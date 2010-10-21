[Индекс номера 99 (23.06.2017)]



От первого лица

Объекты повышенного внимания

О самых значимых объектах строительства и благоустройства на ближайший период рассказал в ходе пресс–конференции глава Норильска Олег Курилов.

Долго ли, коротко ли В первую очередь Олег Курилов остановился на самом масштабном проекте, реализация которого начнется уже этим летом, — благоустройстве набережной озера Долгое с прилегающей к ней территорией. Проект включает в себя три этапа, два из которых уже прошли стадию проектирования. — В проектную документацию третьего этапа, возможно, будут вноситься изменения, — сообщил глава города. — Два недостроенных дома на улице 50 лет Октября изначально планировалось снести силами «Норникеля». Но Заполярный филиал представил нам на рассмотрение результаты обследования, из которых следует, что при необходимых технических мероприятиях эти здания можно будет достроить. Дальнейшая судьба строений будет зависеть от заключения Госэкспертизы. Стоит отметить, что в 2016 году «Норникель» оформил дома в собственность и запланировал на их снос средства, которые будут перечислены муниципалитету. Ему же компания и передаст эти здания в дальнейшем. Если заключение Госэкспертизы будет положительным и дома будут признаны безопасными для проживания, то, по мнению руководства города, целесообразнее их достроить. Кстати, здания в свое время проектировал институт «Норильскпроект», который сейчас принимает в их судьбе самое деятельное участие. — Если мы все же будем достраивать эти дома, применим новейшие технологии в облицовке, окраске и утеплении фасада. Строительство планируется вести на основе софинансирования из средств городского бюджета и «Норникеля». В связи с возникшей ситуацией нужно найти ответ на ключевой вопрос: надо ли сносить весь городской недострой? К каждому конкретному случаю необходимо подходить индивидуально. Проблема даже не в том, что конструкции зданий имеют какие–то неисправимые дефекты. Просто они строились по устаревшим СНиПам и нормам и не всегда отвечают современным требованиям. Госэкспертиза, помимо прочего, должна установить, подходят ли под современные стандарты использования параметры зданий — ширина лестничных проемов, шахты лифта и так далее, — резюмирует Олег Курилов. Однако снос или строительство домов на улице 50 лет Октября — дело будущего. В этом же году Норильск приступает к первому этапу благоустройства, на что выделено порядка 70 миллионов рублей. Работы начнутся с площадки, расположенной между Главпочтамтом и Домом торговли, и продолжатся в сторону Долгого. Предполагается, что грунт, высвободившийся в результате выравнивания рельефа площади, будет использован для создания искусственной горки. — На облагороженном участке мы планируем проводить массовые мероприятия и эксплуатировать эту территорию в течение всего года. Зимой — ставить здесь снежный городок и елку, использовать горку для катания на ватрушках, как трассу для сноуборда. Летом с нее можно будет кататься на велосипедах. Что же касается дорожек различного назначения — пешеходных и велосипедных, а также детских игровых комплексов и спортивных площадок, все это непременно будет, но не в этом году. Нынешним летом мы должны проложить коммуникации, провести освещение, сделать горизонтальную планировку, обустроить дорожки: выполнить работы, которые позволят уже в этом году перенести туда главную городскую елку, — пояснил глава Норильска. Второй этап работ предполагает обустройство выходов на озеро Долгое и в Комсомольский парк и ремонт лестничной группы. На берегу Долгого расположится пляжно–прогулочная зона. Упор на качество Не обошел стороной глава города и строительство перинатального центра. — В последний свой приезд губернатор дал нам поручение привлечь к процессу студентов Норильского государственного индустриального института. Такой вариант возможен, но только при условии организации безопасного труда: должен быть оформлен трудовой договор, проведен инструктаж, ребятам обязательно нужно выдать средства индивидуальной защиты и спецодежду. За ними должны быть закреплены наставники, ответственные лица — как со стороны института, так и со стороны строительной организации. Повышенное внимание к соблюдению требований промышленной безопасности, помимо прочего, объясняется тем, что на стройке уже произошли несчастные случаи. Напомним, что сейчас, по информации генподрядчика, на площадке в две смены трудятся порядка 200 рабочих. Несмотря на то что объект находится в ведении министерства строительства Красноярского края и само учреждение также будет подчиняться краю, строится перинатальный центр все–таки для норильчан, и это — самое важное, подчеркнул градоначальник: — Мы хотим, чтобы строители не гнались за сроками, а делали свою работу качественно, без аврала. Теоретически возможность успеть сдать объект до декабря сохраняется, вопрос в том, что система управления с самого начала была организована не лучшим образом. Это, конечно, вызывает беспокойство, — подытожил глава города. Строительство перинатального центра Подарок к юбилею С начала июня работники дорожной службы активно взялись за ремонтные работы на Ленинском проспекте. Муниципальные власти считают, что обновление проспекта станет отличным подарком как для автомобилистов, так и для всех горожан к 65–летию Норильска. — В следующем году мы отмечаем юбилей, а Ленинский проспект — это лицо города, и это единственное пока место, где горожане постоянно гуляют. Поэтому мы обязаны содержать нашу главную улицу в надлежащем состоянии. В этом году мы выполним капитальные работы, а потом можно будет делать только текущий ямочный ремонт или постепенно менять фрагменты тротуарной плитки, — говорит Олег Курилов. — С подрядчиком, компанией «ИЛАН–Норильск», проработан вопрос о том, чтобы использовать естественный уклон для стока воды. Если это даст нужный эффект, мы распространим данный опыт и на другие улицы — Павлова, Советскую, Талнахскую и так далее, объединив их таким образом в одну систему. До Дня города должны завершиться работы на участке от Октябрьской площади до улицы Павлова. После праздника они продолжатся: предстоит отремонтировать отрезок проспекта вплоть до площади Металлургов.

Марина АНДРИЮК Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В первую очередьостановился на самом масштабном проекте, реализация которого начнется уже этим летом, — благоустройстве набережной озера Долгое с прилегающей к ней территорией. Проект включает в себя три этапа, два из которых уже прошли стадию проектирования.Стоит отметить, что в 2016 году «Норникель» оформил дома в собственность и запланировал на их снос средства, которые будут перечислены муниципалитету. Ему же компания и передаст эти здания в дальнейшем. Если заключение Госэкспертизы будет положительным и дома будут признаны безопасными для проживания, то, по мнению руководства города, целесообразнее их достроить. Кстати, здания в свое время проектировал институт «Норильскпроект», который сейчас принимает в их судьбе самое деятельное участие., — резюмирует Олег Курилов.Однако снос или строительство домов на улице 50 лет Октября — дело будущего. В этом же году Норильск приступает к первому этапу благоустройства, на что выделено порядка 70 миллионов рублей. Работы начнутся с площадки, расположенной между Главпочтамтом и Домом торговли, и продолжатся в сторону Долгого. Предполагается, что грунт, высвободившийся в результате выравнивания рельефа площади, будет использован для создания искусственной горки., — пояснил глава Норильска.Второй этап работ предполагает обустройство выходов на озеро Долгое и в Комсомольский парк и ремонт лестничной группы. На берегу Долгого расположится пляжно–прогулочная зона.Не обошел стороной глава города и строительство перинатального центра.Повышенное внимание к соблюдению требований промышленной безопасности, помимо прочего, объясняется тем, что на стройке уже произошли несчастные случаи. Напомним, что сейчас, по информации генподрядчика, на площадке в две смены трудятся порядка 200 рабочих.Несмотря на то что объект находится в ведении министерства строительства Красноярского края и само учреждение также будет подчиняться краю, строится перинатальный центр все–таки для норильчан, и это — самое важное, подчеркнул градоначальник:, — подытожил глава города.С начала июня работники дорожной службы активно взялись за ремонтные работы на Ленинском проспекте. Муниципальные власти считают, что обновление проспекта станет отличным подарком как для автомобилистов, так и для всех горожан к 65–летию Норильска., — говорит Олег Курилов. —До Дня города должны завершиться работы на участке от Октябрьской площади до улицы Павлова. После праздника они продолжатся: предстоит отремонтировать отрезок проспекта вплоть до площади Металлургов.

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