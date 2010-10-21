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Ледоход-2017

[Индекс номера 95 (16.06.2017)]

 Призвание 
Святая наука — услышать друг друга

Накануне Дня медика, который по традиции отмечают в третье воскресенье июня, мы встретились с заведующим травматологическим отделением городской больницы Сергеем Зенковичем. Он как никто другой понимает боль и проблемы своих пациентов, потому что не просто имеет богатый профессиональный опыт, но и сам перенес несколько операций по замене суставов.
– Сергей Владимирович, как вас правильно называть — ортопед, травматолог, хирург?
— Можете считать меня хирургом–инженером. Дело в том, что двух одинаковых переломов не бывает, и каждый раз нужно вернуть кость к первоначальному (желательно идеальному) положению и выбрать оптимальный метод фиксации для каждого конкретного случая. Я должен представлять, как «собрать» кость или сустав, когда к костным обломкам прилегают другие ткани, нервы и сосуды. Это сложная задача. У хирурга, устраняющего последствия травм и имеющего дело с патологией костей и суставов, должно быть развитое пространственное мышление. Специфика заключается в том, что хирург–травматолог работает с острыми состояниями, а хирург–ортопед — с хроническими.
— Чем вас привлекло именно это направление медицины?
— После окончания мединститута я планировал стать хирургом общей практики. Но в той больнице, где я хотел работать (в селе под Донецком, сейчас там идут бои), не хватало травматологов, поэтому интернатуру я прошел по этой специализации. Да так и втянулся. Вообще, скажу я вам, любое хирургическое вмешательство меняет будущее человека, но в травматологии — ортопедии (пластическую хирургию в расчет не берем) это наиболее заметно: например, пациент после падения с шестого этажа поступил к нам с раздробленными костями, на носилках, а ушел на своих двоих. Или: одна нога у человека была короче другой на 10 сантиметров, он комплексовал, страдал, прооперировали — жизнь наладилась. Видишь, осознаешь, что помог кому–то, и получаешь от этого моральное удовлетворение, понимаешь, что работаешь и живешь не зря.
– Где болит?
— Сколько лет трудитесь в Норильске?
— 21 год. Попал сюда случайно. Впечатлившись рассказом знакомой о северном сиянии, приехал просто посмотреть. И был очарован не только этим природным явлением, но и отношением норильчан друг к другу, их открытостью и добросердечностью. Еще я встретил здесь, на краю земли, великолепных травматологов, которые успешно справлялись с любой задачей, и мне было чему у них поучиться. Ну и финансирование здравоохранения здесь в те времена было лучше, чем в других городах. Вот и влился в норильское братство, хотя всегда мечтал жить на берегу океана.
— Что за эти годы изменилось в вашей работе?
— Травмы теперь встречаются более сложные, их последствия — более тяжелые. Это, скорее всего, связано с тем, что вокруг нас стало гораздо больше сложной техники и механизмов, люди порой просто не поспевают за поступью прогресса. Очень сильно вырос дорожный травматизм: больше машин в городе — больше аварий.
В отделении травматологии
— Травмы — другие, а пациенты — все те же?
— И пациенты стали другими. Раньше ведь к нам за помощью обращались, а сейчас — за услугой. Соответственно, и отношение к доктору сейчас не как к спасителю, а как к менеджеру: вы мне должны, и все тут. При этом многие для себя и своего здоровья ничего делать не хотят. Говорю, например, пациентке: «Вам надо похудеть, давление на сустав слишком велико». Она возмущается: «Мой вес — это мое личное дело, вы меня в любом случае обязаны вылечить». Я–то, конечно, попытаюсь, но без содействия самого больного излечение невозможно. Или предупреждаю: «Не вставай на ногу, опирайся на костыли», а мне: «Да я недалеко». Подвернет ногу, состояние ухудшится — кто будет виноват? Доктор, плохо лечил. Авторитет врача изрядно подорван, поэтому и к советам нашим люди частенько относятся с пренебрежением.
— Сколько лет вы заведуете травматологическим отделением? Сложное это дело?
— С 2004 года. Наше отделение по количеству врачебных ставок второе в больнице (12 докторов и 19 медсестер), на первом месте — реаниматологи. В среднем мы пролечиваем одну десятую часть всех больных. К сожалению, постоянные заботы отдаляют меня от операционной. Я в большей степени должен заниматься организационными вопросами — это меня огорчает и не приносит внутреннего удовлетворения. К тому же в последнее время увеличилось количество претензий пациентов к медперсоналу. И это не следствие нашей плохой работы, это общероссийская тенденция... Что греха таить, всякое в медицине бывает, но абсолютное большинство жалоб — необоснованное. Не нужно в медике видеть врага и думать, что мы не понимаем человека и не хотим ему помочь. Понимаем. И хотим. И помогаем. Но, опять же повторюсь, только сообща врач и пациент могут победить болезнь. Меня ранит то, что люди забывают эту простую истину.
— Часто вас благодарят?
— Благодарных больных, даже тех, кто просто говорит «спасибо», к сожалению, становится все меньше. Как получается: удается врачу помочь больному — это воспринимается как само собой разумеющееся. Не удается — нужно его наказать! Мы уже и не думаем о благодарности, хорошо, если не ругают... На днях, к примеру, привезли на скорой женщину с тяжелой травмой. Мы буквально собрали ее по косточкам. Первое время она была всем довольна и радовалась, что спасли. А потом начала возмущаться: «Я жму–жму на кнопку вызова медсестры, а ко мне никто не бежит!». И не понимает она, что к нам ежедневно поступают тяжелые пациенты — в отделении может находиться до 120 травмированных одномоментно, при норме 64, — и мы в первую очередь торопимся к вновь прибывшим, к тем, кому нужна неотложная помощь.
— Действительно ли все больше норильчан сейчас испытывают проблемы с суставами? С чем это связано?
— Да, для жителей нашего города характерны болезни суставов. И все больше молодых людей страдает так называемыми «старческими» заболеваниями. Например, перелом шейки бедра раньше встречался у людей ближе к 70 годам. Сейчас же нередко человек в самом расцвете сил, падая с высоты своего роста, получает эту тяжелую травму. Значит, в организме не хватает кальция.
– Подтвердит ли снимок то, что увидел я?
— Бывает, рентген показывает одно — например, отсутствие перелома, а врач утверждает обратное. Почему так происходит? Кому верить?
— Довериться лучше все–таки человеку, а не бездушной машине. Например, прошел рентгеновский луч мимо среза перелома — и все, повреждения на снимке не видно. А врач чувствует перелом, видит его — по изменению цвета кожи, припухлостям, другим клиническим признакам. От фиксации вреда в любом случае не будет. А вот если вести больного с переломом так же, как при ушибе или вывихе, то тут уже могут возникнуть проблемы — неправильно срастется кость, например.
— Слышала, что консультативный прием пациентов в травмпункте вы ведете исключительно по собственной инициативе...
— По идее, когда больного направляют на консультацию к заведующему отделением — выяснить, например, требуются ли ему госпитализация и оперативное вмешательство, он должен сам приехать в стационар. Но так как большинство моих пациентов ограничены в движении, я каждую среду принимаю их в Центральном районе, чтобы они не ездили лишний раз в Оганер. Я на своем опыте знаю, насколько тяжело и больно бывает передвигаться, и искренне таким больным сопереживаю. Вообще очень полезно бывает иногда побыть «в чужой шкуре», поставить себя на место другого — не зря же говорят: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Поэтому, оказываясь на больничной койке, стоит не виновных в своей болезни искать, а пути решения проблемы. И врач вам поможет. Только не мешайте ему своим неверием и претензиями, а прислушивайтесь к советам, выполняйте все рекомендации и верьте в полнейшее выздоровление.
Надежда СИДОР
Фото Владимира МАКУШКИНА

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