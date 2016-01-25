[Индекс номера 10 (25.01.2018)]



Вопрос недели

Вы верите в удачу?

Недавно крупные норильские торговые сети проводили розыгрыш призов среди своих покупателей. Стоит отметить, что призы были очень даже приличные, во всяком случае, победители, получившие их, остались довольны. А сколько народа пришло на эти мероприятия в надежде «а вдруг». И таких людей — «в ожидании чуда» — немало. Иначе чем можно объяснить ажиотаж вокруг новогоднего тиража «Русского лото», когда был обещан розыгрыш в миллиард рублей. Вообще, лотереи, что в России, что в других странах, во все времена были популярны. Мы решили узнать, как к таким розыгрышам относятся норильчане, и спросили у них:



Анастасия, лотереям не доверяет: – К лотереям отношусь скептически, наверное, потому, что никогда сама не выигрывала. Хотя я знаю людей, которые регулярно покупают билеты. Среди них есть счастливчики, выигрывавшие довольно большие суммы и всякие подарки вплоть до автомобиля, но это, конечно же, скорее, исключение. Вот недавно проходили розыгрыши от местных торговых сетей. Ради забавы я и сама решила в них поучаствовать, но, увы, мне не повезло. Наталья Старицина, энергетик: – В лотереи и розыгрыши я никогда не верила, считаю, что все это иллюстрации к поговорке про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. Ни у меня, ни у кого из моих знакомых никогда крупных выигрышей не было, потому и доверия к лотереям нет. Зато я помню, как мои друзья, в лихие 1990–е подрабатывавшие на организации какого–то розыгрыша, рассказывали, что им заранее было известно, что лотерея безвыигрышная, и это просто сбор денег с доверчивых людей. В общем, я уверена: все это лишние траты, лучше купить себе шоколадку. Хотя вот сейчас мне вспомнился один случай, давным–давно, в конце 1980–х, мы с мамой гуляли по Красноярску и купили за 50 копеек мгновенную лотерею «Спринт» и выиграли... 25 рублей! Это тогда были большие деньги, четверть зарплаты. Помню, я так обрадовалась. Мы с мамой купили винограда, еще каких–то вкусностей. Это был единственный раз, когда мне повезло в лотерею. Сергей, лотерейные билеты покупает, но не для себя: – Лет десять назад меня пригласили на свадьбу и попросили принести с собой лотерейный билет. Гостей было человек 50, и каждый — с лотереей. В итоге тысяч десять молодожены тогда «подняли». Я с тех пор на разные праздники своим друзьям и близким к основному подарку прилагаю лотерейный билетик. С энтузиазмом к этому относятся даже те, кто сам никогда ни в каких розыгрышах не участвовал. И вроде крупных выигрышей по моим билетам не было, но люди все равно оставались довольны — вдохновляет сам факт ожидания чуда. Сам же я предпочитаю билетики, которые можно проверить моментально, стерев защитный слой и, если несколько цифр совпали, сразу же получить выигрыш. Как правило, выигранная сумма равняется потраченной на билет. Вообще, что касается лотерей, тут большую роль играет даже не вера в удачу, а азарт. Я, к счастью, не такой, много не проигрывал. Нина Баранникова, верит в удачу: – Еще во времена Советского Союза благодаря денежно–вещевой лотерее я стала обладательницей дефицитного фена, а супруг — электрической бритвы. Мы были очень рады — купить эти вещи тогда было практически невозможно. Сегодня я иногда покупаю всевозможные лотерейные билеты, но больше 300 рублей выиграть не удавалось. Хотя несколько лет назад внук стал победителем в розыгрыше призов от газеты «зпПЛЮС». Он придумал рекламный лозунг, который был признан лучшим для рекламодателя газеты — магазина «Аквамир», и в подарок получил мультиварку. А дочь как–то, будучи в отпуске на материке, позвонила на радио, правильно ответила на вопрос и заработала набор — шампунь и гель для душа. Правда, так и не съездила за ним — нужно было добираться на другой конец огромного города по пробкам, и мы решили, что овчинка выделки не стоит. Наталья, пожелала остаться неизвестной: – Конечно, как и все здравомыслящие люди, я очень скептически отношусь к таким вещам. Хотя однажды сама была свидетелем крупного выигрыша. Наш коллега на какой–то праздник, 8 Марта вроде, подарил каждой сотруднице по лотерейному билетику. Просто как знак внимания, маленький презент. И одна из нас действительно выиграла, причем немаленькую сумму — 250 тысяч рублей. Все–таки чудеса, хоть редко, но случаются. Марина Хорошевская, журналист: – Однажды мы с дочкой и с друзьями пришли на розыгрыш «Русского лото» в Норильске. Его проводили в «Арктике». Народу в огромный зал набилось много, еще и прямая трансляция с мероприятия шла на канале ГТРК. Надо отметить, что наши люди в конце 1990–х очень даже активно играли и вообще во многое верили, сейчас, мне кажется, мир менее доверчив. На розыгрыш по случаю какого–то юбилея, то ли города, то ли «Спортлото», приезжал сам ведущий шоу, как его там, усатый такой солидный дядечка с канала «Россия», но не Якубович. Почти все зрители пришли в «Арктику» с уже заполненными билетами, выигрыши оглашались поочередно. И тут вдруг ведущий пошел по рядам с «барабаном», в котором лежали бумажки с цифрами — «сиюминутные» выигрыши в честь какой–то рекламной акции, неожиданно он подошел к нашей компании, предложил мне вытянуть билетик. За меня это сделала дочка, и в результате мы выиграли телевизор! Оператор крупным планом снимал наше ликование, дочка давала мини–интервью, друзья радовались за меня, как будто это им удача подмигнула — в общем, для нас шоу в тот день удалось... Домой мы приз везли на такси. До сих пор на кухне что–то там показывает... Богдан, системный администратор: – По теории вероятности шансов попасть под колеса автомобиля по дороге за покупкой лотерейного билета больше, чем выиграть в саму лотерею значимую сумму, поэтому я отношусь скептически к таким делам. Хотя, признаюсь, пару раз играл в быструю лотерею и даже выигрывал, но суммы были настолько ничтожны, что я на эти деньги сразу же покупал новые билеты и, естественно, проигрывал. А еще мне кажется, что такие увлечения нужно строго дозировать, ведь есть риск стать заядлым игроманом и регулярно спускать деньги на ветер. Виктор, предприниматель: – Категорически не играю ни во что. И другим, если просят совета, отсоветую всегда. Я считаю, что такая ниоткуда прилетевшая удача — это мираж, и чтобы действительно что–то заслужить, получить какой–то куш от жизни, надо работать и еще раз работать. Будешь честно вкалывать — везение найдет тебя рано или поздно. Такое мое мнение сформировалось еще в 1990–е, когда вокруг все во всё играли и обманывались на каждом шагу. Напротив того места, где я работал, помню, был зал игровых автоматов — ну это же реальный «развод» по всем статьям! Как–то раз буквально при мне одни «везунчики» там выиграли 150 тысяч рублей, так фирма эта как только не изворачивалась, даже название сменила, чтобы деньги им не выплачивать. Так они ничего и не получили. Людмила и Кирилл, молодожены: – Жили мы как–то несколько месяцев в Паттайе и узнали, как тайские магазинчики борются за каждого покупателя. Совершая покупку, причем на самую мизерную сумму, в какой–то конкретной торговой точке клиент получает книжечку и наклейки. И в зависимости от количества полученных за какой–то определенный период стикеров ты сам выбираешь приз. Соответственно чем больше книжечек и наклеек, тем ценнее подарок. У нас не было надобности покупать продукты в большом количестве, как, например, дома, но, тем не менее, подарков мы получили немало: большую красивую тарелку, набор вилок, салфетницу, пляжный коврик, зонтик и даже футбольный мяч. Как говорится, мелочи, а приятно. В отличие от российских и, в частности, норильских торговых сетей крупных призов там никто не разыгрывает. Но за верность магазину ты гарантированно получишь сувенир, что очень стимулирует. Еще там очень популярны акции типа «Купи три йогурта и получи пачку печенья и банку варенья бесплатно». Причем каждую неделю перечень участвующих в акции товаров меняется. Прожив там четыре месяца, мы уже ориентировались, что, где и когда лучше купить. И это не были товары с истекшим сроком годности или не пользующиеся спросом. Ощущение, что там было как–то все честнее, что ли. И такой подход для покупателя более выгоден, чем розыгрыш снегохода или скидки, которые, как правило, делаются на заранее накрученную цену.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – К лотереям отношусь скептически, наверное, потому, что никогда сама не выигрывала. Хотя я знаю людей, которые регулярно покупают билеты. Среди них есть счастливчики, выигрывавшие довольно большие суммы и всякие подарки вплоть до автомобиля, но это, конечно же, скорее, исключение. Вот недавно проходили розыгрыши от местных торговых сетей. Ради забавы я и сама решила в них поучаствовать, но, увы, мне не повезло.– В лотереи и розыгрыши я никогда не верила, считаю, что все это иллюстрации к поговорке про бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. Ни у меня, ни у кого из моих знакомых никогда крупных выигрышей не было, потому и доверия к лотереям нет. Зато я помню, как мои друзья, в лихие 1990–е подрабатывавшие на организации какого–то розыгрыша, рассказывали, что им заранее было известно, что лотерея безвыигрышная, и это просто сбор денег с доверчивых людей. В общем, я уверена: все это лишние траты, лучше купить себе шоколадку. Хотя вот сейчас мне вспомнился один случай, давным–давно, в конце 1980–х, мы с мамой гуляли по Красноярску и купили за 50 копеек мгновенную лотерею «Спринт» и выиграли... 25 рублей! Это тогда были большие деньги, четверть зарплаты. Помню, я так обрадовалась. Мы с мамой купили винограда, еще каких–то вкусностей. Это был единственный раз, когда мне повезло в лотерею.– Лет десять назад меня пригласили на свадьбу и попросили принести с собой лотерейный билет. Гостей было человек 50, и каждый — с лотереей. В итоге тысяч десять молодожены тогда «подняли». Я с тех пор на разные праздники своим друзьям и близким к основному подарку прилагаю лотерейный билетик. С энтузиазмом к этому относятся даже те, кто сам никогда ни в каких розыгрышах не участвовал. И вроде крупных выигрышей по моим билетам не было, но люди все равно оставались довольны — вдохновляет сам факт ожидания чуда. Сам же я предпочитаю билетики, которые можно проверить моментально, стерев защитный слой и, если несколько цифр совпали, сразу же получить выигрыш. Как правило, выигранная сумма равняется потраченной на билет. Вообще, что касается лотерей, тут большую роль играет даже не вера в удачу, а азарт. Я, к счастью, не такой, много не проигрывал.– Еще во времена Советского Союза благодаря денежно–вещевой лотерее я стала обладательницей дефицитного фена, а супруг — электрической бритвы. Мы были очень рады — купить эти вещи тогда было практически невозможно. Сегодня я иногда покупаю всевозможные лотерейные билеты, но больше 300 рублей выиграть не удавалось. Хотя несколько лет назад внук стал победителем в розыгрыше призов от газеты «зпПЛЮС». Он придумал рекламный лозунг, который был признан лучшим для рекламодателя газеты — магазина «Аквамир», и в подарок получил мультиварку. А дочь как–то, будучи в отпуске на материке, позвонила на радио, правильно ответила на вопрос и заработала набор — шампунь и гель для душа. Правда, так и не съездила за ним — нужно было добираться на другой конец огромного города по пробкам, и мы решили, что овчинка выделки не стоит.– Конечно, как и все здравомыслящие люди, я очень скептически отношусь к таким вещам. Хотя однажды сама была свидетелем крупного выигрыша. Наш коллега на какой–то праздник, 8 Марта вроде, подарил каждой сотруднице по лотерейному билетику. Просто как знак внимания, маленький презент. И одна из нас действительно выиграла, причем немаленькую сумму — 250 тысяч рублей. Все–таки чудеса, хоть редко, но случаются.– Однажды мы с дочкой и с друзьями пришли на розыгрыш «Русского лото» в Норильске. Его проводили в «Арктике». Народу в огромный зал набилось много, еще и прямая трансляция с мероприятия шла на канале ГТРК. Надо отметить, что наши люди в конце 1990–х очень даже активно играли и вообще во многое верили, сейчас, мне кажется, мир менее доверчив. На розыгрыш по случаю какого–то юбилея, то ли города, то ли «Спортлото», приезжал сам ведущий шоу, как его там, усатый такой солидный дядечка с канала «Россия», но не Якубович. Почти все зрители пришли в «Арктику» с уже заполненными билетами, выигрыши оглашались поочередно. И тут вдруг ведущий пошел по рядам с «барабаном», в котором лежали бумажки с цифрами — «сиюминутные» выигрыши в честь какой–то рекламной акции, неожиданно он подошел к нашей компании, предложил мне вытянуть билетик. За меня это сделала дочка, и в результате мы выиграли телевизор! Оператор крупным планом снимал наше ликование, дочка давала мини–интервью, друзья радовались за меня, как будто это им удача подмигнула — в общем, для нас шоу в тот день удалось... Домой мы приз везли на такси. До сих пор на кухне что–то там показывает...– По теории вероятности шансов попасть под колеса автомобиля по дороге за покупкой лотерейного билета больше, чем выиграть в саму лотерею значимую сумму, поэтому я отношусь скептически к таким делам. Хотя, признаюсь, пару раз играл в быструю лотерею и даже выигрывал, но суммы были настолько ничтожны, что я на эти деньги сразу же покупал новые билеты и, естественно, проигрывал. А еще мне кажется, что такие увлечения нужно строго дозировать, ведь есть риск стать заядлым игроманом и регулярно спускать деньги на ветер.– Категорически не играю ни во что. И другим, если просят совета, отсоветую всегда. Я считаю, что такая ниоткуда прилетевшая удача — это мираж, и чтобы действительно что–то заслужить, получить какой–то куш от жизни, надо работать и еще раз работать. Будешь честно вкалывать — везение найдет тебя рано или поздно. Такое мое мнение сформировалось еще в 1990–е, когда вокруг все во всё играли и обманывались на каждом шагу. Напротив того места, где я работал, помню, был зал игровых автоматов — ну это же реальный «развод» по всем статьям! Как–то раз буквально при мне одни «везунчики» там выиграли 150 тысяч рублей, так фирма эта как только не изворачивалась, даже название сменила, чтобы деньги им не выплачивать. Так они ничего и не получили.– Жили мы как–то несколько месяцев в Паттайе и узнали, как тайские магазинчики борются за каждого покупателя. Совершая покупку, причем на самую мизерную сумму, в какой–то конкретной торговой точке клиент получает книжечку и наклейки. И в зависимости от количества полученных за какой–то определенный период стикеров ты сам выбираешь приз. Соответственно чем больше книжечек и наклеек, тем ценнее подарок. У нас не было надобности покупать продукты в большом количестве, как, например, дома, но, тем не менее, подарков мы получили немало: большую красивую тарелку, набор вилок, салфетницу, пляжный коврик, зонтик и даже футбольный мяч. Как говорится, мелочи, а приятно. В отличие от российских и, в частности, норильских торговых сетей крупных призов там никто не разыгрывает. Но за верность магазину ты гарантированно получишь сувенир, что очень стимулирует. Еще там очень популярны акции типа «Купи три йогурта и получи пачку печенья и банку варенья бесплатно». Причем каждую неделю перечень участвующих в акции товаров меняется. Прожив там четыре месяца, мы уже ориентировались, что, где и когда лучше купить. И это не были товары с истекшим сроком годности или не пользующиеся спросом. Ощущение, что там было как–то все честнее, что ли. И такой подход для покупателя более выгоден, чем розыгрыш снегохода или скидки, которые, как правило, делаются на заранее накрученную цену.

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