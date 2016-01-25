[Индекс номера 10 (25.01.2018)]



Итоги

Спортивное обозрение

В Норильске прошла традиционная коллегия по спорту, на которой подвели итоги работы в отрасли за 2017 год и определили направления развития на новый спортивный сезон.



Коллегия была создана в 2013 году как площадка для общения и обмена практическими наработками между руководителями спортивных федераций, директорами ДЮСШ и спортивных сооружений, а также другими представителями системы физического воспитания и спорта. Коллегия проходит один раз в год, в нее входят порядка 80 человек — помимо спортсменов еще и представители управления образования и Заполярного филиала «Норникеля». В повестке нынешнего года значились вопросы, касающиеся основных достижений физической культуры и спорта, отчеты деятельности некоторых из федераций, изменения порядка взаимодействия управления по спорту и федераций. В начале коллегии состоялось награждение наиболее отличившихся работников отрасли по итогам прошлого года — они получили благодарственные письма и грамоты министерства спорта Красноярского края и муниципалитета.

Движение вперёд Михаил Голуб Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб отметил стабильную положительную динамику развития отрасли. Так, в 2017 году норильские спортсмены приняли участие в 212 выездных соревнованиях различного уровня. Для сравнения: в 2016 году — 200 выездов. В прошлом году было проведено 564 городских спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий с участием более 56 тысяч человек, в 2016–м — 560. Михаил Голуб пояснил, что выездных соревнований стало больше в связи с дополнительным финансированием от муниципалитета, в то время как увеличение количества местных спортивно–массовых мероприятий — это заслуга самих федераций, активно развивающих свои направления. Одним из приоритетных направлений деятельности спортивной отрасли в Норильске является организация выездов одаренных детей на соревнования. В прошлом году 50 ведущих спортсменов приняли участие в 15 выездных соревнованиях высокого уровня — этот показатель такой же, как и в 2016 году. В 2017–м членами сборных команд Красноярского края стали 70 норильчан, годом ранее их было больше на 17 человек. Уменьшение этого показателя объясняется изменением требований краевого министерства к формированию сборных команд по видам спорта. Спартакиада длится практически круглый год и объединяет сотни любителей спорта Подняв вопрос дополнительного образования в области физической культуры и спорта, Михаил Голуб подчеркнул, что количество воспитанников ДЮСШ превышает плановые показатели на 145 человек. Так, в 2016–2017 учебном году это было 5689 детей, а в текущем — уже 5834. Во многом увеличение числа занимающихся связано с открытием отделения тхэквондо в ДЮСШ–4 в октябре прошлого года. Сегодня в Норильске функционируют 52 официально зарегистрированные спортивные федерации, которые развивают 61 вид спорта. Мероприятия, проводимые федерациями, входят в календарный план городских мероприятий, а спортсмены, представляющие федерации тхэквондо, армейского рукопашного боя, карате, самбо, пауэрлифтинга, гиревого спорта, армрестлинга, смешанных боевых единоборств и спортивной борьбы, ежегодно при поддержке муниципального бюджета выезжают на иногородние соревнования различного уровня. Михаил Голуб: — В городе зарегистрированы и физкультурно–оздоровительные общественные организации, деятельность которых направлена на массовое приобщение населения к занятиям физической культурой. Следует отметить известные очень многим норильчанам объединения: «Моржи Таймыра», «Лига страйкбола Норильска», «Велосипедисты Крайнего Севера», мотоклуб «НордБайк», Федерация функционального многоборья «Кроссфит». Они являются активными участниками городских мероприятий и пропагандистами спорта и здорового образа жизни. 2017 год, отметил он, выдался урожайным на различные победы. В копилке спортивных достижений значатся триумфы на первенствах Сибирского федерального округа, первенствах и чемпионатах России, а также достойное выступление на международных турнирах. В числе наиболее отличившихся спортсменов были отмечены: София Сотникова (спортивная гимнастика), Георгий Хубаев (армрестлинг), Александр Томачинский (карате), Даниил Фищенко (легкая атлетика), Полина Никуличева (тхэквондо), Алан Габуев и Николай Тельпиз (оба — вольная борьба). По традиции ведущих спортсменов города будут чествовать на торжественной встрече, которая состоится 7 февраля в ГЦК. Кубок «Заполярной правды» по футболу традиционно собирает сильнейшие команды города Михаил Голуб сообщил, что в 2017 году управление по спорту стало победителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», в чем, по его мнению, немалая заслуга и представителей спортивных федераций и ДЮСШ. В частности, это Федерации армейского рукопашного боя под руководством Виктора Диконенко, Федерация тхэквондо ВТФ Сергея Никуличева и Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» Константина Кочана, а также детско–юношеские спортивные школы № 2, 4 и по зимним видам спорта, принявшие активное участие в акции.

Ключ к успеху Михаил Голуб: – Учреждения, подведомственные управлению по спорту, ведут большую работу по привлечению внебюджетных источников финансирования. Хотелось бы поблагодарить организации, на протяжении многих лет оказывающие поддержку норильскому спорту: Союз предпринимателей «Поддержка», Фонд благотворительных программ Виктора Коновалова «Территория добра», торговую сеть «Океан», ООО «Холод» и индивидуального предпринимателя Владимира Потеряхина. Традиционно спортивные учреждения и организации готовят проекты для участия в грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». В 2017 году ее победителями стали проекты: «ГТО: Норильск, на старт!» Дворца спорта «Арктика», проект по созданию спортивно–обучающего центра для обучения плаванию «На гребне волны» спортивного комплекса «Талнах», проект «Мы можем все» Талнахского общества инвалидов. Это яркий пример того, как с помощью грамотно оформленного и интересного проекта можно получить дополнительное финансирование и поддержку. Призываем и остальные федерации как можно активнее работать в этом направлении, и со своей стороны мы готовы оказать консультативную помощь в подготовке и подаче проектов. Одним из значимых событий в ушедшем году стало открытие отделения тхэквондо в ДЮСШ-4 В качестве примера частно–государственного парт-нерства Михаил Голуб привел передачу в 2014 году администрацией Норильска Фонду поддержки спорта города Норильска пустующего здания общей площадью 1660 квадратных метров, где в настоящее время работает Центр единоборств и фитнеса «Олимп». После полного завершения ремонтных работ, благодаря энтузиазму председателя фонда мастера спорта международного класса по карате Алексея Нуркенова, а также при поддержке «Норникеля», городских властей и предприятий и организаций различных форм собственности в Центре открылось восемь спортивных залов.

Для всех и каждого Ежегодно для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится 12 городских мероприятий: традиционные многодневные фестивали, включающие несколько видов спорта и столько же выездных. В общей сложности в них принимают участие более тысячи человек. Михаил Голуб: – Совместно с общественными организациями ведется активная работа по социальной реабилитации инвалидов, популяризации и развитию адаптивной физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями. В плавательных бассейнах Центрального района и района Талнах организованы систематические занятия с инвалидами по зрению, слуху, с интеллектуальными нарушениями, нарушениями опорно–двигательного аппарата. На стадионе «Заполярник» проводятся занятия для инвалидов по общей физической подготовке и настольному теннису. С октября 2017 года организованы занятия плаванием для группы слабослышащих детей, обучающихся в школе № 6, с привлечением сурдопереводчика. С нынешнего года различные занятия с инвалидами начнут проводить и в Кайеркане. В числе приоритетных направлений начальник управления по спорту также назвал и поддержку ветеранского спорта. С этой целью проводятся соревнования по волейболу, легкой атлетике, мини–футболу, гиревому спорту, а для организации тренировок на безвозмездной основе предоставляются площади спортивных сооружений. И норильские ветераны регулярно вносят в копилку спортивных достижений города свои рекорды. Среди наиболее отличившихся были выделены чемпионы и призеры российских и международных состязаний Геннадий Мурашов, Сергей Мурашов, Александр Лукьяновский. На матче легенд отечественного хоккея трибуны «Арктики» были заполнены под завязку Наряду с поддержкой спорта высших достижений приоритетными направлениями в работе являются: развитие массового спорта, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Норильск ежегодно принимает активное участие в массовых всероссийских физкультурно–оздоровительных акциях — это День здоровья, «Лыжня России», День бега «Кросс нации», «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю спорт» и другие. И количество участников с каждым годом неуклонно растет. «Лыжня России» — один из самых любимых и долгожданных массовых стартов Несмотря на территориальную отдаленность, Норильск является организатором спортивных мероприятий различного уровня. Второй год в рамках продвижения и поддержки развития смешанного боевого единоборства проходит международный турнир ММА «Мы принимаем бой!» при спонсорской поддержке «Норникеля». Весной 2017 года Норильск вместе с Дудинкой принимал чемпионат и первенство России по северному многоборью. Кроме того, в рамках проведения межвидовых тактических учений Северного морского флота состоялся турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов», где победителем стал наш «Заполярник». По словам Михаила Голуба, после переговоров с руководством Северного морского флота было решено, что этот турнир станет доброй традицией и, как и морские учения, будет проходить каждые два года. Также в прошлом году состоялся благотворительный хоккейный матч с участием легенд отечественного хоккея, что стало настоящим подарком для норильских ценителей спорта. Совместно с Ассоциацией футбола и мини–футбола Таймыра на регулярные рельсы вышел чемпионат по мини–футболу среди любительских команд 1–й лиги зоны «Таймыр». На базе Дворца спорта «Арктика» активно работает Центр тестирования ГТО. В 2017 году прошли муниципальные этапы Зимнего, Весеннего и Летнего фестивалей среди обучающихся, Летний заполярный фестиваль среди руководителей и работников администрации Норильска, структурных подразделений и организаций, а также состоялись физкультурно–массовые мероприятия в рамках I этапа Всероссийского физкультурно–спортивного фестиваля «ГТО — одна страна, одна команда!» с участием 767 человек. Золотые знаки отличия ГТО получили 532 норильчан. Все лучшее — детям Юные каратисты теперь тренируются и в Центре единоборств и фитнеса «Олимп» Благодаря реализации в течение трех лет в общеобразовательных школах общероссийского проекта «Мини–футбол — в школу» наблюдается значительное увеличение количества занимающихся этим видом спорта — в 2017 году в отборочном этапе приняли участие команды 35 общеобразовательных учреждений города. С 1 сентября по инициативе министерства образования Красноярского края во всех школах города вводится шахматный всеобуч, активную помощь в этом оказывает федерация шахмат Норильска. В планах — развитие массового хоккея и включение в программы внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений обучения самбо. Норильские акробатки — одни из сильнейших в крае Продолжая тему детского спортивного воспитания, Михаил Голуб пояснил, что в 2017 году тренировочный процесс в сочетании с летним оздоровительным отдыхом был организован для 363 обучающихся ДЮСШ с периодом пребывания 52 дня. 243 спортсмена с 22 мая по 15 июля плодотворно провели время в детском оздоровительном лагере «Детский наукоград» в подмосковном поселке Малаховка. Для их тренировок были арендованы профильные спортсооружения Московской области. Еще 120 спортсменов в это же время выезжали в детский санаторно–оздоровительный лагерь «Солнечный–2», расположенный в поселке Тесь на юге Красноярского края. Михаил Голуб: – В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2017 год было предусмотрено финансирование из средств местного бюджета на сумму 28 млн 745 тысяч рублей. Родительские средства составили почти 14 559,6 тысячи рублей, из них 5578,6 тысячи ушло на приобретение путевок, а 8981,0 тысячи — на оплату проезда. Итого 80% оплаты путевки осуществлялось за счет местного бюджета, 20% и оплата дороги до места отдыха и обратно — за счет средств родителей (в соответствии с дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан). Для социально незащищенных категорий были выделены 34 путевки со стопроцентной оплатой из средств местного бюджета. Есть над чем работать На коллегии были подняты и основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться норильскому спорту. Среди наиболее актуальных названы отсутствие универсального игрового зала с трибунами для зрителей, приспособленного для проведения соревнований российского уровня, а также отсутствие спортивного зала, где можно было бы разместить стандартную акробатическую дорожку, батут и двойной мини–трамп. По словам специалистов, условия, в которых тренируются спортсмены, не соответствуют в полной степени требованиям подготовки спортивного резерва. Кроме того, ощущается дефицит высококвалифицированных кадров (тренерско–преподавательский, инструкторско–методический составы), а также недостаточное медико–биологическое сопровождение учащихся ДЮСШ и отсутствие специализированного спортивного сооружения для занятий адаптивной физической культурой и спортом. В заключении Михаил Голуб отметил, что для перспективного развития физической культуры и спорта в Норильске необходимо повышение эффективности взаимодействия с вновь зарегистрированными и ныне действующими спортивными федерациями. – В федеральном законодательстве многое изменилось. Изменения коснулись в том числе и статуса общественных организаций, которые занимаются развитием того или иного вида спорта. По требованиям теперь все общественные организации должны иметь статус юридического лица. Поэтому мы призываем активизировать работу и в этом направлении, — призвал начальник управления по спорту.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Коллегия была создана в 2013 году как площадка для общения и обмена практическими наработками между руководителями спортивных федераций, директорами ДЮСШ и спортивных сооружений, а также другими представителями системы физического воспитания и спорта. Коллегия проходит один раз в год, в нее входят порядка 80 человек — помимо спортсменов еще и представители управления образования и Заполярного филиала «Норникеля».В повестке нынешнего года значились вопросы, касающиеся основных достижений физической культуры и спорта, отчеты деятельности некоторых из федераций, изменения порядка взаимодействия управления по спорту и федераций. В начале коллегии состоялось награждение наиболее отличившихся работников отрасли по итогам прошлого года — они получили благодарственные письма и грамоты министерства спорта Красноярского края и муниципалитета.отметил стабильную положительную динамику развития отрасли. Так, в 2017 году норильские спортсмены приняли участие в 212 выездных соревнованиях различного уровня. Для сравнения: в 2016 году — 200 выездов. В прошлом году было проведено 564 городских спортивно–массовых и физкультурно–оздоровительных мероприятий с участием более 56 тысяч человек, в 2016–м — 560. Михаил Голуб пояснил, что выездных соревнований стало больше в связи с дополнительным финансированием от муниципалитета, в то время как увеличение количества местных спортивно–массовых мероприятий — это заслуга самих федераций, активно развивающих свои направления.Одним из приоритетных направлений деятельности спортивной отрасли в Норильске является организация выездов одаренных детей на соревнования. В прошлом году 50 ведущих спортсменов приняли участие в 15 выездных соревнованиях высокого уровня — этот показатель такой же, как и в 2016 году. В 2017–м членами сборных команд Красноярского края стали 70 норильчан, годом ранее их было больше на 17 человек. Уменьшение этого показателя объясняется изменением требований краевого министерства к формированию сборных команд по видам спорта.Подняв вопрос дополнительного образования в области физической культуры и спорта, Михаил Голуб подчеркнул, что количество воспитанников ДЮСШ превышает плановые показатели на 145 человек. Так, в 2016–2017 учебном году это было 5689 детей, а в текущем — уже 5834. Во многом увеличение числа занимающихся связано с открытием отделения тхэквондо в ДЮСШ–4 в октябре прошлого года.Сегодня в Норильске функционируют 52 официально зарегистрированные спортивные федерации, которые развивают 61 вид спорта. Мероприятия, проводимые федерациями, входят в календарный план городских мероприятий, а спортсмены, представляющие федерации тхэквондо, армейского рукопашного боя, карате, самбо, пауэрлифтинга, гиревого спорта, армрестлинга, смешанных боевых единоборств и спортивной борьбы, ежегодно при поддержке муниципального бюджета выезжают на иногородние соревнования различного уровня.— В городе зарегистрированы и физкультурно–оздоровительные общественные организации, деятельность которых направлена на массовое приобщение населения к занятиям физической культурой. Следует отметить известные очень многим норильчанам объединения: «Моржи Таймыра», «Лига страйкбола Норильска», «Велосипедисты Крайнего Севера», мотоклуб «НордБайк», Федерация функционального многоборья «Кроссфит». Они являются активными участниками городских мероприятий и пропагандистами спорта и здорового образа жизни.2017 год, отметил он, выдался урожайным на различные победы. В копилке спортивных достижений значатся триумфы на первенствах Сибирского федерального округа, первенствах и чемпионатах России, а также достойное выступление на международных турнирах. В числе наиболее отличившихся спортсменов были отмечены: София Сотникова (спортивная гимнастика), Георгий Хубаев (армрестлинг), Александр Томачинский (карате), Даниил Фищенко (легкая атлетика), Полина Никуличева (тхэквондо), Алан Габуев и Николай Тельпиз (оба — вольная борьба). По традиции ведущих спортсменов города будут чествовать на торжественной встрече, которая состоится 7 февраля в ГЦК.Михаил Голуб сообщил, что в 2017 году управление по спорту стало победителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», в чем, по его мнению, немалая заслуга и представителей спортивных федераций и ДЮСШ. В частности, это Федерации армейского рукопашного боя под руководством Виктора Диконенко, Федерация тхэквондо ВТФ Сергея Никуличева и Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит» Константина Кочана, а также детско–юношеские спортивные школы № 2, 4 и по зимним видам спорта, принявшие активное участие в акции.– Учреждения, подведомственные управлению по спорту, ведут большую работу по привлечению внебюджетных источников финансирования. Хотелось бы поблагодарить организации, на протяжении многих лет оказывающие поддержку норильскому спорту: Союз предпринимателей «Поддержка», Фонд благотворительных программ Виктора Коновалова «Территория добра», торговую сеть «Океан», ООО «Холод» и индивидуального предпринимателя Владимира Потеряхина. Традиционно спортивные учреждения и организации готовят проекты для участия в грантовой программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». В 2017 году ее победителями стали проекты: «ГТО: Норильск, на старт!» Дворца спорта «Арктика», проект по созданию спортивно–обучающего центра для обучения плаванию «На гребне волны» спортивного комплекса «Талнах», проект «Мы можем все» Талнахского общества инвалидов. Это яркий пример того, как с помощью грамотно оформленного и интересного проекта можно получить дополнительное финансирование и поддержку. Призываем и остальные федерации как можно активнее работать в этом направлении, и со своей стороны мы готовы оказать консультативную помощь в подготовке и подаче проектов.В качестве примера частно–государственного парт-нерства Михаил Голуб привел передачу в 2014 году администрацией Норильска Фонду поддержки спорта города Норильска пустующего здания общей площадью 1660 квадратных метров, где в настоящее время работает Центр единоборств и фитнеса «Олимп». После полного завершения ремонтных работ, благодаря энтузиазму председателя фонда мастера спорта международного класса по карате Алексея Нуркенова, а также при поддержке «Норникеля», городских властей и предприятий и организаций различных форм собственности в Центре открылось восемь спортивных залов.Ежегодно для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится 12 городских мероприятий: традиционные многодневные фестивали, включающие несколько видов спорта и столько же выездных. В общей сложности в них принимают участие более тысячи человек.– Совместно с общественными организациями ведется активная работа по социальной реабилитации инвалидов, популяризации и развитию адаптивной физической культуры среди лиц с ограниченными возможностями. В плавательных бассейнах Центрального района и района Талнах организованы систематические занятия с инвалидами по зрению, слуху, с интеллектуальными нарушениями, нарушениями опорно–двигательного аппарата. На стадионе «Заполярник» проводятся занятия для инвалидов по общей физической подготовке и настольному теннису. С октября 2017 года организованы занятия плаванием для группы слабослышащих детей, обучающихся в школе № 6, с привлечением сурдопереводчика. С нынешнего года различные занятия с инвалидами начнут проводить и в Кайеркане.В числе приоритетных направлений начальник управления по спорту также назвал и поддержку ветеранского спорта. С этой целью проводятся соревнования по волейболу, легкой атлетике, мини–футболу, гиревому спорту, а для организации тренировок на безвозмездной основе предоставляются площади спортивных сооружений. И норильские ветераны регулярно вносят в копилку спортивных достижений города свои рекорды. Среди наиболее отличившихся были выделены чемпионы и призеры российских и международных состязаний Геннадий Мурашов, Сергей Мурашов, Александр Лукьяновский.Наряду с поддержкой спорта высших достижений приоритетными направлениями в работе являются: развитие массового спорта, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Норильск ежегодно принимает активное участие в массовых всероссийских физкультурно–оздоровительных акциях — это День здоровья, «Лыжня России», День бега «Кросс нации», «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю спорт» и другие. И количество участников с каждым годом неуклонно растет.Несмотря на территориальную отдаленность, Норильск является организатором спортивных мероприятий различного уровня. Второй год в рамках продвижения и поддержки развития смешанного боевого единоборства проходит международный турнир ММА «Мы принимаем бой!» при спонсорской поддержке «Норникеля». Весной 2017 года Норильск вместе с Дудинкой принимал чемпионат и первенство России по северному многоборью. Кроме того, в рамках проведения межвидовых тактических учений Северного морского флота состоялся турнир по хоккею с шайбой «Кубок северных городов», где победителем стал наш «Заполярник». По словам Михаила Голуба, после переговоров с руководством Северного морского флота было решено, что этот турнир станет доброй традицией и, как и морские учения, будет проходить каждые два года. Также в прошлом году состоялся благотворительный хоккейный матч с участием легенд отечественного хоккея, что стало настоящим подарком для норильских ценителей спорта. Совместно с Ассоциацией футбола и мини–футбола Таймыра на регулярные рельсы вышел чемпионат по мини–футболу среди любительских команд 1–й лиги зоны «Таймыр».На базе Дворца спорта «Арктика» активно работает Центр тестирования ГТО. В 2017 году прошли муниципальные этапы Зимнего, Весеннего и Летнего фестивалей среди обучающихся, Летний заполярный фестиваль среди руководителей и работников администрации Норильска, структурных подразделений и организаций, а также состоялись физкультурно–массовые мероприятия в рамках I этапа Всероссийского физкультурно–спортивного фестиваля «ГТО — одна страна, одна команда!» с участием 767 человек. Золотые знаки отличия ГТО получили 532 норильчан.Благодаря реализации в течение трех лет в общеобразовательных школах общероссийского проекта «Мини–футбол — в школу» наблюдается значительное увеличение количества занимающихся этим видом спорта — в 2017 году в отборочном этапе приняли участие команды 35 общеобразовательных учреждений города. С 1 сентября по инициативе министерства образования Красноярского края во всех школах города вводится шахматный всеобуч, активную помощь в этом оказывает федерация шахмат Норильска. В планах — развитие массового хоккея и включение в программы внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений обучения самбо.Продолжая тему детского спортивного воспитания, Михаил Голуб пояснил, что в 2017 году тренировочный процесс в сочетании с летним оздоровительным отдыхом был организован для 363 обучающихся ДЮСШ с периодом пребывания 52 дня. 243 спортсмена с 22 мая по 15 июля плодотворно провели время в детском оздоровительном лагере «Детский наукоград» в подмосковном поселке Малаховка. Для их тренировок были арендованы профильные спортсооружения Московской области. Еще 120 спортсменов в это же время выезжали в детский санаторно–оздоровительный лагерь «Солнечный–2», расположенный в поселке Тесь на юге Красноярского края.– В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2017 год было предусмотрено финансирование из средств местного бюджета на сумму 28 млн 745 тысяч рублей. Родительские средства составили почти 14 559,6 тысячи рублей, из них 5578,6 тысячи ушло на приобретение путевок, а 8981,0 тысячи — на оплату проезда. Итого 80% оплаты путевки осуществлялось за счет местного бюджета, 20% и оплата дороги до места отдыха и обратно — за счет средств родителей (в соответствии с дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан). Для социально незащищенных категорий были выделены 34 путевки со стопроцентной оплатой из средств местного бюджета.На коллегии были подняты и основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться норильскому спорту. Среди наиболее актуальных названы отсутствие универсального игрового зала с трибунами для зрителей, приспособленного для проведения соревнований российского уровня, а также отсутствие спортивного зала, где можно было бы разместить стандартную акробатическую дорожку, батут и двойной мини–трамп. По словам специалистов, условия, в которых тренируются спортсмены, не соответствуют в полной степени требованиям подготовки спортивного резерва. Кроме того, ощущается дефицит высококвалифицированных кадров (тренерско–преподавательский, инструкторско–методический составы), а также недостаточное медико–биологическое сопровождение учащихся ДЮСШ и отсутствие специализированного спортивного сооружения для занятий адаптивной физической культурой и спортом.В заключении Михаил Голуб отметил, что для перспективного развития физической культуры и спорта в Норильске необходимо повышение эффективности взаимодействия с вновь зарегистрированными и ныне действующими спортивными федерациями.– В федеральном законодательстве многое изменилось. Изменения коснулись в том числе и статуса общественных организаций, которые занимаются развитием того или иного вида спорта. По требованиям теперь все общественные организации должны иметь статус юридического лица. Поэтому мы призываем активизировать работу и в этом направлении, — призвал начальник управления по спорту.

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