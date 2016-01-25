[Индекс номера 108 (13.07.2018)]



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Норильск – чемпион!

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1969 Главное событие этого года произошло под самый его конец: газопровод Мессояха — Норильск был сдан в эксплуатацию. Его построили всего за два года, работали специалисты со всей страны, основными подрядчиками были «Союзгазпромстрой» и «Мосгазопроводстрой». Протяженность газопровода небольшая — 263 километра, но на его пути 83 речки, 15 крупных озер и болот. Самой сложной была прокладка подводных переходов по дну Енисея, Большой и Малой Хеты. Дюкер через Енисей стал первым за полярным кругом. Его проложили 28 марта 1969 года, глубина укладки превысила 40 метров. 20 октября начались испытания газопровода, а 27 декабря он был принят госкомиссией. В честь этого в Норильске у ГРС–1 зажгли газовый факел. Выпуск-69 школы № 5

Профессия: газовик Газовиками тогда называли строителей первого газопровода, и весь год только о них и говорили. Это неудивительно, ведь они были, как на передовой: в полярную ночь, отогревая паром вечную мерзлоту, строили первый в мировой истории заполярный газопровод. За это строителям платили по 800–900 рублей в месяц. Кстати, ходили слухи, что сначала тянуть газопровод хотели поручить канадцам, но те отказались, и тогда было решено: а что, мы сами не сможем? И смогли! Без опыта прокладки трубопроводов в условиях арктических морозов, без специальной техники строительство стало настоящим инженерным и техническим подвигом. Каждый житель города знал, что такое дюкер. А в норильском театре поставили пьесу «Последний стык», посвященную героическим газовикам. Первыми зрителями спектакля стали члены передовых бригад «Таймыртрубопроводстроя».

Цифра: миллиард кирпичей На заводе строительных материалов сошел с конвейера миллиардный норильский кирпич. Его отправили не на стройку, а передали в городской музей.

Событие: рождение талнахской ТЭЦ В первые годы освоения Талнаха поселок и рудники теплом снабжала котельная. А для поставки электроэнергии была нужна своя теплоэлектростанция. ТЭЦ–2 строилась по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект», проектная мощность — 600 МВт. В марте 1965 года строители пришли на площадку, расположенную в шести километрах от Талнаха. А 6 октября 1969 года был принят первый пусковой комплекс, ТЭЦ–2 дала промышленный ток. В 1970 году провели реконструкцию турбин, и станция стала выдавать не только электрическую, но и тепловую энергию. Кстати, в конце этого года закончили и строительство первой очереди ЛЭП Норильск — Снежногорск. ТЭЦ-2

Точка на карте: Москва, ВДНХ Норильский ресторан «Таймыр» стал призером смотра–конкурса лучших коллективов предприятий общественного питания страны на ВДНХ. Это был триумф норильского общепита. К ресторану «Подкова», где разместили норильчан, стояла огромная очередь. Москвичи не жалели потратить в ней три часа, рвались на заполярную экзотику: фирменные блюда: «Куропатка северная», сельдь «по–таймырски», шашлык «Полярный», рыбные зразы «Лама». Норильчане расстарались на славу, продумали все до мелочей: форму официанток в северном стиле, дизайн интерьера с нашим колоритом (чеканка, оленьи шкуры и рога по стенам). Говорят, известный советский актер Евгений Моргунов выпросил оленьи рога, и норильчане отдали их не задумываясь: «Берите на здоровье, товарищ народный артист». В том же 1969 году и в самом «Таймыре» сделали ремонт. Новые интерьеры разрабатывали норильские художники Юрий Бубнов и Ладо Сурмава. В художественном фонде в Ленинграде были заказаны люстры под бронзу, шелковые шторы, расписанные вручную и отделанные гарусом. На стенах появилась колоритная чеканка в виде солнца. «Таймыр» был главным праздничным столом города. «Таймыр» на ВДНХ

Адрес: улицы Орджоникидзе и Ленинградская В Норильске развивались и маленькие точки общепита. В 1969 году открылся павильон «Сибирские пельмени» (сейчас на его месте ГЦК) и «Пловная» (будущий ресторан «Дастархан»). Эти районные закусочные, палочка–выручалочка для студентов и холостяков, позже доросли до статуса кафе и ресторанов. Еще одна столовая на Орджоникидзе в этом году стала «Метелицей», а магазин «Колбасы» на улице Б. Хмельницкого — «Импульсом». Жильцы улицы Бегичева получили новый продуктовый магазин — «Комсомольский».

Вещь: клюшка, шлем и вообще все хоккейное Новое массовое помешательство норильских школьников — игра в хоккей. Местная сборная клуба «Заполярник», в этом году впервые выиграв финальный турнир, стала чемпионом России по хоккею с шайбой среди команд коллективов физкультуры. Команда вышла в класс «Б», а весь город играл в хоккей. При проектировании новых микрорайонов планировались не только детские площадки, но и хоккейные коробки. А в «Норильскпроекте» в это время готовили чертежи «Арктики», у проектировщиков висел плакат: «Помни, за листом проекта — бодрость и здоровье норильчан!»

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главное событие этого года произошло под самый его конец: газопровод Мессояха — Норильск был сдан в эксплуатацию. Его построили всего за два года, работали специалисты со всей страны, основными подрядчиками были «Союзгазпромстрой» и «Мосгазопроводстрой». Протяженность газопровода небольшая — 263 километра, но на его пути 83 речки, 15 крупных озер и болот. Самой сложной была прокладка подводных переходов по дну Енисея, Большой и Малой Хеты. Дюкер через Енисей стал первым за полярным кругом. Его проложили 28 марта 1969 года, глубина укладки превысила 40 метров. 20 октября начались испытания газопровода, а 27 декабря он был принят госкомиссией. В честь этого в Норильске у ГРС–1 зажгли газовый факел.Газовиками тогда называли строителей первого газопровода, и весь год только о них и говорили. Это неудивительно, ведь они были, как на передовой: в полярную ночь, отогревая паром вечную мерзлоту, строили первый в мировой истории заполярный газопровод. За это строителям платили по 800–900 рублей в месяц. Кстати, ходили слухи, что сначала тянуть газопровод хотели поручить канадцам, но те отказались, и тогда было решено: а что, мы сами не сможем? И смогли! Без опыта прокладки трубопроводов в условиях арктических морозов, без специальной техники строительство стало настоящим инженерным и техническим подвигом. Каждый житель города знал, что такое дюкер. А в норильском театре поставили пьесу «Последний стык», посвященную героическим газовикам. Первыми зрителями спектакля стали члены передовых бригад «Таймыртрубопроводстроя».На заводе строительных материалов сошел с конвейера миллиардный норильский кирпич. Его отправили не на стройку, а передали в городской музей.В первые годы освоения Талнаха поселок и рудники теплом снабжала котельная. А для поставки электроэнергии была нужна своя теплоэлектростанция. ТЭЦ–2 строилась по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект», проектная мощность — 600 МВт. В марте 1965 года строители пришли на площадку, расположенную в шести километрах от Талнаха. А 6 октября 1969 года был принят первый пусковой комплекс, ТЭЦ–2 дала промышленный ток. В 1970 году провели реконструкцию турбин, и станция стала выдавать не только электрическую, но и тепловую энергию. Кстати, в конце этого года закончили и строительство первой очереди ЛЭП Норильск — Снежногорск.Норильский ресторан «Таймыр» стал призером смотра–конкурса лучших коллективов предприятий общественного питания страны на ВДНХ. Это был триумф норильского общепита. К ресторану «Подкова», где разместили норильчан, стояла огромная очередь. Москвичи не жалели потратить в ней три часа, рвались на заполярную экзотику: фирменные блюда: «Куропатка северная», сельдь «по–таймырски», шашлык «Полярный», рыбные зразы «Лама». Норильчане расстарались на славу, продумали все до мелочей: форму официанток в северном стиле, дизайн интерьера с нашим колоритом (чеканка, оленьи шкуры и рога по стенам). Говорят, известный советский актер Евгений Моргунов выпросил оленьи рога, и норильчане отдали их не задумываясь: «Берите на здоровье, товарищ народный артист». В том же 1969 году и в самом «Таймыре» сделали ремонт. Новые интерьеры разрабатывали норильские художники Юрий Бубнов и Ладо Сурмава. В художественном фонде в Ленинграде были заказаны люстры под бронзу, шелковые шторы, расписанные вручную и отделанные гарусом. На стенах появилась колоритная чеканка в виде солнца. «Таймыр» был главным праздничным столом города.В Норильске развивались и маленькие точки общепита. В 1969 году открылся павильон «Сибирские пельмени» (сейчас на его месте ГЦК) и «Пловная» (будущий ресторан «Дастархан»). Эти районные закусочные, палочка–выручалочка для студентов и холостяков, позже доросли до статуса кафе и ресторанов. Еще одна столовая на Орджоникидзе в этом году стала «Метелицей», а магазин «Колбасы» на улице Б. Хмельницкого — «Импульсом». Жильцы улицы Бегичева получили новый продуктовый магазин — «Комсомольский».Новое массовое помешательство норильских школьников — игра в хоккей. Местная сборная клуба «Заполярник», в этом году впервые выиграв финальный турнир, стала чемпионом России по хоккею с шайбой среди команд коллективов физкультуры. Команда вышла в класс «Б», а весь город играл в хоккей. При проектировании новых микрорайонов планировались не только детские площадки, но и хоккейные коробки. А в «Норильскпроекте» в это время готовили чертежи «Арктики», у проектировщиков висел плакат: «Помни, за листом проекта — бодрость и здоровье норильчан!»

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