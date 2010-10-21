[Индекс номера 99 (23.06.2017)]



Презентация

Путь на Cевер

В ходе проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха», инициатором которого выступил «Норникель», в 2017–2019 годах музеи девяти регионов России расскажут об истории русского пути на Север.

«Путь на Север: истоки» – открытие В Новгородском музее–заповеднике недавно состоялась презентация первого тома «Музейной энциклопедии Севера» — каталога выставки «Путь на Север: истоки». Это первый из девяти томов, включенных в северную энциклопедию межмузейного проекта, он посвящен открывшейся в апреле выставке «Путь на Север: истоки». Подготовкой изданий занимается московское издательство «Арт–Волхонка», представляющее коллекции ведущих российских музеев: Московского Кремля, ГМИИ им. Пушкина, Третьяковкой галереи, Эрмитажа, Музея Фаберже и других. — Эти девять книг (по числу выставок проекта) — это все–таки не в чистом виде каталоги, это рассказ на материале, — поясняет главный редактор издательства Наталья Соломадина. — То есть это книги, которые можно совершенно спокойно читать самостоятельно, даже не побывав на выставке. — Принципиально, что выставочный «рассказ» выстроен не линейно–хронологически, а сюжетно: с показом разных граней тысячелетней «северной истории», сохраненной в российских музеях, — говорит Юлия Кантор, куратор проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Экспонаты выставки Текст издания выстроен группой отечественных исследователей: В. Л. Яниным, Е. А. Рыбиной, Б. Б. Овчинниковой, И. В. Хохловым. Фоторяд создан дизайнером И. В. Келейниковым и арт–директором И. С. Лебедевой. Материалом для книги стали экспонаты Новгородского музея–заповедника, и благодаря макросъемке каждый из них будто рассказал свою историю. Ее создатели надеются, что и читатель вслед за ними увидит жителя древнего Новгорода таким, каким он был в действительности: предприимчивым, смелым, желающим открыть, освоить и покорить земли, которые страшили других.

Nordfo.ru, городской портал «Нижний Новгород», РИА «Свежий ветер», Новгородские ведомости (novved.ru)

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В Новгородском музее–заповеднике недавно состоялась презентация первого тома «Музейной энциклопедии Севера» — каталога выставки «Путь на Север: истоки». Это первый из девяти томов, включенных в северную энциклопедию межмузейного проекта, он посвящен открывшейся в апреле выставке «Путь на Север: истоки». Подготовкой изданий занимается московское издательство «Арт–Волхонка», представляющее коллекции ведущих российских музеев: Московского Кремля, ГМИИ им. Пушкина, Третьяковкой галереи, Эрмитажа, Музея Фаберже и других.— Эти девять книг (по числу выставок проекта) — это все–таки не в чистом виде каталоги, это рассказ на материале, — поясняет. — То есть это книги, которые можно совершенно спокойно читать самостоятельно, даже не побывав на выставке.— Принципиально, что выставочный «рассказ» выстроен не линейно–хронологически, а сюжетно: с показом разных граней тысячелетней «северной истории», сохраненной в российских музеях, — говорит

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