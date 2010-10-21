[Индекс номера 99 (23.06.2017)]



Презентация

Диалоги о шедевре

В Третьяковской галерее при поддержке «Норникеля» открылся медиапроект «ПроЯвление» художника Павла Каплевича.

Павел Каплевич — заслуженный деятель искусств России, лауреат национальных премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот», «Браво», один из самых востребованных театральных художников. Этот проект — диалог художника с картиной «Явление Христа народу» Александра Иванова. Основываясь на экспериментах и открытиях в области художественных технологий, автор предложил собственную интерпретацию картины и процесса работы художника. Произведение Каплевича, выполненное в размер оригинала — 540 х 750 см, — с помощью современных технологий оживает и вовлекает зрителя в мир, созданный 150 лет назад. Проект основан на преобразовании одного материала в другой и воспроизведении разных фактур. — К этому проекту я шел долго. Около 20 лет. Почти столько же, сколько Александр Иванов трудился над своим произведением. Он разрабатывал тему в бесчисленном множестве подготовительных этюдов, как, пожалуй, не делал никто из его предшественников. Их более шестисот. Этот поиск, сомнения, вечное недовольство художника окончательным результатом мы вводим в ткань «живого полотна», — говорит о сути проекта его автор. Основа «живого полотна» — капелен. Это инновационная текстильная технология, имитирующая средневековые гобелены, шпалеры и итальянские арраци благодаря высокомолекулярному методу обработки ткани без применения химии. Материалу предстоит вобрать в себя картину Иванова вместе с эскизами и представить ее в новом качестве. Действие будет сопровождать волшебная музыка, специально написанная композитором Александром Маноцковым.

Для проекта построен отдельный павильон, подобный же строился для самой картины Иванова у Пашкова дома, когда император подарил ее Румянцевскому музею. Павильон спроектировали архитекторы Сергей Чобан и Агния Стерлигова. Он установлен во дворе музея рядом с памятником Павлу Михайловичу Третьякову. Выставочный медиапроект «ПроЯвление» будет работать до 31 июля.

По материалам газеты «Ведомости»

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Этот проект — диалог художника с картиной «Явление Христа народу» Александра Иванова. Основываясь на экспериментах и открытиях в области художественных технологий, автор предложил собственную интерпретацию картины и процесса работы художника. Произведение Каплевича, выполненное в размер оригинала — 540 х 750 см, — с помощью современных технологий оживает и вовлекает зрителя в мир, созданный 150 лет назад. Проект основан на преобразовании одного материала в другой и воспроизведении разных фактур.— К этому проекту я шел долго. Около 20 лет. Почти столько же, сколько Александр Иванов трудился над своим произведением. Он разрабатывал тему в бесчисленном множестве подготовительных этюдов, как, пожалуй, не делал никто из его предшественников. Их более шестисот. Этот поиск, сомнения, вечное недовольство художника окончательным результатом мы вводим в ткань «живого полотна», — говорит о сути проекта его автор.Основа «живого полотна» — капелен. Это инновационная текстильная технология, имитирующая средневековые гобелены, шпалеры и итальянские арраци благодаря высокомолекулярному методу обработки ткани без применения химии. Материалу предстоит вобрать в себя картину Иванова вместе с эскизами и представить ее в новом качестве. Действие будет сопровождать волшебная музыка, специально написанная композитором Александром Маноцковым.

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