[Индекс номера 95 (16.06.2017)]



ЧП

Пусть всё будет по совести

Рабочий, получивший серьезные травмы на площадке перинатального центра 4 июня, принял участие в строительстве этого современного медицинского комплекса в первую очередь потому, что 13 лет назад чуть не потерял новорожденную дочь.

— Долгожданная дочка нам с женой далась очень тяжело, — признается Роберт. — Ближе к родам на УЗИ выявили патологию плода и предложили прервать беременность. Мы с супругой, не сомневаясь ни секунды, приняли решение рожать. Из роддома Надежду, которую родители назвали так, потому что надеялись только на хорошее, перевезли в оганерскую больницу и успешно прооперировали. Роберт говорит, что многое тогда переосмыслил. И на всю жизнь запомнил фамилию хирурга, спасшего его дочь, — Турунтаев. Вид на стройку из окна палаты Сейчас ничто не напоминает о том, что жизнь девочки была под угрозой. Надюша, умница и красавица, жизнерадостна и активна: занимается вокалом, осваивает актерское мастерство, танцует, пробует писать статьи — чудо–ребенок. Роберт с большой теплотой и нежностью рассказывает о дочке. Несмотря на свое тяжелое состояние, он в первую очередь страдает из–за разлуки с ней, из–за того, что она переживает за него. Для этого мужчины невыносима мысль о том, что он может стать родным обузой и в силу обстоятельств чего–то дочери недодать... Когда Роберт узнал, что в Норильске будет строиться перинатальный центр, он очень обрадовался — сколько жизней «нежизнеспособных плодов» можно будет спасти в специализированной клинике, оснащенной по последнему слову техники! И уже тогда решил поработать на этой стройке, чтобы сказать потом своим внукам (а старшему сыну Роберта уже 21 год, он шахтер): «Дом, где вы родились, я построил!». В отличие от большинства рабочих, занятых на данном объекте, Роберт — коренной норильчанин. Его мама приехала в Норильск в 1969 году и всю жизнь трудилась санитаркой на станции переливания крови. Она и сейчас живет в Норильске. Причем, будучи тяжело больной, находится на попечении сыновей (у Роберта есть еще старший брат, на которого теперь у матери вся надежда). Имея высшее образование по специальности «Электроснабжение» (он окончил Братский государственный университет), мужчина 17 лет отработал в шахте, потом трудился в «Таймырэлектросервисе». На стройку Роберт устроился плотником–бетонщиком (у него есть опыт работы и по этой специальности) 24 апреля текущего года. Контракт заканчивается 1 июля. Пострадавшего осматривает заведующий отделением травматологии В день трагедии, как сейчас утверждает потерпевший, у него было какое–то нехорошее предчувствие. — Я не ощутил боли, когда упал и меня завалило стройматериалами, — вспоминает Роберт. — Я лежал и прислушивался к словам своего начальника — в экстремальной ситуации он смог вывести из ступора моих оцепеневших коллег и правильно организовать разбор завала. Освобождали меня минут 15, очень осторожно. Спасибо всем, кто меня спасал. Благодарю Бога, что живой. Учитывая, какая масса меня придавила, чудо, что я с вами сейчас говорю. И ходить я снова буду — не через три дня, конечно, но обязательно буду. К Роберту в больницу приходит супруга. Дочку он не зовет — не хочет, чтобы она видела его таким беспомощным. Говорит, что придя в себя в палате, сразу же позвонил Надежде: «Я уехал в командировку, поэтому некоторое время мы с тобой сможем общаться лишь по телефону». На что девочка ответила: «Папа, не ври мне, я уже видела в ю–тубе, как ты упал...». Медики пока воздерживаются от каких–либо прогнозов. Понятно только, что Роберту предстоит не одна операция, долгое лечение, реабилитация. Врачи считают, что очень важен настрой больного на выздоровление, а у Роберта — неимоверная любовь к жизни, огромная сила воли и правильное отношение к ситуации. — Нередко, — говорят медики, — в таком положении пациент начинает рисовать в голове мрачные картины своего будущего, жалеет себя и ищет виноватых. Этот же парень философски относится к проблеме. И вместо вопросов «За что? Почему? Чем я это заслужил? Кто за это в ответе?» он задается вопросом «Что нужно сделать, чтобы скорее поправиться, вернуться к семье, снова работать и зарабатывать?». Еще Роберт очень хочет избежать судебных тяжб. Он надеется на то, что все будет по совести и справедливости. Верит. Любит. И ждет внуков. Которые, в чем он уверен, родятся в норильском перинатальном центре. Стройплощадка. Май 2016 года Как нам сказали в прокуратуре города, для расследования этого несчастного случая создана комиссия на предприятии. По итогам разбирательств прокуратурой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Более подробная информация о результатах всех проверок будет доступна общественности чуть позже. «Заполярная правда» будет следить за развитием событий. Надежда СИДОР. Фото Владимира МАКУШКИНА — Долгожданная дочка нам с женой далась очень тяжело, — признается Роберт. — Ближе к родам на УЗИ выявили патологию плода и предложили прервать беременность. Мы с супругой, не сомневаясь ни секунды, приняли решение рожать.Из роддома Надежду, которую родители назвали так, потому что надеялись только на хорошее, перевезли в оганерскую больницу и успешно прооперировали. Роберт говорит, что многое тогда переосмыслил. И на всю жизнь запомнил фамилию хирурга, спасшего его дочь, — Турунтаев.Сейчас ничто не напоминает о том, что жизнь девочки была под угрозой. Надюша, умница и красавица, жизнерадостна и активна: занимается вокалом, осваивает актерское мастерство, танцует, пробует писать статьи — чудо–ребенок.Роберт с большой теплотой и нежностью рассказывает о дочке. Несмотря на свое тяжелое состояние, он в первую очередь страдает из–за разлуки с ней, из–за того, что она переживает за него. Для этого мужчины невыносима мысль о том, что он может стать родным обузой и в силу обстоятельств чего–то дочери недодать...Когда Роберт узнал, что в Норильске будет строиться перинатальный центр, он очень обрадовался — сколько жизней «нежизнеспособных плодов» можно будет спасти в специализированной клинике, оснащенной по последнему слову техники! И уже тогда решил поработать на этой стройке, чтобы сказать потом своим внукам (а старшему сыну Роберта уже 21 год, он шахтер): «Дом, где вы родились, я построил!».В отличие от большинства рабочих, занятых на данном объекте, Роберт — коренной норильчанин. Его мама приехала в Норильск в 1969 году и всю жизнь трудилась санитаркой на станции переливания крови. Она и сейчас живет в Норильске. Причем, будучи тяжело больной, находится на попечении сыновей (у Роберта есть еще старший брат, на которого теперь у матери вся надежда).Имея высшее образование по специальности «Электроснабжение» (он окончил Братский государственный университет), мужчина 17 лет отработал в шахте, потом трудился в «Таймырэлектросервисе». На стройку Роберт устроился плотником–бетонщиком (у него есть опыт работы и по этой специальности) 24 апреля текущего года. Контракт заканчивается 1 июля.В день трагедии, как сейчас утверждает потерпевший, у него было какое–то нехорошее предчувствие.— Я не ощутил боли, когда упал и меня завалило стройматериалами, — вспоминает Роберт. — Я лежал и прислушивался к словам своего начальника — в экстремальной ситуации он смог вывести из ступора моих оцепеневших коллег и правильно организовать разбор завала. Освобождали меня минут 15, очень осторожно. Спасибо всем, кто меня спасал. Благодарю Бога, что живой. Учитывая, какая масса меня придавила, чудо, что я с вами сейчас говорю. И ходить я снова буду — не через три дня, конечно, но обязательно буду.К Роберту в больницу приходит супруга. Дочку он не зовет — не хочет, чтобы она видела его таким беспомощным. Говорит, что придя в себя в палате, сразу же позвонил Надежде: «Я уехал в командировку, поэтому некоторое время мы с тобой сможем общаться лишь по телефону». На что девочка ответила: «Папа, не ври мне, я уже видела в ю–тубе, как ты упал...».Медики пока воздерживаются от каких–либо прогнозов. Понятно только, что Роберту предстоит не одна операция, долгое лечение, реабилитация. Врачи считают, что очень важен настрой больного на выздоровление, а у Роберта — неимоверная любовь к жизни, огромная сила воли и правильное отношение к ситуации.— Нередко, — говорят медики, — в таком положении пациент начинает рисовать в голове мрачные картины своего будущего, жалеет себя и ищет виноватых. Этот же парень философски относится к проблеме. И вместо вопросов «За что? Почему? Чем я это заслужил? Кто за это в ответе?» он задается вопросом «Что нужно сделать, чтобы скорее поправиться, вернуться к семье, снова работать и зарабатывать?».Еще Роберт очень хочет избежать судебных тяжб. Он надеется на то, что все будет по совести и справедливости. Верит. Любит. И ждет внуков. Которые, в чем он уверен, родятся в норильском перинатальном центре.

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