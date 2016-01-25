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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 108 (13.07.2018)]

 Конкурс 
Мы - вместе

В редакции газеты «зпПЛЮС» состоялось награждение участников конкурса, посвященного 65–летию города Норильска и 20–летию рекламной газеты. Такие проекты уже стали традицией для «зпПЛЮС». И что очень приятно, норильчане участвуют в них целыми семьями.

Конкурс длился три месяца. Требовалось собрать в одну картинку пазлы, которые выходили в разных выпусках «зпПЛЮС». Кроме того, участники должны были еще ответить на 15 вопросов об истории Норильска. Редакцию «зпПЛЮС» заполонили письма от активных норильчан, и сотрудникам газеты пришлось нелегко при определении победителей.
Бесспорным чемпионом была признана большая и дружная семья Четвириковых: супруги Илья и Ирина и их четверо детей Александр, Сергей, Светлана и Анжелика. К слову, они — постоянные участники различных конкурсов от «Заполярной правды» и «зпПЛЮС». Получить заслуженные награды был делегирован сын Александр. Ему спонсоры конкурса торжественно вручили отпариватель фирмы «Китфорт».
Александр признался, что в собирании пазлов участвовала вся семья. Пришлось попотеть и над историческими вопросами. Чтобы найти ответы на них, перечитывали книги о Норильске, просматривали газетные публикации, ходили в библиотеку.
В числе победителей еще одна большая семья — Бабины. Это: папа Вячеслав, мама Алина и трое их детей: Толяша, Женечка и Ульяша. Ка конкурсе они заняли заслуженное второе место, представив оригинальную работу, выполненную в газетном стиле. И очень были рады подаркам: набору посуды и миксеру.
– Не терпелось увидеть конечный результат, — призналась Алина. — Когда приходила газета «зпПЛЮС», мы первым делом искали в ней пазлы. До последнего момента не хватало последнего кусочка картины, но удача оказалась на нашей стороне, и мозаика сложилась. Мы очень рады победе и обязательно продолжим участвовать в новых конкурсах «зпПЛЮС».
Третье место досталось семье Полещук, состоящей из папы Александра, мамы Светланы и двухлетнего сына Романа. Они свою работу выполнили в виде раскладной книжки. Получилось очень оригинально. В подарок они получили сертификат на ужин в пабе «Максим», а для мамы — уход за ресницами от салона красоты «Я».
Светлана поделилась, что в собирании пазлов ее поддерживала вся семья, и это еще больше их сплотило. Каждый внес свою лепту в победу. Папа отвечал на вопросы по истории города, мама собирала пазлы, а Рома потом помогал клеить книжку и украшать ее.
Трое победителей и восемь призеров получили заслуженные подарки и поздравления и все вместе сфотографировались на память. Ну и, пользуясь случаем, поздравили через «Заполярку» всех горожан с праздником, а Норильску–юбиляру пожелали дальнейшего процветания и долгих лет жизни.
Редакции газет «Заполярная правда» и «зпПЛЮС» благодарят за поддержку проекта и плодотворное сотрудничество: сеть строительных магазинов «Стройград», магазин крепежных изделий «Саморезик», магазин светотехники «Декодом», производственную фирму «Трио кухни на заказ», паб «Максим», салон красоты «Я», торговую сеть «Югас», центр детского развития «Секреты детства», магазин женской одежды «Фасон» и сеть строительных магазинов «Арбат», магазин брендовой одежды для детей «Модница», фирменный магазин «Краузен», торговый дом «Дудинский», магазин сантехники и мебели для ванных комнат «Аквамир» и спортивный магазин «Спортландия».

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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