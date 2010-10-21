Фото новости:

Ледоход-2017

[Индекс номера 99 (23.06.2017)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Привет, ребята! Главное событие этих дней — к нам на Север пришло настоящее лето! Под теплыми лучиками солнца зазеленела травка, распускаются листья на кустиках и деревьях, весело щебечут птицы — так и хочется прыгать и петь от радости. Передаю вам привет от ребят, которые сейчас весело отдыхают в летних лагерях на материке. А о событиях жизни детворы в Норильске расскажу с помощью наших корреспондентов. Всегда рада вашим письмам и сообщениям. Желаю отличного лета! Ваша Заполярочка
Как запели... поросята
В детском саду № 8 «Тундровичок» поставили музыкальную сказку «Три поросенка».
Актерами стали таланты из младшей группы «Веселые карапузы», которым всего по два–три года! В костюмах с розовыми пятачками и закрученными хвостиками малыши задорно играли и танцевали. А мамой поросят в сказке стала воспитательница Алла Николаевна Евсюкова. Она и костюмы сшила сама, и репетировала с ребятами каждую свободную минуту.
Сказку с удовольствием посмотрели дети из старших групп и родители. Аплодировали как народным артистам. Для наших детей это первый театральный опыт. И мы с нетерпением ждем новых постановок от наших малышей!
Родители 1–й младшей группы
«Веселые карапузы»

Улыбки дружбы
В детском саду № 45 «Улыбка» устроили праздник, который посвятили дружбе между разными народами.
Воспитатели и дети усердно к нему готовились. Взрослые предстали в образах национальных сказочных героев. А воспитанники с радостью показывали свои таланты в танцах разных национальностей — от «Цыганочки» до «Черевичек». Такие номера не только вызвали бурю добрых эмоций у детей, но и познакомили их с культурой других народов. Даже самые нерешительные ребята с помощью педагогов чувствовали себя уверенно во время не таких уж и простых выступлений. Воспитателям — организаторам и участникам праздника — была очень приятна высокая оценка коллег, а главное — благодарность и сияющие глаза детей.
Педагог–психолог
Снежана Геннадьевна Подвальная

В гостях у мэтра Церетели
Рисунок девятилетней норильчанки Вероники Гамовой признан одним из лучших на международной выставке–конкурсе художественных произведений детей и юношества «Белая ворона».
Вероника с мамой и Зурабом Церетели
Победителей пригласили в галерею искусств на Пречистенке в Москве, где для них провел мастер–классы президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели. На занятиях побывали ребята из Волгоградской и Саратовской областей, Красноярского, Ставропольского и Приморского краев, Республики Беларусь.
Вероника рассказала нам, что ездила в Москву с мамой Ириной, там они провели два замечательных дня. Побывали на обзорной экскурсии в галерее мэтра Церетели, пообщались с ним лично и даже взяли автограф на память. Знаменитость оказалась очень добрым и внимательным к детям человеком, рядом с ним юным художникам радостно было создавать свои живописные букеты цветов.
Вероника Гамова учится в 28–й школе, занимается в студии живописи «Талант» у замечательного педагога Надежды Пенцак. А еще – в фольклорном ансамбле «Карусель» Норильской детской школы искусств и в хореографическом ансамбле «Метелица» Дворца культуры. Девочка очень любит северные сказки, которые и вдохновили ее на работу «Наш дом — Таймыр», победившую в конкурсе «Белая ворона».
Мы поздравляем юную художницу и желаем ей новых успехов и веселого интересного лета!
Вероника Гамова. «Наш дом – Таймыр»

Что такое КИВИН?
Это конкурсно–игровая викторина для интеллектуальных детсадовцев, которую устроили в честь празднования Дня России.
Пять команд встретились в детском саду № 5 «Норильчонок». К хозяевам присоединились умники из садиков № 1 «Северок», № 2 «Умка», № 49 «Белочка» и № 50 «Огонек». Ребята с ходу отвечали на вопросы о малой Родине — Таймыре, о геральдике городов и районов Норильска. Уж точно, хорошо подготовились! Согласитесь, не многие взрослые знают, почему лев на гербе города Красноярска держит в одной лапе серп, а в другой — лопату.
А на втором этапе «Таймыр своими руками»
командам предстояло выполнить практическое задание. Капитаны по жеребьевке получали пакет с заданием и отправлялись в творческую мастерскую для его воплощения. А задания были зашифрованы в загадках: о Первом доме Норильска, о розовой чайке, об овцебыке, об унтайках, о цветах жарках.
Все дети работали слаженно, целеустремленно, были внимательны друг к другу, терпеливы и дружны. Их работы получились очень красивыми и яркими.
Завершился конкурс вопросами о России. Особый интерес у детей вызвал «черный ящик» с вопросом о головном женском уборе русского национального костюма. Были разные версии, а правильная — кокошник. Понравились детям и ребусы о реках России. Здесь участникам викторины пригодились и логика, и смекалка, и знания. Все команды успешно справились с заданиями.
Хочется отметить и взрослых представителей
команд, их работу по сплочению ребят и те знания, которые они продемонстрировали на КИВИНе. А это: Ольга Николаевна Попова из команды детсада № 1, Александра Александровна Марченкова из команды детсада № 2, Мария Николаевна Степанова из
команды детсада № 5, Марина Германовна Нестерова из команды детсада № 49, Елена Николаевна Краснопеева из команды детсада № 50.
Для компетентной оценки игры в жюри были приглашены: Марина Геннадьевна Ларионова — заведующая библиотекой семейного чтения, Анна Дмитриевна Троянова — младший научный сотрудник городского музея, Валентина Ивановна Макарова — преподаватель Норильского педагогического колледжа.
А организаторами мероприятия были педагоги детсада № 5 «Норильчонок» Юлия Михайловна Доценко и Ирина Ивановна Макаренко, которые смогли создать теплую дружескую атмосферу и поднять настроение всем участникам. В будущем им хотелось бы организовать городское интеллектуальное мероприятие «КИВИН» с большим количеством участников и посвятить его одной большой теме — «Моя Россия».

Новый конкурс
Мы увидели этот расписной скворечник в музейном скверике. Неизвестно, чьи добрые руки его сотворили, но уже один вид птичьего домика согревает сердца прохожих. Надеемся, что и нашим заполярным пернатым он приглянулся. А что хорошего и полезного вы сделали для нашей северной природы? Посеяли травку, посадили кустик, очистили уголок тундры от мусора, подкормили птичек? Ждем ваших рассказов с рисунками и фотографиями. Победителей ждут призы в августе. Дерзайте!

Вместе с девочкой Заполярочкой
на «Забавной полянке» побывала Ирина ДАНИЛЕНКО

Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки, фотографии на электронный адрес: danilenko@gazetazp.ru или на адрес редакции:
663300, г.Норильск, Главпочтамт, а/я 1299.

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Глава Норильска Олег Курилов провел в аэропорту выездное совещание по вопросам реконструкции взлетно–посадочной полосы. Нареканий к деятельности подрядчика и службам, организующим пассажирские и грузовые авиаперевозки, у главы города нет.

От первого лица 
О самых значимых объектах строительства и благоустройства на ближайший период рассказал в ходе пресс–конференции глава Норильска Олег Курилов.

В старом городе 
В конце июня у Норильска появился свой герб, открылся Дворец культуры, родились мини–футбольный клуб «Норильск» и информагентство «Норильские новости». Эти и другие события — в рубрике–календаре.

ГМК 
Заполярный филиал «Норникеля» начал реализацию проекта по изменению способа отвода газа на медном заводе. Это позволит кардинально снизить уровень воздействия производства на жилую зону Норильска.

Презентация 
В Третьяковской галерее при поддержке «Норникеля» открылся медиапроект «ПроЯвление» художника Павла Каплевича.

Презентация 
В ходе проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха», инициатором которого выступил «Норникель», в 2017–2019 годах музеи девяти регионов России расскажут об истории русского пути на Север.

Театр 
Сегодня в Норильске долгожданная премьера — спектакль по пьесе Эжена Лабиша «Кошмар на улице Лурсин». Два месяца назад наш театр пригласил в гости режиссера из Германии Андреаса Мерца–Райкова, который поставил для нашей сцены эту искрометную комедию.

Газета для детей, а также их родителей 
Привет, ребята! Главное событие этих дней — к нам на Север пришло настоящее лето! Под теплыми лучиками солнца зазеленела травка, распускаются листья на кустиках и деревьях, весело щебечут птицы — так и хочется прыгать и петь от радости. Передаю вам привет от ребят, которые сейчас весело отдыхают в летних лагерях на материке. А о событиях жизни детворы в Норильске расскажу с помощью наших корреспондентов. Всегда рада вашим письмам и сообщениям. Желаю отличного лета! Ваша Заполярочка

Реклама 
Собственное жилье в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва, позволит не только жить с комфортом, но и выгодно вложить свои сбережения.

Новости:
 23 июня 2017 
17:05 В Норильске усиливают контроль за велосипедистами.
16:54 Почти 100 полицейских будут обеспечивать охрану общественного порядка в Норильске в выходные дни.
16:12 К символу Дудинского морского порта – чайке, держащей на крыльях надпись «Порт Дудинка» к 80-му юбилею предприятия, планируют добавить новую архитектурную композицию.
15:59 Завтра жители Норильска смогут посетить "Молодежный парк" стать участниками книжного бума, благотворительной ярмарки, освоить капоэйра и многое другое.
15:48 Празднование 80-й годовщины образования Дудинского морского порта будет объединено с 350-м юбилеем города Дудинки.
15:45 Стипендия от «Норильского никеля» появится у первокурсников Норильского государственного индустриального института.
15:28 В ближайшие два дня портовики Дудинки ожидают освобождения причалов Заполярного транспортного филиала от воды.
15:17 Управление по делам ГО и ЧС не рекомендует выход на воду: норильские озера пока стоят подо льдом.
15:08 «Норникель» принимает участие в форуме «ИТ-безопасность бизнеса - 2017».
14:58 В столице Таймыра начался набор в школу фигурного катания.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх