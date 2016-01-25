[Индекс номера 108 (13.07.2018)]



Мысли вслух

Реальное производство

Младший сын, взяв в руки кусок талнахской руды с серебристыми прожилками, сказал: «Тяжелая, значит, она настоящая!». Да, настоящая, реальная. Продукция «Норникеля», а ранее НГМК им. А. П. Завенягина и «Норильскстроя», все цветные металлы, которые производят наши горняки и металлурги, есть образцовый реальный сектор экономики страны. И каждый из нас хорошо понимает это на бытовом уровне. Однако не всем и не всегда понятно, в чем именно заключается высокое значение реального производства, и почему в наш постиндустриальный век, когда стоимость одной успешной IT–компании может превышать бюджет целого государства, так часто говорят именно о реальном секторе.



Реальный сектор — совокупность отраслей материального и нематериального производства, за исключением финансовых услуг, таково классическое экономическое определение на сегодняшний день. Если говорить простым языком, то реальный сектор экономики — это выпуск товаров, которые можно подержать в руках, но эта точка зрения не находит отклика у многих политиков и экономистов. У термина есть противники, он неоднозначно трактуется многими финансистами, которым не нравится, что в реальный сектор не включают их бизнес. Не вдаваясь в разбор тянущихся долгое время споров, отмечу очевидное: внезапно они вспыхнули с новой силой, а все банкиры, например, хотят оказаться в сфере реального производства, не мытьем, так катанием. Конечно, финансовый сектор тесно связан с реальным. Всем понятно, что невозможно построить серьезный завод или фабрику без крупных денежных инвестиций. Но зачем нематериальным производителям: сфере услуг, финансистам и генераторам виртуальных систем — требуется быть с теми, кто создает физически ощутимый продукт? С теми, кто, работая в материальном секторе, непосредственно выпускает продукцию, имеющую вещественную форму? Что случилось? Ведь еще совсем недавно под звуки фанфар звучали победные декларации, что очень скоро именно нематериальный сектор займет в нашей жизни главенствующее место. Положение дел резко изменилось с изменением позиции ведущей экономической державы мира — США, страны, руководство которой в неожиданном пируэте заявило, что реальный сектор отныне является приоритетом развития экономики, а материальные производства нужно срочно вернуть на родину. Президент Трамп, воплощая новую стратегию и тем показывая пример всем остальным, ради этого осознанно идет на обострение с самыми верными союзниками и партнерами. Понимая виртуальные ценности и стоимости, все финансовые и трастовые, если можно так сказать о багаже доверия, достижения, американцы, тем не менее, захотели вернуть себе выведенные в свое время в Юго–Восточную Азию заводы и фабрики, фактически занявшись реиндустриализацией. В какой–то момент времени они поняли, что по–настоящему серьезные мировые кризисы неизбежны, и поэтому США должны обрести должную степень самодостаточности и устойчивости систем жизнеобеспечения. Кроме того, практика баланса экономик других развитых стран, например, Франции, Швейцарии, Германии и Австрии, показала, что многие из них, охотно рассуждая о радужных перспективах цифровой экономики, вовсе не собираются отказываться от значительной доли материального производства. Дело в том, что, как ни банально это звучит, наш мир материален, что бы вам ни рассказывали фантасты в своих смелых виртуальных моделях и матрицах. Конечно, можно весело хулиганить, представляя, что вселенная вокруг нас вымышлена. Однако если сущность ведет себя, как материя, выглядит и воздействует на нас, как материя, то это — материя. Базис цивилизации тоже материален. И только материальное производство может быть опорой, платформой и основой всего остального. Только физическая продукция может являться, если угодно, точками сохранения в движении цивилизации вперед. Это могут быть агрегаты и продукты питания, бытовая техника, сооружения и даже одежда, если это весомое достижение. Есть паровозы — имеется точка фиксации развития. Создан дизельный двигатель, который можно запустить в любой момент, — следующая. Сотовый телефон — люди опять зафиксировались в своем успехе. Конечно же, мы ни в коем случае не должны принижать значение виртуальных пространств и передовых технологий с использованием минимума всего материального. Они удобны и помогают жить. Однако виртуальный мир с технологиями удаленного управления и организации всего вообще характерен отсутствием повседневного контроля каждым из нас. Такой мир бесконтролен. Он подвержен несанкционированным воздействиям, как и использованию анонимами либо фальшличностями. Еще недавно всем казалось, что дроны уже на днях изменят мир, но тут выяснилось, что террористы в Сирии уже начали весьма успешно применять их для доставки средств поражения. Выяснилось, что далеко не все согласны с жужжанием дрона над частной собственностью, с незаконными видеосъемками, с неожиданными падениями устройств на голову... Возникли юридические и нравственные нюансы, порой неразрешимые. Модный каршеринг — прокат автомобилей со стоянок по виртуальному доступу, который начали массово внедрять в городах–миллионниках, тоже столкнулся с проблемой: кочующие из рук в руки машины начали использовать для доставки наркотиков, и теперь никто не знает, что с этим делать. Что произойдёт, если в результате каких–либо природных или политических катаклизмов мы на какое–то время лишимся социальных сетей и интернета вообще? Нас отбросит лет на двадцать назад. Правда, ненадолго, системы быстро восстановят либо же создадут другие... Совсем другое дело, если начнут исчезать продукты материальные, если обнаружится либо возникнет искусственно острая нехватка каких–либо металлов, ключевых продуктов питания и нефтепродуктов, тогда мы будем отброшены в XIX век, в лучшем случае. А можем оказаться даже в средних веках, и еще не факт, что нам удастся выкарабкаться оттуда достаточно быстро. Наивные мечтания о том, что в случае нехватки жидкого топлива человечество быстро пересядет на электромобили, можно смело оставить за бортом. На планете пока что не генерируется количество электроэнергии, достаточной для заправки миллиардов электромобилей, а с авиацией будет совсем плохо. Реальное, а не фантазийное решение этой проблемы еще не просматривается. Конечно же, никому из нас не хочется вспоминать о вероятности возможных катастроф космогонического или антропогенного происхождения, такие разговоры настроение не улучшают. Падения метеороидов и астероидов с электромагнитными ударными импульсами, выжигающими всю электронику, стихийные бедствия, тотальная торговая война «все против всех» или конфликты с применением самых разрушительных видов оружия — всё это способно в одночасье изменить нашу жизнь кардинально. Честно говоря, о последствиях таких чудовищных катаклизмов обывателю вообще не хочется думать. Однако есть у нас особая государственная структура, осуществляющая управление единой системой государственного резерва, — Федеральное агентство «Росрезерв», призванное не только думать, но прогнозировать, планировать и готовиться именно к таким поворотам хода мировой истории. На агентство возложены функции по формированию, хранению и обслуживанию государственного материального резерва, предназначенного для обеспечения мобилизационных нужд, работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания господдержки отраслям экономики, организациям и субъектам РФ. А также для купирования нарушений снабжения важнейшими видами ресурсов и продовольствия, для оказания гуманитарной помощи и так далее. В Красноярском крае этим занимается комбинат «Саяны», в его огромных подземных хранилищах и расположены те самые «закрома родины», о которых мы чаще говорим нарицательно. Перечень хранимых на складах «Росрезерва» ценностей впечатляет. Транспорт, техника и оборудование, продукты питания, стройматериалы и семенной материал, напитки, табак и одежда, кокс и жидкое топливо, продукция химпрома и лекарства — всего не перечесть. Там же хранятся стратегические цветные металлы, в том числе и нашего производства. Да–да, в Норильске расположены предприятия стратегического значения. А вот кинопродукцию и компьютерные игры, программы, кредитные и дисконтные карты, мобильные приложения и клиентские базы социальных сетей «Росрезерв» не закупает, агентство интересует исключительно материальное производство. В особом режиме чрезвычайных ситуаций людям становится как–то не до игр... Одним словом, в последнее время всё больше и больше государств мира обращают на эту сферу самое пристальное внимание. Вот и мы, наконец–то, занялись реиндустриализацией. Государство декларирует, что будет стимулировать, при необходимости субсидировать такие предприятия, оказывая им всяческую помощь, и всегда пойдет навстречу. Так что не удивительно, что представителям других секторов экономики тоже хочется поучаствовать в процессе разделения такого внимания со стороны государства. Норильская продукция сугубо материальна, она нужна и будет нужна всегда и всем, и в очереди спроса на нее первой стоит далеко не оборонная промышленность, как думают многие. К примеру, в процессе производства практически любого автомобиля используются стратегические цветные металлы, добытые на Таймыре. Извлеченные из–под земли горняками в виде руды с красивыми прожилками и превращенные в готовый продукт металлургами наших заводов. Это стратегические люди. Они создают нашу материальную базу, настоящую, платформу, фундамент. Без всякого виртуала. И хотелось бы, чтобы это понимание всегда имелось не только на бытовом уровне. Но и на государственном.

Вадим Денисов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Реальный сектор — совокупность отраслей материального и нематериального производства, за исключением финансовых услуг, таково классическое экономическое определение на сегодняшний день. Если говорить простым языком, то реальный сектор экономики — это выпуск товаров, которые можно подержать в руках, но эта точка зрения не находит отклика у многих политиков и экономистов. У термина есть противники, он неоднозначно трактуется многими финансистами, которым не нравится, что в реальный сектор не включают их бизнес. Не вдаваясь в разбор тянущихся долгое время споров, отмечу очевидное: внезапно они вспыхнули с новой силой, а все банкиры, например, хотят оказаться в сфере реального производства, не мытьем, так катанием. Конечно, финансовый сектор тесно связан с реальным. Всем понятно, что невозможно построить серьезный завод или фабрику без крупных денежных инвестиций. Но зачем нематериальным производителям: сфере услуг, финансистам и генераторам виртуальных систем — требуется быть с теми, кто создает физически ощутимый продукт? С теми, кто, работая в материальном секторе, непосредственно выпускает продукцию, имеющую вещественную форму? Что случилось? Ведь еще совсем недавно под звуки фанфар звучали победные декларации, что очень скоро именно нематериальный сектор займет в нашей жизни главенствующее место.Положение дел резко изменилось с изменением позиции ведущей экономической державы мира — США, страны, руководство которой в неожиданном пируэте заявило, что реальный сектор отныне является приоритетом развития экономики, а материальные производства нужно срочно вернуть на родину. Президент Трамп, воплощая новую стратегию и тем показывая пример всем остальным, ради этого осознанно идет на обострение с самыми верными союзниками и партнерами. Понимая виртуальные ценности и стоимости, все финансовые и трастовые, если можно так сказать о багаже доверия, достижения, американцы, тем не менее, захотели вернуть себе выведенные в свое время в Юго–Восточную Азию заводы и фабрики, фактически занявшись реиндустриализацией. В какой–то момент времени они поняли, что по–настоящему серьезные мировые кризисы неизбежны, и поэтому США должны обрести должную степень самодостаточности и устойчивости систем жизнеобеспечения.Кроме того, практика баланса экономик других развитых стран, например, Франции, Швейцарии, Германии и Австрии, показала, что многие из них, охотно рассуждая о радужных перспективах цифровой экономики, вовсе не собираются отказываться от значительной доли материального производства.Дело в том, что, как ни банально это звучит, наш мир материален, что бы вам ни рассказывали фантасты в своих смелых виртуальных моделях и матрицах. Конечно, можно весело хулиганить, представляя, что вселенная вокруг нас вымышлена. Однако если сущность ведет себя, как материя, выглядит и воздействует на нас, как материя, то это — материя. Базис цивилизации тоже материален. И только материальное производство может быть опорой, платформой и основой всего остального. Только физическая продукция может являться, если угодно, точками сохранения в движении цивилизации вперед. Это могут быть агрегаты и продукты питания, бытовая техника, сооружения и даже одежда, если это весомое достижение. Есть паровозы — имеется точка фиксации развития. Создан дизельный двигатель, который можно запустить в любой момент, — следующая. Сотовый телефон — люди опять зафиксировались в своем успехе.Конечно же, мы ни в коем случае не должны принижать значение виртуальных пространств и передовых технологий с использованием минимума всего материального. Они удобны и помогают жить. Однако виртуальный мир с технологиями удаленного управления и организации всего вообще характерен отсутствием повседневного контроля каждым из нас. Такой мир бесконтролен. Он подвержен несанкционированным воздействиям, как и использованию анонимами либо фальшличностями. Еще недавно всем казалось, что дроны уже на днях изменят мир, но тут выяснилось, что террористы в Сирии уже начали весьма успешно применять их для доставки средств поражения. Выяснилось, что далеко не все согласны с жужжанием дрона над частной собственностью, с незаконными видеосъемками, с неожиданными падениями устройств на голову... Возникли юридические и нравственные нюансы, порой неразрешимые. Модный каршеринг — прокат автомобилей со стоянок по виртуальному доступу, который начали массово внедрять в городах–миллионниках, тоже столкнулся с проблемой: кочующие из рук в руки машины начали использовать для доставки наркотиков, и теперь никто не знает, что с этим делать.Что произойдёт, если в результате каких–либо природных или политических катаклизмов мы на какое–то время лишимся социальных сетей и интернета вообще? Нас отбросит лет на двадцать назад. Правда, ненадолго, системы быстро восстановят либо же создадут другие... Совсем другое дело, если начнут исчезать продукты материальные, если обнаружится либо возникнет искусственно острая нехватка каких–либо металлов, ключевых продуктов питания и нефтепродуктов, тогда мы будем отброшены в XIX век, в лучшем случае. А можем оказаться даже в средних веках, и еще не факт, что нам удастся выкарабкаться оттуда достаточно быстро. Наивные мечтания о том, что в случае нехватки жидкого топлива человечество быстро пересядет на электромобили, можно смело оставить за бортом. На планете пока что не генерируется количество электроэнергии, достаточной для заправки миллиардов электромобилей, а с авиацией будет совсем плохо. Реальное, а не фантазийное решение этой проблемы еще не просматривается.Конечно же, никому из нас не хочется вспоминать о вероятности возможных катастроф космогонического или антропогенного происхождения, такие разговоры настроение не улучшают. Падения метеороидов и астероидов с электромагнитными ударными импульсами, выжигающими всю электронику, стихийные бедствия, тотальная торговая война «все против всех» или конфликты с применением самых разрушительных видов оружия — всё это способно в одночасье изменить нашу жизнь кардинально. Честно говоря, о последствиях таких чудовищных катаклизмов обывателю вообще не хочется думать.Однако есть у нас особая государственная структура, осуществляющая управление единой системой государственного резерва, — Федеральное агентство «Росрезерв», призванное не только думать, но прогнозировать, планировать и готовиться именно к таким поворотам хода мировой истории. На агентство возложены функции по формированию, хранению и обслуживанию государственного материального резерва, предназначенного для обеспечения мобилизационных нужд, работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания господдержки отраслям экономики, организациям и субъектам РФ. А также для купирования нарушений снабжения важнейшими видами ресурсов и продовольствия, для оказания гуманитарной помощи и так далее. В Красноярском крае этим занимается комбинат «Саяны», в его огромных подземных хранилищах и расположены те самые «закрома родины», о которых мы чаще говорим нарицательно.Перечень хранимых на складах «Росрезерва» ценностей впечатляет. Транспорт, техника и оборудование, продукты питания, стройматериалы и семенной материал, напитки, табак и одежда, кокс и жидкое топливо, продукция химпрома и лекарства — всего не перечесть. Там же хранятся стратегические цветные металлы, в том числе и нашего производства. Да–да, в Норильске расположены предприятия стратегического значения. А вот кинопродукцию и компьютерные игры, программы, кредитные и дисконтные карты, мобильные приложения и клиентские базы социальных сетей «Росрезерв» не закупает, агентство интересует исключительно материальное производство. В особом режиме чрезвычайных ситуаций людям становится как–то не до игр...Одним словом, в последнее время всё больше и больше государств мира обращают на эту сферу самое пристальное внимание. Вот и мы, наконец–то, занялись реиндустриализацией. Государство декларирует, что будет стимулировать, при необходимости субсидировать такие предприятия, оказывая им всяческую помощь, и всегда пойдет навстречу. Так что не удивительно, что представителям других секторов экономики тоже хочется поучаствовать в процессе разделения такого внимания со стороны государства.Норильская продукция сугубо материальна, она нужна и будет нужна всегда и всем, и в очереди спроса на нее первой стоит далеко не оборонная промышленность, как думают многие. К примеру, в процессе производства практически любого автомобиля используются стратегические цветные металлы, добытые на Таймыре. Извлеченные из–под земли горняками в виде руды с красивыми прожилками и превращенные в готовый продукт металлургами наших заводов. Это стратегические люди. Они создают нашу материальную базу, настоящую, платформу, фундамент. Без всякого виртуала. И хотелось бы, чтобы это понимание всегда имелось не только на бытовом уровне. Но и на государственном.

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