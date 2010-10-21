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Ледоход-2017

[Индекс номера 99 (23.06.2017)]

 Театр 
Кошмар со смыслом и со смехом

Сегодня в Норильске долгожданная премьера — спектакль по пьесе Эжена Лабиша «Кошмар на улице Лурсин». Два месяца назад наш театр пригласил в гости режиссера из Германии Андреаса Мерца–Райкова, который поставил для нашей сцены эту искрометную комедию.
Андреас Мерц-Райков
Несмотря на устрашающее название, бояться зрителям, в отличие от героев спектакля, не придется. И об этом — наш разговор с немецким мастером Андреасом, работающим с русскими театрами с 2011 года, и его женой, театральной переводчицей, Екатериной Райковой–Мерц.
Андреас, вы выбрали наш город или наш театр выбрал вас, и почему с таким необычным спектаклем?
– Не могу сказать, что о норильском театре мало кто знает — в театральном смысле вы далеко не провинция. К тому же у нас сложилось впечатление, что за последние несколько лет репутация норильской драмы еще больше подтвердилась и укрепилась в России успешным участием в важнейших театральных фестивалях.
В январе прошлого года у нас была возможность поработать в вашем театре. А оказались мы здесь благодаря творческой лаборатории «Полярка» Олега Семеновича Лоевского (Андреас Мерц–Райков ставил в 2016 году пушкинскую «Метель» — М. К.), и уже тогда пришли с вашим театром к решению, что было бы интересно придумать и реализовать совместный проект большего масштаба. Прошел целый год, пока у нас совпало время для совместного творчества. И вот мы здесь. Долго искали и обсуждали подходящий материал, ведь было важно найти то, что подойдет именно этому театру и вашему зрителю. В итоге выбор остановили на произведении Лабиша.
«Кошмар на улице Лурсин» — комедия. Вы хотели сделать то, что люди будут смотреть с удовольствием?
– Конечно же, с улыбкой. Я ставил для себя задачу создать спектакль для абсолютно разных типов зрителей. Притом что пьеса комедийная, вопросы в ней затронуты серьезные.
Сцена из спектакля «Кошмар на улице Лурсин»
Но как вы совмещаете комедию с серьезными темами? Как соблюдаете баланс?
– Лабиш строит свою комедию на противоречиях. На поверхности — забавная история мужчины, который, проснувшись утром, не помнит, где же был всю ночь (видимо, переборщил с выпивкой), и вдруг обнаруживает в своей постели мужчину, с которым много лет назад учился. Во время завтрака мужчины из газеты узнают, что произошло убийство. «Очевидно, убийцы — это мы», — решают товарищи. Доказательства, улики — все как будто бы сходится. Но в то же время зрители понимают, что это абсурд, поскольку газета, которую они читают, — старая.
При развитии событий мы наблюдаем двух благопристойных буржуа, пытающихся замести следы преступления, которого не совершали. В истерике и паранойе они уже готовы начать убирать свидетелей. По ходу с ними происходит масса комичных ситуаций, при этом мы видим, что у этих ребят есть потенциал убийц, и это уже не смешно, а страшно. В новых для себя условиях, когда герои чувствуют себя припертыми к стенке, они способны проявлять агрессию и даже насилие. При всем при этом они ни на секунду не перестают считать себя добропорядочными и достойными людьми.
Мы часто развешиваем ярлыки, говоря, что мы–то уж точно хорошие, а вон те — плохие... Не думаю, что есть однозначно злые люди. К сожалению, каждый из нас способен на жестокие поступки. И пьеса обнажает сей потенциал. Как поступает человек, узнав, что он — убийца? Скрывает, живет дальше? Ищет оправдания и утверждает, что он белый и пушистый? Вот это интересно. Персонажи, я надеюсь, получатся не только такими, которых можно лишь высмеивать, — наша задача сделать так, чтобы зрители смогли поставить себя на их место, заглянуть в себя, посмеяться над собой.
В главных ролях – Сергей Ребрий и Николай Каверин
Значит, это и про выбор, который есть у каждого...
– Да. Сначала герои впадают в ступор, но затем решают, что жизнь должна во что бы то ни стало продолжаться дальше. Люди часто руководствуются принципом «один раз не считается»: я человек хороший, а значит, мне это должно сойти с рук.
Театр всегда думает о людях. Насколько для вас важен зритель?
– Театр для меня — это общение со зрителем. Когда я общаюсь с человеком, то стремлюсь говорить о важных вещах, которые что–то значат. Но в то же время понимаю, что морализаторства никто не любит: зачем нам собеседник, который постоянно учит нас, как жить? Поэтому если наше общение, а в данном случае наша постановка, будет выстроена на базе юмора, то установить контакт и начать разговор со зрителем станет намного проще. А затем на основе этого можно затронуть и более серьезные темы.
Зачастую люди выходят из театра, думая: как же хорошо, что ко мне это никакого отношения не имеет, я прекрасно провел время, посмеялся и иду домой, благополучно все забыв. Хотелось бы, чтобы увиденное соотносилось с собственной жизнью, чтобы мир на сцене не воспроизводил, но цитировал тот мир, что вокруг нас. Это еще одна задача, которую мы ставим перед собой.
Есть мнение, что театр по форме своей — медиасредство, обязанное развлекать зрителя. Что скажете по этому поводу?
– Я прекрасно понимаю, что в Норильске в большинстве своем живут рабочие. Если после тяжелого дня они собираются пойти в театр, значит, им хочется сменить обстановку, увидеть то, что отвлекло бы их от рутины. Если я, отработав смену на заводе или под землей, обессиленный приполз отвлечься в театр, мне не захочется, чтобы мне взрывали мозг экзистенциальными вопросами. Но делать только цирковой и развлекательный театр — тоже не выход. Тут надо найти баланс, правильное сочетание. И потому важно обращать внимание, с кем именно ты разговариваешь, в том числе на языке театра, важно настроиться на слушателя. Уверен, можно найти возможность с каждым зрителем выстроить интересный диалог.
Вообще, когда приезжаешь куда–то, видеть и понимать, где ты находишься, какие люди придут смотреть твою постановку.
В спектакле, премьера которого состоится 23 июня в 19.00, заняты: заслуженный артист России Сергей Ребрий, Александр Глушков, Николай Каверин, Лариса Ребрий, Полина Белянина, Александр Жуйков, Юлия Новикова. Художественная часть: Фемистокл и Ольга Атмадзас. Музыкальное оформление состоит из произведений Вагнера, Штрауса и песен группы Tiger Lillies.

Марина КАЛИНИНА
Фото Александра ХАРИТОНОВА и Леонида ПРЯДКО
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