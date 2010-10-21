Завтра, 17 июня, исполняется 80 лет Альберту Борисовичу Воронову, основателю центральной лаборатории автоклавных процессов и директору «Надежды» в период ее строительства. Родом из Красноярска и давно живущий в Санкт–Петербурге, этот человек — с удивительной норильской судьбой.
|На крыше плавильного цеха НМЗ
Альберт Воронов родился в Красноярске в 1937 году. Когда началась война, его семья переехала в Игарку, где он и вырос. Отец погиб на фронте. Альберт окончил игарскую школу–семилетку и в 14 лет поступил в Норильский горно–металлургический техникум. Стипендии не хватало — собирал за улицей Севастопольской морошку на продажу (по рублю за стакан). Как вспоминают о Воронове бывшие однокурсники: скромный, но с крепким внутренним стержнем и исследовательским пылом — учился всегда отлично.
После техникума Альберт Воронов пошел рабочим в хлорно–кобальтовый цех никелевого завода, жил в общежитии, койка — в коридоре, мест не хватало. А в 22 года инициативный Воронов стал уже начальником гидрометаллургического отделения завода. Он буквально чувствовал, как протекают металлургические процессы.
|Альберт Воронов
В 1963 году молодой инженер Воронов, окончивший к тому моменту Всесоюзный заочный политехнический институт, был командирован на Кубу, где тогда готовили к запуску новый никелевый завод имени Педро Сото Алба. Единственный на тот момент русский специалист возглавил там техотдел стройки: в подчинении до 70 человек, с испанским языком туго, посоветоваться не с кем. Тем не менее за год были пущены две нитки завода.
В 1965 году Воронов вернулся в Норильск и возглавил реконструкцию цеха электролиза никеля. Там же он изобрел полнопогружной фильтр–сгуститель, который упростил процесс электролиза, благодаря чему удалось сократить число занятых в процессе рабочих. Еще на Кубе, где реализовывались самые перспективные разработки в области цветной металлургии, Воронов изучил новые технологические процессы...
Итогом всего этого стал судьбоносный разговор в 1968 году с директором комбината Владимиром Долгих и ученым Владимиром Борбатом. Речь шла о переработке пирротинового концентрата, который тогда, до строительства «Надежды», просто складировался в отвальных хвостах — не было еще технологии извлечения. Тогда–то Долгих и предложил Воронову: «Ты должен построить нам завод, новый, от начала до конца... Я тебя прошу, а ты подумай».
Вот как вспоминал об этом бывший главный инженер «Надежды» Владимир Полосухин: «Воронов — человек моторный. «Закрутить» такое производство было, безусловно, нелегко. Альберт Борисович поставил перед инженерным корпусом тогда еще строящегося завода задачу: освоить технологию — впервые в мире! — по переработке пирротинового концентрата. Тогда на комбинате пирротиновый концентрат был узким местом: при освоении ударными темпами Октябрьского месторождения из технологического цикла выводилось большое количество пирротина. В отстойниках–накопителях собиралось оставшееся неиспользованным сырье, в котором содержались благородные, цветные и драгоценные металлы. И лежало мертвым грузом, не работая на выход конечной продукции. Как следствие — снижение эффективности добычи. По существующей в то время технологии пирротиновый концентрат перерабатывать было невозможно».
На новом заводе и хотели запустить новую технологию. Но его директором Воронов стал не сразу. Сначала, в 1969 году, он возглавил центральную лабораторию автоклавных процессов, которой как таковой еще не существовало — ни базы, ни людей. Пришлось начинать с нуля: строить здание, «поштучно» отбирать людей, главные критерии при этом — молодость, образование, инициативность. Основной задачей лаборатории была отработка в меньшем масштабе технологической схемы гидрометаллургии будущего завода: на полупромышленной установке, которая являлась небольшой копией первой очереди «Надежды», набивались пробные шишки, и исправлялись ошибки. Именно здесь обкатывалась идея автоклавного окислительного выщелачивания пирротинового концентрата — основы гидрометаллургического передела нынешнего НМЗ. Разрабатывали ее совместно с Гинцветметом и Гипроникелем, но окончательно отточила схему именно команда Воронова.
Видя в этом методе большие перспективы, веря в гидрометаллургию в целом, Альберт Воронов даже пытался убедить директора комбината Бориса Колесникова целиком сориентировать на нее будущий завод и обойтись без традиционной пирометаллургии, а значит, без дорогостоящего финского проекта (одно только оборудование на 400 миллионов долларов). Но руководство остановилось на комбинированной схеме нового завода: первая очередь — гидрометаллургия, вторая — пирометаллургия.
Тем временем началось строительство Второго никелевого завода, как первоначально он назывался. Масштабы стройки были огромны, и то, что она затевалась на Крайнем Севере, было далеко не главной сложностью. По стоимости строительство «Надежды» в разы превышало затраты на возведение Братской ГЭС, по трудоемкости — было просто несопоставимым. Второй никелевый завод решили разместить на месте бывшего аэродрома «Надежда», причинами такого выбора (а были и другие варианты) стали надежное скальное основание, достаточные размеры площадки (ведь строился настоящий металлургический город с цехами, бытовыми комплексами, переходными галереями) и удаленность от города.
Строительство начали фактически без проекта. Времени на раскачку в Заполярье, с его жесткими климатическими условиями, никогда не было. Совмещение проектирования и строительства в Норильске являлось практически нормой. В 1971 году было принято решение об одновременном процессе отработки технологических режимов, проектировании корпусов и начале строительства завода. Директором назначили заслуженного строителя РСФСР Дмитрия Муравьева (одного из одиннадцати лауреатов Ленинской премии за разработку метода строительства на вечной мерзлоте).
В 1974 году Муравьева на директорском посту сменил Воронов, которому тогда было всего лишь 37 лет. На смену строителю пришел металлург, что было закономерно и своевременно. Возведение завода шло очень трудно, сроки регулярно срывались. Как вспоминал позже Альберт Воронов: «На стройке накопилось около пяти тысяч не решенных заказчиком вопросов, мелких и крупных». В этом же, 1974–м, году завод официально стал именоваться Надеждинским металлургическим, а стройка получила статус всероссийской ударной комсомольской. Всего на ней работали 22 тысячи человек, не считая иностранных специалистов.
Одна из главных заслуг Альберта Воронова (помимо собственно руководства одним из крупнейших в мире производств в период его строительства) — это подбор уникального коллектива завода. Костяком инженерного корпуса стали специалисты центральной лаборатории автоклавных процессов — вороновская команда. Одним из главных критериев при подборе кадров была молодость. «Мы идем на это сознательно, — говорил тогда Альбер Борисович. — Заводу работать предстоит долго, и необходимо, чтобы к его взрослению заводские кадры были в золотой поре».
|Пуск первой очереди НМЗ. Воронов – третий справа . 1979 год
28 июня 1979 года Надеждинский металлургический завод выдал первую продукцию — сульфидный концентрат. 10 октября госкомиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой очереди НМЗ — гидрометаллургического производства. Этот день считается днем рождения «Надежды». Два года спустя, 9 июля 1981 года, приняли в эксплуатацию вторую очередь завода — пирометаллургию, что означало полный его запуск. НМЗ был способен выпускать каждую десятую тонну никеля в мире. После пуска «Надежды» производство цветных металлов Норильским комбинатом выросло в пять раз. В ноябре 1981 года Альберт Борисович Воронов «сдал вахту» новому директору «Надежды» Джонсону Хагажееву.
Альберт Воронов уехал в Ленинград, с 1982 года и на протяжении десятка лет был заместителем директора по науке ленинградского института «Гипроникель», курировал важнейшие проекты в области цветной металлургии, построил на Кубе еще один никелевый завод. Там же, в Ленинграде, он стал лауреатом Государственной премии СССР, и получил он ее за те самые пирротиновые концентраты, за «Надежду».
В материале использована информация из сборника «Феномен Норильска», книги Евгения Сорочкина «Светит незнакомая звезда», публикаций «Заполярной правды» и «Металлурга «Надежды».Светлана ГУНИНА