Фото новости:

Ледоход-2017

[Индекс номера 99 (23.06.2017)]

 Реклама 
Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой

Собственное жилье в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва, позволит не только жить с комфортом, но и выгодно вложить свои сбережения.
По оценкам многих экспертов, в период кризиса наиболее рентабельными в сфере недвижимости остаются инвестиции в новостройки Петербурга и Москвы. Квартиру в хорошем районе города на Неве или столицы можно сдавать в аренду и получать ежемесячный доход, а при необходимости быстро и выгодно продать. Или передать детям, которые поедут поступать в петербургские или московские вузы.
В нынешних условиях инвесторам следует рассматривать предложения только проверенных строительных компаний. Один из наиболее надежных застройщиков в России – Группа компаний «Эталон». Доказательством тому служит 30-летний опыт работы ГК «Эталон» на рынке недвижимости. За это время введено в эксплуатацию 5,4 млн кв. м недвижимости.
ГК «Эталон» возводит жилые комплексы в Петербурге, где представлена компанией «Эталон ЛенСпецСМУ», и в Москве, где ее знают как «Эталон-Инвест».
Все дома компании расположены в наиболее развитых районах, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, и отличаются хорошей транспортной доступностью. В рамках своих проектов ГК «Эталон» возводит садики, школы, благоустраивает территорию. Некоторые жилые комплексы возводятся в непосредственной близости от станций метро, а ряд петербургских объектов расположен по соседству с ведущими вузами Северной столицы, что очень удобно для студентов.
ГК «Эталон» – одна из немногих, кто предлагает большой выбор не только строящегося, но и готового жилья. Для жителей удаленных регионов нашей страны это удобно, а таких покупателей сегодня в компании немало. Ведь на территории России действует сеть из 15 региональных представительств ГК «Эталон». Например, представительство в Норильске находится по адресу: Ленинский пр., д.39, корп.1, пом.103.
Одно из преимуществ покупки квартир в ГК «Эталон» – индивидуальный подход к покупателям и неизменно выгодные условия приобретения жилья. Застройщик проводит ежемесячные акции, предлагая дополнительные скидки региональным покупателям. Предусмотрена длительная рассрочка.
Наиболее ощутима экономия при единовременной оплате, но если всей необходимой суммы для приобретения жилья на руках нет, можно воспользоваться рассрочкой до 8 лет*. Первый взнос в этом случае составит от 20% от стоимости жилья**. Кстати, в июне на объекты ГК «Эталон» в Петербурге и Москве действуют значительные скидки**.

Для тех, кто хочет переехать в Петербург или Москву, застройщик проводит бесплатные экскурсии по своим объектам. В Петербурге экскурсии состоятся 24 июня и 15 июля 2017 г. Начало в 10.30. Место отправления: Московский пр., д. 115 (офис продаж «Эталон ЛенСпецСМУ»), ст. м. «Московские ворота». Обязательна предварительная запись по тел. 8-800-333-05-25.
В Москве и Московской области экскурсии пройдут 25 июня и 16 июля 2017 г. Начало в 10.00. Место отправления: ст. м. «Митино». Телефон для предварительной записи – 8(926)912-02-23.

* Рассрочка предоставляется застройщиком АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
** Акция действует с 01 по 30июня 2017 г. Подробности в офисе продаж.
Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru
Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Глава Норильска Олег Курилов провел в аэропорту выездное совещание по вопросам реконструкции взлетно–посадочной полосы. Нареканий к деятельности подрядчика и службам, организующим пассажирские и грузовые авиаперевозки, у главы города нет.

От первого лица 
О самых значимых объектах строительства и благоустройства на ближайший период рассказал в ходе пресс–конференции глава Норильска Олег Курилов.

В старом городе 
В конце июня у Норильска появился свой герб, открылся Дворец культуры, родились мини–футбольный клуб «Норильск» и информагентство «Норильские новости». Эти и другие события — в рубрике–календаре.

ГМК 
Заполярный филиал «Норникеля» начал реализацию проекта по изменению способа отвода газа на медном заводе. Это позволит кардинально снизить уровень воздействия производства на жилую зону Норильска.

Презентация 
В Третьяковской галерее при поддержке «Норникеля» открылся медиапроект «ПроЯвление» художника Павла Каплевича.

Презентация 
В ходе проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха», инициатором которого выступил «Норникель», в 2017–2019 годах музеи девяти регионов России расскажут об истории русского пути на Север.

Театр 
Сегодня в Норильске долгожданная премьера — спектакль по пьесе Эжена Лабиша «Кошмар на улице Лурсин». Два месяца назад наш театр пригласил в гости режиссера из Германии Андреаса Мерца–Райкова, который поставил для нашей сцены эту искрометную комедию.

Газета для детей, а также их родителей 
Привет, ребята! Главное событие этих дней — к нам на Север пришло настоящее лето! Под теплыми лучиками солнца зазеленела травка, распускаются листья на кустиках и деревьях, весело щебечут птицы — так и хочется прыгать и петь от радости. Передаю вам привет от ребят, которые сейчас весело отдыхают в летних лагерях на материке. А о событиях жизни детворы в Норильске расскажу с помощью наших корреспондентов. Всегда рада вашим письмам и сообщениям. Желаю отличного лета! Ваша Заполярочка

Реклама 
Собственное жилье в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва, позволит не только жить с комфортом, но и выгодно вложить свои сбережения.

Новости:
 23 июня 2017 
17:05 В Норильске усиливают контроль за велосипедистами.
16:54 Почти 100 полицейских будут обеспечивать охрану общественного порядка в Норильске в выходные дни.
16:12 К символу Дудинского морского порта – чайке, держащей на крыльях надпись «Порт Дудинка» к 80-му юбилею предприятия, планируют добавить новую архитектурную композицию.
15:59 Завтра жители Норильска смогут посетить "Молодежный парк" стать участниками книжного бума, благотворительной ярмарки, освоить капоэйра и многое другое.
15:48 Празднование 80-й годовщины образования Дудинского морского порта будет объединено с 350-м юбилеем города Дудинки.
15:45 Стипендия от «Норильского никеля» появится у первокурсников Норильского государственного индустриального института.
15:28 В ближайшие два дня портовики Дудинки ожидают освобождения причалов Заполярного транспортного филиала от воды.
15:17 Управление по делам ГО и ЧС не рекомендует выход на воду: норильские озера пока стоят подо льдом.
15:08 «Норникель» принимает участие в форуме «ИТ-безопасность бизнеса - 2017».
14:58 В столице Таймыра начался набор в школу фигурного катания.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх