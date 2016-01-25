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[Индекс номера 10 (25.01.2018)]

 Поверь в мечту 
Звёздный час

В спецпроекте «Поверь в мечту», реализуемом «Заполяркой» совместно с интернатом, детским домом и отделом опеки и попечительства, принял участие и тринадцатилетний Руслан Скульчис. Подросток давно мечтал побывать на мастер–классе по брейк–дансу от самого известного в Норильске представителя этого танцевального направления, руководителя Федерации брейк–данса «Дождь» Константина Негуцы. Сказано — сделано. И станцовано.

Руслан Скульчис
Брейкинг или b–boying (англ. breakdance) — уличный танец, благодаря которому появился хип–хоп. Сегодня выделяют два основных вида этого брейкинга: нижний экстрим — танцор исполняет в основном акробатические и силовые трюки на полу; верхний брейк–данс, базирующийся на пластике тела, – это перемещение тела в пространстве и фиксы, которые, на первый взгляд, противоречат всем законам физики и гравитации.
— Руслан — внимательный, заботливый и неконфликтный, — рассказывает о мальчике воспитатель школы–интерната № 2 Любовь Давыдова, в сопровождении которой он и пришел в Молодежный центр на занятие к своему кумиру. — Он очень любит танцевать, любую возможность и свободную площадь использует для того, чтобы изобразить что–нибудь этакое, подсмотренное у друзей, в интернете или в танцевальных проектах по телеку: и на голове стоит, и на спине вертится, и на руках крутится...
Любовь Давыдова:
– Горжусь тобой, Русланчик!
Если бы не плохое зрение, Руслан мог бы, как и его товарищи по интернату, вместе с воспитателем после уроков посещать студию брейк–данса постоянно, но медицинский работник интерната добро на тренировки не дал — дескать, физические нагрузки, характерные для этого танцевального направления, могут негативно сказаться на здоровье подростка. Правда, разрешил один разок сходить на занятие и попробовать — мечта все–таки.
Константин Негуца признался, что в детстве его тоже медики освободили от физкультуры. Но при этом он добился больших успехов в брейкинге, который требует от исполнителя прекрасной физической формы, силы и выносливости.
Я тоже так хочу!
— Если очень хочешь, то все сможешь, — заверил мальчишку Константин. И предложил для начала размяться.
Пока танцоры разогревались, мы продолжили беседовать с воспитателем. Руслан в интернате пять лет. И все эти годы надеется, что мама заберет его домой. Говорит, что не хочет никакой другой семьи. Но воспитатель Любовь Леонидовна, а опыт работы в интернате у нее большой — 20 лет, считает, что если найдутся новые родители, которые искренне полюбят подростка, то он обязательно им ответит взаимностью.
— В моей группе Руслан четыре года, — рассказала Любовь Давыдова. — И за это время у нас с ним сложились теплые дружеские отношения. Он может подойти ко мне, прижаться, обнять. При этом совершенно ненавязчив. Очень отзывчивый, всегда готов помочь и поддержать. Но и сам нуждается в одобрении. И его есть за что хвалить: учится неплохо, неконфликтный, спокойный. Что интересно, ему не все равно, кто находится рядом с ним, он очень чуткий и чувствительный. Его бы в добрую, дружную семью... Как бы к усыновлению или опекунству сам Руслан ни относился, его, заинтересовав, можно переубедить. Он же у нас здравомыслящий. Но и свое мнение может всегда высказать.
После разминки танцоры перешли к изучению основных элементов. Константин Негуца своего ученика нахваливал:
— Красавчик! Молодец! Был бы у тебя дневник по брейк–дансу, я б тебе пять с большим плюсом поставил!
Константин Негуца:
– Красавчик! Давай пятюню!
Наблюдающие за занятием журналисты перешептывались:
— Гляди–ка, что вытворяют... И ведь не отстает пацан от тренера, на ходу все схватывает. С виду худенький такой, а какой выносливый и крепкий. И даже не запыхался.
Слаженный дуэт
В конце тренировки Константин Негуца вынес свой вердикт:
— Руслан сделал все намного лучше, чем я мог предположить. Из него выйдет толк. Очень целеустремленный подросток.
А Руслан признался, что ждет не дождется встречи со своими товарищами, чтобы продемонстрировать им то, чему научился у самого известного в Норильске брейкера.
Кручу, верчу
— И я хочу, когда вырасту, быть как Константин Константинович — тренером по брейк–дансу, — озвучил новую мечту Руслан Скульчис.
И мы верим, что будет у этого мальчика все так, как он хочет. А семья, которую он рано или поздно обязательно обретет, ему в этом поможет.

Надежда Сидор
Фото Владимира Макушкина
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Поверь в мечту 
В спецпроекте «Поверь в мечту», реализуемом «Заполяркой» совместно с интернатом, детским домом и отделом опеки и попечительства, принял участие и тринадцатилетний Руслан Скульчис. Подросток давно мечтал побывать на мастер–классе по брейк–дансу от самого известного в Норильске представителя этого танцевального направления, руководителя Федерации брейк–данса «Дождь» Константина Негуцы. Сказано — сделано. И станцовано.

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