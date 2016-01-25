В канун празднования 65–летия Норильска мы продолжаем листать старые подшивки, вспоминая ударные пятилетки «Заполярки», а значит, и родного города, который неотделим от норильского комбината. Пришла пора вспомнить, какими они были в очередной, десятой пятилетке навсегда ушедшей страны Советов в 1976–1980 годах прошлого столетия.
Редакция до марта 1977 года находилась на Севастопольской, 7, в правом крыле второго этажа. В десятую пятилетку земляки входили сплоченной командой единомышленников. В начале 1977–го любимый народом директор НГМК имени А. П. Завенягина, депутат Верховного Совета СССР Борис Иванович Колесников рассказал читателям «Заполярки» о грандиозных перспективах. Главное — в 1979–м должны были запустить Надеждинский металлургический завод, что дало бы серьезный прирост производства цветных металлов из норильской руды.
Комбинат мощно развивался. А вот город, и об этом честно писала газета, отставал «по обеспечению жителей объектами социально–культурного назначения». И с жильем были большие проблемы, слаба была база стройиндустрии. Но в десятой пятилетке это отставание собирались ликвидировать, обеспечив всех норильчан благоустроенным жильем.
Планов было громадье, и «Заполярка» как действенный орган Норильского городского комитета КПСС и городского Совета депутатов трудящихся ежедневно, с передыхом по понедельникам, небольшим штатом журналистов и целой армией внештатников во главе с талантливым редактором Григорием Неткачевым информировала, вдохновляла и направляла норильчан «к новым рубежам».Гордость Норильска
Стоит отметить, что газету в те времена явных агиток и строгой цензуры все же было интересно читать. Так, популярная «Литературная страница» представляла творчество местных писателей и пиитов, которые еще с рождения нашей газеты собирались в городском литобъединении при «Заполярной правде». И ведь это была хорошая литература, которая выходила из–под пера Юрия Бариева, Людмилы Знаевой, Сергея Лузана, Алексея Тыцких, Валерия Кравца, Леонида Сафронова — в будущем православного священника, который недавно стал лауреатом Бунинской премии.
Судя по газетным публикациям, рядом с материалами главенствующих рубрик вроде «ХХV съезду партии — достойную встречу!» газета постоянно напоминала о том, как важно заботиться о городской культуре, о духовном состоянии норильчан. Очень жаль, что многие материалы, в которых была высока нота истинной человечности, не были подписаны авторами. Спустя более сорока лет с ностальгией и благодарностью читаешь размышления неизвестного, озаглавленные «Гордость города».
Единомышленники
|«...гордость Норильска — сам Норильск, его жители, которые построили комбинат и город. Но если уж быть совсем точным, то гордостью нашего города надо назвать постоянный рабочий настрой, стопроцентную деловитость его жителей... Говорят, в Норильске больше нет трудностей. Тогда почему же отсюда сотнями уезжают, не отработав подъемных? Нет, трудностей хватит всегда. Лучшее лекарство для борьбы с ними — преодоление. Проверить себя — на работу, на пургу, на друзей. Заслужить право гордиться этим городом...»
И норильчане право это заслуживали в те годы, прежде всего, самоотверженным трудом на строительстве Надежды. А помогали им в этом люди культуры и искусства, которые постоянно приезжали с концертами, творческими встречами к труженикам. Не зря тогдашняя завотделом культуры горисполкома Галина Вахменина в материале «Прекрасное рождается в труде» призывала к «дальнейшему укреплению плодотворного союза искусства и труда». Рубрик, посвященнных многообразной культурной жизни города, было не меньше, чем производственных. А писали об этих событиях Римма Никитина и Наталья Карпова, начинала тогда и Лариса Федишина.
«Заполярка» поддерживала и молодежь на производстве, создав страницу «Молодого специалиста». Рубрика «Студенческий меридиан» держала город в курсе трудовых и творческих дел ребят из МВТУ им. Баумана, приезжавших сюда в студенческих отрядах, трудились у нас и студенты–кинематографисты из ВГИКА.
Газету с интересом читали и школьникам на своей пионерской полосе, заметки для которой писали многочисленные юнкоры. Городская газета призывала и к новым спортивным достижениям, учредив свои кубки для легкоатлетов, шахматистов и футболистов.
Среди известных журналистов конца 1970–х — Борис Вишницкий, Раиль Галлямов. Печать хоть и не лучшая, но фотопортреты лучших работников, репортажные съемки и лирические фотозарисовки старейшины газеты Николая Плеханова и его коллег создавали замечательное настроение у читателей. Уникален был талант журналиста и поэта, ответственного секретаря газеты Сергея Швецова, который через несколько лет погиб с семьей в авиакатастрофе. Газета выходила и в выходные дни, и в рубрике «Воскресный репортаж» норильчане всегда с интересом читали в легком, с юмором Сережином стиле о насущных проблемах горожан.До всего есть дело
И до всего в городе и на комбинате журналистам и их рабкорам было дело — смело писали и о том, как халтурят на строительстве или недостойно ведут себя некоторые руководители под воздействием «зеленого змия», и о бюрократизме воспитателей в рабочих общежитиях. И ведь на все критические выступления газетчиков были ответы — приняли к сведению, будем исправляться. Особой принципиальностью отличалась новый журналист газеты Галина Касабова, которая годы спустя будет издавать в Москве знаменитые синие томики с воспоминаниями норильчан «О времени, о Норильске, о себе...».
«Заполярка» зорко следила за недостатками на производстве и в общественной жизни, находясь «на переднем крае борьбы за коммунизм». Она оперативно информирует земляков и о положении дел в родном крае, стране и за рубежом. Так что город в курсе всех событий. И всегда рад встретить гостей — от иностранных журналистов со всего света до простых тружеников.
|«В нынешнем году число туристов достигнет семи тысяч. Это значит, что у города появится много новых друзей из Прибалтики, Средней Азии, Москвы, Ленинграда, Киева. За время навигации, которая продлится до 15 сентября, восемь современных комфортабельных теплоходов и дизель–электроходов совершат около тридцати туристических рейсов. Практически каждые два–три дня в наш город будут приезжать все новые и новые группы людей».
В марте 1977–го «Заполярка» переезжает на улицу Комсомольскую, 33а. На четвертый этаж без лифта по высоким ступеням было трудновато подниматься. Но помню, как мы, внештатники, спешили с новыми материалами вприпрыжку. Это была большая честь и доверие — сотрудничать с «Заполярной правдой». Вот, в 1977–м внешкоры приносят сенсацию:
Исторический момент
|«Интересную находку сделали работники СУ «Строймеханизация» при устройстве котлована в районе медного завода. На глубине шести метров бульдозеристы обнаружили... останки мамонта. Работник участка № 12 С. М. Лысенков доставил находку — три громадных кости — в историко–производственный музей комбината (в Доме техники)...»
Вот еще одно важное событие 1977-го в городской газете — Анатолий Львов начинает публиковать главы из своей книги «Норильск». А 15 июля 1978 года «Заполярка» в материале «Горячий стаж города» сообщает:
|Два праздника, слившись воедино, пришли на норильскую землю. Сегодня нашему городу стукнуло четверть века. Завтра все мы, норильчане, будем отмечать День металлурга. Все — потому что любой из нас, будь то горняк или энергетик, строитель или железнодорожник, повар, токарь, закройщик, связист — каждый, так или иначе, причастен к простому и великому чуду — рождению норильского металла... Сегодня по улицам Норильска ходят сотни гостей. Кто приехал сюда по туристической путевке, кто в гости к родственникам, друзьям «поглядеть на Север». Ходят и удивляются: «И это Заполярье?». Жарко — как в Сочи, уютно — как дома. Но... Нужно просто пожить здесь, на собственном опыте убедиться, что Север остается Севером, даже если дважды в неделю самолеты привозят сюда гвоздики...»
К началу 1980–х «Заполярка» обозначает главные стройки на финише пятилетки: сдачу второй очереди Надежды, строительство ТОФ, новые объекты жилья и соцкультбыта. Это и год ударного труда в честь 110–летия со дня рождения Ленина. В июле город устраивает праздник Ленинского проспекта.
А в предстоящие выходные на Ленинском проспекте норильчане отметят 65–летие родного города, в необычном праздничном шествии будут участвовать и работники «Заполярной правды», тоже именинники, ведь наша газета — ровесница Норильска. Не забудьте поздравить.Ирина Даниленкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда