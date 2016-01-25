[Индекс номера 10 (25.01.2018)]



Первенцу - пособие

С 1 января 2018 года, родив или усыновив первого ребенка, можно ежемесячно, до достижения им полутора лет, получать денежное пособие в размере 16 тысяч 135 рублей.



Как пояснила Юлия Ляшко, начальник отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления соцполитики, на пособие могут рассчитывать граждане Российской Федерации, у которых после 1 января 2018 года появился первенец, и при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5–кратную величину прожиточного минимума. Сегодня величина прожиточного минимума составляет 24 тысячи 202 рубля 50 копеек. Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих подаче заявления. И ежегодно заявитель должен доход своей семьи подтверждать. То есть через год в управление соцполитики нужно предоставить такой же пакет документов, как и при назначении пособия. Получателем выплаты могут быть не только мать или отец, усыновитель, но и опекун — в случае смерти матери, отца (усыновителя), признания их умершими, лишения их родительских прав или при отмене усыновления ребенка. Для назначения пособия необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства. При себе иметь: паспорт; свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; документ, подтверждающий гражданство заявителя и ребенка; справку о доходах семьи за последние 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления. Безработным родителям необходимо предоставить трудовую книжку и справку о пособии, получаемом в Центре занятости. Если такой возможности нет, то органы соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия могут самостоятельно запросить эту информацию в Центре занятости. – Ни один норильчанин по поводу оформления этого пособия к нам пока не обратился, — отметила Юлия Ляшко. — Хотя в новом году в норильских семьях родились 12 первенцев. Управления социальной защиты находятся: – Норильск, Ленинский пр. 26; – Талнах, ул. Полярная, 7; – Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а. Часы работы: понедельник, среда, четверг, пятница — с 10 до 17 часов; вторник — с 10 до 18 часов; суббота и воскресенье — выходные. Последняя пятница месяца — неприемный день. Телефон для справок 42– 50–45. Записаться на прием можно на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края http://szn24.ru/ в разделе “Запись на прием”.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как пояснилана пособие могут рассчитывать граждане Российской Федерации, у которых после 1 января 2018 года появился первенец, и при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5–кратную величину прожиточного минимума.Сегодня величина прожиточного минимума составляет 24 тысячи 202 рубля 50 копеек. Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих подаче заявления. И ежегодно заявитель должен доход своей семьи подтверждать. То есть через год в управление соцполитики нужно предоставить такой же пакет документов, как и при назначении пособия.Получателем выплаты могут быть не только мать или отец, усыновитель, но и опекун — в случае смерти матери, отца (усыновителя), признания их умершими, лишения их родительских прав или при отмене усыновления ребенка.Для назначения пособия необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства. При себе иметь: паспорт; свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; документ, подтверждающий гражданство заявителя и ребенка; справку о доходах семьи за последние 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления.Безработным родителям необходимо предоставить трудовую книжку и справку о пособии, получаемом в Центре занятости. Если такой возможности нет, то органы соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия могут самостоятельно запросить эту информацию в Центре занятости.– Ни один норильчанин по поводу оформления этого пособия к нам пока не обратился, — отметила Юлия Ляшко. — Хотя в новом году в норильских семьях родились 12 первенцев.Записаться на прием можно на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского краяв разделе “Запись на прием”.

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