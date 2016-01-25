[Индекс номера 108 (13.07.2018)]



Ремонты

Уложиться в срок

Норильск уже вовсю готовится к новому учебному году. За лето из 84 учреждений образования города в 72 должны быть проведены ремонтные работы, на которые в общей сложности планируется затратить 284,6 миллиона рублей.



Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города. Приемка школ пройдет с 6 по 16 августа. К этому времени в 43 учреждениях образования должны завершиться все ремонтные работы: и те, что ведут подрядчики в рамках капитальных ремонтов, и по обновлению классов и коридоров силами работников школ. Приемка детских садов пройдет в сентябре, поскольку дошколята не привязаны к началу учебного года. На ремонтные работы в учреждениях образования в общей сложности будет затрачено 284,6 миллиона рублей. Эти средства пойдут на обновление крылец, ограждений территорий детских садов, фасадов. В трех садах будут оборудованы теплые полы, в девяти школах и трех детских садах отремонтируют кровлю. В кайерканских и некоторых норильских учреждениях в теплоцентрах установят пластинчатые теплообменники, позволяющие нагревать холодную воду для подачи в систему горячего водоснабжения, чтобы избежать проблемы с грязной водой. В 16 учреждениях — и в школах, и в детских садах — в рамках устранения предписаний по пожарной безопасности выполнят работы по замене горючей отделки на путях эвакуации и по модернизации систем автоматической пожарной сигнализации, в 16 школах заменят светильники и наружное освещение.

Школы В этом году на капитальные ремонты закрываются две школы: № 23 и гимназия № 4. О ситуации с гимназией мы рассказали в предыдущем номере «Заполярной правды». А в 23–й школе по Молодежному проезду планируется полная замена системы вентиляции, поэтому до нового года учреждение будет закрыто на ремонт. Учащихся распределят по соседним школам № 16 и 17. – Эта школа — уже четвертая за последние годы, где меняют систему вентиляции, — сообщила Наталья Анисимова — заместитель директора МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений общего и дошкольного образования». — И как показала практика, поэтапно делать эту работу неудобно ни для рабочих, ни для школы. Именно так в течение двух лет велись работы в талнахской школе № 30, в 18–й школе и в гимназии № 1. Такой формат работы очень сложен, он предполагает большие трудозатраты персонала школы, задержки в работе подрядчиков. К тому же пусконаладочные работы по вентиляции ведутся в период отопительного сезона, поэтому проверить работы летом, когда по двухлетнему графику подрядчики сдавали объект, было невозможно: приходилось ждать запуска отопления и регулировать систему вентиляции параллельно с учебным процессом. УКРиС предложил нам отдать объект в работу полностью на более короткий срок. Сейчас в школе идут демонтажные работы, завозятся материалы с тем, чтобы в декабре сдать ее полностью. Ирина Матюхина, заместитель начальника управления образования, рассказала о том, как распределят классы 23–й школы по другим учреждениям. В первую смену на базе 16–й школы будут учиться 5 и 9 классы, во вторую смену — 6, 7, 8 классы. В здание 17–й школы переедут 1, 2, 3, 4, 10 и 11 классы, причем 1, 4 и 11 будут учиться в первую смену, остальные — во вторую. Так дела будут обстоять только в первом полугодии, после нового года ребята вернутся «домой».

Детские сады Традиционно основные работы по капитальному ремонту в детских садах приходятся на летние месяцы: большинство малышей уезжают в этот период в отпуск. Раньше из 12 групп в детских садах оставалось три–четыре, в последние два года — шесть–семь, поэтому было решено этим летом основную часть ремонтных работ выполнить, не расселяя сады. Однако три детских сада все–таки пришлось закрыть. В детском саду № 32 будут менять систему отопления, в 18–м заменят систему водоснабжения, в 62–м — ремонтируют бассейн, пищеблок и туалеты и меняют систему водоснабжения, предстоит очень большой объем работ, и все они пыльные, поэтому дошколят из этих садов временно переселили. Заместитель начальника управления по дошкольному образованию и кадровым вопросам Виктория Соколова: – С 4 июня были закрыты два детских сада: № 18 в Талнахе и № 32 в Центральном районе. — Мы подобрали для их воспитанников сады в шаговой доступности. Сейчас сад № 18, шесть групп, расформирован по трем садам — № 4, 25 и 9. Ребятишки из сада № 32, тоже шесть групп, «переехали» в сады № 3, 8 и 29. 25 июня закрылся еще один детский сад — № 62. Шесть групп этого сада расселили по садам: № 1, 2, 24 и 68. Дошколята переходят в другие учреждения не только вместе со своими воспитателями, но и даже игрушками, чтобы на новом месте чувствовать себя как дома. К 1 октября в ремонтируемых садах должны быть не только завершены и сданы заказчику все работы, но и подготовлены помещения к приему детей.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города. Приемка школ пройдет с 6 по 16 августа. К этому времени в 43 учреждениях образования должны завершиться все ремонтные работы: и те, что ведут подрядчики в рамках капитальных ремонтов, и по обновлению классов и коридоров силами работников школ. Приемка детских садов пройдет в сентябре, поскольку дошколята не привязаны к началу учебного года.На ремонтные работы в учреждениях образования в общей сложности будет затрачено 284,6 миллиона рублей. Эти средства пойдут на обновление крылец, ограждений территорий детских садов, фасадов. В трех садах будут оборудованы теплые полы, в девяти школах и трех детских садах отремонтируют кровлю. В кайерканских и некоторых норильских учреждениях в теплоцентрах установят пластинчатые теплообменники, позволяющие нагревать холодную воду для подачи в систему горячего водоснабжения, чтобы избежать проблемы с грязной водой.В 16 учреждениях — и в школах, и в детских садах — в рамках устранения предписаний по пожарной безопасности выполнят работы по замене горючей отделки на путях эвакуации и по модернизации систем автоматической пожарной сигнализации, в 16 школах заменят светильники и наружное освещение.В этом году на капитальные ремонты закрываются две школы: № 23 и гимназия № 4. О ситуации с гимназией мы рассказали в предыдущем номере «Заполярной правды». А в 23–й школе по Молодежному проезду планируется полная замена системы вентиляции, поэтому до нового года учреждение будет закрыто на ремонт. Учащихся распределят по соседним школам № 16 и 17.– Эта школа — уже четвертая за последние годы, где меняют систему вентиляции, — сообщила. — И как показала практика, поэтапно делать эту работу неудобно ни для рабочих, ни для школы. Именно так в течение двух лет велись работы в талнахской школе№ 30, в 18–й школе и в гимназии № 1. Такой формат работы очень сложен, он предполагает большие трудозатраты персонала школы, задержки в работе подрядчиков. К тому же пусконаладочные работы по вентиляции ведутся в период отопительного сезона, поэтому проверить работы летом, когда по двухлетнему графику подрядчики сдавали объект, было невозможно: приходилось ждать запуска отопления и регулировать систему вентиляции параллельно с учебным процессом. УКРиС предложил нам отдать объект в работу полностью на более короткий срок. Сейчас в школе идут демонтажные работы, завозятся материалы с тем, чтобы в декабре сдать ее полностью., рассказала о том, как распределят классы 23–й школы по другим учреждениям. В первую смену на базе 16–й школы будут учиться 5 и 9 классы, во вторую смену — 6, 7, 8 классы. В здание 17–й школы переедут 1, 2, 3, 4, 10 и 11 классы, причем 1, 4 и 11 будут учиться в первую смену, остальные — во вторую. Так дела будут обстоять только в первом полугодии, после нового года ребята вернутся «домой».Традиционно основные работы по капитальному ремонту в детских садах приходятся на летние месяцы: большинство малышей уезжают в этот период в отпуск. Раньше из 12 групп в детских садах оставалось три–четыре, в последние два года — шесть–семь, поэтому было решено этим летом основную часть ремонтных работ выполнить, не расселяя сады. Однако три детских сада все–таки пришлось закрыть. В детском саду № 32 будут менять систему отопления, в 18–м заменят систему водоснабжения, в 62–м — ремонтируют бассейн, пищеблок и туалеты и меняют систему водоснабжения, предстоит очень большой объем работ, и все они пыльные, поэтому дошколят из этих садов временно переселили.– С 4 июня были закрыты два детских сада: № 18 в Талнахе и № 32 в Центральном районе. — Мы подобрали для их воспитанников сады в шаговой доступности. Сейчас сад № 18, шесть групп, расформирован по трем садам — № 4, 25 и 9. Ребятишки из сада № 32, тоже шесть групп, «переехали» в сады № 3, 8 и 29.25 июня закрылся еще один детский сад — № 62. Шесть групп этого сада расселили по садам: № 1, 2, 24 и 68.Дошколята переходят в другие учреждения не только вместе со своими воспитателями, но и даже игрушками, чтобы на новом месте чувствовать себя как дома.К 1 октября в ремонтируемых садах должны быть не только завершены и сданы заказчику все работы, но и подготовлены помещения к приему детей.

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