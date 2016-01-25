[Индекс номера 108 (13.07.2018)]



Ровесница города

Прекрасное рождается в труде

В канун празднования 65–летия Норильска мы продолжаем листать старые подшивки, вспоминая ударные пятилетки «Заполярки», а значит, и родного города, который неотделим от норильского комбината. Пришла пора вспомнить, какими они были в очередной, десятой пятилетке навсегда ушедшей страны Советов в 1976–1980 годах прошлого столетия.



Редакция до марта 1977 года находилась на Севастопольской, 7, в правом крыле второго этажа. В десятую пятилетку земляки входили сплоченной командой единомышленников. В начале 1977–го любимый народом директор НГМК имени А. П. Завенягина, депутат Верховного Совета СССР Борис Иванович Колесников рассказал читателям «Заполярки» о грандиозных перспективах. Главное — в 1979–м должны были запустить Надеждинский металлургический завод, что дало бы серьезный прирост производства цветных металлов из норильской руды. Комбинат мощно развивался. А вот город, и об этом честно писала газета, отставал «по обеспечению жителей объектами социально–культурного назначения». И с жильем были большие проблемы, слаба была база стройиндустрии. Но в десятой пятилетке это отставание собирались ликвидировать, обеспечив всех норильчан благоустроенным жильем. Планов было громадье, и «Заполярка» как действенный орган Норильского городского комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся ежедневно, с передыхом по понедельникам, небольшим штатом журналистов и целой армией внештатников во главе с талантливым редактором Григорием Неткачевым информировала, вдохновляла и направляла норильчан «к новым рубежам».

Гордость Норильска Стоит отметить, что газету в те времена явных агиток и строгой цензуры все же было интересно читать. Так, популярная «Литературная страница» представляла творчество местных писателей и пиитов, которые еще с рождения нашей газеты собирались в городском литобъединении при «Заполярной правде». И ведь это была хорошая литература, которая выходила из–под пера Юрия Бариева, Людмилы Знаевой, Сергея Лузана, Алексея Тыцких, Валерия Кравца, Леонида Сафронова — в будущем православного священника, который недавно стал лауреатом Бунинской премии. Судя по газетным публикациям, рядом с материалами главенствующих рубрик вроде «ХХV съезду партии — достойную встречу!» газета постоянно напоминала о том, как важно заботиться о городской культуре, о духовном состоянии норильчан. Очень жаль, что многие материалы, в которых была высока нота истинной человечности, не были подписаны авторами. Спустя более сорока лет с ностальгией и благодарностью читаешь размышления неизвестного, озаглавленные «Гордость города». «...гордость Норильска — сам Норильск, его жители, которые построили комбинат и город. Но если уж быть совсем точным, то гордостью нашего города надо назвать постоянный рабочий настрой, стопроцентную деловитость его жителей... Говорят, в Норильске больше нет трудностей. Тогда почему же отсюда сотнями уезжают, не отработав подъемных? Нет, трудностей хватит всегда. Лучшее лекарство для борьбы с ними — преодоление. Проверить себя — на работу, на пургу, на друзей. Заслужить право гордиться этим городом...»

Единомышленники И норильчане право это заслуживали в те годы, прежде всего, самоотверженным трудом на строительстве Надежды. А помогали им в этом люди культуры и искусства, которые постоянно приезжали с концертами, творческими встречами к труженикам. Не зря тогдашняя завотделом культуры горисполкома Галина Вахменина в материале «Прекрасное рождается в труде» призывала к «дальнейшему укреплению плодотворного союза искусства и труда». Рубрик, посвященнных многообразной культурной жизни города, было не меньше, чем производственных. А писали об этих событиях Римма Никитина и Наталья Карпова, начинала тогда и Лариса Федишина. «Заполярка» поддерживала и молодежь на производстве, создав страницу «Молодого специалиста». Рубрика «Студенческий меридиан» держала город в курсе трудовых и творческих дел ребят из МВТУ им. Баумана, приезжавших сюда в студенческих отрядах, трудились у нас и студенты–кинематографисты из ВГИКА. Газету с интересом читали и школьникам на своей пионерской полосе, заметки для которой писали многочисленные юнкоры. Городская газета призывала и к новым спортивным достижениям, учредив свои кубки для легкоатлетов, шахматистов и футболистов. Среди известных журналистов конца 1970–х — Борис Вишницкий, Раиль Галлямов. Печать хоть и не лучшая, но фотопортреты лучших работников, репортажные съемки и лирические фотозарисовки старейшины газеты Николая Плеханова и его коллег создавали замечательное настроение у читателей. Уникален был талант журналиста и поэта, ответственного секретаря газеты Сергея Швецова, который через несколько лет погиб с семьей в авиакатастрофе. Газета выходила и в выходные дни, и в рубрике «Воскресный репортаж» норильчане всегда с интересом читали в легком, с юмором Сережином стиле о насущных проблемах горожан.

До всего есть дело И до всего в городе и на комбинате журналистам и их рабкорам было дело — смело писали и о том, как халтурят на строительстве или недостойно ведут себя некоторые руководители под воздействием «зеленого змия», и о бюрократизме воспитателей в рабочих общежитиях. И ведь на все критические выступления газетчиков были ответы — приняли к сведению, будем исправляться. Особой принципиальностью отличалась новый журналист газеты Галина Касабова, которая годы спустя будет издавать в Москве знаменитые синие томики с воспоминаниями норильчан «О времени, о Норильске, о себе...». «Заполярка» зорко следила за недостатками на производстве и в общественной жизни, находясь «на переднем крае борьбы за коммунизм». Она оперативно информирует земляков и о положении дел в родном крае, стране и за рубежом. Так что город в курсе всех событий. И всегда рад встретить гостей — от иностранных журналистов со всего света до простых тружеников. «В нынешнем году число туристов достигнет семи тысяч. Это значит, что у города появится много новых друзей из Прибалтики, Средней Азии, Москвы, Ленинграда, Киева. За время навигации, которая продлится до 15 сентября, восемь современных комфортабельных теплоходов и дизель–электроходов совершат около тридцати туристических рейсов. Практически каждые два–три дня в наш город будут приезжать все новые и новые группы людей». В марте 1977–го «Заполярка» переезжает на улицу Комсомольскую, 33а. На четвертый этаж без лифта по высоким ступеням было трудновато подниматься. Но помню, как мы, внештатники, спешили с новыми материалами вприпрыжку. Это была большая честь и доверие — сотрудничать с «Заполярной правдой». Вот, в 1977–м внешкоры приносят сенсацию: «Интересную находку сделали работники СУ «Строймеханизация» при устройстве котлована в районе медного завода. На глубине шести метров бульдозеристы обнаружили... останки мамонта. Работник участка № 12 С. М. Лысенков доставил находку — три громадных кости — в историко–производственный музей комбината (в Доме техники)...»

Исторический момент Вот еще одно важное событие 1977-го в городской газете — Анатолий Львов начинает публиковать главы из своей книги «Норильск». А 15 июля 1978 года «Заполярка» в материале «Горячий стаж города» сообщает: Два праздника, слившись воедино, пришли на норильскую землю. Сегодня нашему городу стукнуло четверть века. Завтра все мы, норильчане, будем отмечать День металлурга. Все — потому что любой из нас, будь то горняк или энергетик, строитель или железнодорожник, повар, токарь, закройщик, связист — каждый, так или иначе, причастен к простому и великому чуду — рождению норильского металла... Сегодня по улицам Норильска ходят сотни гостей. Кто приехал сюда по туристической путевке, кто в гости к родственникам, друзьям «поглядеть на Север». Ходят и удивляются: «И это Заполярье?». Жарко — как в Сочи, уютно — как дома. Но... Нужно просто пожить здесь, на собственном опыте убедиться, что Север остается Севером, даже если дважды в неделю самолеты привозят сюда гвоздики...» К началу 1980–х «Заполярка» обозначает главные стройки на финише пятилетки: сдачу второй очереди Надежды, строительство ТОФ, новые объекты жилья и соцкультбыта. Это и год ударного труда в честь 110–летия со дня рождения Ленина. В июле город устраивает праздник Ленинского проспекта. А в предстоящие выходные на Ленинском проспекте норильчане отметят 65–летие родного города, в необычном праздничном шествии будут участвовать и работники «Заполярной правды», тоже именинники, ведь наша газета — ровесница Норильска. Не забудьте поздравить.

Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Редакция до марта 1977 года находилась на Севастопольской, 7, в правом крыле второго этажа. В десятую пятилетку земляки входили сплоченной командой единомышленников. В начале 1977–го любимый народом директор НГМК имени А. П. Завенягина, депутат Верховного Совета СССР Борис Иванович Колесников рассказал читателям «Заполярки» о грандиозных перспективах. Главное — в 1979–м должны были запустить Надеждинский металлургический завод, что дало бы серьезный прирост производства цветных металлов из норильской руды.Комбинат мощно развивался. А вот город, и об этом честно писала газета, отставал «по обеспечению жителей объектами социально–культурного назначения». И с жильем были большие проблемы, слаба была база стройиндустрии. Но в десятой пятилетке это отставание собирались ликвидировать, обеспечив всех норильчан благоустроенным жильем.Планов было громадье, и «Заполярка» как действенный орган Норильского городского комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся ежедневно, с передыхом по понедельникам, небольшим штатом журналистов и целой армией внештатников во главе с талантливым редактором Григорием Неткачевым информировала, вдохновляла и направляла норильчан «к новым рубежам».Стоит отметить, что газету в те времена явных агиток и строгой цензуры все же было интересно читать. Так, популярная «Литературная страница» представляла творчество местных писателей и пиитов, которые еще с рождения нашей газеты собирались в городском литобъединении при «Заполярной правде». И ведь это была хорошая литература, которая выходила из–под пера Юрия Бариева, Людмилы Знаевой, Сергея Лузана, Алексея Тыцких, Валерия Кравца, Леонида Сафронова — в будущем православного священника, который недавно стал лауреатом Бунинской премии.Судя по газетным публикациям, рядом с материалами главенствующих рубрик вроде «ХХV съезду партии — достойную встречу!» газета постоянно напоминала о том, как важно заботиться о городской культуре, о духовном состоянии норильчан. Очень жаль, что многие материалы, в которых была высока нота истинной человечности, не были подписаны авторами. Спустя более сорока лет с ностальгией и благодарностью читаешь размышления неизвестного, озаглавленные «Гордость города».И норильчане право это заслуживали в те годы, прежде всего, самоотверженным трудом на строительстве Надежды. А помогали им в этом люди культуры и искусства, которые постоянно приезжали с концертами, творческими встречами к труженикам. Не зря тогдашняя завотделом культуры горисполкома Галина Вахменина в материале «Прекрасное рождается в труде» призывала к «дальнейшему укреплению плодотворного союза искусства и труда». Рубрик, посвященнных многообразной культурной жизни города, было не меньше, чем производственных. А писали об этих событиях Римма Никитина и Наталья Карпова, начинала тогда и Лариса Федишина.«Заполярка» поддерживала и молодежь на производстве, создав страницу «Молодого специалиста». Рубрика «Студенческий меридиан» держала город в курсе трудовых и творческих дел ребят из МВТУ им. Баумана, приезжавших сюда в студенческих отрядах, трудились у нас и студенты–кинематографисты из ВГИКА.Газету с интересом читали и школьникам на своей пионерской полосе, заметки для которой писали многочисленные юнкоры. Городская газета призывала и к новым спортивным достижениям, учредив свои кубки для легкоатлетов, шахматистов и футболистов.Среди известных журналистов конца 1970–х — Борис Вишницкий, Раиль Галлямов. Печать хоть и не лучшая, но фотопортреты лучших работников, репортажные съемки и лирические фотозарисовки старейшины газеты Николая Плеханова и его коллег создавали замечательное настроение у читателей. Уникален был талант журналиста и поэта, ответственного секретаря газеты Сергея Швецова, который через несколько лет погиб с семьей в авиакатастрофе. Газета выходила и в выходные дни, и в рубрике «Воскресный репортаж» норильчане всегда с интересом читали в легком, с юмором Сережином стиле о насущных проблемах горожан.И до всего в городе и на комбинате журналистам и их рабкорам было дело — смело писали и о том, как халтурят на строительстве или недостойно ведут себя некоторые руководители под воздействием «зеленого змия», и о бюрократизме воспитателей в рабочих общежитиях. И ведь на все критические выступления газетчиков были ответы — приняли к сведению, будем исправляться. Особой принципиальностью отличалась новый журналист газеты Галина Касабова, которая годы спустя будет издавать в Москве знаменитые синие томики с воспоминаниями норильчан «О времени, о Норильске, о себе...».«Заполярка» зорко следила за недостатками на производстве и в общественной жизни, находясь «на переднем крае борьбы за коммунизм». Она оперативно информирует земляков и о положении дел в родном крае, стране и за рубежом. Так что город в курсе всех событий. И всегда рад встретить гостей — от иностранных журналистов со всего света до простых тружеников.В марте 1977–го «Заполярка» переезжает на улицу Комсомольскую, 33а. На четвертый этаж без лифта по высоким ступеням было трудновато подниматься. Но помню, как мы, внештатники, спешили с новыми материалами вприпрыжку. Это была большая честь и доверие — сотрудничать с «Заполярной правдой». Вот, в 1977–м внешкоры приносят сенсацию:Вот еще одно важное событие 1977-го в городской газете — Анатолий Львов начинает публиковать главы из своей книги «Норильск». А 15 июля 1978 года «Заполярка» в материале «Горячий стаж города» сообщает:К началу 1980–х «Заполярка» обозначает главные стройки на финише пятилетки: сдачу второй очереди Надежды, строительство ТОФ, новые объекты жилья и соцкультбыта. Это и год ударного труда в честь 110–летия со дня рождения Ленина. В июле город устраивает праздник Ленинского проспекта.А в предстоящие выходные на Ленинском проспекте норильчане отметят 65–летие родного города, в необычном праздничном шествии будут участвовать и работники «Заполярной правды», тоже именинники, ведь наша газета — ровесница Норильска. Не забудьте поздравить.

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