с удивительной норильской судьбой.

Призвание 
Накануне Дня медика, который по традиции отмечают в третье воскресенье июня, мы встретились с заведующим травматологическим отделением городской больницы Сергеем Зенковичем. Он как никто другой понимает боль и проблемы своих пациентов, потому что не просто имеет богатый профессиональный опыт, но и сам перенес несколько операций по замене суставов.

ЧП 
Рабочий, получивший серьезные травмы на площадке перинатального центра 4 июня, принял участие в строительстве этого современного медицинского комплекса в первую очередь потому, что 13 лет назад чуть не потерял новорожденную дочь.

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Собственное жилье в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва, позволит не только жить с комфортом, но и выгодно вложить свои сбережения.

Новости:
 16 июня 2017 
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