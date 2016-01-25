[Индекс номера 10 (25.01.2018)]



Мы вас предупредили

Аферисты

Полицейские предупреждают норильчан о новых видах мошенничества и рассказывают, как уберечься от обмана.



Сергей Трясугин, Дмитрий Монастырев, Виталий Цауня Не доверяй и проверяй В 2017 году было возбуждено 166 уголовных дел по фактам мошенничества, из них раскрыто и направлено в суд 51. В 46 случаях мошенничества совершили норильчане при непосредственном контакте с потерпевшими. Предметом преступления становились в основном сотовые телефоны и деньги. Кроме того, в 2017 году было совершено 100 интернет–мошенничеств, что на два преступления меньше, чем в 2016–м. Из этих преступлений 72 связаны с покупкой авиабилетов, арендой и продажей жилья через различные сайты. Так, на сайте Avito с мошенниками столкнулись 25 норильчан. 20 мошенничеств были совершены с помощью телефона, когда человеку звонили на домашний или сотовый телефон и сообщали, что кто–то из родственников якобы стал виновником ДТП либо был задержан полицией по другим причинам, и предлагали заплатить, чтобы решить проблему. В прошлые годы таких сообщений регистрировалось более 50. Снижение числа преступлений произошло не только благодаря профилактической работе, которая проводится сотрудниками полиции, но и информированию населения СМИ о подобных случаях. Но на смену одним видам обмана приходят другие. Так, три преступления были совершены лицами, представлявшимися сотрудниками федеральных служб, которые якобы задержали группу мошенников. Эти псевдосотрудники сообщали абоненту, что ему полагается компенсация за заранее оплаченные или приобретенные товары, чаще всего это были БАДы. Три уголовных дела возбуждены по фактам обращения норильчан к лжецелителям. К новым для нашей территории видам мошенничества можно отнести взлом личных страниц пользователей в соцсетях или сообщения в них от предполагаемых знакомых с просьбой занять некоторую сумму денег и припиской, что все объяснят потом. Часто люди отправляют деньги на номер указанной карты, не проверяя информацию от отправителя. В дальнейшем выясняется, что средства переводились на банковскую карту третьего лица. Такие преступления очень распространены на материке, у нас их пока мало. В 2017 году было также возбуждено 44 уголовных дела по статье 158 «Кража» УК РФ, и все они связаны с хищением денежных средств с банковских карт. – Норильчане — очень доверчивые люди, проще, чем материковские жители, относятся к деньгам и очень часто от этого страдают, — говорит Виталий Цауня, и. о. начальника отдела МВД России по городу Норильску. — Еще одна причина, по которой люди попадаются на обман, — это жадность. Скупой платит дважды. Невозможно, например, телефон последней модели, который стоит не меньше 70 тысяч рублей, купить за 20. Классика мошеннического жанра — это десять пострадавших, которые откликнулись на объявление в соцсетях о скорейшем предоставлении справки об отсутствии судимости, которую на самом деле выдают только правоохранительные органы. Люди платили деньги, но своих справок они, естественно, не получили. В числе универсальных способов защиты от аферистов Виталий Цауня назвал простой телефонный звонок. Например, следует позвонить своим родственникам или друзьям, если у вас от их имени просят деньги, или по телефону горячей линии банка, чтобы уточнить, действительно ли они запрашивали требуемую информацию. В любом случае звонок в ту организацию, представителем которой себя называет человек, позвонить будет не лишним. Кроме того, также не стоит посторонним лицам сообщать свои паспортные данные, пароли от личных кабинетов онлайн–сервисов, реквизиты банковских карт, а также не передавать и не переводить денежные средства людям, с которыми лично не знакомы. Банки не работают с клиентами дистанционно и всегда настаивают на личной встрече, так же как и любые манипуляции с картой, производят только при личном обращении владельца карты в банк. И уж тем более не стоит доверять объявлениям в социальных сетях и мессенджерах, которые обещают золотые горы. Не стоит переводить деньги в счет предоплаты за тот или иной товар неизвестным лицам. И, наконец, будьте аккуратнее с размещением объявлений о продаже или покупке какого–либо товара на сайтах бесплатных объявлений. Если в отношении вас или ваших близких было совершено преступление, необходимо как можно быстрее сообщить об этом в полицию по телефонам: • 102 или 47–24–01 — дежурная часть на ул. Бегичева, 9; • 34–02–02 — дежурная часть на Ленинском пр., 12; • 37–15–12 — Талнах, ул. Строителей, 7; • 39–19–31 — Кайеркан, ул. Надеждинская, 24. Осторожно: фальшивки! Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Норильску Дмитрий Монастырев просит горожан обращать внимание на подлинность денежных купюр. В прошлом году было зафиксировано девять фактов выявления поддельных банкнот. В 2016 году зарегистрировано восемь таких случаев. Как и раньше, в основном подделываются купюры достоинством в пять тысяч рублей и тысячу. Реже встречаются подделки купюр других достоинств. Так, в 2016 году были обнаружены фальшивые 100 рублей и 100 долларов. В 2017–м подделывали 500 рублей. Почти все подделки были обнаружены только в отделении банка при пересчете денежной массы, поступившей по инкассации. — Существует несколько универсальных признаков, по которым можно отличить подлинную купюру от фальшивки. На поддельной купюре выдавленные отверстия микроперфорации имеют шероховатую поверхность с одной стороны. «Ныряющая» металлизированная лента подделки имитирована путем нанесения красителя серебристого цвета. У подделки отсутствует или выполнен с плохим качеством микротекст, который можно прочитать при увеличении. У подделки цветные микроволокона только копируются нанесением красителей на поверхность банкноты и не отслаиваются при механическом воздействии, — пояснил Дмитрий Монастырев. Для выявления поддельных денежных знаков Сергей Трясугин, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, посоветовал индивидуальным предпринимателям, владельцам магазинов, оптовых баз и других торговых предприятий обзавестись специальными детекторами по выявлению фальшивых купюр в ультрафиолетовом или инфракрасном излучении. В октябре 2017 года были выпущены новые двухтысячные и двухсотрублевые купюры, у которых на сегодняшний день самый высокий уровень защиты от подделок. На лицевой стороне этих банкнот имеется QR–код, считав который с помощью смартфона, вы попадаете на страницу Центробанка, где имеется вся информация о «свойствах» новых денег. Полицейские предупреждают: если банкнота вызывает сомнения в ее подлинности, то попытка избавиться от нее, передав другим лицам, расценивается как преступление, предусмотренное статьей 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК РФ, и наказывается сроком лишения свободы до восьми лет. О случаях обнаружения поддельных купюр необходимо сообщать в дежурную часть ОМВД России по г. Норильску по телефонам: 102, 47–24–01 или в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Норильску по телефонам: 47–24–14, 22–30–35.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 2017 году было возбуждено 166 уголовных дел по фактам мошенничества, из них раскрыто и направлено в суд 51. В 46 случаях мошенничества совершили норильчане при непосредственном контакте с потерпевшими. Предметом преступления становились в основном сотовые телефоны и деньги. Кроме того, в 2017 году было совершено 100 интернет–мошенничеств, что на два преступления меньше, чем в 2016–м. Из этих преступлений 72 связаны с покупкой авиабилетов, арендой и продажей жилья через различные сайты. Так, на сайте Avito с мошенниками столкнулись 25 норильчан.20 мошенничеств были совершены с помощью телефона, когда человеку звонили на домашний или сотовый телефон и сообщали, что кто–то из родственников якобы стал виновником ДТП либо был задержан полицией по другим причинам, и предлагали заплатить, чтобы решить проблему. В прошлые годы таких сообщений регистрировалось более 50. Снижение числа преступлений произошло не только благодаря профилактической работе, которая проводится сотрудниками полиции, но и информированию населения СМИ о подобных случаях.Но на смену одним видам обмана приходят другие. Так, три преступления были совершены лицами, представлявшимися сотрудниками федеральных служб, которые якобы задержали группу мошенников. Эти псевдосотрудники сообщали абоненту, что ему полагается компенсация за заранее оплаченные или приобретенные товары, чаще всего это были БАДы. Три уголовных дела возбуждены по фактам обращения норильчан к лжецелителям.К новым для нашей территории видам мошенничества можно отнести взлом личных страниц пользователей в соцсетях или сообщения в них от предполагаемых знакомых с просьбой занять некоторую сумму денег и припиской, что все объяснят потом. Часто люди отправляют деньги на номер указанной карты, не проверяя информацию от отправителя. В дальнейшем выясняется, что средства переводились на банковскую карту третьего лица. Такие преступления очень распространены на материке, у нас их пока мало.В 2017 году было также возбуждено 44 уголовных дела по статье 158 «Кража» УК РФ, и все они связаны с хищением денежных средств с банковских карт.– Норильчане — очень доверчивые люди, проще, чем материковские жители, относятся к деньгам и очень часто от этого страдают, — говорит— Еще одна причина, по которой люди попадаются на обман, — это жадность. Скупой платит дважды. Невозможно, например, телефон последней модели, который стоит не меньше 70 тысяч рублей, купить за 20. Классика мошеннического жанра — это десять пострадавших, которые откликнулись на объявление в соцсетях о скорейшем предоставлении справки об отсутствии судимости, которую на самом деле выдают только правоохранительные органы. Люди платили деньги, но своих справок они, естественно, не получили.В числе универсальных способов защиты от аферистов Виталий Цауня назвал простой телефонный звонок. Например, следует позвонить своим родственникам или друзьям, если у вас от их имени просят деньги, или по телефону горячей линии банка, чтобы уточнить, действительно ли они запрашивали требуемую информацию. В любом случае звонок в ту организацию, представителем которой себя называет человек, позвонить будет не лишним. Кроме того, также не стоит посторонним лицам сообщать свои паспортные данные, пароли от личных кабинетов онлайн–сервисов, реквизиты банковских карт, а также не передавать и не переводить денежные средства людям, с которыми лично не знакомы.Банки не работают с клиентами дистанционно и всегда настаивают на личной встрече, так же как и любые манипуляции с картой, производят только при личном обращении владельца карты в банк. И уж тем более не стоит доверять объявлениям в социальных сетях и мессенджерах, которые обещают золотые горы. Не стоит переводить деньги в счет предоплаты за тот или иной товар неизвестным лицам. И, наконец, будьте аккуратнее с размещением объявлений о продаже или покупке какого–либо товара на сайтах бесплатных объявлений.просит горожан обращать внимание на подлинность денежных купюр. В прошлом году было зафиксировано девять фактов выявления поддельных банкнот. В 2016 году зарегистрировано восемь таких случаев. Как и раньше, в основном подделываются купюры достоинством в пять тысяч рублей и тысячу. Реже встречаются подделки купюр других достоинств. Так, в 2016 году были обнаружены фальшивые 100 рублей и 100 долларов. В 2017–м подделывали 500 рублей. Почти все подделки были обнаружены только в отделении банка при пересчете денежной массы, поступившей по инкассации.— Существует несколько универсальных признаков, по которым можно отличить подлинную купюру от фальшивки. На поддельной купюре выдавленные отверстия микроперфорации имеют шероховатую поверхность с одной стороны. «Ныряющая» металлизированная лента подделки имитирована путем нанесения красителя серебристого цвета. У подделки отсутствует или выполнен с плохим качеством микротекст, который можно прочитать при увеличении. У подделки цветные микроволокона только копируются нанесением красителей на поверхность банкноты и не отслаиваются при механическом воздействии, — пояснил Дмитрий Монастырев.Для выявления поддельных денежных знаковпосоветовал индивидуальным предпринимателям, владельцам магазинов, оптовых баз и других торговых предприятий обзавестись специальными детекторами по выявлению фальшивых купюр в ультрафиолетовом или инфракрасном излучении.В октябре 2017 года были выпущены новые двухтысячные и двухсотрублевые купюры, у которых на сегодняшний день самый высокий уровень защиты от подделок. На лицевой стороне этих банкнот имеется QR–код, считав который с помощью смартфона, вы попадаете на страницу Центробанка, где имеется вся информация о «свойствах» новых денег.О случаях обнаружения поддельных купюр необходимо сообщать в дежурную часть ОМВД России по г. Норильску по телефонам:или в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Норильску по телефонам:

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