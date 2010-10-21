[Индекс номера 99 (23.06.2017)]



ГМК

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Заполярный филиал «Норникеля» начал реализацию проекта по изменению способа отвода газа на медном заводе. Это позволит кардинально снизить уровень воздействия производства на жилую зону Норильска.

Фото Владимира МАКУШКИНА Так называемые «низовые газы», образующиеся и скапливающиеся в плавильном цехе медного завода, являются одним из основных загрязнителей заводской территории. В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий их часть попадает на жилую территорию Норильска. Проект, разработанный Норильским филиалом «Институт «Норильскпроект» — «Институт Гипроникель», позволит решить проблему выбросов медного завода путем внедрения системы сбора отходящих и аспирационных газов, образующихся от оборудования плавильного цеха (миксеров, шлаковых сифонов, заливочных окон металлургических печей Ванюкова № 2 и 3). В плавильном цехе в условиях действующего производства планируется установить укрытия для эвакуации газов плавильного оборудования печей Ванюкова, аспирационные зонты на шлаковых сифонах печей, смонтировать дымососное оборудование и другие конструкции. Собранные низовые газы будут выводиться через дымовую трубу № 1, высота которой составляет 150 метров. Срок реализации проекта — декабрь 2017 года, инвестиции составляют более 800 миллионов рублей. Без Нареканий Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по реконструкции и промышленной экологии Виктор Иванов провел совещание по мониторингу реки Далдыкан с сотрудниками Научно–исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов. Фото Марины ПЕШКОВОЙ В задачу специалистов входит сбор и изучение ихтиологических и гидробиологических данных, характеризующих состояние рек Далдыкан и Амбарная: исследование кормовой базы рыбы, оценка ее численности, биомассы. Работать они будут в течение всего лета и осени. «Норникель» подписал соглашение, по которому институт будет исследовать состояние двух рек в течение трех лет. Именно столько времени потребуется для сбора максимального количества статистики и данных. Исследования проводятся в нескольких контрольных точках, в том числе и там, где речки примыкают к территории предприятий. По предварительной оценке специалистов, состояние Далдыкана нареканий не вызывает. В частности, в воде присутствуют маркерные микроорганизмы, по наличию которых можно сказать, что флора реки не нарушена. Для «Норникеля» важно понимать, насколько изменились показатели биоресурсов в связи с накопленными за многие годы отложениями, из–за которых река Далдыкан в период таяния снега и паводка приобрела неестественный окрас. Причиной стал оксид железа, который, по словам специалистов, кроме самого факта покраснения воды никаких вредных последствий для реки не имеет. По данным сотрудников контрольно–аналитического управления «Норникеля», на данный момент превышения вредных концентраций в речной воде не зафиксировано. «Норникель» ведет постоянный мониторинг водоемов, прилегающих к производственным объектам. Это одна из основных экологических задач компании по снижению воздействия на природные объекты. Мониторингом занимаются сотрудники контрольно– аналитического управления. Пробы воды отбираются еженедельно, а в случае наступления обильных осадков — ежедневно. Образцы воды поступают на исследование в лабораторию, оснащенную современным оборудованием, позволяющим проводить точные и оперативные исследования. Пробы исследуется более чем по 60 показателям с применением маркерных микроорганизмов. Работы по анализу проб воды из Далдыкана проводятся на постоянной основе. Новые маршруты АО «РЖД Логистика» выступит транспортно–логистическим консультантом «Норникеля». Фото Владимира МАКУШКИНА В рамках Международного железнодорожного бизнес–форума «Стратегическое партнерство 1520» «Норникель» и «РЖД Логистика» заключили соглашение, согласно которому крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор будет оказывать услуги логистического консалтинга для компании — мирового лидера в производстве никеля и палладия, сообщила пресс–служба АО «РЖД Логистика». Компания «РЖД Логистика» выполнила анализ существующих транспортных схем «Норникеля» и его планов по масштабной модернизации производства. В результате логистический оператор разработает для клиента консалтинговое заключение с рекомендациями по формированию обновленной транспортной модели. В планах компании – после отработки технологических процессов смоделировать эффективную организацию и контроль движения товарных потоков — от снабжения и внутренней логистики производственных площадок до внешних отправок и перевалки в портах. По словам генерального директора АО «РЖД Логистика» Вячеслава Валентика, услуги по логистическому консалтингу для такого крупного партнера, как «Норникель», требуют особенно высокого уровня экспертизы. — Для нас это и своего рода вызов, и уникальная, очень интересная задача. Гарантирую, что специалисты нашей компании предложат решения на уровне международных стандартов, которые помогут «Норникелю» в реализации запланированной масштабной программы модернизации производства, — добавил Вячеслав Валентик. Образец для подражания В Нарьян–Маре завершилась первая конференция «Северный завоз — новые пути и возможности». Конференция стала стартовой площадкой в решении стратегических задач, стоящих как перед арктическими регионами, так и перед правительством России. Северный завоз — комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона. Сегодня в суровых условиях Крайнего Севера живет и работает население 25 субъектов Российской Федерации, поэтому качество организации северного завоза становится не только фактором устойчивого развития экономики макрорегиона, но и ключевым элементом выживания, который напрямую затрагивает интересы каждого живущего там человека. Представители транспортных предприятий «Норникеля» познакомили участников конференции со своим опытом работы. Наиболее экономичным для поставок по северному завозу в северные районы Красноярского края является водный транспорт, сообщил директор Архангельского транспортного филиала «Норникеля» Александр Орлов. По его словам, в последние годы доля Енисейского речного пароходства в общем объеме северного завоза в крае составляет около 90%. В 2016 году в северные районы края суда пароходства доставили 78 тыс. т жидкого горючего и более 147 тыс. т угля. «Норникель» выполняет и более сложную функцию, которая не вписывается в стандартное определение «северного завоза», — это организация круглогодичного снабжения Норильского промышленного района. С 2006 по 2009 год «Норникель» построил для собственных нужд на зарубежных верфях пять контейнеровозов типа «Норильский никель» и танкер «Енисей». В 2016 году было выполнено 69 рейсов из Дудинки. Общий грузооборот Дудинского порта составил 3,9 млн т (в 2015–м — 3,7 млн т), из которых 1,2 млн т пришлось на перевозки по Северному морскому пути и более 2,7 млн т — по Енисею.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Так называемые «низовые газы», образующиеся и скапливающиеся в плавильном цехе медного завода, являются одним из основных загрязнителей заводской территории. В случае наступления неблагоприятных метеорологических условий их часть попадает на жилую территорию Норильска.Проект, разработанный Норильским филиалом «Институт «Норильскпроект» — «Институт Гипроникель», позволит решить проблему выбросов медного завода путем внедрения системы сбора отходящих и аспирационных газов, образующихся от оборудования плавильного цеха (миксеров, шлаковых сифонов, заливочных окон металлургических печей Ванюкова № 2 и 3).В плавильном цехе в условиях действующего производства планируется установить укрытия для эвакуации газов плавильного оборудования печей Ванюкова, аспирационные зонты на шлаковых сифонах печей, смонтировать дымососное оборудование и другие конструкции. Собранные низовые газы будут выводиться через дымовую трубу № 1, высота которой составляет 150 метров.Срок реализации проекта — декабрь 2017 года, инвестиции составляют более 800 миллионов рублей.В задачу специалистов входит сбор и изучение ихтиологических и гидробиологических данных, характеризующих состояние рек Далдыкан и Амбарная: исследование кормовой базы рыбы, оценка ее численности, биомассы. Работать они будут в течение всего лета и осени.«Норникель» подписал соглашение, по которому институт будет исследовать состояние двух рек в течение трех лет. Именно столько времени потребуется для сбора максимального количества статистики и данных. Исследования проводятся в нескольких контрольных точках, в том числе и там, где речки примыкают к территории предприятий. По предварительной оценке специалистов, состояние Далдыкана нареканий не вызывает. В частности, в воде присутствуют маркерные микроорганизмы, по наличию которых можно сказать, что флора реки не нарушена.Для «Норникеля» важно понимать, насколько изменились показатели биоресурсов в связи с накопленными за многие годы отложениями, из–за которых река Далдыкан в период таяния снега и паводка приобрела неестественный окрас. Причиной стал оксид железа, который, по словам специалистов, кроме самого факта покраснения воды никаких вредных последствий для реки не имеет. По данным сотрудников контрольно–аналитического управления «Норникеля», на данный момент превышения вредных концентраций в речной воде не зафиксировано.«Норникель» ведет постоянный мониторинг водоемов, прилегающих к производственным объектам. Это одна из основных экологических задач компании по снижению воздействия на природные объекты. Мониторингом занимаются сотрудники контрольно– аналитического управления. Пробы воды отбираются еженедельно, а в случае наступления обильных осадков — ежедневно. Образцы воды поступают на исследование в лабораторию, оснащенную современным оборудованием, позволяющим проводить точные и оперативные исследования. Пробы исследуется более чем по 60 показателям с применением маркерных микроорганизмов.Работы по анализу проб воды из Далдыкана проводятся на постоянной основе.В рамках Международного железнодорожного бизнес–форума «Стратегическое партнерство 1520» «Норникель» и «РЖД Логистика» заключили соглашение, согласно которому крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор будет оказывать услуги логистического консалтинга для компании — мирового лидера в производстве никеля и палладия, сообщила пресс–служба АО «РЖД Логистика».Компания «РЖД Логистика» выполнила анализ существующих транспортных схем «Норникеля» и его планов по масштабной модернизации производства. В результате логистический оператор разработает для клиента консалтинговое заключение с рекомендациями по формированию обновленной транспортной модели.В планах компании – после отработки технологических процессов смоделировать эффективную организацию и контроль движения товарных потоков — от снабжения и внутренней логистики производственных площадок до внешних отправок и перевалки в портах.По словам, услуги по логистическому консалтингу для такого крупного партнера, как «Норникель», требуют особенно высокого уровня экспертизы.— Для нас это и своего рода вызов, и уникальная, очень интересная задача. Гарантирую, что специалисты нашей компании предложат решения на уровне международных стандартов, которые помогут «Норникелю» в реализации запланированной масштабной программы модернизации производства, — добавил Вячеслав Валентик.Конференция стала стартовой площадкой в решении стратегических задач, стоящих как перед арктическими регионами, так и перед правительством России. Северный завоз — комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.Сегодня в суровых условиях Крайнего Севера живет и работает население 25 субъектов Российской Федерации, поэтому качество организации северного завоза становится не только фактором устойчивого развития экономики макрорегиона, но и ключевым элементом выживания, который напрямую затрагивает интересы каждого живущего там человека.Представители транспортных предприятий «Норникеля» познакомили участников конференции со своим опытом работы. Наиболее экономичным для поставок по северному завозу в северные районы Красноярского края является водный транспорт, сообщил. По его словам, в последние годы доля Енисейского речного пароходства в общем объеме северного завоза в крае составляет около 90%. В 2016 году в северные районы края суда пароходства доставили 78 тыс. т жидкого горючего и более 147 тыс. т угля.«Норникель» выполняет и более сложную функцию, которая не вписывается в стандартное определение «северного завоза», — это организация круглогодичного снабжения Норильского промышленного района. С 2006 по 2009 год «Норникель» построил для собственных нужд на зарубежных верфях пять контейнеровозов типа «Норильский никель» и танкер «Енисей». В 2016 году было выполнено 69 рейсов из Дудинки. Общий грузооборот Дудинского порта составил 3,9 млн т (в 2015–м — 3,7 млн т), из которых 1,2 млн т пришлось на перевозки по Северному морскому пути и более 2,7 млн т — по Енисею.

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