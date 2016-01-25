[Индекс номера 108 (13.07.2018)]



Место встречи

К юбилею Норильска завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое. В праздничные выходные горожане смогут там погулять, опробовать дорожки на велосипедах и роликах.



Подрядчикам, строительной компании «Марокс», пришлось выполнить большой объем работ в крайне сжатые сроки: из–за затяжной зимы и позднего схода снега времени у них было критически мало. Тем не менее на территории от улицы Комсомольской в сторону озера Долгое (более 13 тысяч квадратных метров) создана прогулочная зона, залиты бетонные дорожки и площадки, проложены и подключены сети наружного освещения, установлены красивые фонари и даже пусконаладочные работы на сетях электроснабжения уже проведены. Для малышей, как и было обещано, установлен игровой комплекс, который они немедленно начали осваивать. Малые архитектурные формы для детских игровых площадок, скамейки и вазоны уже красуются на своих местах, так же как и искусственный газон. Он покрывает только часть территории — между дорожками. На основной площади решено посеять траву, чтобы к следующему году сравнить результат: что перезимовало лучше — живая трава или искусственная. Благоустроенную территорию оценили норильчане, живущие в окрестных домах, а накануне праздничных мероприятий, посвященных юбилею Норильска, осмотрел парк и глава города Ринат Ахметчин. – Это очень перспективное место. На месте недостроенного дома, по Солнечному проезду, 12, который уже решено снести, инвесторы построят большой ресторан с торговым комплексом, потому что в этом районе очень мало торговых точек, и людям совершенно некуда сходить. Если говорить о домах по улице Комсомольской, то предстоит отремонтировать фасады пятиэтажных хрущевок, чтобы общий облик улицы стал более привлекательным. В комплексе с будущим Арктическим музеем современного искусства, с отремонтированными мозаичными панно на торцах домов, думаю, улица станет настоящей достопримечательностью города, — прокомментировал глава Норильска. Вторым этапом благоустройства территории станет строительство горки, которая зимой будет использоваться для катания на санках, а летом — на скейтах и роликах. Затем построят переход к озеру Долгому с пешеходной зоной для прогулок. Продолжатся работы по обустройству дорожек, ведущих непосредственно к озеру. Это — задача уже следующего года. Полная реализация проекта должна завершиться ориентировочно к 2023 году.

Марина Андриюк Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подрядчикам, строительной компании «Марокс», пришлось выполнить большой объем работ в крайне сжатые сроки: из–за затяжной зимы и позднего схода снега времени у них было критически мало. Тем не менее на территории от улицы Комсомольской в сторону озера Долгое (более 13 тысяч квадратных метров) создана прогулочная зона, залиты бетонные дорожки и площадки, проложены и подключены сети наружного освещения, установлены красивые фонари и даже пусконаладочные работы на сетях электроснабжения уже проведены. Для малышей, как и было обещано, установлен игровой комплекс, который они немедленно начали осваивать. Малые архитектурные формы для детских игровых площадок, скамейки и вазоны уже красуются на своих местах, так же как и искусственный газон. Он покрывает только часть территории — между дорожками. На основной площади решено посеять траву, чтобы к следующему году сравнить результат: что перезимовало лучше — живая трава или искусственная.Благоустроенную территорию оценили норильчане, живущие в окрестных домах, а накануне праздничных мероприятий, посвященных юбилею Норильска, осмотрел парк и– Это очень перспективное место. На месте недостроенного дома, по Солнечному проезду, 12, который уже решено снести, инвесторы построят большой ресторан с торговым комплексом, потому что в этом районе очень мало торговых точек, и людям совершенно некуда сходить. Если говорить о домах по улице Комсомольской, то предстоит отремонтировать фасады пятиэтажных хрущевок, чтобы общий облик улицы стал более привлекательным. В комплексе с будущим Арктическим музеем современного искусства, с отремонтированными мозаичными панно на торцах домов, думаю, улица станет настоящей достопримечательностью города, — прокомментировал глава Норильска.Вторым этапом благоустройства территории станет строительство горки, которая зимой будет использоваться для катания на санках, а летом — на скейтах и роликах. Затем построят переход к озеру Долгому с пешеходной зоной для прогулок. Продолжатся работы по обустройству дорожек, ведущих непосредственно к озеру. Это — задача уже следующего года. Полная реализация проекта должна завершиться ориентировочно к 2023 году.

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