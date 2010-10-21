[Индекс номера 99 (23.06.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Привет, ребята! Главное событие этих дней — к нам на Север пришло настоящее лето! Под теплыми лучиками солнца зазеленела травка, распускаются листья на кустиках и деревьях, весело щебечут птицы — так и хочется прыгать и петь от радости. Передаю вам привет от ребят, которые сейчас весело отдыхают в летних лагерях на материке. А о событиях жизни детворы в Норильске расскажу с помощью наших корреспондентов. Всегда рада вашим письмам и сообщениям. Желаю отличного лета! Ваша Заполярочка

Как запели... поросята В детском саду № 8 «Тундровичок» поставили музыкальную сказку «Три поросенка». Актерами стали таланты из младшей группы «Веселые карапузы», которым всего по два–три года! В костюмах с розовыми пятачками и закрученными хвостиками малыши задорно играли и танцевали. А мамой поросят в сказке стала воспитательница Алла Николаевна Евсюкова. Она и костюмы сшила сама, и репетировала с ребятами каждую свободную минуту. Сказку с удовольствием посмотрели дети из старших групп и родители. Аплодировали как народным артистам. Для наших детей это первый театральный опыт. И мы с нетерпением ждем новых постановок от наших малышей! Родители 1–й младшей группы «Веселые карапузы»

Улыбки дружбы В детском саду № 45 «Улыбка» устроили праздник, который посвятили дружбе между разными народами. Воспитатели и дети усердно к нему готовились. Взрослые предстали в образах национальных сказочных героев. А воспитанники с радостью показывали свои таланты в танцах разных национальностей — от «Цыганочки» до «Черевичек». Такие номера не только вызвали бурю добрых эмоций у детей, но и познакомили их с культурой других народов. Даже самые нерешительные ребята с помощью педагогов чувствовали себя уверенно во время не таких уж и простых выступлений. Воспитателям — организаторам и участникам праздника — была очень приятна высокая оценка коллег, а главное — благодарность и сияющие глаза детей. Педагог–психолог Снежана Геннадьевна Подвальная

В гостях у мэтра Церетели Рисунок девятилетней норильчанки Вероники Гамовой признан одним из лучших на международной выставке–конкурсе художественных произведений детей и юношества «Белая ворона». Вероника с мамой и Зурабом Церетели Победителей пригласили в галерею искусств на Пречистенке в Москве, где для них провел мастер–классы президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели. На занятиях побывали ребята из Волгоградской и Саратовской областей, Красноярского, Ставропольского и Приморского краев, Республики Беларусь. Вероника рассказала нам, что ездила в Москву с мамой Ириной, там они провели два замечательных дня. Побывали на обзорной экскурсии в галерее мэтра Церетели, пообщались с ним лично и даже взяли автограф на память. Знаменитость оказалась очень добрым и внимательным к детям человеком, рядом с ним юным художникам радостно было создавать свои живописные букеты цветов. Вероника Гамова учится в 28–й школе, занимается в студии живописи «Талант» у замечательного педагога Надежды Пенцак. А еще – в фольклорном ансамбле «Карусель» Норильской детской школы искусств и в хореографическом ансамбле «Метелица» Дворца культуры. Девочка очень любит северные сказки, которые и вдохновили ее на работу «Наш дом — Таймыр», победившую в конкурсе «Белая ворона». Мы поздравляем юную художницу и желаем ей новых успехов и веселого интересного лета! Вероника Гамова. «Наш дом – Таймыр»

Что такое КИВИН? Это конкурсно–игровая викторина для интеллектуальных детсадовцев, которую устроили в честь празднования Дня России. Пять команд встретились в детском саду № 5 «Норильчонок». К хозяевам присоединились умники из садиков № 1 «Северок», № 2 «Умка», № 49 «Белочка» и № 50 «Огонек». Ребята с ходу отвечали на вопросы о малой Родине — Таймыре, о геральдике городов и районов Норильска. Уж точно, хорошо подготовились! Согласитесь, не многие взрослые знают, почему лев на гербе города Красноярска держит в одной лапе серп, а в другой — лопату. А на втором этапе «Таймыр своими руками» командам предстояло выполнить практическое задание. Капитаны по жеребьевке получали пакет с заданием и отправлялись в творческую мастерскую для его воплощения. А задания были зашифрованы в загадках: о Первом доме Норильска, о розовой чайке, об овцебыке, об унтайках, о цветах жарках. Все дети работали слаженно, целеустремленно, были внимательны друг к другу, терпеливы и дружны. Их работы получились очень красивыми и яркими. Завершился конкурс вопросами о России. Особый интерес у детей вызвал «черный ящик» с вопросом о головном женском уборе русского национального костюма. Были разные версии, а правильная — кокошник. Понравились детям и ребусы о реках России. Здесь участникам викторины пригодились и логика, и смекалка, и знания. Все команды успешно справились с заданиями. Хочется отметить и взрослых представителей команд, их работу по сплочению ребят и те знания, которые они продемонстрировали на КИВИНе. А это: Ольга Николаевна Попова из команды детсада № 1, Александра Александровна Марченкова из команды детсада № 2, Мария Николаевна Степанова из команды детсада № 5, Марина Германовна Нестерова из команды детсада № 49, Елена Николаевна Краснопеева из команды детсада № 50. Для компетентной оценки игры в жюри были приглашены: Марина Геннадьевна Ларионова — заведующая библиотекой семейного чтения, Анна Дмитриевна Троянова — младший научный сотрудник городского музея, Валентина Ивановна Макарова — преподаватель Норильского педагогического колледжа. А организаторами мероприятия были педагоги детсада № 5 «Норильчонок» Юлия Михайловна Доценко и Ирина Ивановна Макаренко, которые смогли создать теплую дружескую атмосферу и поднять настроение всем участникам. В будущем им хотелось бы организовать городское интеллектуальное мероприятие «КИВИН» с большим количеством участников и посвятить его одной большой теме — «Моя Россия».

Новый конкурс Мы увидели этот расписной скворечник в музейном скверике. Неизвестно, чьи добрые руки его сотворили, но уже один вид птичьего домика согревает сердца прохожих. Надеемся, что и нашим заполярным пернатым он приглянулся. А что хорошего и полезного вы сделали для нашей северной природы? Посеяли травку, посадили кустик, очистили уголок тундры от мусора, подкормили птичек? Ждем ваших рассказов с рисунками и фотографиями. Победителей ждут призы в августе. Дерзайте!

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина ДАНИЛЕНКО

Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки, фотографии на электронный адрес: danilenko@gazetazp.ru или на адрес редакции: 663300, г.Норильск, Главпочтамт, а/я 1299. Актерами стали таланты из младшей группы «Веселые карапузы», которым всего по два–три года! В костюмах с розовыми пятачками и закрученными хвостиками малыши задорно играли и танцевали. А мамой поросят в сказке стала воспитательница Алла Николаевна Евсюкова. Она и костюмы сшила сама, и репетировала с ребятами каждую свободную минуту.Сказку с удовольствием посмотрели дети из старших групп и родители. Аплодировали как народным артистам. Для наших детей это первый театральный опыт. И мы с нетерпением ждем новых постановок от наших малышей!Воспитатели и дети усердно к нему готовились. Взрослые предстали в образах национальных сказочных героев. А воспитанники с радостью показывали свои таланты в танцах разных национальностей — от «Цыганочки» до «Черевичек». Такие номера не только вызвали бурю добрых эмоций у детей, но и познакомили их с культурой других народов. Даже самые нерешительные ребята с помощью педагогов чувствовали себя уверенно во время не таких уж и простых выступлений. Воспитателям — организаторам и участникам праздника — была очень приятна высокая оценка коллег, а главное — благодарность и сияющие глаза детей.Победителей пригласили в галерею искусств на Пречистенке в Москве, где для них провел мастер–классы президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели. На занятиях побывали ребята из Волгоградской и Саратовской областей, Красноярского, Ставропольского и Приморского краев, Республики Беларусь.Вероника рассказала нам, что ездила в Москву с мамой Ириной, там они провели два замечательных дня. Побывали на обзорной экскурсии в галерее мэтра Церетели, пообщались с ним лично и даже взяли автограф на память. Знаменитость оказалась очень добрым и внимательным к детям человеком, рядом с ним юным художникам радостно было создавать свои живописные букеты цветов.Вероника Гамова учится в 28–й школе, занимается в студии живописи «Талант» у замечательного педагога Надежды Пенцак. А еще – в фольклорном ансамбле «Карусель» Норильской детской школы искусств и в хореографическом ансамбле «Метелица» Дворца культуры. Девочка очень любит северные сказки, которые и вдохновили ее на работу «Наш дом — Таймыр», победившую в конкурсе «Белая ворона».Мы поздравляем юную художницу и желаем ей новых успехов и веселого интересного лета!Пять команд встретились в детском саду № 5 «Норильчонок». К хозяевам присоединились умники из садиков № 1 «Северок», № 2 «Умка», № 49 «Белочка» и № 50 «Огонек». Ребята с ходу отвечали на вопросы о малой Родине — Таймыре, о геральдике городов и районов Норильска. Уж точно, хорошо подготовились! Согласитесь, не многие взрослые знают, почему лев на гербе города Красноярска держит в одной лапе серп, а в другой — лопату.А на втором этапе «Таймыр своими руками»командам предстояло выполнить практическое задание. Капитаны по жеребьевке получали пакет с заданием и отправлялись в творческую мастерскую для его воплощения. А задания были зашифрованы в загадках: о Первом доме Норильска, о розовой чайке, об овцебыке, об унтайках, о цветах жарках.Все дети работали слаженно, целеустремленно, были внимательны друг к другу, терпеливы и дружны. Их работы получились очень красивыми и яркими.Завершился конкурс вопросами о России. Особый интерес у детей вызвал «черный ящик» с вопросом о головном женском уборе русского национального костюма. Были разные версии, а правильная — кокошник. Понравились детям и ребусы о реках России. Здесь участникам викторины пригодились и логика, и смекалка, и знания. Все команды успешно справились с заданиями.Хочется отметить и взрослых представителейкоманд, их работу по сплочению ребят и те знания, которые они продемонстрировали на КИВИНе. А это: Ольга Николаевна Попова из команды детсада № 1, Александра Александровна Марченкова из команды детсада № 2, Мария Николаевна Степанова изкоманды детсада № 5, Марина Германовна Нестерова из команды детсада № 49, Елена Николаевна Краснопеева из команды детсада № 50.Для компетентной оценки игры в жюри были приглашены: Марина Геннадьевна Ларионова — заведующая библиотекой семейного чтения, Анна Дмитриевна Троянова — младший научный сотрудник городского музея, Валентина Ивановна Макарова — преподаватель Норильского педагогического колледжа.А организаторами мероприятия были педагоги детсада № 5 «Норильчонок» Юлия Михайловна Доценко и Ирина Ивановна Макаренко, которые смогли создать теплую дружескую атмосферу и поднять настроение всем участникам. В будущем им хотелось бы организовать городское интеллектуальное мероприятие «КИВИН» с большим количеством участников и посвятить его одной большой теме — «Моя Россия».Мы увидели этот расписной скворечник в музейном скверике. Неизвестно, чьи добрые руки его сотворили, но уже один вид птичьего домика согревает сердца прохожих. Надеемся, что и нашим заполярным пернатым он приглянулся. А что хорошего и полезного вы сделали для нашей северной природы? Посеяли травку, посадили кустик, очистили уголок тундры от мусора, подкормили птичек? Ждем ваших рассказов с рисунками и фотографиями. Победителей ждут призы в августе. Дерзайте!

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