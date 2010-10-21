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Ледоход-2017

[Индекс номера 99 (23.06.2017)]

Полёт нормальный

Глава Норильска Олег Курилов провел в аэропорту выездное совещание по вопросам реконструкции взлетно–посадочной полосы. Нареканий к деятельности подрядчика и службам, организующим пассажирские и грузовые авиаперевозки, у главы города нет.
Основные моменты, которые интересуют градоначальника: как проходит ремонт средней части взлетно–посадочной полосы и то, насколько хорошо организованы перевозки в период полетных ограничений.
Руководитель ООО «Трансстроймеханизация» Сергей Старостин сообщил Олегу Курилову, что укладка бетона на ВПП уже началась. Работы ведутся исключительно в сухую погоду, в том числе и ночью. Чтобы высохнуть после укладки, покрытию требуется два с половиной часа. И рабочим, несмотря на частые дожди, удается найти промежуток между ними и забетонировать полосу качественно, в соответствии со всеми требованиями и нормами.
Также Сергей Старостин уточнил, что все необходимые материалы для реконструкции ВПП в город доставлены, штат рабочих укомплектован, все работы ведутся в соответствии с утвержденным планом.
Генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров в свою очередь заверил главу города, что все пассажирские и грузовые рейсы прибывают в порт четко по расписанию, работа по новой схеме полностью отлажена. Большой удачей руководитель предприятия считает заключение договора на использование грузового самолета МЧС Ан–74 с грузоподъемностью 7,5 тонны. Андрей Никифоров отметил, что таких самолетов в России немного, и один из них теперь будет регулярно летать в Норильск.
Генеральный директор ООО «Эрлайн» Владимир Фирсанов говорит, что объем грузовых авиапоставок в Норильск по сравнению с прошлым летом не уменьшится.
Так, в среднем за месяц авиацией в Норильск доставляется порядка 600 тонн груза. Обычно в летний период грузооборот падает до 300–400 тонн. Он пояснил, что сейчас груз попадает в наш город двумя способами.
В первом случае самолет Ан–74 ежедневно отправляется в Норильск из Нижневартовска. Именно там формируются поставки из сибирских городов — Кемерово, Омска, Новосибирска и других. До самолета скоропортящиеся продукты доставляют рефрижератором.
Во втором случае груз прибывает самолетом из Москвы в Игарку и далее перевозится баржей по Енисею до Дудинки. Загрузка воздушного судна в Москве осуществляется по вторникам и пятницам. Груз в Норильск прибывает в четверг и в воскресенье.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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Глава Норильска Олег Курилов провел в аэропорту выездное совещание по вопросам реконструкции взлетно–посадочной полосы. Нареканий к деятельности подрядчика и службам, организующим пассажирские и грузовые авиаперевозки, у главы города нет.

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