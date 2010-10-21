[Индекс номера 99 (23.06.2017)]



В старом городе

Щит и меч

В конце июня у Норильска появился свой герб, открылся Дворец культуры, родились мини–футбольный клуб «Норильск» и информагентство «Норильские новости». Эти и другие события — в рубрике–календаре.

Июнь 1972 года В Норильске впервые появился собственный герб. Конкурсы на лучший эскиз городского символа проводились еще с середины 1960–х, но оригинального рисунка все никак не получалось. И только в 1972 году, когда на очередной конкурс было подано порядка 200 работ, комиссия выбрала рисунок молодого художника Виктора Лещука. В июне на заседании исполкома горсовета эскиз утвердили: «Герб города Норильска представляет собой белого медведя на фоне традиционного щита и держащего над головой ключ. Рисунок ключа состоит из слова «Норильск» и химических символов меди, никеля и кобальта. Щит по вертикали разделен на золотистую и чeрную половины, верхний обрез цветов Государственного флага РСФСР. Фигура поднявшегося во весь рост медведя олицетворяет мощь высоких широт, раскраска щита — полярные день и ночь, расплавленный металл и недра. Образный смысл герба: Норильск — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, норильчане — первооткрыватели». В 2000 году герб изменен и утвержден повторно. С современного символа убрали химические знаки, а от слова «Норильск» осталась буква «Н». Поле щита рассечено лазурью и червленью. Кстати, белый медведь на гербе — символ не только Норильска, но и Гренландии, а также норвежского города Хаммерфест, и российских Перми, Южно–Сахалинска и Нижнеколымского района Якутии. 28 июня 1941 года В этот день в Мончегорске началась эвакуация комбината «Североникель». Это металлургическое предприятие можно назвать старшим братом Норильского комбината. В июне 1941–го немцы начали операцию «Голубой песец» по захвату Кольского полуострова. 26 июня на «Североникель» поступил приказ: за 48 часов демонтировать оборудование. Основные точки эвакуации — Джезказган, Орск, Норильск. 28 июня комбинат остановился. Большая часть эвакуированных грузов шла в Норильск железной дорогой — до Архангельска, а оттуда по Севморпути в Дудинку. Почти 9,3 тысячи тонн оборудования «Североникеля» пришли в Норильск: начинка плавильного, рафинировочного и опытного кобальтового цехов – три ватер–жакета, пять конвертеров, семь плавильных печей, металлоконструкции и лабораторный комплекс. Ехали и специалисты с семьями. Эвакуация длилась меньше двух месяцев. Мончегорцы, приехав на Север, возглавили стройки, цеха и заводы. Благодаря их усилиям комбинат получил развитие в самые тяжелые годы. Благодарные норильчане в честь мончегорцев назвали улицу. Сейчас это улица Кирова Знай наших! 27 июня 1917 года родился Василий Николаевич Ксинтарис, почетный гражданин Таймыра. Ксинтариса помнят и в Норильске, и в Дудинке. В 1947–1948 годах он руководил Дудинским портом, а затем — «Норильскснабом», был замом директора НГМК по снабжению и транспорту. Руководителей комбината и коллег восхищали умение Ксинтариса быстро анализировать огромный объем информации, вовремя и оперативно принимать эффективные управленческие решения. Он также много сделал для продления навигации по Севморпути. Из Норильска Ксинтарис уехал в Красноярск, затем в Москву, вырос до замминистра цветной металлургии СССР. Василий Ксинтарис А еще в июне 23 июня 1935 года вышло постановление правительства о строительстве Норильского никелевого комбината (этот день считается официальной датой начала его строительства). 23 июня 1965 года был открыт Дворец культуры комбината. 26 июня 1966 года торжественно открыли памятный знак — камень с надписью «Здесь будет сооружен памятник» — на Гвардейской площади. 27 июня 1970 года Норильская ТЭЦ–1 переведена на газ. 28 июня 1979 года Надеждинский металлургический завод выдал первую продукцию — сульфидный концентрат. 30 июня 1942 года в ведение комбината принят совхоз «Таежный». 30 июня 1981 года сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс ТОФ. 30 июня 1993 года образован мини–футбольный клуб «Норильск». В июне 1991 года создана служба занятости населения. В июне 2002 года образовано информагентство «Норильские новости». Дворец культуры комбината. Середина 1960-х годов

Светлана ГУНИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В Норильске впервые появился собственный герб. Конкурсы на лучший эскиз городского символа проводились еще с середины 1960–х, но оригинального рисунка все никак не получалось. И только в 1972 году, когда на очередной конкурс было подано порядка 200 работ, комиссия выбрала рисунок молодого художника Виктора Лещука.В июне на заседании исполкома горсовета эскиз утвердили: «Герб города Норильска представляет собой белого медведя на фоне традиционного щита и держащего над головой ключ. Рисунок ключа состоит из слова «Норильск» и химических символов меди, никеля и кобальта. Щит по вертикали разделен на золотистую и чeрную половины, верхний обрез цветов Государственного флага РСФСР. Фигура поднявшегося во весь рост медведя олицетворяет мощь высоких широт, раскраска щита — полярные день и ночь, расплавленный металл и недра. Образный смысл герба: Норильск — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, норильчане — первооткрыватели». В 2000 году герб изменен и утвержден повторно. С современного символа убрали химические знаки, а от слова «Норильск» осталась буква «Н». Поле щита рассечено лазурью и червленью. Кстати, белый медведь на гербе — символ не только Норильска, но и Гренландии, а также норвежского города Хаммерфест, и российских Перми, Южно–Сахалинска и Нижнеколымского района Якутии.В этот день в Мончегорске началась эвакуация комбината «Североникель». Это металлургическое предприятие можно назвать старшим братом Норильского комбината. В июне 1941–го немцы начали операцию «Голубой песец» по захвату Кольского полуострова. 26 июня на «Североникель» поступил приказ: за 48 часов демонтировать оборудование. Основные точки эвакуации — Джезказган, Орск, Норильск. 28 июня комбинат остановился. Большая часть эвакуированных грузов шла в Норильск железной дорогой — до Архангельска, а оттуда по Севморпути в Дудинку. Почти 9,3 тысячи тонн оборудования «Североникеля» пришли в Норильск: начинка плавильного, рафинировочного и опытного кобальтового цехов – три ватер–жакета, пять конвертеров, семь плавильных печей, металлоконструкции и лабораторный комплекс. Ехали и специалисты с семьями. Эвакуация длилась меньше двух месяцев. Мончегорцы, приехав на Север, возглавили стройки, цеха и заводы. Благодаря их усилиям комбинат получил развитие в самые тяжелые годы.27 июня 1917 года родился Василий Николаевич Ксинтарис, почетный гражданин Таймыра. Ксинтариса помнят и в Норильске, и в Дудинке. В 1947–1948 годах он руководил Дудинским портом, а затем — «Норильскснабом», был замом директора НГМК по снабжению и транспорту. Руководителей комбината и коллег восхищали умение Ксинтариса быстро анализировать огромный объем информации, вовремя и оперативно принимать эффективные управленческие решения. Он также много сделал для продления навигации по Севморпути. Из Норильска Ксинтарис уехал в Красноярск, затем в Москву, вырос до замминистра цветной металлургии СССР.вышло постановление правительства о строительстве Норильского никелевого комбината (этот день считается официальной датой начала его строительства).был открыт Дворец культуры комбината.торжественно открыли памятный знак — камень с надписью «Здесь будет сооружен памятник» — на Гвардейской площади.Норильская ТЭЦ–1 переведена на газ.Надеждинский металлургический завод выдал первую продукцию — сульфидный концентрат.в ведение комбината принят совхоз «Таежный».сдан в эксплуатацию первый пусковой комплекс ТОФ.образован мини–футбольный клуб «Норильск».создана служба занятости населения.образовано информагентство «Норильские новости».

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