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[Индекс номера 10 (25.01.2018)]

 Человек родился 
Василий ЛЫСЕНКО

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 девочки и 37 мальчиков. В их числе — Василий Лысенко.

Родился 9 января 2018 года в 01.50. Рост – 54 см . Вес – 3700 г
Александр и Екатерина очень ждали первенца. Появился малыш как раз вовремя, считает 27–летняя мама: «Дети вообще появляются тогда, когда им положено, в этом, я думаю, есть особое предназначение».
Катя трудится на двух работах. Инженер–строитель по специальности (девушка окончила наш индустриальный институт), она трудится ведущим специалистом в Центре диагностики «Норникеля». Плюс к основной занятости с 2010 года Катюша возглавляет Благотворительный фонд «69 параллель», в котором с детства волонтерила, этой организацией когда–то руководила ее мама, известный в Норильске психолог Нина Карасева. Кстати, бабушка Василия прилетела на рождение внука специально из Праги, где сейчас живет, и нарадоваться не может такому симпатичному прибавлению в семействе.
— Это не первый ее внук, но она очень вдохновлена Васяткой и кажется чуть ли не счастливее родителей, — рассказывает Екатерина.
Отец малыша Александр тоже имеет техническое образование, работает электромонтером на «Надежде». Со своей половинкой молодой человек встретился в музыкальной группе «Зиперс»: Саша с юности играет там на гитаре, а в свободное время занимается звуко-
записью, аранжировками и даже сам сочиняет музыку. А Катя восемь лет назад пришла в эту группу «попробоваться», вернее сказать, на прослушивание.
— В детстве я занималась в вокальной студии Дворца молодежи. По стечению обстоятельств в тот момент, когда мне снова очень захотелось петь, «Зиперс» как раз искал вокалистку. И тут — я... С тех пор мы команда. А с Сашей мы больше не расставались, с той самой минуты, как только вошла в студию, где ребята занимались, — вспоминает Катя историю их знакомства.
На вопрос, как супруги все успевают (ведь у них помимо работы и гастрольного расписания есть еще масса увлечений, в том числе катание на сноубордах), Катя, улыбаясь, отвечает:
— Знаете, я за то и люблю наш город, что тут можно позволить себе многогранную жизнь.
А вообще, жизнь нельзя расписать как ноты, и в этой музыкальной семье хорошо знают: что бы и как бы ты ни планировал, все в любой момент может измениться. Ребята вместе уже восемь лет, в браке — три года. Васенька, обожаемый всеми, еще раз проверил чувства супругов.
Екатерина в очередной раз оценила любимого мужа во время их совместных родов — за вовремя поданную руку, за поддержку, за то, что был рядом.
— Рожать — это больно и сложно, но когда знаешь цель, когда ты не одна, то все преодолимо, — уверена она.

Марина Хорошевская
Фото из архива семьи Лысенко–Карасевых
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Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 59 малышей: 22 девочки и 37 мальчиков. В их числе — Василий Лысенко.

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