[Индекс номера 10 (25.01.2018)]



Поверь в мечту

Звёздный час

В спецпроекте «Поверь в мечту», реализуемом «Заполяркой» совместно с интернатом, детским домом и отделом опеки и попечительства, принял участие и тринадцатилетний Руслан Скульчис. Подросток давно мечтал побывать на мастер–классе по брейк–дансу от самого известного в Норильске представителя этого танцевального направления, руководителя Федерации брейк–данса «Дождь» Константина Негуцы. Сказано — сделано. И станцовано.



Руслан Скульчис Брейкинг или b–boying (англ. breakdance) — уличный танец, благодаря которому появился хип–хоп. Сегодня выделяют два основных вида этого брейкинга: нижний экстрим — танцор исполняет в основном акробатические и силовые трюки на полу; верхний брейк–данс, базирующийся на пластике тела, – это перемещение тела в пространстве и фиксы, которые, на первый взгляд, противоречат всем законам физики и гравитации. — Руслан — внимательный, заботливый и неконфликтный, — рассказывает о мальчике воспитатель школы–интерната № 2 Любовь Давыдова, в сопровождении которой он и пришел в Молодежный центр на занятие к своему кумиру. — Он очень любит танцевать, любую возможность и свободную площадь использует для того, чтобы изобразить что–нибудь этакое, подсмотренное у друзей, в интернете или в танцевальных проектах по телеку: и на голове стоит, и на спине вертится, и на руках крутится... Любовь Давыдова: – Горжусь тобой, Русланчик! Если бы не плохое зрение, Руслан мог бы, как и его товарищи по интернату, вместе с воспитателем после уроков посещать студию брейк–данса постоянно, но медицинский работник интерната добро на тренировки не дал — дескать, физические нагрузки, характерные для этого танцевального направления, могут негативно сказаться на здоровье подростка. Правда, разрешил один разок сходить на занятие и попробовать — мечта все–таки. Константин Негуца признался, что в детстве его тоже медики освободили от физкультуры. Но при этом он добился больших успехов в брейкинге, который требует от исполнителя прекрасной физической формы, силы и выносливости. Я тоже так хочу! — Если очень хочешь, то все сможешь, — заверил мальчишку Константин. И предложил для начала размяться. Пока танцоры разогревались, мы продолжили беседовать с воспитателем. Руслан в интернате пять лет. И все эти годы надеется, что мама заберет его домой. Говорит, что не хочет никакой другой семьи. Но воспитатель Любовь Леонидовна, а опыт работы в интернате у нее большой — 20 лет, считает, что если найдутся новые родители, которые искренне полюбят подростка, то он обязательно им ответит взаимностью. — В моей группе Руслан четыре года, — рассказала Любовь Давыдова. — И за это время у нас с ним сложились теплые дружеские отношения. Он может подойти ко мне, прижаться, обнять. При этом совершенно ненавязчив. Очень отзывчивый, всегда готов помочь и поддержать. Но и сам нуждается в одобрении. И его есть за что хвалить: учится неплохо, неконфликтный, спокойный. Что интересно, ему не все равно, кто находится рядом с ним, он очень чуткий и чувствительный. Его бы в добрую, дружную семью... Как бы к усыновлению или опекунству сам Руслан ни относился, его, заинтересовав, можно переубедить. Он же у нас здравомыслящий. Но и свое мнение может всегда высказать. После разминки танцоры перешли к изучению основных элементов. Константин Негуца своего ученика нахваливал: — Красавчик! Молодец! Был бы у тебя дневник по брейк–дансу, я б тебе пять с большим плюсом поставил! Константин Негуца: – Красавчик! Давай пятюню! Наблюдающие за занятием журналисты перешептывались: — Гляди–ка, что вытворяют... И ведь не отстает пацан от тренера, на ходу все схватывает. С виду худенький такой, а какой выносливый и крепкий. И даже не запыхался. Слаженный дуэт В конце тренировки Константин Негуца вынес свой вердикт: — Руслан сделал все намного лучше, чем я мог предположить. Из него выйдет толк. Очень целеустремленный подросток. А Руслан признался, что ждет не дождется встречи со своими товарищами, чтобы продемонстрировать им то, чему научился у самого известного в Норильске брейкера. Кручу, верчу — И я хочу, когда вырасту, быть как Константин Константинович — тренером по брейк–дансу, — озвучил новую мечту Руслан Скульчис. И мы верим, что будет у этого мальчика все так, как он хочет. А семья, которую он рано или поздно обязательно обретет, ему в этом поможет.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Руслан — внимательный, заботливый и неконфликтный, — рассказывает о мальчике воспитатель школы–интерната № 2 Любовь Давыдова, в сопровождении которой он и пришел в Молодежный центр на занятие к своему кумиру. — Он очень любит танцевать, любую возможность и свободную площадь использует для того, чтобы изобразить что–нибудь этакое, подсмотренное у друзей, в интернете или в танцевальных проектах по телеку: и на голове стоит, и на спине вертится, и на руках крутится...Если бы не плохое зрение, Руслан мог бы, как и его товарищи по интернату, вместе с воспитателем после уроков посещать студию брейк–данса постоянно, но медицинский работник интерната добро на тренировки не дал — дескать, физические нагрузки, характерные для этого танцевального направления, могут негативно сказаться на здоровье подростка. Правда, разрешил один разок сходить на занятие и попробовать — мечта все–таки.Константин Негуца признался, что в детстве его тоже медики освободили от физкультуры. Но при этом он добился больших успехов в брейкинге, который требует от исполнителя прекрасной физической формы, силы и выносливости.— Если очень хочешь, то все сможешь, — заверил мальчишку Константин. И предложил для начала размяться.Пока танцоры разогревались, мы продолжили беседовать с воспитателем. Руслан в интернате пять лет. И все эти годы надеется, что мама заберет его домой. Говорит, что не хочет никакой другой семьи. Но воспитатель Любовь Леонидовна, а опыт работы в интернате у нее большой — 20 лет, считает, что если найдутся новые родители, которые искренне полюбят подростка, то он обязательно им ответит взаимностью.— В моей группе Руслан четыре года, — рассказала Любовь Давыдова. — И за это время у нас с ним сложились теплые дружеские отношения. Он может подойти ко мне, прижаться, обнять. При этом совершенно ненавязчив. Очень отзывчивый, всегда готов помочь и поддержать. Но и сам нуждается в одобрении. И его есть за что хвалить: учится неплохо, неконфликтный, спокойный. Что интересно, ему не все равно, кто находится рядом с ним, он очень чуткий и чувствительный. Его бы в добрую, дружную семью... Как бы к усыновлению или опекунству сам Руслан ни относился, его, заинтересовав, можно переубедить. Он же у нас здравомыслящий. Но и свое мнение может всегда высказать.После разминки танцоры перешли к изучению основных элементов. Константин Негуца своего ученика нахваливал:— Красавчик! Молодец! Был бы у тебя дневник по брейк–дансу, я б тебе пять с большим плюсом поставил!Наблюдающие за занятием журналисты перешептывались:— Гляди–ка, что вытворяют... И ведь не отстает пацан от тренера, на ходу все схватывает. С виду худенький такой, а какой выносливый и крепкий. И даже не запыхался.В конце тренировки Константин Негуца вынес свой вердикт:— Руслан сделал все намного лучше, чем я мог предположить. Из него выйдет толк. Очень целеустремленный подросток.А Руслан признался, что ждет не дождется встречи со своими товарищами, чтобы продемонстрировать им то, чему научился у самого известного в Норильске брейкера.— И я хочу, когда вырасту, быть как Константин Константинович — тренером по брейк–дансу, — озвучил новую мечту Руслан Скульчис.И мы верим, что будет у этого мальчика все так, как он хочет. А семья, которую он рано или поздно обязательно обретет, ему в этом поможет.

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